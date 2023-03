Entrevista

Las modelos de compartición de infraestructura, las alianzas y los esquemas operativos de Telefónica Hispanoamérica han hecho más eficientes el despliegue y operación de sus redes en los últimos años. También han dado buenos resultados, lo que lleva a la compañía a prepararse para profundizar esta estrategia y cerrar la brecha digital en la región.

Para que los operadores expandan la conectividad y aceleren la transformación e inclusión digital, la regulación y políticas públicas deben diseñarse de forma que su objetivo sea expandir las telecomunicaciones y atraer inversión privada, dice José Juan Haro, director de regulación y negocio mayorista de Telefónica Hispanoamérica, en esta entrevista con BNamericas.

El ejecutivo adelantó que la compañía trabaja en replicar el modelo de red móvil mayorista Internet para Todos en Colombia y planea crear nuevas empresas de fibra óptica en Perú y Argentina como parte de sus estrategia para los próximos años.

BNamericas: Telefónica viene presentando buenos resultados en Hispanoamérica gracias a la nueva forma de operar, ¿cuál es la estrategia a partir de ahora?

Haro: Creo que hemos puesto el foco en dos palancas. La primera ha tenido que ver con la disciplina financiera. Hemos sido verdaderamente muy disciplinados tomando decisiones de inversión y sobre los gastos que nos podíamos permitir en los entornos que enfrentábamos. Hay que recordar que luego [del anuncio de la nueva estrategia en 2019] hemos tenido que hacer frente a la pandemia y a las dificultades que esto supuso.

Quizás las decisiones más complejas han tenido que ver con el espectro, pues decidimos devolver espectro en México, decidimos no continuar pujando en Colombia, anunciar nuestra intención de no adquirir los restos de espectro 4G y no participar en la licitación de Perú. Hemos sido bastante juiciosos en nuestras decisiones y no solo en temas de espectro sino en la red.

Esta disciplina financiera ha permitido volver a la generación de caja y volver al crecimiento.

Lo segundo, y es un caso diferencial en Telefónica, es que nos hemos concentrado en convertirnos en aliados, en hacer que nuestra compañía aprenda a colaborar y cooperar con otros. Lo hemos hecho en el negocio móvil, en cobertura rural, en televisión y, por supuesto, en fibra.

Esta combinación nos ha llevado a donde estamos. Y ¿qué viene a futuro? Yo creo que una profundización en la apuesta por las alianzas, por la cooperación.

BNamericas: Varios países de América Latina en los que operan planifican licitaciones de espectro para 5G, ¿qué espera hacer Telefónica en estos procesos?

Haro: En cuanto a la licitación de espectro 5G, hemos participado en Chile y hemos sido de los operadores que más rápido han desplegado la tecnología. También tenemos la red operando en México gracias al acuerdo con AT&T. Estamos enfocados en continuar con el desarrollo en el resto de los territorios e interactuamos con las autoridades de Uruguay y de Colombia, que avanzan en consultas públicas, y ocurre lo mismo en el caso de Argentina.

La visión que estamos transmitiendo es que sea lo más transparente y clara. El futuro de las tecnologías móviles va por 5G, pero es necesario que previamente se satisfaga un conjunto de requisitos como que el despliegue de 4G se haya completado. Es clave que haya un buen despliegue de fibra óptica que permita servir a las estaciones base y, por supuesto, que el espectro se ofrezca bajo precios y condiciones razonables.

Si esto último no ocurre se lo diremos con todo respeto y claridad a los gobiernos. Solo asegurando negocios sostenibles, lo que supone pagar por el espectro lo que es correcto y poder entregar al mercado rentabilidad, podemos ofrecer una perspectiva de largo plazo.

BNamericas: ¿Podría suceder que Telefónica no se presente si considera que el precio no es el adecuado?

Haro: Yo no especularía sobre concursos futuros, cuyas condiciones no conocemos. Lo que sí puedo decir es que somos un operador responsable que ha devuelto espectro cuando lo ha considerado caro, que ha salido de licitaciones en las que estaba participando cuando ha considerado que los precios habían escalado por encima de nuestras posibilidades y que ha transmitido a los gobiernos con absoluta claridad cuando no veíamos un caso de negocio sólido. Ese es nuestro track record.

BNamericas: Volviendo a la compartición, en fibra óptica han cerrado acuerdos con KKR para empresas conjuntas en Chile y Colombia, ¿cuál es el avance en otros mercados?

Haro: Estos procesos toman su tiempo, son largos. Nuestra responsable global de finanzas en la última cuenta de resultados mencionó explícitamente que estamos avanzando en Perú y en Argentina, explorando todavía la posibilidad de desarrollar modelos de colaboración semejantes a los que tenemos en Chile y en Colombia.

La fórmula exacta no está definida ni los socios, pero la visión y el camino de avanzar en ese sentido está.

BNamericas: ¿Está previsto el mismo plan de expansión para modelos como el de Internet para Todos en Perú?

Haro: Sí, desde luego. Tenemos ya el caso de negocio armado en Colombia e interés de inversionistas para este país. Hemos hablado con el gobierno para comentarle nuestra visión sobre el tema. Estamos listos.

BNamericas: ¿Qué plazos están manejando?

Haro: Los temas de espectro se están clarificando. Estamos en medio de discusiones sobre la forma en que se ejecutan las obligaciones, las obligaciones de cobertura asociadas a los procesos de licitación. Yo creo que se están alineando las condiciones para que esto se haga posible. Yo esperaría que este año tengamos progresos sensibles en Colombia.

Ya sabes, “se necesitan dos para bailar tango”. Bueno, en este caso son tres o cuatro.

BNamericas: ¿Cuáles son los avances en otros países para este tipo de modelos?

Haro: Colombia es el que viene en el corto plazo. Estamos piloteando en otros países, pero diría que por ahora Colombia es el único en el corto plazo.

BNamericas: Telefónica participó del anuncio de Open Gateway, ¿qué impacto y cuándo podemos esperar su llegada a América Latina?

Haro: Se lanzó la iniciativa global con GSMA. Nosotros tenemos que habilitar un conjunto de temas en infraestructura, que es en lo que estamos avanzando. No podría confirmar fechas, pero sí que es algo que efectivamente el Grupo Telefónica tiene interés de hacer a nivel global.