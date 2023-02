América Móvil acelerará este año sus inversiones en 5G para impulsar la densificación de la red y activar el servicio en nuevas localidades, señaló a los reporteros el presidente ejecutivo de Claro Brasil, Paulo Cesar Teixeira, durante un evento en São Paulo.

Teixeira no entregó una cifra específica de gasto de capital en 5G.

“La inversión en 5G este año será potente. No puedo revelar la cifra, pero será significativa. Además de las obligaciones [asociadas a la licitación de espectro], vemos la perspectiva de [masificar] 5G”, agregó.

En total, América Móvil invierte entre 10.000 millones y 11.000 millones de reales (entre US$1.900 millones y US$2.000 millones) cada año en el país, indicó Teixeira, para luego agregar que la asignación para 5G será mayor en 2023. El plan general de capex de este año estará alineado con el de años anteriores.

“Es la inversión total de Claro. Mantendremos el nivel para este año, pero dentro de la distribución de la inversión, 5G tendrá mayor peso”.

Actual líder del mercado en tecnología, Claro Brasil se muestra optimista sobre el aumento del número de dispositivos 5G entre su base de clientes. La compañía espera también ver avances en 5G en los segmentos corporativo e industrial (redes privadas).

A diferencia de algunos de sus competidores, Claro ofrece un plan de pago separado para usuarios del servicio 5G autónomo que, en teoría, le permite aumentar su ARPU móvil. Sin embargo, Teixeira no entregó cifras del gasto en 5G de los usuarios.

La 5G autónoma, con espectro dedicado en la banda de 3.5GHz y núcleo de red segregado, debutó el 6 de julio en Brasilia.

Antes de eso, empresas como Claro comercializaban 5G DSS (compartición dinámica de espectro), que ofrece una experiencia similar, pero empleando el espectro existente.

Claro lanzó su servicio 5G DSS en 2020 y es líder del segmento.

DISPUTA

Teixeira agregó que la 5G autónoma alcanzó en cinco meses la misma cantidad de usuarios que la que logró 4G en 17 meses, unos 5 millones.

El año pasado, Claro obtuvo una participación de mercado de 43% en 5G, seguida de Telefónica Brasil (34,2%) y TIM (23%), considerando todas las variantes de 5G.

En cuanto a 5G autónoma, sin embargo, la empresa ocupa el tercer lugar después de TIM (41,9% de los accesos respectivos) y Telefónica Brasil (32,9%). En el segmento 5G DSS, Claro opera el 63,1% de los accesos, seguida de Telefónica (35,6%) y TIM (1,3%).

Las cifras son compiladas por el regulador Anatel, según señalan las empresas. No obstante, Teixeira las cuestiona, especialmente las de TIM. La base de clientes de la empresa de telecomunicaciones posiblemente no podría abarcar el 97% de los usuarios de 5G autónoma, ya que no hay disponibles tantos teléfonos inteligentes compatibles.

"Este número es visiblemente incorrecto", advirtió.

Teixeira precisó que el iPhone, muy popular en Brasil, aún no tiene licencia para 5G autónoma. Según el ejecutivo, los únicos smartphones licenciados hasta ahora en Brasil para dicho servicio son los de Samsung, Motorola y Xiaomi.

Claro consultó con Anatel sobre los números de TIM y el regulador prometió revisarlos.

De los 2,5 millones de dispositivos 5G operados por la base de clientes de Claro, el 44% son compatibles con 5G autónoma y el resto con 5G DSS.

Teixeira aseguró que 5 millones de clientes de Claro tienen dispositivos compatibles con 5G, pero no necesariamente viven en áreas donde el servicio está disponible.

SEGMENTO CORPORATIVO Y FIBRA

Por otra parte, Teixeira aseguró estar expectante por los ingresos de los segmentos corporativo e industrial, que despliegan redes privadas. La teleco tiene dos proyectos que ha hecho públicos, el Hospital das Clínicas y otro con Ericsson en WEG.

Sus competidores Telefónica y TIM han divulgado iniciativas mucho más grandes, el primero con la minera Vale y la petrolera estatal Petrobras y el segundo con un puerto para una red 5G, la primera de su tipo en América Latina. "Tal vez preferimos hacer las cosas en silencio", indicó Teixeira.

Teixeira confirmó que Claro está implementando un piloto para probar el uso de la red de fibra de V.tal a fin de expandir su base de fibra al hogar. La mayor parte de la base de banda ancha de la compañía todavía emplea tecnología de cobre heredada. Con Oi como copropietario, V.tal suscribió un contrato con TIM, una de las mayores empresas de telecomunicaciones, además de proveedores de servicios de internet más pequeños.