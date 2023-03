Por Collective Mining

Los resultados del ensayo para APC-39, que continuó avanzando hacia el este desde el Pad 6 como parte de un patrón de abanico de perforación en el sistema de pórfido Apollo, intersectaron mineralización continua de cobre, plata y oro de alta ley desde la superficie de la siguiente manera:



276,30 metros a 2,95 g/t de oro equivalente (que consta de 2,12 g/t de oro, 36 g/t de plata y 0,22 % de cobre) en el pozo de perforación APC-39 que incluye: 33,0 metros a 4,87 g/t de oro equivalente de la superficie en óxidos, y 17,75 metros a 3,94 g/t de oro equivalente desde 75,80 metros de fondo de pozo.



La intersección en el pozo de perforación APC-39 se terminó por debajo de la profundidad objetivo debido a un problema técnico mientras se encontraba en mineralización de plata y cobre de alta ley, y los últimos 7,6 metros arrojaron 0,73 % de cobre, 152 g/t de plata y 0,46 g/t de oro. . APC-39 es el pozo completado más al este con resultados de análisis del Pad 6 hasta la fecha y ha extendido la longitud de rumbo de la mineralización de alto grado en profundidad desde APC-35 previamente anunciado a 125 metros. Esta subzona de alta ley permanece abierta hacia el este y el oeste a lo largo del rumbo en profundidad y los pozos completados posteriores en espera de los resultados del ensayo (APC-41, APC-42 y APC-44) han extendido visualmente aún más la mineralización.





APC-36 y APC-38 son los pozos de perforación iniciales completados desde el Pad 7 y confirman por primera vez que la mineralización comienza directamente en la superficie en esta área del sistema Apollo. Ambos pozos agregaron un nuevo volumen de mineralización poco profunda al modelo de bloque y demostraron una excelente continuidad de mineralización con mineralización de óxido de ley más alta encontrada en las partes menos profundas de los pozos. Además, los agujeros fueron beneficiosos para calcular la geometría del sistema en esta ubicación, lo que confirma un buzamiento más pronunciado que el modelado con los resultados del ensayo de la siguiente manera:





169,95 metros a 2,15 g/t de oro equivalente (que consta de 1,36 g/t de oro, 19 g/t de plata y 0,32 % de cobre) en el pozo de perforación APC-38 que incluye: 20,95 metros a 3,24 g/t de oro equivalente de la superficie en óxidos.





110,40 metros a 2,08 g/t de oro equivalente (que consta de 1,73 g/t de oro, 9 g/t de plata y 0,14 % de cobre) en el pozo de perforación APC-36, que incluye: 19,55 metros a 2,86 g/t de oro equivalente de la superficie en óxidos, y 11,15 metros a 7,36 g/t de oro equivalente desde 102,05 metros.





Se han completado cinco pozos de perforación adicionales desde las plataformas de perforación 6 y 7 y todos parecen haber extendido el área de mineralización aflorante desde el lecho rocoso hasta longitudes de fondo de pozo de hasta 400 metros. Los resultados del ensayo están pendientes.





Recientemente comenzó la perforación profunda desde el Pad 6 con un pozo al noroeste diseñado para probar la mineralización desde la superficie hasta una profundidad vertical de más de 1,000 metros.

Ari Sussman, presidente ejecutivo, comentó: "El descubrimiento del sistema Apollo dentro del proyecto Guayabales continúa entregando amplios intervalos de mineralización de cobre, plata y oro de alta ley. Los resultados de los ensayos de la perforación en abanico completada hasta la fecha en los Pads 6 y 7 han agregado importantes toneladas de mineralización de alta ley al modelo de bloques comenzando directamente desde la superficie.Con el patrón de abanico de perforación superficial de Pad 6 ahora completo, estamos entusiasmados de haber iniciado nuestro primer pozo profundo para probar el potencial del sistema a más de 1,000 metros verticales. Recientemente regresé de visitar el proyecto Guayabales y me quedé impresionado tanto por la gran cantidad como por la calidad de la mineralización observada en pozos sobresalientes en espera de análisis y el fuerte apoyo a la Compañía por parte de nuestros accionistas.Nuestro equipo está emocionado de avanzar en el proyecto de manera rápida y responsable y confía en que la Compañía será un importante contribuyente a los audaces planes de descarbonización de Colombia".

TORONTO, 30 de marzo de 2023 /CNW/ - Collective Mining Ltd. (TSXV: CNL) (OTCQX: CNLMF) ("Colectivo" o la "Compañía") se complace en anunciar los resultados de los ensayos de tres perforaciones adicionales completadas en el Pad 6 y 7 que forman parte del programa Apolo Fase II dentro del proyecto Guayabales ubicado en Caldas, Colombia. El objetivo del programa de la Fase II es probar y definir a través de la perforación la porción poco profunda del sistema de pórfido Apollo, así como también continuar expandiendo el sistema a través de la perforación progresiva y profunda. El depósito de pórfido Apollo es un sistema de cobre, plata y oro de gran tonelaje y alta ley, que debe su excelente dotación de metal a un sistema de pórfido de cobre, plata y oro más antiguo que está sobreimpreso por sistemas de vetas de metal base de carbonato ricos en metales preciosos más jóvenes (intermedios). venas de pórfido de sulfuración) dentro de un cuerpo de brecha intermineral hidrotermal magmático que actualmente mide 395 metros x 385 metros x 915 metros y está abierto para expansión.

El programa de perforación de la Fase II de 2023 avanza según lo programado con nueve pozos completados y otros cinco en espera de los resultados del análisis del laboratorio. El objetivo de este programa es definir la mineralización de alto grado y las dimensiones del sistema de pórfido Apollo cerca de la superficie mientras continúa expandiendo el tamaño del sistema a través de la perforación de paso. Hasta la fecha, se han completado y analizado un total de 40 barrenos (aproximadamente 17.540 metros) en el objetivo Apollo y la mayoría de los barrenos prueban el sistema de pórfido Apollo.

Los resultados de los ensayos de los tres primeros pozos de perforación (APC-31, APC-33 y APC-35) del programa Fase II de 2023 se anunciaron previamente el 23 de febrero de 2023 y el 15 de marzo de 2023, respectivamente. Los puntos destacados incluyen 384,7 metros a 2,46 g/t de oro equivalente en APC-31 y 359,15 metros a 3,32 g/t de oro equivalente en APC-35, con mineralización en ambos pozos que comienza en la superficie. Ambos pozos interceptaron mineralización de óxido de alta ley desde la superficie con APC-31 cortando 42,35 metros a 5,08 g/t de oro equivalente y APC-35 cortando 35,30 metros a 8,06 g/t de oro equivalente. (consulte el 23 de febrero de 2023 y el 15 de marzo de 2023 para los cálculos de oro equivalente)

Se han completado otros tres pozos, APC-36, APC-38 y APC-39 desde los Pads 6 y 7 con resultados de ensayos y observaciones geológicas que se resumen a continuación.

APC-36 fue perforado abruptamente en dirección este desde el Pad 7 hasta una profundidad máxima de 154,1 metros (90 metros verticales). El pozo fue diseñado para probar el potencial de mineralización superficial ubicado en el lado este del área del afloramiento sur y para definir mejor la geometría del sistema en esta área. El pozo interceptó mineralización continua desde la superficie hasta 110,4 metros con resultados de ensayo de la siguiente manera:

110,40 metros a 2,08 g/t de oro equivalente (que consta de 1,73 g/t de oro, 9 g/t de plata y 0,14 % de cobre) en el pozo de perforación APC-36, que incluye: 19,55 metros a 2,86 g/t de oro equivalente de la superficie en óxidos, y 11,15 metros a 7,36 g/t de oro equivalente desde 102,05 metros.



El intervalo mineralizado comienza directamente debajo de la sobrecarga a 2,8 metros en material de saprolita y roca de albura con sulfuros oxidados hasta los 19,55 metros antes de pasar a roca de brecha angular mineralizada fresca que consta de calcopirita (0,2 % a 0,8 %), pirita (hasta 2,5 %) y pirrotita ( ~1%). Como era de esperar, las leyes de oro son significativamente más altas en la parte oxidada de la intercepción.

APC-38 fue perforado hacia el norte desde el Pad 7 a una profundidad máxima de 183,7 metros (165 metros verticales) y fue diseñado para probar el potencial de mineralización poco profunda de alta ley ubicada en el lado norte del área de afloramiento sur. El pozo interceptó la mineralización continua desde la superficie hasta los 169,95 metros antes de pasar a un dique posmineral con los siguientes resultados de ensayo:

169,95 metros a 2,15 g/t de oro equivalente (que consta de 1,36 g/t de oro, 19 g/t de plata y 0,32 % de cobre) en el pozo de perforación APC-38 que incluye: 20,95 metros a 3,24 g/t de oro equivalente de la superficie en óxidos, y 13,35 metros a 3,74 g/t de oro equivalente desde 156,6 metros.



El intervalo mineralizado comienza desde la superficie dentro del material de saprolita seguido de 15,25 metros adicionales de roca de albura con óxidos de hierro y sulfuros hasta 20,95 metros antes de pasar a roca fresca con una composición de sulfuro de 0,5 % a 1,5 % de calcopirita, 1,5 % de pirita y pirrotita menor. La magnetita también está presente en la matriz envuelta por calcopirita.

APC-39 se perforó abruptamente hacia el noreste desde el Pad 6 hasta una profundidad máxima de 284,3 metros (285 metros verticales). El pozo fue diseñado para expandirse sobre la continuidad de la mineralización de alto grado desde la superficie en dirección noreste dentro del sistema de pórfido principal de Apolo. El pozo interceptó mineralización continua desde la superficie hasta su profundidad final de 284,3 metros con los siguientes resultados de ensayo:

276,3 metros a 2,95 g/t de oro equivalente (que consta de 2,12 g/t de oro, 36 g/t de plata y 0,22 % de cobre) en el pozo de perforación APC-39, que incluye: 33,00 metros a 4,87 g/t de oro equivalente de la superficie en óxidos, y 17,75 metros a 3,94 g/t de oro equivalente desde 75,80 metros en una zona CBM, y 11,15 metros a 3,78 g/t de oro equivalente desde 185,8 metros en una zona CBM.



El intervalo mineralizado comienza directamente debajo de la sobrecarga a 8 metros de profundidad con material de saprolita seguido de albura oxidada por 33,5 metros adicionales hasta una profundidad de 41 metros. El intercepto luego pasa a roca fresca con una composición de sulfuro de calcopirita que oscila entre 0,5% y 1,5%, valores de pirita de hasta 2,5% y pirrotita menor. El material de vetas de metal base de carbonato sobreimpreso también está presente con esfalerita y galena específicamente desde 75,8 metros de profundidad de pozo y nuevamente a 185,8 metros de profundidad de pozo. La intersección de fondo de pozo se detuvo en mineralización de plata y cobre de alta ley, debido a problemas técnicos con la plataforma, y los últimos 7,6 metros arrojaron 0,73 % de cobre, 152 g/t de plata y 0,46 g/t de oro. Se realizarán más perforaciones en esta área.

El pozo de perforación APC-37, que fue el primer pozo de 2023 desde el Pad 4, lamentablemente se perdió por debajo de la profundidad objetivo debido a una falla complicada. Un nuevo pozo del Pad 4 avanza bien y se espera que esté terminado en los próximos días.

El mapeo y muestreo de afloramientos en las partes sur y central del sistema ha delineado un área de 130 metros por 100 metros de mineralización superficial conocida, que está abierta en todas las direcciones. Los pads 6 y 7 se diseñaron con el objetivo de comprender los estilos y el tenor de la mineralización superficial de alta ley desde la superficie hasta profundidades de hasta 400 metros y el pad 6 está idealmente ubicado para perforar pozos adicionales para comprender la continuidad de la ley en profundidad. Recientemente comenzó la perforación profunda desde el Pad 6 con un pozo al noroeste diseñado para probar la mineralización desde la superficie hasta una profundidad vertical de más de 1,000 metros.

Las observaciones visuales de otros cinco pozos completados indican una mineralización continua desde la superficie sobre longitudes de núcleo que van desde más de 80 metros hasta más de 400 metros . Actualmente, la empresa tiene tres equipos de perforación diamantina en funcionamiento en el proyecto Apollo y se esperan resultados de ensayos adicionales en el corto plazo.

Dos nuevas plataformas de perforación, numeradas 9 y 10, se completarán en breve y, una vez que estén operativas, brindarán más opciones de perforación para probar esta área en expansión de mineralización superficial y superficial hasta 400 metros verticales.

El área objetivo de Apolo, definida hasta la fecha por el mapeo de la superficie, el muestreo de rocas y la geoquímica del suelo de cobre y molibdeno, cubre un área de 1000 metros X 1200 metros y representa un sistema de pórfido de Cu-Ag-Au de gran tamaño e inusualmente alto grado. Los estilos de mineralización incluyen vetas de pórfido de etapa temprana, mineralización de brechas interminerales y múltiples zonas de vetas de metal base carbonato, laminadas y de etapa tardía relacionadas con pórfido con altas leyes de oro y plata. El área objetivo de Apolo aún se está expandiendo, ya que los geólogos de la Compañía han encontrado múltiples áreas de afloramiento adicionales con vetas de pórfido, brechas y vetas de metal base de carbonato laminadas en etapa tardía.

Tabla 1: Resultados de los ensayos para APC-36, APC-38 y APC-39

Agujero # De

(metro) A

(metro) Interceptar

Intervalo (m) Au

(g/t) Agricultura

(g/t) cobre

% Mes

% AuEq

(g/t)* CuEq

(%)* APC-36 2.80 113.20 110.40 1.73 9 0.14 0.004 2.08 1.11 Incluye** 2.80 22.35 19.55 2.57 11 0.11 0.002 2.86



102.05 113.20 11.15 6.84 14 0.28 0.006 7.36

APC-38 - 169.95 169.95 1.36 19 0.32 0.002 2.15 1.15 Incluye** - 20.95 20.95 3.12 2 0.10 0.002 3.24



156.60 169.95 13.35 2.28 32 0,63 0.002 3.74

APC-39 8.00 284.30 276.30 2.12 36 0.22 0.001 2.95 1.57 Incluye** 8.00 41.00 33.00 4.44 26 0.11 0.001 4.87



75.80 93.55 17.75 2.84 36 0.40 0.001 3.94



185.80 196.95 11.15 3.55 18 0.04 0.001 3.78



*AuEq (g/t) se calcula de la siguiente manera: (Au (g/t) x 0,97) + (Ag g/tx 0,016 x 0,88) + (Cu (%) x 1,87 x 0,90)+ (Mo (%)* 11,43 x 0,85) y CuEq (%) se calcula de la siguiente manera: (Cu (%) x 0,90) + (Au (g/t) x 0,51 x 0,97) + (Ag (g/t) x 0,009 x 0,88)+ ( Mes(%)x 6,10 x 0,85) utilizando precios de metales de Cu: 4,10 USD/lb, Ag: 24 USD/oz Mo: 25,00 USD/lb y Au: 1500 USD/oz y tasas de recuperación del 97 % para Au, 88 % para Ag, 85% para Mo y 90% para Cu. Los supuestos de la tasa de recuperación son especulativos ya que hasta la fecha se ha completado un trabajo metalúrgico limitado. Se empleó una ley de corte de 0,2 g/t AuEq con una dilución interna de no más del 15 %. Se desconocen los anchos reales y las pendientes no están cortadas. (**) Zona de Oxidación

















Para ver nuestra última presentación corporativa e información relacionada, visite www.collectivemining.com .

Fundada por el equipo que desarrolló y vendió Continental Gold Inc. a Zijin Mining por aproximadamente $2 mil millones en valor empresarial, Collective Mining es una empresa de exploración de cobre, plata y oro con proyectos en Caldas, Colombia. La Compañía tiene opciones para adquirir el 100% de participación en dos proyectos ubicados directamente dentro de un campamento minero establecido con diez minas totalmente permitidas y en operación.

El proyecto insignia de la Compañía, Guayabales, está anclado en el objetivo Apollo, que alberga el sistema de pórfido Apollo de cobre, plata y oro de alta ley, gran tonelaje y gran escala. El objetivo a corto plazo de la Compañía es perforar la porción poco profunda del sistema de pórfido mientras continúa expandiendo las dimensiones generales del sistema, que permanece abierto en todas las direcciones.

La gerencia, las personas internas y los familiares y amigos cercanos poseen casi el 45 % de las acciones en circulación de la Compañía y, como resultado, están completamente alineados con los accionistas. La Compañía cotiza en la TSXV con el símbolo comercial "CNL" y en la OTCQX con el símbolo comercial "CNLMF".

David J Reading es la Persona Calificada designada para este comunicado de prensa en el sentido del Instrumento Nacional 43-101 ("NI 43-101") y ha revisado y verificado que la información técnica contenida en este documento es precisa y aprueba la divulgación por escrito de la misma. . El Sr. Reading tiene una Maestría en Geología Económica y es miembro del Instituto de Materiales, Minerales y Minería y de la Sociedad de Geología Económica (SEG).

Se prepararon y analizaron muestras de rocas y núcleos en las instalaciones de laboratorio de SGS en Medellín, Colombia y Lima, Perú. Se insertan patrones de referencia en blanco, duplicados y certificados en el flujo de muestra para controlar el rendimiento del laboratorio. Los rechazos de trituración y las pulpas se guardan y almacenan en una instalación de almacenamiento segura para futuras verificaciones de ensayos. No se ha aplicado ningún límite a los compuestos de muestra. La Compañía utiliza un riguroso programa QA/QC estándar de la industria.

Este comunicado de prensa contiene ciertas declaraciones a futuro, incluidas, entre otras, declaraciones sobre los programas de perforación, incluido el momento de los resultados y el futuro y las intenciones de Collective. Siempre que sea posible, palabras como "puede", "hará", "debería", "podría", "esperar", "planear", "pretender", "anticipar", "creer", "estimar", "predecir" o "potencial" o las variaciones negativas o de otro tipo de estas palabras, o palabras o frases similares, se han utilizado para identificar estas declaraciones prospectivas. Estas declaraciones reflejan las creencias actuales de la gerencia y se basan en la información actualmente disponible para la gerencia a la fecha del presente.

Las declaraciones prospectivas implican riesgos, incertidumbres y suposiciones significativos. Muchos factores podrían causar que los resultados, el desempeño o los logros reales difieran materialmente de los resultados discutidos o implícitos en las declaraciones prospectivas. Estos factores deben considerarse cuidadosamente y los lectores no deben depositar una confianza indebida en las declaraciones prospectivas. Aunque las declaraciones prospectivas contenidas en este comunicado de prensa se basan en lo que la gerencia cree que son suposiciones razonables, Collective no puede asegurar a los lectores que los resultados reales serán consistentes con estas declaraciones prospectivas. Estas declaraciones prospectivas se realizan a partir de la fecha de este comunicado de prensa, y Collective no asume ninguna obligación de actualizarlas o revisarlas para reflejar nuevos eventos o circunstancias, excepto según lo exija la ley.

Ni la TSXV ni su Proveedor de Servicios de Regulación (como se define ese término en las políticas de la TSXV) acepta responsabilidad por la idoneidad o precisión de este comunicado de prensa.