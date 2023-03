*Este comunicado fue traducido por un sistema automático.

VANCOUVER, Columbia Británica, 1 de marzo de 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aldebaran Resources Inc. (" Aldebaran " o la " Compañía ") (TSX-V: ALDE, OTCQX: ADBRF) se complace en informar resultados adicionales de dos pozos en su campaña de perforación en curso en el proyecto de cobre y oro Altar en la provincia de San Juan, Argentina.

El pozo ALD-22-222 fue perforado en un área sin perforaciones previas y fue diseñado para probar una firma geofísica favorable que coincide con una fuerte anomalía geoquímica de finos de talud de múltiples elementos en la superficie. El pozo de perforación ALD-22-222 se terminó a 1.226,00 m de profundidad. El pozo ALD-22-223 representa un paso de 500 m desde el pozo perforado previamente ALD-22-221 (consulte el comunicado de prensa de la compañía con fecha del 19 de agosto de 2022) y fue diseñado para probar una anomalía geofísica en un área de información geológica y geoquímica favorable recopilada de perforaciones superficiales cercanas. El pozo ALD-22-223 se terminó a 1.287,50 m de profundidad. La Compañía señala que su fórmula CuEq ha cambiado con respecto a los comunicados de prensa anteriores y que la fórmula CuEq actualizada incorpora recuperaciones estimadas para todos los productos básicos informados.

Reflejos

ALD-22-223

1.167,50 m de 0,48% CuEq desde 120 m de profundidad Incluyendo 418,00 m de 0,67% CuEq desde 848 m de profundidad

Agujero terminó en mineralización

ALD-22-222

25,30 m de 0,40% CuEq desde 196,70 m de profundidad

48,00 m de 0,27% CuEq desde 248 m de profundidad

378,00 m de 0,46% CuEq desde 848 m de profundidad

Agujero terminó en mineralización

John Black, Director Ejecutivo de Aldebaran, comentó lo siguiente: “Cada vez que cruzas más de un kilómetro de mineralización de buena ley, es emocionante. En el caso del pozo 223, es muy alentador ya que la mineralización comienza cerca de la superficie y se encuentra en un área sin perforación previa. Esto abre un área muy grande para la posible expansión de recursos y demuestra que el depósito de Altar, aunque ya es muy grande, tiene el potencial de volverse significativamente más grande”.

El Dr. Kevin B. Heather, Director de Geología de Aldebaran, comentó lo siguiente: “El pozo de perforación 223 debe verse como un nuevo pozo de descubrimiento de una zona industrial abandonada, considerando que se perforó en un área previamente no perforada entre Altar Central y Altar East, un área significativa distancia de cualquiera de esas áreas conocidas de mineralización. Esta es una verificación adicional de que la anomalía geofísica es un indicador razonable de la mineralización y confirma nuestra creencia de larga data de que existe una mineralización que conecta Altar Central y Altar East en un mega depósito. El pozo de perforación 222 también es digno de mención, ya que encontró mineralización en un área dentro del caparazón de tajo abierto conceptual de 2021 que actualmente se clasifica como "desecho indefinido" porque no hubo perforación previa. Este pozo demuestra que se justifica la perforación adicional en el tajo a menor profundidad para convertir potencialmente una mayor parte de los desechos indefinidos en mineralización, lo que podría reducir la relación de desmonte del tajo de recursos conceptual”.

Tabla 1 – Resultados de la perforación del altar



De

(metro) A

(metro) Intervalo

(metro) cobre

(%) Au

(g/t) agricultura

(g/t) Mes

(ppm) Como

(ppm) CuEq

(%) ALD-22-222

















Intervalo 196.70 222.00 25.30 0.31 0.24 2.03 3 729 0.40 Intervalo 248.00 296.00 48.00 0.24 0.08 1.81 2 854 0.27 Intervalo 848.00 1,226.00 378.00 0.42 0.03 1.52 106 296 0,46 ALD-22-223

















Intervalo 27.20 82.00 54.80 0.21 0.05 0.28 29 88 0.23 Intervalo 120.00 1,287.50 1,167.50 0.43 0.05 1.41 100 243 0.48 incluido 803.00 1,221.00 418.00 0,61 0.05 1.51 188 208 0,67 Los grados están sin cortar. Los valores de CuEq se calcularon utilizando cobre, oro, plata y molibdeno. Los precios de los metales utilizados para los cálculos son Cu = US$3,00/lb, Au = US$1.400/oz, Ag = US$18/oz y Mo = US$10/lb. Las recuperaciones utilizadas para los metales de soporte que se encuentran en la ecuación CuEq son las siguientes: Au = 50 %, Ag = 51 % (basado en pruebas metalúrgicas históricas) y Mo = 70 % (evaluaciones comparativas de depósitos similares). La fórmula utilizada para calcular los valores equivalentes es CuEq % = Cu % + (Au g/t * 0,34025) + (Ag g/t * 0,00446) + (Mo ppm * 0,00023).

Discusión de resultados

ALD-22-222

El sondaje ALD-22-222 se colocó en una zona inexplorada llamada Altar South. Su profundidad final fue de 1.226,00 my el pozo se perforó con una inclinación de -75 grados y un acimut de 324 grados.

El sondaje ALD-22-222 interceptó un tramo muy largo de pórfido de riolita, que es una roca huésped menos favorable, desde la superficie hasta una profundidad de 870 m, después de lo cual cortó varias intercalaciones de rocas volcánicas andesíticas, que es una roca huésped más favorable. , con riolita hasta el fondo del agujero.

Los 720 m superiores del hoyo muestran una alteración y mineralización de sericita de débil a moderada, que consiste principalmente en pirita, calcopirita, con menor galena, enargita y molibdenita observadas. La alteración aumenta significativamente desde los 720 m hasta el final del pozo, donde la alteración por sericita es dominante y se observa alteración potásica biotita-feldespato y vetas de cuarzo aumentan sustancialmente en este intervalo junto con un aumento significativo en calcopirita y molibdenita.

ALD-22-223

El sondaje ALD-22-223 fue colocado entre las zonas Altar East y Altar Central. Su profundidad final fue de 1.287,50 m y el pozo fue perforado a -78 grados de inclinación y 185 grados de azimut.

El sondaje ALD-22-223 intersectó un pórfido de diorita desde la superficie hasta el final del pozo antes de terminar en riolita. Desde la superficie hasta los 27,5 m, el pozo intersectaba rocas de pórfido lixiviadas (es decir, sin cobre) y teñidas con óxido de hierro que mostraban fuertes stockworks de vetas de cuarzo. Desde 27,5 m hasta ~400 m de profundidad, el pozo encontró minerales secundarios de enriquecimiento de cobre calcocita ± revestimiento de covellita y reemplazo de pirita hipógena primaria y calcopirita. Los ~650 m superiores del hoyo exhiben una fuerte alteración hipógena caracterizada por ensamblajes de sericita-pirita-cuarzo-turmalina blanca que sobreimprimen una sericita-calcopirita-pirita-(bornita) verde anterior, con una alteración creciente de biotita-k-feldespato potásico con la profundidad. Se puede observar un aumento de vetas de cuarzo-calcopirita-molibdenita.

Desde aproximadamente 650 m, la ocurrencia de calcopirita ± bornita aumenta progresivamente y se asocia con la aparición de nervaduras finas que muestran halos de un centímetro de ancho de sericita verde ± clorita-cuarzo-calcopirita-bornita sobreimpresión biotita potásica-k-feldespato-magnetita alterada. La frecuencia de vetas de cuarzo-calcopirita-molibdenita aumenta considerablemente hacia el fondo del pozo.

Desde ~800 m de profundidad hasta el fondo del pozo, la aparición de estas vetas de halo de sericita verde aumenta considerablemente, acompañadas por la aparición de calcocita hipógena junto con calcopirita y bornita, que parecen estar asociadas con áreas de ley mucho más alta.

Actualización del proyecto

La Compañía está perforando activamente con tres equipos. Las ubicaciones de los pozos de perforación activos se pueden observar en la Figura 1. El pozo ALD-23-225 se abandonó/se perdió a 225 m debido a problemas del operador y el pozo ALD-23-225B se colocó a unos metros de distancia para reemplazarlo. Desde entonces, la Compañía contrató a un consultor de perforación para ayudar a trabajar con los perforadores en el sitio para mejorar el desempeño del operador. Los pozos ALD-23-224, ALD-23-225B y ALD-23-226 tenían 1.130 m, 390 my 920 m de profundidad respectivamente, al momento de este comunicado.

seminario web

Para obtener más contexto, únase al CEO John Black y al CGO Dr. Kevin B. Heather en un evento en vivo el 1 de marzo a las 2:30 p. m. EST / 11:30 a. m. PST. Preguntas y respuestas seguirán a la presentación. Haga clic aquí para registrarse: https://6ix.com/event/aldebaran-resources-corporate-update/ .

Persona calificada

Los datos científicos y técnicos contenidos en este comunicado de prensa han sido revisados y aprobados por el Dr. Kevin B. Heather, B.Sc. (Hons), M.Sc, Ph.D, FAusIMM, FGS, director geológico y director de Aldebaran, quien se desempeña como persona calificada (QP) según las definiciones del Instrumento Nacional 43-101.

EN NOMBRE DE LA JUNTA DE ALDEBARAN

(firmado) “ John Black ”

juan negro

Director General y Director

Teléfono: +1 (604) 685-6800

Correo electrónico: info@aldebaranresources.com

Acerca de Aldebaran Resources Inc.

Aldebaran es una empresa de exploración de minerales que se escindió de Regulus Resources Inc. en 2018 y tiene el mismo equipo de administración principal. Aldebarán tiene derecho a obtener hasta un 80% de participación en el proyecto de cobre y oro Altar en la provincia de San Juan, Argentina, de manos de Sibanye Stillwater Limited. El proyecto Altar alberga múltiples depósitos de pórfido de cobre y oro con potencial para descubrimientos adicionales. Altar forma parte de un grupo de depósitos de pórfido de cobre de clase mundial que incluye Los Pelambres (Antofagasta Minerals), El Pachón (Glencore) y Los Azules (McEwen Copper). En marzo de 2021, la Compañía anunció una estimación de recursos minerales actualizada para Altar, preparada por Independent Mining Consultants Inc. y basada en la perforación completada hasta 2020 inclusive (informe técnico independiente preparado por Independent Mining Consultants Inc., Tucson, Arizona, titulado " Informe Técnico, Recursos Minerales Estimados, Proyecto Altar, Provincia de San Juan, Argentina ”, de fecha 22 de marzo de 2021 - ver comunicado de prensa de fecha 22 de marzo de 2021).

Declaraciones prospectivas

Ciertas declaraciones con respecto a Aldebaran, incluida la evaluación de la gerencia de planes y operaciones futuras, pueden constituir declaraciones prospectivas según las leyes de valores aplicables y necesariamente involucran riesgos e incertidumbres conocidos y desconocidos, la mayoría de los cuales están fuera del control de Aldebaran. A menudo, pero no siempre, las declaraciones o la información a futuro se pueden identificar mediante el uso de palabras como "planea", "espera" o "no espera", "se espera", "presupuesto", "programado", " estima", "pronostica", "pretende", "anticipa" o "no anticipa" o "cree" o variaciones de tales palabras y frases o declaraciones que ciertas acciones, eventos o resultados "pueden", "podrían", "serían ", "podría" o "se" tomará, ocurrirá o se logrará.

Específicamente, y sin limitación, todas las declaraciones incluidas en este comunicado de prensa que aborden actividades, eventos o desarrollos que Aldebarán espera o anticipa que ocurrirán o pueden ocurrir en el futuro, incluida la exploración y el desarrollo propuestos del proyecto Altar descrito en este documento, y la evaluación de la gerencia de los planes y operaciones futuros y las declaraciones con respecto a la finalización de los programas de exploración y desarrollo anticipados pueden constituir declaraciones a futuro bajo las leyes de valores aplicables y necesariamente involucran riesgos e incertidumbres conocidos y desconocidos, la mayoría de los cuales están fuera del control de Aldebaran. Estos riesgos pueden hacer que los resultados financieros y operativos reales, el rendimiento, los niveles de actividad y los logros difieran materialmente de los expresados o implícitos en dichas declaraciones prospectivas. Si bien Aldebaran cree que las expectativas representadas en dichas declaraciones prospectivas son razonables, no puede garantizarse que dichas expectativas resulten ser correctas. Las declaraciones a futuro contenidas en este comunicado de prensa se realizan a partir de la fecha del presente y Aldebaran no asume ninguna obligación de actualizar o revisar públicamente ninguna declaración o información a futuro, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o de otra manera. a menos que así lo exija la ley de valores aplicable.

