VANCOUVER, BC, 14 de febrero de 2023 /PRNewswire/ - Outcrop Silver & Gold Corporation (TSXV: OCG) (OTCQX: OCGSF) (DE: MRG1) ("Outcrop") se complace en anunciar los ensayos alentadores de once perforaciones con resultados significativos de su programa de perforación de delineación en la veta Los Naranjos en su proyecto de plata de alto tenor Santa Ana en Colombia, de propiedad del 100%. Hasta la fecha se han perforado 31 pozos en Los Naranjos. Dieciocho ensayos de alto grado devueltos y un hoyo tiene ensayos pendientes.

Los resultados de dieciocho sondajes muestran que Los Naranjos es uno de los pozos más grandes de alta ley en Santa Ana, con un ancho real estimado promedio de 0,75 metros y una ley promedio ponderada de 926 gramos de plata equivalente por tonelada. Los Naranjos está abierto al norte y al sur y en profundidad. La exploración continuará tanto para definir los límites del brote de Los Naranjos como para descubrir nuevos brotes potenciales al norte dentro de las extensiones del Sistema de Vetas de Los Naranjos.

La perforación de delineación y exploración está en curso en Santa Ana con tres equipos de perforación.

Naranjos de dieciocho hoyos tiene un ancho verdadero promedio estimado de 0,75 metros con una ley promedio ponderada de 926 gramos de plata equivalente por tonelada.





La perforación reciente extendió la mineralización de alta ley en Los Naranjos a 250 metros a lo largo del rumbo y 300 metros de profundidad (Figura 1).





El pozo DH312 arrojó 1,53 metros (ancho real) de 516 gramos de plata equivalente por tonelada.





El pozo DH279 arrojó 1,89 metros (ancho real) 468 gramos de plata equivalente por tonelada.





El pozo DH296 arrojó 0,65 metros de 3.312 gramos de plata equivalente por tonelada, para un gramo x metro de 2.153 equivalente de plata.





El brote de Los Naranjos permanece abierto a lo largo del rumbo y en profundidad (Figura 1).

"Los buenos resultados recientes en Naranjos confirman la mineralización de alta ley abierta en profundidad en ambos extremos y en el centro del enfoque de exploración actual en zonas de vetas de 18 kilómetros de largo", comentó Guillermo Hernández, vicepresidente de Exploración. "DH312 sugiere que Los Naranjos puede ampliarse con la profundidad. Se alienta a Outcrop Silver a continuar perforando Los Naranjos para aumentar su potencial de recursos en profundidad".

"Los mapas de nivel de producción para la mina Frías, y ahora los resultados de perforación de Outcrop Silver de Las Maras y Los Naranjos muestran profundidades de mineralización de más de 300 metros, probablemente expandiremos significativamente la extensión vertical de la mineralización en Santa Ana", comenta Joseph Hebert, Director ejecutivo.

La veta Los Naranjos está ubicada a 300 metros al este de El Dorado y, al igual que el sistema de vetas de Santa Ana, se dirige hacia el norte-noreste y se hunde abruptamente hacia el oeste. Los pozos DH312 y DH279 interceptaron vetas de cuarzo con un ancho real estimado de 1,53 metros y 1,89 metros respectivamente, mostrando una fuerte mineralización de plata y sulfuros asociados (Figura 2). La intercepción de DH312 está a más de 250 metros de la superficie en la elevación absoluta de 630 metros, que se considera regionalmente por debajo de la parte superior del mineral y la zona más favorable.

Objetivo Identificación del agujero De

(metro) A

(metro) Duración del intervalo

(metro) Cierto estimado

Ancho (m) Au

g/t Ag g/t Pb % zinc

% AgEq

g/t Los Naranjos SANR22DH277 111.00 111.30 0.30 0.17 17.92 43 0.28 0.28 1,490 SANR22DH278 200.92 201.80 0.88 0.76 1.73 668 0.26 0.31 759 SANR22DH279 183.03 185.40 2.37 1.89 0.82 427 0.23 0.29 468 Incluido 183.85 184.70 0.85 0,68 1.42 850 0.46 0.57 914 SANR22DH281 217.00 217.47 0.47 0.35 0.85 331 0.09 0.12 373 SANR22DH283 217.55 217.97 0.42 0.28 0,69 415 0.10 0.10 435 SANR22DH284 79.55 79.95 0.40 0.35 1.26 374 0.09 0.05 441 SANR22DH285 NSR SANR22DH289 NSR SANR22DH291 NSR SANR22DH293 248.62 248.96 0.34 0.23 0.94 424 0.13 0.44 479 SANR22DH293 251.51 251.81 0.30 0.20 6.74 6 0.01 0.01 545 SANR22DH295 NSR SANR22DH296 211.40 212.29 0.89 0,65 7.95 2,919 0,94 0,62 3,312 Incluido 211.70 212.29 0.59 0.43 11.88 4,376 1.40 0.85 4,958 SANR22DH305 NSR SANR22DH307 NSR SANR22DH312 44.19 44.66 0.47 0.34 0.57 281 0.03 0.03 300 SANR22DH312 311.02 313.15 2.13 1.53 1.31 444 0.13 0.20 516 Incluido 311.02 311.37 0.35 0.25 1.98 981 0.17 0.30 1,059 Y 312.60 313.15 0,55 0.39 3.49 1,074 0.39 0.54 1,277 Tabla 1. Ensayos de perforación significativos informados de la veta Los Naranjos en este comunicado.

NSR: Ningún resultado significativo.

Hay una tasa de éxito de perforación del 60% para Los Naranjosis debido al reconocimiento de la geometría y el buzamiento del brote. El programa de perforación en Los Naranjos continúa con pozos de delineación adicionales que apuntan a expandir el brote de alto grado en profundidad hacia el norte (Figura 1).





Identificación del agujero Dirección del este Norte Elevación (m) Profundidad (m) Azimut Aderezo SANR22DH277 506250.844 567878.122 880.856 130.14 49 -63 SANR22DH278 506113.750 567752.841 896.815 220.37 111 -59 SANR22DH279 506142.347 567932.724 896.769 211.22 116 -46 SANR22DH281 506113.853 567752.814 896.822 248.62 111 -66 SANR22DH283 506142.782 567939.582 896.308 236.22 116 -56 SANR22DH284 506166.702 567695.650 861.960 97.01 119 -45 SANR22DH285 506166.998 567695.450 861.956 120.54 119 -67 SANR22DH287 506040.386 567742.967 892.284 138.68 112 -45 SANR22DH289 506040.688 567742.770 892.282 256.73 112 -45 SANR22DH291 506040.766 567742.738 892.338 281.33 112 -54 SANR22DH293 506142.347 567932.724 896.769 266.33 116 -63 SANR22DH295 506149.948 567958.472 892.759 219.21 110 -46 SANR22DH296 506149.745 567958.562 892.676 228.96 109 -56 SANR22DH305 506141.205 567956.214 894.347 271.88 109 -61 SANR22DH307 506140.814 567956.347 894.208 295.65 116 -67 SANR22DH312 506063.582 567865.038 897.528 356.92 105 -62 Tabla 2. Tabla de topografía y collar para los pozos de perforación informados en este comunicado.

Los precios de los metales utilizados para los cálculos equivalentes fueron de US$1.827/oz para el oro, US$21,24/oz para la plata, US$0,90/lb para el plomo y US$1,56/lb para el zinc. Las recuperaciones metalúrgicas asumidas son 93% para oro, 90% para plata, 90% para plomo y 92% para zinc.

Las muestras de núcleos y rocas se envían a Actlabs o SGS en Medellín, Colombia, para su preparación y análisis AA en Au y Ag; Pb y Zn también para Actlabs y luego enviados a SGS Lima, Perú, para análisis de elementos múltiples. Las muestras enviadas a Actlabs luego se envían a Actlabs México para el análisis de elementos múltiples. De acuerdo con las mejores prácticas de QA/QC, se insertan aproximadamente tres muestras de control por cada veinte muestras (un blanco, un estándar y un duplicado de campo). Las muestras se analizan para oro utilizando un ensayo de fuego estándar en una muestra de 30 gramos con un acabado gravimétrico cuando se superan los límites. La geoquímica de elementos múltiples se determina mediante ICP-MS mediante digestión con agua regia. La comparación con las muestras de control y sus desviaciones estándar indican una precisión aceptable de los ensayos y ninguna contaminación detectable.

El proyecto Santa Ana, 100% de propiedad, comprende 36.000 hectáreas ubicadas en el norte del departamento de Tolima, Colombia, a 190 kilómetros de Bogotá. El proyecto consta de cinco o más sistemas de vetas paralelas a escala regional a lo largo de una tendencia de 12 kilómetros de ancho y 30 kilómetros de largo. El proyecto Santa Ana cubre la mayor parte del distrito de Mariquita, donde los registros mineros datan de al menos 1585. El distrito de Mariquita es el distrito de plata primaria de más alta ley en Colombia, con leyes de plata históricas que se encuentran entre las más altas de América Latina de docenas de minas Las profundidades mineras históricas respaldan un modelo geológico y de exploración para sistemas compuestos de vetas epitermales y mesotérmicas que tienen una mineralización que probablemente se extiende a gran profundidad. En Santa Ana, es poco probable que exista una fuerte restricción de elevación común a las zonas de alto grado en muchos sistemas epitermales sin componente mesozonal. Los valores extremadamente altos de plata y oro en Santa Ana reflejan al menos tres eventos de mineralización de sobreimpresión reconocidos.

En el proyecto central Royal Santa Ana, ubicado en la extensión norte de solo uno de los sistemas de vetas regionales controlados por Outcrop Silver, hasta la fecha se han descubierto trece brotes de alta ley: la pared colgante y la pared inferior de La Ivana (sistema de vetas La Porfia) ; San Antonio, Roberto Tovar, San Juan (sistemas de vetas Royal Santa Ana); Las Maras (sistema de vetas Las Peñas); El Dorado, La Abeja (sistemas de vetas El Dorado); Megapozo, Paraíso (sistema de vetas El Paraíso); Espíritu Santo (sistema de vetas Aguilar); La Isabela y Los Naranjos. Cada zona contiene comúnmente múltiples venas paralelas. Las vetas pueden mostrar mineralización tanto de plata de alta ley como de oro de alta ley, y las vetas de ángulo bajo parecen conectarse con vetas de ángulo alto más comunes.

La perforación de afloramientos indica que la mineralización se extiende desde la superficie o cerca de la superficie hasta profundidades de al menos 370 metros. Acumulativamente, más de 60 kilómetros de zonas de vetas mapeadas e inferidas ocurren en el proyecto Santa Ana. La Mina Frías en la parte centro-sur del proyecto, 16 kilómetros al sur de las Minas Reales de Santa Ana, produjo 7,8 millones de onzas de plata en posproducción en la época colonial española con una ley recuperada de 1,3 kg Ag/t. La mina Frías se considera un análogo de cada uno de los trece brotes descubiertos hasta la fecha por Outcrop Silver. Se han descubierto numerosos objetivos de perforación prioritarios a lo largo de esta tendencia de 16 kilómetros con vetas aflorantes de hasta 4,7 metros de ancho y valores superficiales de hasta 9.740 gramos de plata por tonelada.

Outcrop Silver & Gold está avanzando rápidamente en el descubrimiento de plata de alta ley de Santa Ana con perforación de expansión en curso y un recurso inicial que se liberará en los próximos meses. Outcrop Silver también está avanzando en la exploración de cuatro proyectos de oro con potencial de descubrimiento de clase mundial en Colombia. Estos activos están siendo impulsados por un equipo profesional altamente disciplinado y experimentado con décadas de experiencia en Colombia.

La información técnica de este comunicado de prensa ha sido aprobada por Joseph P Hebert, una persona calificada según se define en NI43-101 y presidente y director ejecutivo de Outcrop.

