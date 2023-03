*Este comunicado fue traducido por un sistema automático.

TORONTO, 22 de marzo de 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Discovery Silver Corp. (TSX: DSV, OTCQX: DSVSF) ("Discovery" o la "Compañía") se complace en anunciar los resultados de las perforaciones del Estudio de factibilidad en su buque insignia Cordero silver proyecto (“Cordero” o “el Proyecto”) ubicado en el Estado de Chihuahua, México. Estos pozos consisten en perforación de reserva y expansión de recursos y se incorporarán en un estudio de factibilidad junto con una actualización de recursos planificada para la primera mitad de 2024.

Las intersecciones destacadas de este conjunto actual de perforaciones incluyen:

32 m con un promedio de 158 g/t AgEq 1 (77 g/t Ag, 0,16 g/t Au, 0,7 % Pb y 1,3 % Zn) de 108 m y 39 m con un promedio de 241 g/t AgEq 1 (124 g/t Ag, 0,09 g/t Au, 1,2% Pb y 1,9% Zn) de 185 m dentro del tajo de reservas en el Corredor Sur en el pozo C22-677.

(77 g/t Ag, 0,16 g/t Au, 0,7 % Pb y 1,3 % Zn) de 108 m y (124 g/t Ag, 0,09 g/t Au, 1,2% Pb y 1,9% Zn) de 185 m dentro del tajo de reservas en el Corredor Sur en el pozo C22-677. 36 m con un promedio de 126 g/t AgEq 1 (35 g/t Ag, 0,06 g/t Au, 0,7 % Pb y 1,7 % Zn) de 481 m y 27 m con un promedio de 133 g/t AgEq 1 (25 g/t Ag, 0,06 g/t Au, 0,6% Pb y 2,2% Zn) de 555 m en el pozo C22-687; estos intervalos estaban hacia el fondo y por debajo del tajo de reservas en un área previamente modelada como estéril.

(35 g/t Ag, 0,06 g/t Au, 0,7 % Pb y 1,7 % Zn) de 481 m y (25 g/t Ag, 0,06 g/t Au, 0,6% Pb y 2,2% Zn) de 555 m en el pozo C22-687; estos intervalos estaban hacia el fondo y por debajo del tajo de reservas en un área previamente modelada como estéril. 15 m con un promedio de 370 g/t AgEq 1 (137 g/t Ag, 0,05 g/t Au, 3,1 % Pb y 3,5 % Zn) de 50 m y 23 m con un promedio de 141 g/t AgEq 1 (55 g/t Ag, 0,04 g/t Au, 0,9% Pb y 1,5% Zn) de 143 m en el pozo C22-671; estos intervalos fueron de aproximadamente 1,5 km al noreste del tajo de reservas.

Tony Makuch, CEO, afirma: “Nuestro reciente estudio de viabilidad previa describió el potencial de Cordero para convertirse en una de las tres principales minas de plata a nivel mundial en función de una producción anual promedio de 33 Moz AgEq durante una vida útil de 18 años. Nuestra perforación de seguimiento desde este estudio demuestra que aún hay un mayor potencial de crecimiento por realizar dentro de nuestro próximo Estudio de Factibilidad. La perforación ha arrojado una cantidad de intercepciones de mayor ley dentro y debajo del tajo de reservas en áreas que anteriormente se modelaron como de bajo grado o estériles, lo que demuestra el potencial para reducir aún más la relación de desbroce mediante la conversión de residuos en mineral dentro del rajo y para expandir el rajo en profundidad

También estamos entusiasmados con el potencial a escala de distrito en nuestro gran paquete de terrenos. En Sanson, ubicado a 3,5 km al noreste de Cordero, y Dos Mil Diez, a 1,5 km al sureste, hemos identificado grandes anomalías de cargabilidad con una intensidad similar al cuerpo de mineral en Cordero. El mapeo de la superficie en ambos objetivos ha establecido una intensa alteración con niveles anómalos de elementos pioneros. Esperamos con ansias el comienzo de la perforación en estos objetivos en los próximos meses”.

RESULTADOS DEL TALADRO:

Este conjunto actual de perforación del Estudio de factibilidad consta de 30 pozos de perforación y se centró en dos áreas clave: 1) expansión de reservas dentro y debajo del tajo abierto del Estudio de prefactibilidad y 2) mejora y expansión del recurso en el extremo noreste del depósito. Los mapas y secciones de apoyo, las ubicaciones de los pozos de perforación y los resultados completos de los ensayos se pueden encontrar aquí: Mapa del plan, secciones y ensayos . Puede encontrar un PDF de este comunicado con mapas y secciones de apoyo incluidos como apéndices aquí: Comunicado de prensa con mapa del plan y secciones .

Reservas Expansión Perforación

La perforación se ha centrado en expandir las reservas mediante la conversión de desechos en mineral dentro del tajo de reservas y mediante la expansión en la profundidad del tajo de reservas. En el noreste del depósito, C22-675 interceptó 83,7 m de 83 g/t AgEq 1 en el fondo del tajo de reservas y 38,2 m de 64 g/t AgEq 1 aproximadamente 50 m por debajo del tajo de reservas. También en el noreste, C22-683 interceptó 27,6 m de 148 g/t AgEq 1 aproximadamente 100 m por debajo del tajo de reservas. Los tres intervalos estaban dentro de áreas predominantemente modeladas como residuos.

En la parte central del depósito, C22-687 interceptó 35,6 m de 126 g/t AgEq 1 hacia el fondo del tajo de reservas y 27,4 m de 133 g/t AgEq 1 directamente debajo del tajo en áreas modeladas como estériles. En el suroeste del yacimiento, C22-677 interceptó 31,7 m de 158 g/t AgEq 1 desde 107,8 m y 38,5 m de 241 g/t AgEq 1 desde 184,9 m. Ambos intervalos se encontraban dentro del tajo de reservas en zonas previamente modeladas como de ley baja a media, lo que destaca el potencial para aumentar el perfil de ley en esta parte del depósito.

Los puntos destacados de perforación detallados de los pozos de perforación del estudio de factibilidad inicial se proporcionan en la siguiente tabla:

Identificación del agujero De

(metro) A

(metro) Ancho

(metro) agricultura

(g/t) Au

(g/t) Pb

(%) zinc

(%) EqEq 1

(g/t) C22-673 159.9 202.4 42.5 30 0.02 0.6 0.8 79

















C22-675 74.7 83.2 8.5 67 0.14 1.0 3.4 236 y 179.2 262.9 83.7 31 0.04 0.5 1.0 83 y 294.1 332.4 38.3 36 0.06 0.3 0.3 64

















C22-677 107.8 139.5 31.7 77 0.16 0.7 1.3 158 y 184.9 223.4 38.5 124 0.09 1.2 1.9 241

















C22-678 42.8 120.9 78.2 10 0.16 0.1 1.0 61 y 201.3 216.9 15.6 84 0.10 1.1 2.0 198

















C22-683 181.3 198.7 17.4 64 0.21 0.2 0.5 105 y 495.0 522.6 27.6 47 0.03 0.3 2.4 148

















C22-686 162.2 242.4 80.2 28 0.04 0.1 1.3 84 y 309.0 329.0 20.0 43 0.04 1.0 1.8 145

















C22-687 196.3 246.5 50.3 14 0.09 0.2 1.3 75 y 480.5 516.1 35.6 35 0.06 0.7 1.7 126 y 555.0 582.4 27.4 25 0.06 0.6 2.2 133

















C22-690 106.2 183.5 77.4 28 0.05 0.5 1.2 89

















C22-692 514.5 550.1 35.7 12 0.08 0.1 1.7 85 y 610.8 641.1 30.3 43 0.05 0.5 0.8 92 y 669.2 698.9 29.7 26 0.04 0.5 1.2 91

1 Consulte la divulgación técnica de respaldo debajo de la segunda tabla a continuación.

Perforación del extremo noreste

La perforación en 2022 describió una mineralización de baja ley con una serie de zonas discretas de alta ley en el extremo noreste del depósito, más de 1 km más allá de los límites del tajo de reservas. La mayor parte de esta mineralización se encuentra dentro de los 100 m de la superficie y está incluida dentro de la restricción del pozo de recursos como parte de la actualización de recursos de enero de 2023. Se han completado 15 perforaciones de seguimiento para probar la profundidad lateral y la extensión de la mineralización dentro de esta zona.

El pozo C22-671 arrojó intervalos de 14,8 m de 370 AgEq 1 desde 49,7 my 23,1 m de 141 AgEq 1 desde 142,7 m en el pozo C22-671. Este pozo se perforó en una sección de aproximadamente 60 m al sureste de C22-611 que arrojó 36,4 m de 94 AgEq 1 de 142,7 my 14,6 m de 124 AgEq 1 de 186,8 m que representan la posible expansión lateral de esta zona. C22-662 interceptó 10,4 m de 94 AgEq 1 desde 273,0 m. Esto representa la potencial expansión lateral de la mineralización interceptada en C22-609 perforada en una sección de aproximadamente 60 m al noroeste que arrojó 33,1 m de 150 AgEq 1 de 233,7 m y 17,7 m de 115 AgEq 1 de 198,2 m (ver 13 de julio de 2022 , presione soltar).

La perforación de seguimiento en el extremo noreste confirma la presencia de un amplio sistema de fracturas mineralizadas en el área. La orientación de la mineralización no parece ser consistente con la orientación noreste dominante evidente en la parte principal del depósito de Cordero. Se requiere una revisión más detallada de la orientación de las fracturas junto con más perforaciones para desarrollar una mejor comprensión de los principales controles de mineralización en esta parte del depósito.

Los puntos destacados detallados de la perforación en el extremo noreste incluyen:

Identificación del agujero De

(metro) A

(metro) Ancho

(metro) agricultura

(g/t) Au

(g/t) Pb

(%) zinc

(%) EqEq 1

(g/t) C22-661 81.0 86,9 5.8 279 1.85 0.9 1.9 516 y 130.8 132.5 1.7 165 0.08 6.7 7.5 657

















C22-662 273.0 283.4 10.4 59 0.05 1.5 2.3 194

















C22-669 58.2 67.6 9.3 49 0.04 1.2 2.3 175

















C22-670 320.3 335.4 15.1 26 0.04 0.5 0.5 64

















C22-671 49.7 64.5 14.8 137 0.05 3.1 3.5 370 y 142.7 165.8 23.1 55 0.04 0.9 1.5 141

















C22-674 259.3 269.3 10.0 25 0.02 0.2 2.0 109

1 Todos los resultados de este comunicado de prensa están redondeados. Los ensayos son sin cortes y sin diluir. Los anchos son anchos perforados, no anchos reales, ya que una interpretación completa de la orientación real de la mineralización no es completa. Como pauta, se eligieron intervalos con mineralización diseminada con base en un corte de 25 g/t AgEq con no más de 10 m de dilución . Los cálculos de AgEq se utilizan como base para los cálculos del contenido total de metal dado que Ag es el componente metálico dominante como porcentaje del valor de AgEq en aproximadamente el 70 % de las intersecciones mineralizadas de la Compañía. Los cálculos de AgEq para los resultados de perforación informados se basan en USD $ 22,00 /oz Ag, $1, 600 /oz Au, $ 1,00 /lb Pb, $1. 20 /lb Zn. Los cálculos suponen una recuperación metalúrgica del 100 % y son indicativos del valor bruto del metal in situ a los precios indicados del metal. Consulte las Notas técnicas a continuación para conocer las recuperaciones metalúrgicas asumidas en la PEA de 20 21 completada en Cordero.

ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE EJERCICIOS:

La Compañía ahora ha completado 39,000 m (131 pozos) como parte de su programa de perforación del Estudio de Factibilidad (desde el corte de datos para el estudio PFS). La perforación del estudio de factibilidad consiste en perforación de ingeniería, perforación de mejora de recursos y perforación dirigida a la expansión del tajo abierto PFS. Todavía quedan por perforar 12.000 m adicionales en este programa de perforación y continuarán durante la primera mitad de este año.

En 2022 se completó un trabajo significativo de generación de objetivos en el gran paquete de terreno altamente prospectivo de la Compañía. Además del trabajo de mapeo y muestreo, se completaron 125 kilómetros lineales de estudios de polarización inducida (IP) durante 2022 y principios de 2023 en el Molino de Viento. , La Perla, Sanson, Dos Mil Diez y en el sitio de la instalación de almacenamiento de relaves propuesta. Los estudios identificaron grandes anomalías de cargabilidad en Molino de Viento y en la parte este de Sanson. Estas anomalías reportaron un nivel similar de intensidad de cargabilidad a aquellas en el área principal de recursos de Cordero. Las pruebas de perforación de estas anomalías están programadas para comenzar a mediados de año con la perforación inicial enfocada en Sanson. Actualmente, se planean 9000 m de perforación para perforación en toda la propiedad en 2023. Este programa puede ampliarse según los resultados de la perforación inicial.

Acerca del descubrimiento

El proyecto insignia de Discovery es su proyecto Cordero, de propiedad total, uno de los depósitos de plata más grandes del mundo. El PFS publicado en febrero de 2023 demuestra que Cordero tiene el potencial de convertirse en una mina altamente eficiente en capital que ofrece la combinación de margen, tamaño y escalabilidad. Cordero está ubicado cerca de la infraestructura en un cinturón minero prolífico en el estado de Chihuahua, México. La exploración continua y el desarrollo de proyectos en Cordero están respaldados por un sólido balance con efectivo de aproximadamente C$40 millones.

En nombre de la Junta Directiva,

Tony Makuch, P. Eng

director ejecutivo y director

Para más información contacte:

Forbes Gemmell, CFA

Vicepresidente de Desarrollo Corporativo

Teléfono: 416-613-9410

Correo electrónico: forbes.gemmell@discoverysilver.com

Sitio web: www.discoverysilver.com

Programa de análisis de muestras y QA/QC

Se estima que el ancho real de las vetas es aproximadamente el 70% del ancho perforado. Los ensayos no están cortados, excepto donde se indique. Todos los ensayos de núcleos son de núcleos de perforación HQ, a menos que se indique lo contrario. El núcleo de perforación se registra y toma muestras en una instalación segura de almacenamiento de núcleos ubicada en el sitio del proyecto, 40 km al norte de la ciudad de Parral. Las muestras de testigos del programa se cortan por la mitad, utilizando una sierra de corte de diamante, y se envían a ALS Geoquímica-México para su preparación en la ciudad de Chihuahua, México, y posteriormente las pulpas se envían a ALS Vancouver, Canadá, que es un laboratorio de análisis de minerales acreditado. , para analizar. Todas las muestras se preparan utilizando un método en el que la muestra completa se tritura al 70 % pasando -2 mm, se toma una fracción de 250 g y se pulveriza a más del 85 % pasando 75 micrones. Las muestras se analizan en busca de oro utilizando técnicas estándar de Fire Assay-AAS (Au-AA24) a partir de una pulpa de 50 g. Los sobrelímites se analizan mediante ensayo al fuego y acabado gravimétrico. Las muestras también se analizan utilizando el método de plasma acoplado inductivamente de treinta y tres elementos ("ME-ICP61"). Los valores de muestra por encima del límite se vuelven a analizar para: (1) valores de zinc > 1%; (2) valores de plomo > 1%; y (3) valores de plata > 100 g/t. Las muestras se vuelven a analizar con el paquete analítico ME-OG62 (material de alta calidad ICP-AES). Para valores de plata superiores a 1.500 g/t, las muestras se vuelven a analizar utilizando el método analítico Ag-CON01, un ensayo de fuego estándar de 30 g con acabado gravimétrico. Los estándares certificados y los espacios en blanco se insertan de forma rutinaria en todos los envíos de muestras para garantizar la integridad del proceso de ensayo. Las muestras seleccionadas se eligen para análisis por duplicado a partir del rechazo grueso y las pulpas de la muestra original. No se observaron problemas de QAQC con los resultados informados aquí.

persona calificada

Gernot Wober, P.Geo, VP Exploration, Discovery Silver Corp., es la Persona Calificada designada por la Compañía para este comunicado de prensa en el sentido del Instrumento Nacional 43-101 Estándares de Divulgación para Proyectos Minerales ("NI 43-101") y ha revisó y validó que la información contenida en este comunicado de prensa es precisa.

El informe técnico más reciente para el Proyecto Cordero es el Estudio de Factibilidad Preliminar de 2023 para el proyecto Cordero de la Compañía. El informe fue completado por Ausenco con el apoyo de AGP, Knight Piésold y Hard Rock y está disponible en el sitio web de Discovery y en SEDAR bajo Discovery Silver Corp. El PFS asumió supuestos de recuperación de vida útil promedio de 87% para Ag, 22 % para Au, 86% para Pb y 85% para Zn.

DECLARACIONES A FUTURO:

Ni TSX Exchange ni su Proveedor de Servicios de Regulación (según se define ese término en las políticas de TSX Exchange) acepta responsabilidad por la adecuación o exactitud de este comunicado.

Este comunicado de prensa no es para su distribución a los servicios de noticias de los Estados Unidos ni para su difusión en los Estados Unidos.

Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta o una solicitud de una oferta de compra ni habrá ninguna venta de ninguno de los valores en ninguna jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal, incluidos cualquiera de los valores en los Estados Unidos de América. Los valores no se han registrado ni se registrarán en virtud de la Ley de Valores de los Estados Unidos de 1933, enmendada (la "Ley de 1933") ni de ninguna ley estatal de valores y no pueden ofrecerse ni venderse dentro de los Estados Unidos o a, o por cuenta o en beneficio de las personas estadounidenses (como se define en la Regulación S de la Ley de 1933), a menos que estén registradas en virtud de la Ley de 1933 y las leyes estatales de valores aplicables, o esté disponible una exención de tales requisitos de registro.

Nota de advertencia sobre las declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa puede incluir declaraciones prospectivas que están sujetas a riesgos e incertidumbres inherentes. Todas las declaraciones contenidas en este comunicado de prensa, que no sean declaraciones de hechos históricos, deben considerarse declaraciones prospectivas. Declaraciones prospectivas que incluyen, entre otros, los planes y objetivos futuros de Discovery con respecto al Proyecto Cordero y la perspectiva de nuevos descubrimientos allí, que constituyen información prospectiva que involucra varios riesgos e incertidumbres. Aunque Discovery cree que las expectativas expresadas en dichas declaraciones prospectivas se basan en suposiciones razonables, dichas declaraciones no son garantías de rendimiento futuro y los resultados o desarrollos reales pueden diferir materialmente de los descritos en las declaraciones prospectivas. Los factores que podrían causar que los resultados reales difieran materialmente de los descritos en las declaraciones prospectivas incluyen fluctuaciones en los precios de mercado, incluidos los precios de los metales, la disponibilidad continua de capital y financiamiento, y las condiciones generales económicas, comerciales o de mercado. No puede haber garantías de que dichas declaraciones resulten precisas y, por lo tanto, se recomienda a los lectores que confíen en su propia evaluación de tales incertidumbres. Discovery no asume ninguna obligación de actualizar ninguna declaración prospectiva, excepto según lo exijan las leyes aplicables.