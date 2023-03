Por Patagonia Gold Corp

*Este comunicado fue traducido por un sistema automático

VANCOUVER, Columbia Británica, 1 de marzo de 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Patagonia Gold Corp. ("Patagonia" o la "Compañía") (TSXV: PGDC) se complace en anunciar nuevos resultados analíticos de oro y plata en muestras de perforación de exploración del objetivo Monte León (“MLN”) cerca de su mina Cap Oeste (“Capo”) en la provincia de Santa Cruz, en el sur de Argentina.

Reflejos

El 16 de noviembre de 2022, la Compañía anunció un acuerdo de exploración con una empresa privada independiente para un programa de perforación de extracción de testigos en dos fases de 20 000 metros en MLN (consulte el comunicado de prensa en www.patagoniagold.com ).

MLN está ubicado en una importante tendencia estructural NNW-SSE que se extiende más allá de MLN hacia el este-sureste y hacia el norte-noroeste hasta el sistema mineral de Capo.

Hasta la fecha, en esta fase de perforación se completó un total de 1.760 metros en cinco pozos de núcleo del tamaño de HQ (consulte la Figura 1 a continuación). Los resultados de 973 metros en 5 pozos principales se informan en este comunicado de prensa (a través de MLN-874-D).

La mineralización anómala de oro y plata, superior a 0,5 gramos por tonelada ("g/t") de oro ("Au"), se intersectó en cinco nuevos pozos de núcleo. Se reportaron valores de Au de hasta 72.4 g/t y valores de plata (“Ag”) de hasta 1,473 g/t del pozo MLN 873D (ver Tabla 1).

El Sr. Christopher van Tienhoven, CEO de Patagonia, comentó: “ Hemos tenido MLN como uno de nuestros objetivos de exploración prioritarios para este año. La perforación anterior de la Compañía definió la mineralización oxidada cerca de la superficie a fines de 2020 y 2021. Estamos satisfechos con los resultados analíticos hasta el momento y estamos diseñando perforaciones adicionales para ayudar a definir la profundidad y la extensión lateral de la nueva mineralización de oro y plata”.

Obra Histórica

Antes de este nuevo programa de perforación de núcleo en MLN, la Compañía identificó mineralización de oro en estructuras oxidadas y brechadas en MLN, con 104 trincheras y 21 pozos de núcleo (consulte el comunicado de prensa del 29 de diciembre de 2020 en www.patagoniagold.com ). Además, Patagonia Gold Plc (el predecesor de la Compañía que cotiza en AIM), perforó 75 pozos de circulación reversa y 21 pozos de extracción en el área general que rodea la perforación reciente de MLN en 2011 y 2015. La ubicación del trabajo histórico se indica en la Figura 1 Además, en 2021 se completaron 43,9 kilómetros lineales (''km") de topografía de resistividad y polarización inducida basada en tierra (IP-Res polo-dipolo) y más de 800 kilómetros lineales de magnetismo terrestre.

Figura 1. Ubicación de MLN y Capo en la concesión El Tranquilo negro

Nota: perforación nueva etiquetada en letra amarilla con el acimut y la dirección de inclinación anotados en cada collar de perforación. Ver mapa inserto para la referencia de ubicación de MLN y Capo en el bloque de concesión El Tranquilo.

Actividades actuales

En 2021 y 2022, la Compañía identificó mineralización de oro y plata cerca de la superficie con mapeo geológico y muestreo y perforación rotatoria con chorro de aire ("RAB"). Junto con los datos históricos, este nuevo trabajo condujo al nuevo programa de perforación. Los análisis compuestos de Au y Ag de las nuevas muestras de núcleo se muestran en la Tabla 1.

Tabla 1. Resultados analíticos (compuestos) de MLN Core Drilling

Datos de perforación Mineralización Número Azimut

(grados) Inclinación

(grados) Profundidad

(metro) de (m) Tomás) Longitud

(metro) Au agricultura (g/t) (g/t) MLN-860A-D 240 -50 143 102.9 103.85 0,95 1.11 1.0







130.4 135.85 5.45 1.20 2.2 MLN-871A-D 240 -50 185 62 63,9 1.9 49.50 11.0







110.87 111.65 0.78 4.88 126.0







115.75 116.25 0.5 9.92 12.0 MLN-872-D 240 -50 218 85.22 93 7.78 0.98 5.8 incluido





89 89.83 0.83 3.02 28,0







162.28 163.1 0.82 27.10 403.0 MLN-873-D 240 -50 137 59 72.97 13.97 1.74 12.2 incluido





61.3 62 0.7 5.51 7.0 incluido





70.55 71 0,45 10.40 126.0







77.73 80.3 2.57 15.95 326.6 incluido





78.42 78.97 0,55 72.40 1473.0







92.7 93.2 0.5 7.92 15.0







120.6 127.1 6.5 3.36 130.0 incluido





125.5 126.4 0.9 20.00 584.0 MLN-874-D 240 -50 240 112.4 113 0.6 1.43 6.0







158.15 158.75 0.6 3.28 167.0

Notas a la Tabla 1.

“Incl.” significa incluir. Las muestras se recogieron de un núcleo de diámetro HQ. Los intervalos mineralizados son longitudes de fondo de pozo. Los anchos reales aún no se conocen. Se usó una ley mínima de 0,5 g/t Au en la composición y no se usaron más de 2 leyes consecutivas de menos de 0,5 g/t Au en la composición. Las calificaciones no estaban limitadas. Todos los análisis fueron realizados por Alex Stewart International, un proveedor de servicios analíticos independiente y certificado, en sus instalaciones de Mendoza, Argentina, utilizando ensayos de fuego para Au y digestión de cuatro ácidos, ICP-MS para Ag. Están pendientes los ensayos de 5 perforaciones. Para fines de QA/QC, el personal de la empresa insertó un total de 39 espacios en blanco, 80 estándares de material de referencia certificado en el flujo de muestra de perforación principal en una proporción de una muestra de QA/QC por 9 muestras primarias. Todos los resultados de QA/QC estuvieron dentro de los límites aceptables. No ha habido suficiente exploración para definir un recurso mineral en este momento y no está claro si la exploración adicional dará como resultado que el objetivo se delinee como un recurso mineral.

La perforación hasta el momento ha confirmado el corredor estructural principal de 12,75 km de largo en contacto con la mina Capo. Dentro del corredor en MLN, se han reconocido dos tendencias estructurales prominentes, casi verticales, NNW-SSE que se cree que controlan las zonas más amplias de mineralización de oro y plata definidas hasta la fecha. Otras ocurrencias de metales preciosos ocurren en estructuras laminadas más estrechas, paralelas a las dos tendencias principales (ver Figura 2).

Se cree que la mineralización de MLN es una sulfuración intermedia, de carácter epitermal, alojada dentro de una brecha oxidada y sulfurosa casi vertical. La brecha tiene forma de tubería y parece tener una dimensión de 1,5 km por 0,3 km (NNW-SSE) y una orientación casi vertical.

Figura 2. Sección transversal geológica y de mineralización de MLN mirando hacia el noroeste

Declaración de la persona calificada

Donald J. Birak, un geólogo independiente y miembro registrado de SME y miembro de AusIMM y una persona calificada según lo define NI 43-101, supervisó la preparación de la información científica y técnica que forma la base de este comunicado de prensa y revisó y aprobó la divulgación científica y técnica del presente. La Persona Calificada visitó la propiedad de MLN en noviembre de 2022 y vio los sitios de perforación históricos, la nueva perforación RAB en curso y la geología superficial y la mineralización expuestas en un pozo poco profundo, así como las actividades de preparación de muestras de núcleo de la Compañía de otras perforaciones. La Persona Calificada no ha validado el histórico de zanjas y perforaciones ni ningún QA/QC histórico.

Acerca de Patagonia Gold

Patagonia Gold Corp. es una compañía minera que cotiza en bolsa y enfocada en América del Sur que cotiza en TSX Venture Exchange. La Compañía busca aumentar el valor para los accionistas a través de la exploración y el desarrollo de proyectos de oro y plata en la región de la Patagonia Argentina. La Compañía se enfoca principalmente en el proyecto Calcatreu en Río Negro y el desarrollo del proyecto subterráneo Cap-Oeste. Patagonia, indirectamente a través de sus subsidiarias o bajo acuerdos de opción, tiene derechos mineros sobre más de 430 propiedades en varias provincias de Argentina y Chile y es uno de los mayores terratenientes en la provincia de Santa Cruz, Argentina.

DECLARACIONES A FUTURO

Este comunicado de prensa contiene ciertas declaraciones prospectivas, incluidas, entre otras, declaraciones con respecto a, entre otras cosas, planes relacionados con perforaciones adicionales y los resultados de dichas perforaciones; la creencia de que los resultados de exploración aquí presentados presentan objetivos de exploración viables para que la Compañía los evalúe con perforación adicional; y el crecimiento anticipado en el valor de las acciones. Siempre que sea posible, palabras como "puede", "hará", "debería", "podría", "esperar", "planear", "pretender", "anticipar", "creer", "estimar", "predecir" o “potencial” o las variaciones negativas o de otro tipo de estas palabras, o palabras o frases similares, se han utilizado para identificar estas declaraciones prospectivas. Estas declaraciones reflejan las creencias actuales de la gerencia y se basan en la información actualmente disponible para la gerencia a la fecha del presente.

Las declaraciones prospectivas implican riesgos, incertidumbres y suposiciones significativos. Muchos factores podrían causar que los resultados, el desempeño o los logros reales difieran materialmente de los resultados discutidos o implícitos en las declaraciones prospectivas. Estos factores deben considerarse cuidadosamente y los lectores no deben depositar una confianza indebida en las declaraciones prospectivas. Aunque las declaraciones prospectivas contenidas en este comunicado de prensa se basan en lo que la gerencia cree que son suposiciones razonables, la Compañía no puede asegurar a los lectores que los resultados reales serán consistentes con estas declaraciones prospectivas. Estas declaraciones prospectivas se realizan a partir de la fecha de este comunicado de prensa, y la Compañía no asume ninguna obligación de actualizarlas o revisarlas para reflejar nuevos eventos o circunstancias, excepto según lo exija la ley.

Ni TSX Venture Exchange ni su Proveedor de Servicios de Regulación (según se define ese término en las políticas de TSX Venture Exchange) acepta responsabilidad por la adecuación o precisión de este comunicado de prensa.