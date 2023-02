No convencionales

La estatal colombiana Ecopetrol no tiene previsto vender sus activos de esquisto no convencional en Estados Unidos a pesar de las medidas para prohibir el fracking en el país sudamericano.

El presidente del directorio de la petrolera, Saul Kattan, dijo en Twitter que la operación de esquisto que la compañía tiene en EE.UU. seguía siendo "interesante y rentable" y que "continuaría por ahora".

Ecopetrol y su socio de riesgo compartido Occidental Petroleum producen alrededor de 50.000b/d en la cuenca Pérmica, donde las ganancias se han visto impulsadas durante los últimos 18 meses por los altos precios del petróleo.

“En el momento adecuado habrá que salir de inversiones. A veces, cuando las inversiones son muy exitosas o cuando no funcionan hay que venderlas, esta es una tarea permanente en todas las compañías a nivel mundial y Ecopetrol no es la excepción”, agregó Kattan.

Los legisladores colombianos empezaron a debatir una ley antifracking el pasado agosto y se espera que la legislación propuesta se someta a votación en el Congreso este año.

Una prohibición anularía los planes de Ecopetrol y ExxonMobil de desarrollar en conjunto dos proyectos piloto no convencionales en Puerto Wilches, en el departamento de Santander.

Según la asociación local del petróleo, ACP, los primeros proyectos de fractura hidráulica podrían atraer inversiones por US$5.000 millones al año y garantizar la seguridad energética del país. Sin embargo, los opositores han advertido que la práctica, que requiere cantidades significativas de agua y productos químicos, representa una amenaza demasiado grande para el medio ambiente y la salud humana.

El presidente ejecutivo saliente de Ecopetrol, Felipe Bayón, señaló la semana pasada que la empresa respetaría la decisión del Congreso y del gobierno.

“Trabajamos durante muchos años en las preparaciones de los proyectos pilotos no convencionales. Hemos dicho que si el Gobierno Nacional y particularmente el Congreso deciden que no hay fracking, Ecopetrol no hará fracking”, aseveró Bayón.

“Hemos dicho que queremos ser más gaseosos, hemos hecho unos descubrimientos de gas muy grandes en el caribe colombiano y el país necesita más gas, el gas es necesario para la transición”, agregó Bayón, quien dejará el cargo el 31 de marzo luego de casi seis años en el cargo.

Además de su creciente enfoque en el gas, Ecopetrol está impulsando planes para liderar la transición de energía limpia de Colombia.

La firma con sede en Bogotá apunta a expandir su capacidad de energía renovable a 900MW para 2025 desde alrededor de 208MW en la actualidad. También está intensificando los esfuerzos para producir hidrógeno bajo en carbono y el año pasado comenzó un proyecto piloto con un electrolizador y 270 paneles solares en la refinería Cartagena.

Para 2040, Ecopetrol apunta a tener una cartera de proyectos de hidrógeno por un total de US$2.500 millones en inversiones.