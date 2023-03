*Este comunicado fue traducido por un sistema automático.

Por Cerrado Gold

Primer vertido de oro programado para finales de mayo de 2023

Recuperaciones de recursos primarios confirmadas; Vida mía extendida

Estudio de factibilidad progresando extremadamente bien en Monte do Carmo (Brasil) con finalización prevista para mayo de 2023; Se espera que una economía robusta siga a una PEA fuerte

TORONTO, ON / ACCESSWIRE / 6 de marzo de 2023 / Cerrado Gold Inc. (TSX.V:CERT) (OTCQX:CRDOF) ("Cerrado" o la "Compañía") se complace en brindar una actualización sobre el progreso de su desarrollo del proyecto de lixiviación en pilas de oro en el depósito Las Calandrias en Santa Cruz, Argentina ("MDN").

Al 3 de marzo de 2023, Cerrado obtuvo todos los permisos ambientales requeridos relacionados con el desarrollo y operación del proyecto de lixiviación en pilas Las Calandrias. El trabajo de construcción sigue en curso y se espera que el primer mineral se apile en la plataforma de lixiviación en pilas durante abril y el primer vertido de oro está programado para finales de mayo. Vea las fotografías a continuación de las actividades de construcción hasta la fecha.

Además, las pruebas metalúrgicas han confirmado recuperaciones de oro con más del 80 % de confianza a partir de materiales de óxido con al menos un 70 % de recuperación, los minerales de transición tienen al menos un 50 % de confianza y el mineral primario tiene al menos un 36 % de recuperación. Como resultado, la planificación de la mina se ha rediseñado para agregar material de la zona de mineral primario que ampliará los recursos para la producción y prolongará la vida útil de la mina. Los beneficios de la mayor ley en la Zona Primaria compensarán las menores recuperaciones. Esto se suma a la producción en curso de la planta CIL y el desarrollo planificado de una operación subterránea en Paloma y una segunda operación de lixiviación en pilas en Martinetas a finales de este año.

Como se describe en un comunicado de prensa del 18 de octubre de 2022, la operación de lixiviación en pilas se considera parte del crecimiento estratégico para aumentar las tasas de producción agregada en las operaciones de Cerrado en Argentina a 90 000 oz por año desde la tasa de producción de 2022 de 53 672 oz en MDN con reducciones en AISC. El crecimiento de la producción y la reducción de costos están planificados a partir del desarrollo de dos operaciones de lixiviación en pilas; primero en Las Calandrias y segundo en la zona de Martinetas. También se espera que MDN desarrolle recursos subterráneos de alta ley que actualmente se conocen y están disponibles accediendo directamente a los recursos desde la base de los tajos de alta ley existentes, como en Paloma.

Mark Brennan, director ejecutivo y presidente, comentó: "Nos complace haber obtenido todas las aprobaciones necesarias para comenzar las operaciones en nuestra instalación inicial de lixiviación en pilas en Las Calandrias, lo que refleja la alta calidad del trabajo realizado por el equipo en terreno en MDN. Construcción está progresando extremadamente bien y ahora estamos un paso más cerca de cumplir con nuestra estrategia de crecimiento de producción en MDN para explotar todos los recursos disponibles de manera más completa".

Continuó: "El desarrollo está avanzando excepcionalmente bien tanto en MDN como en MDC (Brasil); creemos que la creación de valor intrínseco para los accionistas se verá fuertemente evidenciada por el crecimiento de la producción en MDN para fin de año y el estudio de factibilidad en Brasil que se espera a finales de mayo".

Avance del estudio de factibilidad de Monte do Carmo ("MDC")

Como se publicó anteriormente (ver Comunicado de prensa del 27 de febrero de 2023), toda la perforación de relleno completada en el depósito Serra Alta se completó con el objetivo de mejorar un componente significativo de los recursos a las categorías Medida e Indicada. El trabajo ahora se centra en la ingeniería de minas, el diseño de plantas de proceso, las instalaciones de relaves y la infraestructura asociada. Se espera la finalización del estudio de factibilidad para mayo de 2023.

El proceso de cotización para contratos operativos clave y bienes de capital está en marcha. Los primeros indicios sugieren que se espera que tanto los costos de capital como operativos estén en línea con la Evaluación Económica Preliminar 43-101, lo que confirma las expectativas de que Serra Alta será un proyecto de bajo costo de capital combinado con bajos costos operativos establecidos para brindar una economía sólida, como se ha demostrado. en la Evaluación Económica Preliminar completada en 2021.

Todos los trabajos requeridos para la aprobación de la licencia preliminar están avanzando según lo programado y esperamos recibir dicha licencia preliminar de manera inminente. Se espera que la licencia de construcción siga en los próximos meses. Además, la Compañía también ha iniciado conversaciones con varios grupos financieros con respecto al Financiamiento de Proyectos.

Fotos: Preparación del pad de lixiviación en pilas Las Calandrias









Revisión de Información Técnica

La información científica y técnica de este comunicado de prensa ha sido revisada y aprobada por Clinton Swemmer, P.Eng., Vicepresidente de Servicios Técnicos de Cerrado Gold Inc., quien es una Persona Calificada según se define en el Instrumento Nacional 43-101.

