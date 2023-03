Por Defiance Silver

Vancouver, Columbia Británica--(Newsfile Corp. - 16 de marzo de 2023) - Defiance Silver Corp. (TSXV: DEF) (OTCQX: DNCVF) (FSE: D4E) (" Defiance " o la " Compañía ") se complace en proporcionar los resultados finales de siete pozos perforados durante el programa de perforación de 2022. Estos pozos fueron diseñados para mejorar el modelo estructural principal de Veta Grande y para probar los ensanchamientos del sistema Veta Grande, incluida la estructura de la pared inferior de San Herculano.

Lo más destacado de los resultados

DDSA-22-62: se encontró una porción rica en metal base de la estructura Veta Grande, que devolvió 2,58 m de 423 g/t AgEq (de 213,40 m a 215,98 m) dentro de una intersección más amplia de 11,22 m de 152 g/t AgEq (de 205,15 m a 216,37 m).

(de 213,40 m a 215,98 m) dentro de una (de 205,15 m a 216,37 m). DDSA-22-61 : devolvió 1,49 m de 399 AgEq (de 231,28 m a 232,77 m) dentro de un intervalo más amplio de 4,97 m de 142 g/t AgEq (de 230,04 m a 235,01 m). Este pozo evaluó el buzamiento de los pozos históricos SAD-15-09 y SAD-15-10, y debajo del pozo DDSA-22-59 (2,42 m de 123 g/t AgEq, informado en este comunicado). Se encontraron trabajos históricos más arriba en el pozo, mientras que la mineralización perforada se produjo entre la estructura principal de VG y una extensión de pared colgante.

(de 231,28 m a 232,77 m) dentro de un intervalo más amplio de (de 230,04 m a 235,01 m). Este pozo evaluó el buzamiento de los pozos históricos SAD-15-09 y SAD-15-10, y debajo del pozo DDSA-22-59 (2,42 m de 123 g/t AgEq, informado en este comunicado). Se encontraron trabajos históricos más arriba en el pozo, mientras que la mineralización perforada se produjo entre la estructura principal de VG y una extensión de pared colgante. DDSA-22-60: arrojó 6,98 m de 114 g/t AgEq (de 31,10 m a 38,08 m) en Veta Grande y encontró trabajos históricos desde una profundidad de fondo de pozo de 33,25 m a 34,75 m.

(de 31,10 m a 38,08 m) en Veta Grande y encontró trabajos históricos desde una profundidad de fondo de pozo de 33,25 m a 34,75 m. DDSA-22-59 - Desde la superficie retornaron 9,57m de 175 AgEq (de 1,38m a 10,95m). Este pozo perforó grado reportable en tres lugares: botaderos de desmonte, la estructura principal de Veta Grande y la posible estructura de San Herculano. Material de veta in situ de Veta Grande con leyes de 2,42 m de 123 g/t AgEq (de 27,30 m a 29,72 m).

Chris Wright, presidente y director ejecutivo, comentó: "Esta fase de perforación se diseñó para fortalecer nuestra comprensión del desarrollo subterráneo histórico del sistema de vetas Veta Grande, que es fundamental tanto para el modelado geológico como para la estimación actualizada de recursos en la que estamos trabajando". Nos alientan los amplios anchos de mineralización cerca de la superficie junto con los altos grados de mineralización de Pb-Zn encontrados en esta fase de perforación".

Descripción general Mapa de ubicaciones de perforación Figura 1 : mapa en planta del área del proyecto San Acacio de Defiance, incluida la ubicación de los pozos de perforación actuales y pasados.

Discusión de resultados

Defiance emprendió un programa de perforación a fines de 2022 para recopilar datos adicionales en el área de recursos de San Acacio. Estos pozos se diseñaron para mejorar el modelo estructural principal de Veta Grande y para rellenar áreas mal perforadas, así como para probar los ensanchamientos de las paredes colgantes y de los pies del sistema Veta Grande. La estructura footwall San Herculano fue uno de los principales objetivos de exploración de esta fase de perforación.

El pozo de perforación DDSA-22-59 tenía como objetivo alcanzar el sistema de vetas Veta Grande cerca de la superficie y probar el objetivo de la veta San Herculano más profunda. El pozo se colocó en material de desecho de la superficie de la minería histórica y arrojó 9,57 m con una ley de 175 g/t AgEq de 1,38 m de fondo del pozo. Se desconoce la ley general y el tonelaje del material de desecho. La estructura Veta Grande se intersecó cerca de la superficie (2,42 m con una ley de 117 g/t AgEq desde 27,30 m). Se encontró una estructura mineralizada adicional en la pared inferior del Grado Veta; aún no está claro si esto representa a San Herculano u otra estructura.

El pozo de perforación DDSA-22-60 fue un paso de 130 metros hacia el noroeste del pozo DDSA-22-59. El pozo también fue diseñado para llegar a Veta Grande cerca de la superficie y para probar la veta San Herculano en profundidad. La estructura Veta Grande se intersecó nuevamente cerca de la superficie y contenía 6,98 m con una ley de 114 g/t AgEq desde 31,10 m en el fondo del pozo. La mayor parte de la ley parece estar contenida en el material de veta restante que históricamente no se extrajo; Se encontraron trabajos de 1,5 metros de ancho desde 33,25 a 34,75 m. Se encontraron estructuras anómalas en la zona de San Herculano.

El pozo de perforación DDSA-22-61 fue diseñado para probar las vetas colgantes de la pared y la veta principal Veta Grande. Este pozo evaluó el buzamiento de los pozos históricos SAD-15-09 y SAD-15-10, y debajo del pozo DDSA-22-59. Se encontraron trabajos históricos en la ubicación modelada de la pared colgante principal; La mineralización in situ fue golpeada entre la estructura principal de VG y la extensión de la pared colgante. La mineralización de la pared colgante arrojó 2,37 m con una ley de 250 g/t AgEq desde 230,04 m, mientras que la zona principal de Veta Grande arrojó 2,23 m con 114 g/t AgEq desde 245,68 m.

El pozo de perforación DDSA-22-62 se perforó en el extremo NW de la propiedad, debajo del Tajo Carolina, un área histórica de minería a cielo abierto. Este agujero interceptó con éxito tanto los ensanchamientos modelados de la pared colgante de Veta Grande como la estructura principal mineralizada de Veta Grande. Una vez más, la mineralización interceptada se encuentra dentro y entre Veta Grande y una veta de pared colgante. El pozo encontró una porción rica en metal base de la estructura Veta Grande, que arrojó 2,58 m de 423 g/t AgEq (de 213,40 m a 215,98 m) dentro de una intersección más amplia de 11,22 m de 152 AgEq (de 205,15 m a 216,37 m).

El pozo de perforación DDSA-22-63 fue diseñado para probar el ensanchamiento del piso de Veta Grande, incluida la estructura de San Herculano, y no perforó la estructura de Veta Grande en sí. Se encontraron varias zonas de alteración y valores anómalos de metales en el pie de la estructura de Veta Grande en esta área. Si bien ninguna de las intersecciones se informa aquí, el estilo y el ensamblaje de metal de las zonas anómalas son alentadores.

Los pozos de perforación DDSA-22-56 y 57 fueron diseñados para probar un afloramiento rico en calcita 2 km al sureste del área de recursos pero a lo largo de la estructura regional Veta Grande. El pozo DDSA-22-56 interceptó material hidrotermal y alteración en la proyección de la estructura Veta Grande. Los oligoelementos presentes en la zona interceptada sugieren que la estructura fue golpeada en los niveles superiores del sistema epitermal. El pozo DDSA-22-57 se desvió significativamente hacia el este y perforó fuera de la zona objetivo.

Objetivo de la vena San Herculano

La estructura San Herculano está ubicada en el pie de la veta Veta Grande. San Herculano es un objetivo recientemente identificado que se reveló durante el mapeo de la superficie y las revisiones de documentos históricos sobre los trabajos subterráneos. Actualmente se desconoce si los mineros históricos lograron sacar material económico de esta zona; sin embargo, la cantidad apreciable de esfuerzo de desarrollo es alentadora desde una perspectiva de exploración.

Los pozos de perforación dirigidos a la estructura de San Herculano interceptaron zonas delgadas de mineralización anómala de plata y metales base. Si bien aún no se ha identificado una veta formal de San Herculano, la compañía cree que la exploración en estructuras semiparalelas a Veta Grande justifica una exploración de seguimiento.

Tabla de resultados

Agujero De A Intervalo

(metro) Ag g/t agosto g/t Pb % Zn % AgEq g/t DDSA-22-59 1.38 10.95 9.57 157.38 0.12 0.06 0.10 175 DDSA-22-59 23.10 31.69 8.59 59.60 0.07 0.03 0.07 70 Incluido 27.30 29.72 2.42 117.89 0.04 0.01 0.02 123 DDSA-22-59 63.00 64.15 1.15 45.42 0.34 1.32 0,64 145 DDSA-22-60 31.10 38.08 6.98 81.09 0.17 0.01 0.07 114 Incluido 31.10 35.31 4.21 119.21 0.12 0.01 0.04 136 DDSA-22-61 230.04 235.01 4.97 133.58 0.02 0.01 0.04 142 Incluido 230.04 232.77 2.73 236.67 0.04 0.00 0.06 250 Incluido 231.28 232.77 1.49 377.79 0.06 0.00 0.10 399 DDSA-22-61 245.68 247.91 2.23 94.56 0.14 0.01 0.03 114 DDSA-22-62 205.15 216.37 11.22 23.98 0.34 0,69 1.69 152 Incluido 212.97 216.37 3.40 50.45 0.71 1.72 3.85 341 Incluido 213.40 215.98 2.58 58.02 0.85 2.25 4.88 423

Tabla 1 - El equivalente de plata se calcula utilizando la siguiente fórmula: Equivalente de plata (AgEq) = [(Au_ppm x 60,34)+(Ag_ppm x 0,70)+(Pb_ppm x 0,0021)+(Zn_ppm x 0,0032)]/ 0,70. Los supuestos del precio del metal son Au: $ 1877, Ag: $ 22, Pb: $ 0,97, Zn: $ 1,48. Se utiliza un promedio de precios de metales de 30 días para determinar los precios de los metales y se ha supuesto una recuperación del 100% para todos los metales. En esta etapa del proyecto, aún no se ha completado la metalurgia confiable y se advierte al lector que nunca se logran recuperaciones del 100 %. Se supone que el espesor real es del 50% al 80% del ancho del fondo del pozo.

Información del orificio de perforación

Número de agujero Profundidad total Azimut Aderezo Dirección del este Norte Elevación (m) DDSA-22-56 249.0 48 -49 754195 2524825 2478 DDSA-22-57 379.2 42 -51 754168 2524705 2488 DDSA-22-59 240.6 39 -50 752160 2526077 2590 DDSA-22-60 261.7 40 -55 752049 2526139 2599 DDSA-22-61 338.1 60 -55 751977 2525989 2642 DDSA-22-62 276.5 25 -63 751269 2526510 2585 DDSA-22-63 206.7 43 -62 751984 2526248 2578

Tabla 2 - Detalles del collar de perforación. Todas las coordenadas en WGS84 UTM Zona 13N.

Próximos pasos

La perforación planificada para 2023 en el proyecto Zacatecas incluye programas para la expansión de recursos (incluidas las pruebas metalúrgicas), exploración de áreas abandonadas y exploración de áreas nuevas, que incluyen:

Perforación de expansión de recursos que se centrará en el área de recursos actual, diseñada para delinear tonelaje adicional de mineralización fuera de la estimación de recursos actual.

Exploración de brownfields diseñada para probar extensiones de vetas de muros colgantes y de piso recientemente reconocidas, estructuras compensadas en profundidad y objetivos adicionales en las proximidades de los trabajos históricos.

Exploración de greenfields que será una combinación de perforación de seguimiento en el reciente éxito de primer paso en Palenque y perforación de primer paso en objetivos regionales, incluido el distrito norte de Zacatecas en Pánuco.

Discusión de QAQC y Procedimiento Analítico

Las muestras fueron seleccionadas en base a las características de litología, alteración y mineralización; el tamaño de la muestra oscila entre 0,25 y 2 m de ancho. Todos los intervalos alterados y mineralizados se enviaron para ensayo. Se incluyeron un blanco, un estándar y un duplicado dentro de cada 20 muestras. Los materiales estándar son materiales de referencia certificados [CRM] de OREAS y contienen un rango de valores de Ag, Au, Cu, Pb y Zn. Los espacios en blanco, los estándares y los duplicados no detectaron ningún problema con los resultados analíticos.

Las muestras fueron analizadas por ALS Chemex Laboratories. La preparación de la muestra se realizó en las instalaciones de preparación de Zacatecas, México, y los análisis se realizaron en las instalaciones analíticas de Vancouver, Canadá. Todos los elementos, excepto Au y Hg, se analizaron mediante un método geoquímico de elementos múltiples que utiliza una digestión de cuatro ácidos seguida de detección ICP-MS [ME-MS61m]; el mercurio se analizó después de una digestión separada con agua regia mediante ICP-MS. Los ensayos de exceso de límite para Ag, Pb y Zn se realizaron utilizando el método OG62 (digestión multiácida con acabado ICP-AES/AAS). El oro se midió mediante ensayo al fuego con un acabado ICP-AES [muestra de 50 g, Au-ICP22].

Historia de San Acacio

El estado de Zacatecas sigue siendo el principal productor de plata en México y es una de las razones por las que México sigue siendo la región productora de plata más grande del mundo. El Cinturón de Plata Zacatecas-Fresnillo es una de las áreas productoras de plata más prolíficas del mundo. La producción en la mina San Acacio data de al menos 1548 cuando los colonialistas españoles extrajeron principalmente minerales de óxido de bonanza, típicamente con leyes superiores a 1 kg/tonelada de plata. Las diversas vetas se extrajeron de forma intermitente hasta mediados del siglo XIX, cuando una empresa inglesa condujo el túnel Purisima de ~2 km para permitir un acceso subterráneo y un drenaje más profundos. Desde finales de 1800 hasta la Revolución Mexicana en 1920, la minería consistió en la producción intermitente de minerales de grado bonanza. Durante la Revolución Mexicana, los intensos combates en la región de Zacatecas provocaron la interrupción de la mayoría de los emprendimientos mineros. A mediados de la década de 1920, se construyó una planta de cianuro para minerales ricos en sílice y una planta de flotación para minerales complejos de Pb-Zn con éxito variable hasta que se hizo la transición de minerales ricos en óxido a sulfuros para las complejidades de recuperación. A mediados de la década de 1930, se creó la primera estimación de tonelaje en la propiedad, aunque el proyecto permaneció en su mayor parte inactivo, excepto por la rehabilitación de algunos rebajes y socavones en Purísima y Refugio. La producción estuvo en gran medida inactiva, excepto por un pequeño procesamiento realizado por la CIA Fresnillo a fines de la década de 1930 y principios de la de 1940. A mediados de la década de 1990, Silver Standard Resources Inc. inició un programa sistemático de exploración y evaluación dirigido a una mina de plata a tajo abierto que constaba de relleno, rebajes restantes y mineralización de paredes colgantes y de pie ricas en sílice de la estructura Veta Grande. Esta entrada de una empresa que cotiza en bolsa dio inicio a casi 3 décadas de exploración, desarrollo y procesamiento a gran escala.

Defiance Silver ha estado explorando el proyecto desde 2011 y se ha centrado principalmente en identificar recursos minerales. La perforación realizada por operadores anteriores, así como por Defiance Silver desde 2009 hasta principios de 2017, confirmó la presencia de importantes eventos de mineralización que proporcionan evidencia de un sistema de mineralización de larga duración. La perforación a fines de 2017 y principios de 2019 describió las complejidades en la geología estructural del área e identificó bloques estructurales significativos "caídos hacia abajo" y rotados mientras la compañía probó Veta Grande en elevaciones similares donde se encontró con minería y perforación anteriores.

San Acacio alberga una estimación actual de recursos minerales inferidos que contiene 16,97 Moz de plata (17,76 Moz AgEq) con una ley de 181,94 g/t de plata (192,5 g/t AgEq) con un corte de 100 g/t AgEq (consulte el Informe técnico titulado: Informe técnico y Estimación de Recursos, Yacimiento de Plata San Acacio, Estado de Zacatecas, México por Giroux and Cuttle con fecha 26 de septiembre de 2014, que está disponible en Sedar y en el sitio web de la compañía aquí ).

Otros Asuntos Corporativos

Defiance anuncia que la compañía está haciendo un cambio de gestión. Sherry Roberge, directora financiera y secretaria corporativa de la compañía, dejará la compañía el 5 de abril de 2023 y la compañía ha comenzado la búsqueda ejecutiva de un nuevo director financiero y secretario corporativo.

La empresa también anuncia que ha contratado previamente a Soar Financial Partners, una marca de NorthStar Communications GmbH (" Soar ") y Tarik Dede (" Dede "), para prestar servicios a la Empresa, incluidas las actividades de relaciones con los inversores, tal como se define de conformidad con las políticas de TSX Venture Exchange ("TSXV") y las leyes de valores aplicables.

De conformidad con un acuerdo celebrado con Soar el 15 de mayo de 2021 por un período de un año, Soar recibirá una tarifa en efectivo de 4.750 € por mes, con vencimiento trimestral por adelantado. Además, las tarifas por los servicios de blogs proporcionados por Soar darán como resultado una tarifa adicional de 1750 € por mes, pagaderos trimestralmente por adelantado, y tarifas de road show de 2850 € por día de road show. A discreción de la junta directiva de la Compañía, Soar también puede recibir opciones sobre acciones, de conformidad con las políticas de la TSXV. En caso de que no se otorguen opciones, la tarifa de retención se incrementa en un 25%. La Compañía contrató a Dede para los servicios de blogs por transacción. Dede recibirá una comisión en efectivo de 750 € al mes y no se emitirán opciones sobre acciones por sus servicios. Ambas partes son partes independientes y todavía están comprometidas actualmente. Defiance también anuncia una actualización de la transacción Shares for Debt (consulte el comunicado de prensa del 6 de diciembre de 2022 ), con respecto a los servicios de consultoría prestados para la empresa por una parte independiente, Rhea Advisors, LLC (" Rhea "). El alcance de estos servicios estaba relacionado con el marketing interno, las comunicaciones y la consultoría basada en proyectos con la gerencia.

Acerca de Defiance Silver Corp.

Defiance Silver Corp. (DEF | TSX Venture Exchange; DNCVF | OTCQX; D4E | Frankfurt) es una empresa de exploración que avanza en el depósito San Acacio a escala de distrito, ubicado en el histórico distrito de plata de Zacatecas y el proyecto de oro/cobre Tepal en el estado de Michoacán. México. Defiance es administrado por un equipo de desarrolladores de minas probados con un historial de exploración, avance y desarrollo de varias minas operativas y proyectos de recursos avanzados. El mandato corporativo de Defiance es expandir los proyectos San Acacio y Tepal para convertirlos en depósitos mexicanos de plata y oro de primer nivel.

El Sr. George Cavey, P.Geo, VP Exploration for Defiance Silver es una Persona Calificada dentro del significado del Instrumento Nacional 43-101 y ha aprobado la información técnica relacionada con las propiedades minerales materiales de la Compañía contenidas en este comunicado de prensa.

