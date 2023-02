Por Cordoba Minerals

Vancouver, Columbia Británica--(Newsfile Corp. - 17 de febrero de 2023) - Cordoba Minerals Corp. (TSXV: CDB) (OTCQB: CDBMF) (de lo contrario, "Cordoba" o la "Compañía") anuncia hoy que la Compañía ha reiniciado la Factibilidad Estudiar los programas técnicos, incluida la campaña de perforación de relleno para el Proyecto Alacrán. El anuncio de hoy sigue al anuncio anterior de la Compañía sobre la suspensión temporal de las operaciones en el Proyecto de cobre, oro y plata San Matías debido a las manifestaciones públicas sobre las reformas sociales en Colombia (consulte el nuevo comunicado de Córdoba del 14 de febrero de 2023 .

"Con el apoyo de las autoridades locales y las comunidades, nuestros equipos están reiniciando los programas de trabajo del Estudio de Factibilidad y la campaña de perforación de relleno, y continúan impulsando el Proyecto Alacrán hacia los hitos previstos", comentó la Sra. Sarah Armstrong-Montoya, Presidenta y Director General de Córdoba.

Sobre Córdoba

Cordoba Minerals Corp. es una empresa de exploración de minerales enfocada en la exploración, desarrollo y adquisición de proyectos de cobre y oro. Córdoba está desarrollando el Proyecto de Cobre-Oro-Plata San Matías, que incluye el yacimiento Alacrán y los depósitos satélite Montiel Este, Montiel Oeste y Costa Azul, ubicados en el Departamento de Córdoba, Colombia. La Compañía ha celebrado un acuerdo estratégico con JCHX Mining Management Co., Ltd., según el cual JCHX adquirirá el 50% del Proyecto Alacrán y las partes desarrollarán el Proyecto en forma conjunta. La Compañía anticipa que el acuerdo estratégico se cerrará a fines del segundo trimestre de 2023, con el cumplimiento o la renuncia de todas las condiciones hasta su finalización. Córdoba también tiene una participación del 51% en el Proyecto de Cobre Perseverance en Arizona, EE. UU., que está explorando a través de un acuerdo de empresa conjunta y ganancia. Para más información, visite www.cordobaminerals.com .

Sarah Armstrong-Montoya, presidenta y directora ejecutiva

Ran Li +1-604-689-8765

info@cordobamineralscorp.com

