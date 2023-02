Por Atico Mining

*Este comunicado fue traducido por un sistema automático

VANCOUVER, Columbia Británica, 14 de febrero de 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Atico Mining Corporation (la "Compañía" o "Atico") (TSX.V: ATY | OTC: ATCMF) se complace en anunciar una actualización del programa de exploración y el inicio de la perforación de exploración regional en la propiedad El Roble en Colombia.

Una revisión estratégica de los programas de exploración históricos y recientes ha definido objetivos de alta prioridad dentro de la estratigrafía favorable que alberga la mina El Roble de Cu/Au VMS de alta ley que actualmente produce. La revisión de datos destacó una fuerte evidencia de un segundo evento de mineralización epitermal observado que sobreimprimió la mineralización VMS conocida, lo que resultó en un contenido mejorado de cobre y oro. Los objetivos de mayor prioridad se identifican por alteración y mineralización VMS con contenido mejorado de Cu/Au que coinciden con anomalías geofísicas.

La anomalía 8 fue seleccionada de la revisión como el primer objetivo para un programa de perforación diamantina de seguimiento. Se define por valores de hasta 11% Cu en brechas hidrotermales aflorantes dentro de un área de 900 m por 300 m de anomalías de cobre en suelo y roca con valores superiores a 800 ppm Cu. Es coincidente con anomalías geofísicas EM (VTEM) y magnéticas (GMAG). El programa de perforación está actualmente en curso y la anomalía no se ha probado por completo. Dos agujeros han cortado una estratigrafía favorable y una fuerte alteración con fragmentos masivos de sulfuro de pirita. Se abandonó un tercer pozo de perforación debido a una zona de falla importante. Se planean 3,050 metros adicionales de perforación durante 2023 en Anomalía 8.

El análisis estratégico de información histórica y recientemente generada por el equipo de exploración de El Roble se realizó durante el período de enero a julio de 2022 e incluyó campañas de perforación tanto al interior de la mina como seguimiento de objetivos regionales. Esta reinterpretación, que contó con el apoyo de consultores expertos y universidades con personal especializado en minería y exploración, resultó en una mejor comprensión del concepto de clusters VMS y la identificación de estos clusters dentro de la propiedad (La Calera Zn - Ag cluster, La Batea Fe Cluster, Santa Anita Zn - Ag Cluster) así como la generación de nuevas áreas de exploración.

En general, esta reinterpretación ha resultado en objetivos de alta prioridad para futuros programas de exploración. El programa de perforación actual que comenzó a fines del último trimestre de 2022 para dar seguimiento a la Anomalía 8 está confirmando la validez de la revisión de datos.

Personas Calificadas

Garth Graves, P. Geo., geólogo consultor de Atico Mining Corporation y una persona calificada de acuerdo con el Instrumento Nacional 43-101 ha revisado y aprobado la información técnica contenida en este comunicado de prensa.

Mina El Roble

La mina El Roble es una mina subterránea de cobre y oro de alta ley con una capacidad de planta de procesamiento nominal de 1.000 toneladas por día, ubicada en el Departamento del Chocó en Colombia. Su producto comercial es un concentrado de cobre y oro.

Desde que obtuvo el control de la mina el 22 de noviembre de 2013, Atico ha mejorado la operación desde una capacidad nominal histórica de 400 toneladas por día.

El Roble tiene reservas Probadas y Probables de 1.00 millones de toneladas con ley de 3.02% de cobre y 1.76 g/t de oro, a una ley de corte de 1.3% de cobre equivalente con fecha efectiva del 30 de septiembre de 2020. La mineralización está abierta en profundidad y a lo largo huelga y la Compañía planea probar más los límites del depósito. En el paquete de terreno más grande, la Compañía ha identificado un contacto estratigráfico prospectivo entre rocas volcánicas y sedimentos pelágicos negros y grises y sílex que ha sido rastreado por geólogos de Atico durante diez kilómetros. Se ha determinado que este contacto es un control importante en la mineralización VMS en el que Atico ha identificado numerosas áreas objetivo prospectivas para la ocurrencia de mineralización tipo VMS, que es el enfoque del actual programa de perforación de superficie en El Roble.

Acerca de Atico Mining Corporation

Atico es una Compañía orientada al crecimiento, enfocada en la exploración, desarrollo y explotación de proyectos de cobre y oro en América Latina. La Compañía genera un flujo de caja significativo a través de la operación de la mina El Roble y está desarrollando su proyecto VMS La Plata de alta ley en Ecuador. La Compañía también está buscando adquisiciones adicionales de oportunidades en etapas avanzadas. Para obtener más información, visite www.aticomining.com.

EN NOMBRE DE LA JUNTA

Fernando E Ganoza

CEO

Corporación Minera Atico

Símbolos comerciales: TSX.V: ATY | OTC: ATMF

Relaciones con inversionistas

Igor Dutina

Teléfono: +1.604.633.9022

Ni TSX Venture Exchange ni su Proveedor de Servicios de Regulación (según se define ese término en las políticas de TSX Venture Exchange) acepta responsabilidad por la idoneidad o precisión de este comunicado.

Ninguna autoridad reguladora de valores ha aprobado o desaprobado el contenido de este comunicado de prensa. Los valores que se ofrecen no se han registrado ni se registrarán en virtud de la Ley de Valores de los Estados Unidos de 1933, enmendada (la "Ley de Valores de los Estados Unidos"), ni de ninguna ley estatal de valores, y no pueden ofrecerse ni venderse en los Estados Unidos, o para, o por cuenta o beneficio de, una "persona estadounidense" (tal como se define en la Regulación S de la Ley de Valores de los EE. UU.), a menos que esté exento de ello. Este comunicado de prensa tiene fines informativos únicamente y no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de valores de la Compañía en ninguna jurisdicción.

Nota de advertencia sobre declaraciones prospectivas

Este anuncio incluye ciertas "declaraciones prospectivas" en el sentido de la legislación de valores canadiense. Todas las declaraciones, que no sean declaraciones de hechos históricos, incluidas en este documento, sin limitarse al uso de ganancias netas, son declaraciones a futuro. Las declaraciones a futuro involucran varios riesgos e incertidumbres y se basan en ciertos factores y suposiciones. No puede haber garantía de que dichas declaraciones resulten precisas, y los resultados reales y los eventos futuros podrían diferir materialmente de los previstos en dichas declaraciones. Los factores importantes que podrían causar que los resultados reales difieran materialmente de las expectativas de la Compañía incluyen incertidumbres relacionadas con la interpretación de los resultados de perforación y la geología, continuidad y ley de los depósitos minerales; incertidumbre de las estimaciones de capital y costos operativos; la necesidad de obtener financiamiento adicional para mantener su participación y/o explorar y desarrollar los proyectos minerales de la Compañía; incertidumbre de cumplir con los hitos previstos del programa para los proyectos minerales de la Compañía; se gestiona el impacto económico y social mundial de COVID-19 y se minimiza o no la duración y el alcance de la pandemia de coronavirus a largo plazo; interrupciones relacionadas con la pandemia de COVID-19 u otros problemas de salud y seguridad, o las respuestas de los gobiernos, las comunidades, la Compañía y otros a dicha pandemia u otros problemas; y otros riesgos e incertidumbres divulgados bajo el título "Factores de riesgo" en el prospecto de la Compañía con fecha del 2 de marzo de 2012 presentado ante las autoridades reguladoras de valores canadienses en el sitio web de SEDAR en www.sedar.com.