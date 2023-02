*Este comunicado fue traducido por un sistema automático.

TORONTO, 27 de febrero de 2023 /CNW/ - Adventus Mining Corporation ("Adventus") (TSXV: ADZN) (OTCQX: ADVZF) y Salazar Resources Limited ("Salazar") (TSXV: SRL) (OTCQB: SRLZF) (colectivamente los "Socios") se complacen en anunciar los resultados adicionales de la perforación de relleno de la porción subterránea del depósito de sulfuro masivo volcánico El Domo ("El Domo") ubicado dentro del proyecto Curipamba de 21.537 hectáreas en el centro de Ecuador.

Aspectos Destacados – Resultados de Perforación del Yacimiento El Domo en Curipamba :

CURI-408 interceptó 21,00 metros con 4,43 % de cobre, 3,40 g/t de oro, 2,28 % de zinc, 36,1 g/t de plata y 0,01 % de plomo para un 6,03 % de cobre equivalente ("CuEq"), incluidos 14,35 metros, con una ley de 5,74 % de cobre, 4,24 g/t de oro, 2,43 % de zinc y 40,5 g/t de plata y 0,01 % de plomo para 7,54 % CuEq

CURI-409 interceptó 5,27 metros de 3,99 % de cobre, 0,80 g/t de oro, 0,20 % de zinc, 10,2 g/t de plata y 0,01 % de plomo para 4,70 % CuEq

CURI-411 interceptó 6,18 metros de 3,40 % de cobre, 2,35 g/t de oro, 3,67 % de zinc, 133,6 g/t de plata y 0,58 % de plomo para 5,82 % de cobre CuEq, incluidos 1,85 metros de 8,20 % de cobre, 2,68 g/t de oro, 5,25 % zinc, 260,8 g/t plata y 0,99 % plomo para 11,35 % CuEq

El pozo de perforación CURI-406 interceptó una sección gruesa de sulfuro semi-masivo a masivo de 192,87 a 204,27 metros con una intersección de 192,87 a 202,74 metros, con ley de 1,25 % de cobre, 0,86 g/t de oro, 1,22 % de zinc, 20,4 g/t de plata , y 0,09% de plomo. Se intersectaron dos subconjuntos de mayor ley de la intercepción desde 192,87 a 194,14 metros, con ley de 3,39 % de cobre, 2,05 g/t de oro, 3,15 % de zinc, 116,6 g/t de plata y 0,58 % de plomo, y de 199,47 a 201,68 metros, con ley de 1,90 % cobre, 0,81 g/t oro, 2,51 % zinc, 11,8 g/t plata y 0,04 % plomo.

Taladro

De (metro) A (metro) Espesor (metro) cobre

(%) Au

(g/t) zinc

(%) agricultura

(g/t) Pb

(%) Cobre

Equivalencia

(%) (1) (2) Aprox. Verdadero

Espesor (m) CURI-406 192.87 202.74 2.36 1.25 0.86 1.22 20.4 0.09 1.92 1.77 incluido 192.87 194.14 1.27 3.39 2.05 3.15 116.6 0.58 5.44 0,95 incluido 203.37 201.68 0.90 1,90 0.81 2.51 11.8 0.04 2.82 0,68

(1) Equivalencia de metal basada en US$4,00/lb Cu, US$1.886,20/oz Au, US$1,36/lb Zn, US$22,06/oz Ag y US$0,93/lb Pb. Precios tomados de contratos de 6 meses para metales preciosos y contratos de 3 meses para metales básicos de la Bolsa de Metales de Londres, con fecha 17 de febrero de 2023. (2) Equivalencia de metal ajustada para recuperaciones de metal con base en datos metalúrgicos detallados del estudio de factibilidad presentado en SEDAR, datos efectivos el 26 de octubre de 2021. El informe se titula: " Informe técnico NI 43-101, estudio de factibilidad, proyecto Curipamba El Domo, Ecuador central".

CURI-408 interceptó una amplia sección de semimasivo pirítico de baja ley de 184,42 a 190,65 metros, pero hizo la transición a una intersección de 21 metros de 190,65 a 211,65 de sulfuro semimasivo a masivo, con una ley de 4,43 % de cobre, 3,40 g /t oro, 2,28% zinc, 36,1 g/t plata y 0,01% plomo. Se intersecó un subconjunto de mayor ley de 196,34 a 210,69 metros, con una ley de 5,74 % de cobre, 4,24 g/t de oro, 2,43 % de zinc, 40,5 g/t de plata y 0,01 % de plomo.

Taladro

De (metro) A (metro) Espesor (metro) cobre

(%) Au

(g/t) zinc

(%) Agricultura

(g/t) Pb

(%) Cobre

Equivalencia

(%) (1) (2) Aprox. Verdadero

Espesor (m) CURI-408 190.65 211.65 21.00 4.43 3.40 2.28 36.1 0.01 6.03 15.75 incluido 196.34 210.69 14.35 5.74 4.24 2.43 40.5 0.01 7.54 10.76

(1) Equivalencia de metal basada en US$4,00/lb Cu, US$1.886,20/oz Au, US$1,36/lb Zn, US$22,06/oz Ag y US$0,93/lb Pb. Precios tomados de contratos de 6 meses para metales preciosos y contratos de 3 meses para metales básicos de la Bolsa de Metales de Londres, con fecha 17 de febrero de 2023. (2) Equivalencia de metal ajustada para recuperaciones de metal con base en datos metalúrgicos detallados del estudio de factibilidad presentado en SEDAR, datos efectivos el 26 de octubre de 2021. El informe se titula: " Informe técnico NI 43-101, estudio de factibilidad, proyecto Curipamba El Domo, Ecuador central".

El pozo de perforación CURI-409 interceptó una mineralización masiva de sulfuros de 206,80 a 212,07 metros, con una ley de 3,99 % de cobre, 0,80 g/t de oro, 0,20 % de zinc, 10,2 g/t de plata y 0,01 % de plomo. La mineralización de bajo grado continúa en la alteración de la pared inferior debajo de la mineralización masiva de sulfuro, pero es predominantemente pirita intercalada con alteración de yeso.

Taladro

De (metro) A (metro) Espesor (metro) cobre

(%) Au

(g/t) zinc

(%) agricultura

(g/t) Pb

(%) Cobre

Equivalencia

(%) (1) (2) Aprox. Verdadero

Espesor (m) CURI-409 206.80 212.07 5.27 3.99 0.80 0.20 10.2 0.01 4.70 4.48

(1) Equivalencia de metal basada en US$4,00/lb Cu, US$1.886,20/oz Au, US$1,36/lb Zn, US$22,06/oz Ag y US$0,93/lb Pb. Precios tomados de contratos de 6 meses para metales preciosos y contratos de 3 meses para metales básicos de la Bolsa de Metales de Londres, con fecha 17 de febrero de 2023. (2) Equivalencia de metal ajustada para recuperaciones de metal con base en datos metalúrgicos detallados del estudio de factibilidad presentado en SEDAR, datos efectivos el 26 de octubre de 2021. El informe se titula: " Informe técnico NI 43-101, estudio de factibilidad, proyecto Curipamba El Domo, Ecuador central".

El pozo de perforación CURI-410 interceptó mineralización de sulfuro semi-masivo de 227,55 a 232,73 metros con una intersección estrecha de 230,33 a 231,02 metros, con ley de 1,34 % de cobre, 0,32 g/t de oro, 0,04 % de zinc, 6,2 g/t de plata y 0,02 % dirigir. La mineralización continuó más profundamente en la zona de alteración de yeso y rocas volcánicas de la pared inferior de 240,74 a 244,16 metros, con una ley de 1,18 % de cobre, 0,08 g/t de oro, 1,24 % de zinc y 2,8 g/t de plata.

Taladro

De (metro) A (metro) Espesor (metro) cobre

(%) Au

(g/t) zinc

(%) agricultura

(g/t) Pb

(%) Cobre

Equivalencia

(%) (1) (2) Aprox. Verdadero

Espesor (m) CURI-410 230.33 231.02 0,69 1.34 0.32 0.04 6.2 0.02 1.12 0.48

240.74 244.16 3.42 1.18 0.08 1.24 2.8 0.00 1.46 0,63

(1) Equivalencia de metal basada en US$4,00/lb Cu, US$1.886,20/oz Au, US$1,36/lb Zn, US$22,06/oz Ag y US$0,93/lb Pb. Precios tomados de contratos de 6 meses para metales preciosos y contratos de 3 meses para metales básicos de la Bolsa de Metales de Londres, con fecha 17 de febrero de 2023. (2) Equivalencia de metal ajustada para recuperaciones de metal con base en datos metalúrgicos detallados del estudio de factibilidad presentado en SEDAR, datos efectivos el 26 de octubre de 2021. El informe se titula: " Informe técnico NI 43-101, estudio de factibilidad, proyecto Curipamba El Domo, Ecuador central".

El pozo de perforación CURI-411 interceptó mineralización de sulfuro semi-masiva a masiva de 122,02 a 128,20 metros, con ley de 3,40% de cobre, 2,35 g/t de oro, 3,67% de zinc, 133,6 g/t de plata y 0,58% de plomo. Una sección de mayor ley se encuentra entre 122,66 y 125,63 metros, con una ley de 5,08 % de cobre, 4,12 g/t de oro, 6,58 % de zinc, 236,4 g/t de plata y 1,13 % de plomo.

Taladro

De (metro) A (metro) Espesor (metro) cobre

(%) Au

(g/t) zinc

(%) agricultura

(g/t) Pb

(%) Cobre

Equivalencia

(%) (1) (2) Aprox. Verdadero

Espesor (m) CURI-411 122.02 128.20 6.18 3.40 2.35 3.67 133.6 0.58 5.82 4.64 Incluido 122.66 125.63 2.97 5.80 4.12 6.58 236.4 1.13 10.15 2.23 incluido 123.78 125.63 1.85 8.20 2.68 5.25 260.8 0.99 11.35 1.39

(1) Equivalencia de metal basada en US$4,00/lb Cu, US$1.886,20/oz Au, US$1,36/lb Zn, US$22,06/oz Ag y US$0,93/lb Pb. Precios tomados de contratos de 6 meses para metales preciosos y contratos de 3 meses para metales básicos de la Bolsa de Metales de Londres, con fecha 17 de febrero de 2023. (2) Equivalencia de metal ajustada para recuperaciones de metal con base en datos metalúrgicos detallados del estudio de factibilidad presentado en SEDAR, datos efectivos el 26 de octubre de 2021. El informe se titula: " Informe técnico NI 43-101, estudio de factibilidad, proyecto Curipamba El Domo, Ecuador central".

El pozo de perforación CURI-407 fue diseñado para probar los márgenes exteriores del material de la categoría Indicada a lo largo de una falla y para evaluar más a fondo la geología del desarrollo subterráneo. Este pozo de perforación confirmó el modelado realizado previamente en esta parte del depósito y proporciona un control geológico adicional para futuros estudios de modelado e ingeniería. CURI-407 no arrojó ningún resultado sustancial, pero intersectó una amplia mineralización en las rocas volcánicas de la pared inferior y la zona de alteración.

Todos los resultados del programa de perforación de relleno se utilizarán para actualizar la porción subterránea de la estimación de recursos minerales para El Domo en 2023, que formará parte de un futuro estudio de factibilidad que integrará el desarrollo de una posible operación subterránea además de la planificada. tajo abierto (ver comunicado de prensa del 29 de agosto de 2022). La Figura 1 ilustra las ubicaciones de perforación para los resultados de los cinco pozos de perforación descritos en este comunicado de prensa. Las coordenadas de ubicación del collar de perforación se resumen para el programa de perforación de relleno en la Tabla 1 al final de este comunicado de prensa.

Como referencia, la última estimación de Recursos Minerales completada de acuerdo con NI 43-101 para El Domo se publicó como parte del informe del Estudio de Factibilidad titulado: " Informe Técnico NI 43-101, Estudio de Factibilidad, Proyecto Curipamba El Domo, Ecuador Central ", con fecha de vigencia del 26 de octubre de 2021 en SEDAR.

Otro – Renuncia del Vicepresidente de Exploración

Christian Kargl-Simard, presidente y director ejecutivo de Adventus, anuncia la renuncia de Jason Dunning, P.Geo, vicepresidente de exploración, que entrará en vigencia a fines de febrero de 2023 para pasar a otras oportunidades para su familia. El Sr. Dunning permanecerá como asesor técnico no ejecutivo para facilitar los asuntos de transición, como la transferencia de conocimientos a los miembros clave del equipo de exploración. Christian Kargl-Simard declaró: "Jason ha sido un gran profesional durante su tiempo en Adventus. Estoy emocionado por Jason en el próximo capítulo de su vida. Jason continuará aconsejándonos mientras nos embarcamos en nuestro próximo programa de exploración".

Jason Dunning señaló: "Estoy muy orgulloso de que Adventus me haya dado la oportunidad hace cinco años y medio de trabajar en un activo de cobre y oro tan grande en Ecuador. Realmente ha sido una oportunidad maravillosa y ha sido un placer ayudar para avanzar en el proyecto Curipamba en Ecuador con nuestros socios en Salazar Resources Ltd. No tengo ninguna duda de que el depósito VMS El Domo se convertirá en el próximo productor de cobre y oro en Ecuador. Aunque me entristece dejar Adventus, espero con ansias a leer sobre los éxitos continuos del equipo en los próximos años. Me gustaría agradecer a todos mis compañeros en Adventus y a todo el personal en Ecuador por su arduo trabajo y apoyo durante los últimos cinco años y medio en la construcción de Adventus".

Información técnica y QAQC

El programa de trabajo del proyecto Curipamba está siendo administrado y revisado por el Vicepresidente de Exploración, Jason Dunning, M.Sc., P.Geo., una persona calificada en el sentido de NI 43-101. El personal de Salazar recolecta y procesa muestras que se sellan de forma segura y se envían a Bureau Veritas ("BV") en Quito para la preparación de muestras que incluye trituración y molienda para preparar pulpas que luego se dividen para enviarlas a sus instalaciones en Vancouver, Canadá, para su análisis. Todos los datos del ensayo se han sometido a la validación interna de QAQC; destacando que existe un programa de control de muestreo establecido con inserción ciega de ensayos en blanco, estándares industriales certificados y duplicados de muestras para el proyecto Curipamba. También existe un programa QAQC en BV que incluye la inserción de espacios en blanco, estándares y reanálisis por duplicado de muestras seleccionadas. El sistema de calidad de BV cumple con los requisitos de las Normas Internacionales ISO 9001:2000 e ISO 17025: 1999. En BV, las muestras de perforación regional tienen plata y metales base analizados mediante una técnica de agua regia de 24 elementos de grado de mineral modificado con acabado ICP-ES . El oro se analiza por fusión de ensayo al fuego con acabado AAS. Existen protocolos de exceso de límite para el oro, la plata, el cobre, el plomo y el zinc.

Persona calificada

La información técnica de este comunicado de prensa ha sido revisada y verificada como precisa por el Sr. Jason Dunning, M.Sc., P.Geo., Vicepresidente de Exploración de Adventus, una persona calificada no independiente, según lo define NI 43-101 .

Adventus Mining Corporation es una empresa de exploración y desarrollo de cobre y oro enfocada en Ecuador. Adventus Mining es propietaria mayoritaria del proyecto de oro y cobre Curipamba de 215km2, que tiene un estudio de factibilidad terminado en el depósito El Domo de poca profundidad y alta ley. Además, Adventus Mining participa en una alianza de exploración a nivel nacional en Ecuador, que hasta la fecha ha incorporado los proyectos de pórfido de cobre y oro Pijili y Santiago. Fuera de Ecuador, Adventus Mining posee una cartera de proyectos de exploración en Irlanda con South32 Limited como participante en la financiación. Sus accionistas estratégicos incluyen Altius Minerals Corporation, Greenstone Resources LP, Wheaton Precious Metals Corp. y el Grupo Nobis de Ecuador. Adventus Mining tiene su sede en Toronto, Canadá, y cotiza en TSX Venture Exchange con el símbolo ADZN y cotiza en OTCQX con el símbolo ADVZF.

Salazar Resources Limited se enfoca en crear valor y un cambio positivo a través del descubrimiento, la exploración y el desarrollo en Ecuador. El equipo tiene una comprensión inigualable de la geología en el país y ha desempeñado un papel integral en el descubrimiento de muchos de los principales proyectos en Ecuador, incluidas las dos minas de oro y cobre en funcionamiento más nuevas. Salazar Resources tiene una cartera de proyectos de exploración de cobre y oro de propiedad total en todo Ecuador con una estrategia para hacer otro descubrimiento comercial y ceder activos secundarios. La Compañía se involucra activamente con las comunidades ecuatorianas y, junto con la familia Salazar, cofundó la Fundación Salazar, una organización independiente sin fines de lucro dedicada al progreso sostenible a través del desarrollo económico. La Compañía ya tiene participaciones en tres proyectos. En su descubrimiento inaugural, Curipamba, Salazar Resources tiene una participación del 25 % que se traslada en su totalidad a la producción. En dos proyectos de pórfido de cobre y oro, Pijili y Santiago, la Compañía tiene una participación del 20% trasladada en su totalidad a una decisión de construcción.

Ni TSX Venture Exchange ni su Proveedor de Servicios de Regulación (según se define ese término en las políticas de TSX Venture Exchange) acepta responsabilidad por la adecuación o precisión de este comunicado de prensa.

Este comunicado de prensa contiene "información prospectiva" en el sentido de las leyes de valores canadienses aplicables. Las declaraciones prospectivas se basan en las creencias, expectativas y opiniones de la administración de los Participantes a la fecha de publicación de la declaración, y los Participantes no asumen ninguna obligación de actualizar ninguna declaración prospectiva, excepto según lo exija la ley. . En ciertos casos, las declaraciones prospectivas pueden identificarse mediante el uso de palabras como "planes", "espera", "perspectiva", ‎‎"orientación", "presupuesto", "programado", "estimaciones", " pronostica", "pretende", "anticipa" o "cree", o variaciones de tales palabras y frases o declaraciones que ciertas acciones, eventos o resultados "pueden", "podrían", "podrían", "podrían", "se tomará", "ocurrirá" o "se logrará" o el negativo de estos términos o terminología comparable.

La información prospectiva incluida en este documento incluye, entre otros, declaraciones que abordan actividades, eventos o desarrollos que Adventus Mining y Salazar esperan o anticipan que ocurrirán o pueden ocurrir en el futuro. Si bien Adventus Mining y Salazar han intentado identificar factores importantes que podrían causar que las acciones, los eventos o los resultados reales difieran materialmente de los descritos en la información prospectiva, puede haber otros factores que provoquen que las acciones, los eventos o los resultados no sean los previstos. , estimada o prevista. No puede haber garantía de que dicha información resulte ser precisa, y los resultados reales y los eventos futuros podrían diferir materialmente de los previstos en dicha información. En consecuencia, los lectores no deben depositar una confianza indebida en la información prospectiva. Adventus Mining y Salazar se comprometen a actualizar cualquier información prospectiva excepto de conformidad con las leyes de valores aplicables.

Tabla 1: Información de collares de perforación para pozos de perforación de relleno en El Domo

Identificación del agujero ESTE NORTE ELEV AZIMUT ADEREZO PROFUNDIDAD COMENTARIO CURI-419 695494 9855286 1027 296 -70 230.10 Completado con éxito por diseño CURI-418 695459 9855361 1017 303 -78 224.95 Completado con éxito por diseño CURI-417 695494 9855286 1027 151 -70 269.40 Completado con éxito por diseño CURI-416 695494 9855286 1027 180 -73 262.80 Completado con éxito por diseño CURI-415 695459 9855361 1017 317 -66 245.85 Completado con éxito por diseño CURI-414 695440 9855274 1028 164 -73 221.30 Completado con éxito por diseño CURI-413 695454 9855407 1025 165 -75 237.60 Completado con éxito por diseño CURI-412 695440 9855274 1028 203 -75 269.40 Completado con éxito por diseño CURI-411 695177 9855005 929 69 -69 176.00 Completado con éxito por diseño CURI-410 695440 9855274 1028 210 -sesenta y cinco 314.30 Completado con éxito por diseño CURI-409 695400 9855298 1017 301 -71 264.25 Completado con éxito por diseño CURI-408 695400 9855298 1017 127 -69 243.60 Completado con éxito por diseño CURI-407 695431 9855413 1007 12 -62 203.00 Completado con éxito por diseño CURI-406 695269 9855341 1000 270 -78 221.15 Completado con éxito por diseño CURI-405 695431 9855413 1007 317 -69 247.60 Completado con éxito por diseño CURI-404 695309 9855341 1000 210 -67 286.90 Completado con éxito por diseño CURI-403 695181 9855413 1007 331 -62 257.15 Completado con éxito por diseño CURI-402 695400 9855298 1017 239 -79 245.30 Completado con éxito por diseño CURI-401 695375 9855400 996 238 -73 224.00 Completado con éxito por diseño CURI-400 695400 9855298 1017 237 -67 284.10 Completado con éxito por diseño CURI-399 695375 9855400 996 41 -sesenta y cinco 212.25 Completado con éxito por diseño CURI-398 695400 9855298 1017 196 -71 272.00 Completado con éxito por diseño CURI-397 695271 9855452 985 178 -81 208.80 Completado con éxito por diseño CURI-396 695394 9855668 957 252 -68 179.45 Completado con éxito por diseño CURI-395 695349 9855650 972 151 -64 211.50 Completado con éxito por diseño CURI-394 695436 9855590 980 241 -73 216.30 Completado con éxito por diseño CURI-393 695394 9855668 957 159 -72 96.00 Completado con éxito por diseño CURI-392 695395 9855600 994 122 -sesenta y cinco 224.95 Completado con éxito por diseño