La minera brasileña Vale y actores chinos suscribieron una serie de acuerdos sobre diversos proyectos durante el seminario empresarial Brasil-China celebrado en Beijing.

Un acuerdo se relaciona con la inversión en el proyecto Morowali, en Indonesia, dos con la agenda de descarbonización de Vale, dos son memorandos de entendimiento con bancos chinos y dos se vinculan a la cooperación con universidades chinas.

"Como socio de China durante 50 años y proveedor confiable de materias primas para la industria siderúrgica china, Vale tiene un compromiso a largo plazo con el mercado chino", dijo en un comunicado Alexandre Silva D'Ambrosio (en la foto), vicepresidente de negocios corporativos y asuntos exteriores de la minera.

"Seguiremos ofreciendo productos de mineral de hierro de alta calidad al país para respaldar el desarrollo continuo de su economía y profundizar aún más nuestra asociación estratégica en minería sostenible y soluciones bajas en carbono", agregó D'Ambrosio.

DETALLES

La filial PT Vale Indonesia, Taiyuan Iron & Steel, Tisco y Shangdong Xinhai Technology firmaron un acuerdo de inversión para una planta de procesamiento de ferroníquel de 73.000t/a e instalaciones de apoyo.

El proyecto Morowali, anteriormente conocido como Hadopi, fue aprobado por el directorio de Vale en julio de 2022 y se espera que comience en 2025.

Un acuerdo de cooperación con Baoshan Iron & Steel, una filial de China Baowu, se relaciona con el desarrollo de biocarbón en la industria del acero. Aunque todavía no hay casos de aplicación industrial en China, la energía de la biomasa se ve cada vez más como una ruta estratégica hacia la metalurgia baja en carbono. El acuerdo es parte de los esfuerzos de Vale para reducir las emisiones de alcance 3 en 15% para 2035.

El grupo minero y de maquinaria de construcción más importante, XCMG, también suscribió un memorando de entendimiento sobre emisiones de gases de efecto invernadero para desarrollar conjuntamente la primera motoniveladora de cero emisiones del mundo para la minería.

La máquina, que se utiliza para nivelar los accesos a las minas, será probada en minas de los estados de Minas Gerais y Pará. Si las pruebas resultan positivas, Vale comprará varios modelos. Actualmente, la empresa cuenta con 90 motoniveladoras.

Vale actualmente está probando dos camiones todoterreno eléctricos de 72t fabricados por XCMG en Minas Gerais e Indonesia.

FINANCIACIÓN

El Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) y Bank of China (BOC) también firmaron memorandos de entendimiento con Vale.

"Según los memorandos de entendimiento, los dos bancos chinos tienen la intención de brindar apoyo crediticio a Vale a través de líneas de crédito, financiamiento de proyectos, financiamiento comercial, financiamiento de activos, garantías bancarias, entre otros", consigna un comunicado.

“Vale y los dos bancos también tienen la intención de profundizar aún más su colaboración en la lucha contra el cambio climático, incluidas las finanzas verdes, las energías renovables y otras oportunidades que surgen de la transición energética”, añade el texto.

BRASIL Y CHINA

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y varios ministros tenían previsto visitar China esta semana, pero la visita tuvo que posponerse porque a Lula se le diagnosticó bronconeumonía.

Docenas de líderes empresariales brasileños viajaron a China en previsión del viaje y esperaban cerrar acuerdos y forjar asociaciones.

Los medios locales informaron que la visita ahora podría tener lugar el 11 de abril.

China es el mayor socio comercial de Brasil y la administración Lula ha fortalecido aún más las relaciones bilaterales.