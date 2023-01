Dado que los municipios brasileños pequeños y medianos planifican cada vez más subastas de saneamiento, necesitarán la ayuda de los bancos de desarrollo BNDES y Caixa Econômica Federal para estructurar estas concesiones.

Yves Besse, presidente ejecutivo de Cristalina Saneamento y fundador de CAB Ambiental, ahora Iguá Saneamento, conversó con BNamericas sobre el rol de los bancos y el escenario 2023.

BNamericas: ¿Qué esperan de las subastas municipales de saneamiento?

Besse: En cuanto a los municipios, estamos hablando de un ciclo electoral en el que los mandatos de los alcaldes actuales están en su tercer año y el 2024 será año electoral.

Entonces, 2023 es cuando muchos alcaldes trabajarán para avanzar con estas concesiones.

Se han ofrecido muchas concesiones desde la aprobación del marco regulatorio en 2020, pero principalmente por parte de los estados. Este año veremos alcaldes más comprometidos.

BNamericas: ¿Por qué los municipios están más interesados ahora?

Besse: Los alcaldes están tomando conciencia de sus responsabilidades con respecto al saneamiento. Este sector no era su foco, porque se lo dejaban a las empresas estatales.

Pero este modelo no funcionó. La mayoría de las empresas estatales no realizaron las inversiones necesarias y la regulación de 2020 obligó a todos a tener metas y alcanzar la universalización del servicio para 2033.

Además, con las nuevas normas, las empresas estatales podrán seguir operando sus contratos, pero cuando expiren estas concesiones, estos tendrán que ofrecerse en subasta y podrán pujar por ellos varias empresas, no solo las estatales.

Todo esto hizo que los municipios fueran más conscientes, aunque algunos aún se resisten y no quieren cumplir con las reglas.

BNamericas: ¿Ha evolucionado la estructuración o los municipios siguen lidiando con cuellos de botella?

Besse: Actualmente, se están estructurando unos 170 proyectos municipales en Brasil, y algunos de ellos son proyectos de consorcio, por lo que el número real debe ser mayor.

Hace tres o cuatro años, este número de proyectos estructurados no pasaba de 50, por lo que efectivamente hay un incremento.

Hay que reconocer que los municipios pequeños no tienen suficiente conocimiento y ni siquiera apoyo financiero para estructurar proyectos y esto requiere la ayuda de [los bancos de desarrollo] BNDES o Caixa Economica Federal, que tienen esa experiencia.

Si el proyecto de un municipio no está bien elaborado, no avanza, porque el [Tribunal de Cuentas de la Unión] TCU o incluso el Ministerio Público lo vetan.

Pero la respuesta a su pregunta original es sí, estamos avanzando, quizás más despacio de lo que podría ser, pero este proceso, considerando todo el sector del saneamiento, representa unas necesidades de inversión de 900.000 millones de reales (US$173.000 millones), por lo que aún queda mucho trabajo de estructuración por hacer.

BNamericas: ¿El nuevo liderazgo de BNDES seguirá enfocado en la estructuración de concesiones y asociaciones público-privadas?

Besse: No sabría decirlo. Estábamos creando un proyecto, pero ahora las cosas están detenidas y todos están esperando a ver qué sucederá.

Pero es un hecho que el nuevo gobierno tiene que entender rápido que el modelo de saneamiento del pasado no funciona. No es posible replicar soluciones pasadas que no arrojaron resultados.

Brasil tiene que enfrentar el saneamiento como un asunto de Estado y no de un gobierno específico, porque es sumamente importante para la vida de las personas. Hay que acabar con el debate que algunos quieren retomar, que el saneamiento es un asunto solo de las empresas estatales, porque en la práctica esto no ha dado ningún resultado.

Pero no tengo idea si el BNDES continuará con lo que llamaron "fábrica de proyectos" para estructurar proyectos. Es cierto que el nuevo gobierno aún está en sus primeros días. Es normal que los mensajes no sean tan claros al principio.

BNamericas: ¿Ha ganado impulso la inversión privada desde la aprobación de las regulaciones de 2020?

Besse: Con el sector privado no hay discusión. Las empresas que están asumiendo las concesiones tienen que invertir, porque esa es la regla, no hay negociación, es una obligación.

Un buen ejemplo es el estado de Río de Janeiro, donde el sector privado ha comenzado a realizar fuertes inversiones.

BNamericas: ¿Y qué tan involucrada está Cristalina en el negocio?

Besse: Nuestra estrategia es integrar sociedades y buscar empresas interesadas en el sector de saneamiento y desarrollar proyectos en pequeños y medianos municipios.

Queremos enfocarnos en Rio Grande do Sul, donde están nuestros accionistas, y en Santa Catarina, Minas Gerais y São Paulo.

En aproximadamente un año y medio de nuestra existencia como empresa, hemos estado llevando información a los municipios sobre los detalles del nuevo marco regulatorio.