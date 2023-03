Comunicado Ministerio de Energía y Minas

17 de marzo de 2023

El Ministerio de Energía y Minas (MINEM) presentó, a través de la Dirección General de Promoción y Sostenibilidad Minera, la nueva edición de la Cartera de Proyectos de Exploración Minera 2023, la cual está conformada por 74 proyectos de exploración minera ubicados en 17 departamentos del país y una inversión global de US$ 596 millones.

La exploración es un proceso fundamental para el desarrollo de la minería, porque constituye el primer eslabón de la actividad económica más importante del Perú, permitiendo el descubrimiento de nuevos yacimientos, así como la ampliación de la vida útil de las minas que se encuentran en operación, lo que genera recursos en beneficio del país.

La nueva cartera señala que 30 de los 74 proyectos en lista se encuentran en ejecución o por iniciar esa etapa al contar con todos los permisos, otorgados por el MINEM, y representan una inversión de US$ 134 millones (22.5% del monto de la cartera).

De acuerdo al documento, un grupo de 17 proyectos, que suman una inversión de US$ 136 millones (22.7% del total), se encuentra en la etapa de evaluación de la Autorización de Exploración; mientras que los 27 proyectos restantes se encuentran en el proceso de evaluación de su Instrumento de Gestión Ambiental (IGA) y concentran una inversión de US$ 327 millones (54.8%).

Según el mineral a explorar, el cobre se ubica en primer lugar con 39 proyectos y una inversión de US$ 284 millones; en segunda posición el oro con 18 proyectos y una inversión de US$ 220 millones. Sigue en la lista el zinc con 9 proyectos y una inversión conjunta de US$ 47 millones. Finalmente, los proyectos de plata y litio suman 8 y una inversión conjunta de US$ 46 millones.

En cuanto a las regiones, la Cartera señala que región Cajamarca mantiene el liderazgo con 3 proyectos: La Zanja, Colorado y Algamarca, que suman una inversión de US$ 124 millones (20.8% del monto global). Áncash ocupa el segundo lugar con una participación del 15.6% del presupuesto en exploración, representado en 10 proyectos con una inversión de US$ 93 millones.

En tercera posición, se ubica Arequipa representando el 12.7% del total de inversión en cartera de exploración distribuidos en 10 proyectos y con una inversión conjunta de US$ 76 millones.