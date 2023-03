*Este comunicado fue traducido por un sistema automático.

Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - 1 de marzo de 2023) - Aurania Resources Ltd. (TSXV: ARU) (OTCQB: AUIAF) (FSE: 20Q) ("Aurania" o la "Compañía") informa que los resultados preliminares de los pozos de perforación y la prospección de superficie en el objetivo Tatasham de la Compañía en el sureste de Ecuador indican el descubrimiento de un sistema epitermal grande e importante con similitudes con el depósito de oro Fruta del Norte ubicado 100 kilómetros al sur. Los tres pozos perforados hasta la fecha en Tatasham han cruzado un importante sistema hidrotermal con brechas, fuerte silicificación y alteración de arcilla ilita a alta temperatura; sin embargo, hasta el momento no se han encontrado intersecciones económicas de metales preciosos. La parte superior del sistema se interpreta como una paleosuperficie sinterizada.

El presidente y director ejecutivo, el Dr. Keith Barron, comentó: "Es muy temprano en la historia de Tatasham, pero muestra todas las características de un sistema hidrotermal grande y vigoroso. Hemos descubierto sílice sinterizada en una longitud de rumbo de 2,7 km, en el superficie y en el núcleo de perforación. Además, las zonas de brecha hidrotermal oxidada se intersectaron debajo del sinter, de carácter similar a las encontradas en Fruta del Norte. Una cosa que es evidente de la perforación es que el horizonte de sinter se inclina hacia el fondo del pozo de tal manera que el lecho termina alineado con el eje del núcleo. Lo que esto nos dice es que el horizonte está sustancialmente inclinado a medida que avanza hacia la profundidad, como lo sería en un entorno de separación. Puede pensar en él como un valle empinado que se abre a lo largo de una estructura y las rocas colocadas horizontalmente se inclinan gradualmente hacia el abismo a medida que se ensancha. Este es exactamente el entorno geológico que se reveló en Fruta del Norte. Considero que los paralelismos entre Tatasham y Fruta del Norte hasta ahora son muy convincentes. gramo."

Muestras representativas de núcleos de perforación estarán disponibles para su visualización en nuestro stand en Investors Exchange (stand #2948) en la Convención de Prospectores y Desarrolladores en Toronto, del 5 al 8 de marzo.

El descubrimiento de un sistema epitermal en Tatasham fue inesperado, en nuestra búsqueda de un objetivo de pórfido de cobre indicado por la geofísica. Ese objetivo de pórfido sigue siendo válido, pero puede estar a una profundidad considerable o puede estar lateralmente. Nuestra reciente campaña de perforación diamantina fue diseñada para un objetivo de pórfido y está demasiado espaciada para un objetivo epitermal típico, pero afortunadamente recortó los bordes de lo que parece ser un sistema muy grande. Aurania ha detenido el programa de perforación en Tatasham para realizar trabajo de campo adicional en los próximos meses, incluido un estudio de polarización inducida (IP) en tierra para refinar adecuadamente las áreas objetivo epitermales antes de la perforación adicional. Este trabajo es necesario para definir el límite del sistema, que permanece abierto hacia el norte, y para comprender la geometría del sistema.

El sistema hidrotermal de Tatasham se caracteriza por una fuerte silicificación que rodea las brechas hidrotermales. La parte superior conserva finas capas irregulares de sílice amorfa que tiene las características de un sinterizado. Se han identificado varias texturas típicas del sínter de sílice, en particular, "tejido de red" y litofacies de geyserita, esta última interpretada como próxima a la abertura original (ver fig. 1). En las cercanías se encontraron otros dos sinterizados, uno de los cuales está representado por un canto rodado ubicado a 2,7 km del collarín de TT-003 (ver fig.2).

Un sinterizado es la manifestación superficial de la actividad geotérmica; generalmente acompañado de géiseres, fuentes termales, piscinas de lodo hirviendo y suelo humeante. Se descubrieron depósitos de escamas de oro y plata que obstruían las tuberías superficiales de los campos geotérmicos de Nueva Zelanda en el mantenimiento de rutina de las instalaciones de generación eléctrica (Brown, 1986) y esto estableció fundamentalmente un vínculo genético entre la formación de depósitos epitermales de oro y plata y fluidos geotérmicos calientes ascendentes. . Los campos geotérmicos extintos han sido reconocidos durante mucho tiempo como escenarios favorables para los depósitos de oro y plata. Simon Ridgway y Mar-West Resources descubrieron dos minas de oro en la década de 1990 simplemente identificando fuentes termales activas y extintas de los mapas topográficos de América Central. Fruta del Norte contiene un sinterizado de aproximadamente 1.1 km de extensión superficial, debajo del cual se encuentra el yacimiento. No todas las decenas de miles de fuentes termales en todo el mundo estarán vinculadas a la formación de depósitos de oro en profundidad, pero la proximidad de Tatasham a Fruta del Norte, en el mismo cinturón de rocas, se considera muy favorable. La investigación ha demostrado que la profundidad de formación de los depósitos de oro debajo de un sinterizado en el entorno geológico adecuado puede ser desde cero hasta 1.000 metros, aunque entre 200 y 300 metros podría considerarse típico.

El pozo TT-003 (ver fig. 3) se colocó en arenisca Hollin del Cretácico, que se considera una cobertura posmineral, como lo es en Fruta del Norte. El agujero continuó en una serie de sedimentos continentales que mostraban alternancias de lutitas, limolitas, areniscas líticas y conglomerados polimícticos de hasta 18 m de espesor. El conglomerado contiene clastos raros de calcedonia venosa. Este conjunto de sedimentos continentales se encuentra sobre una caliza negra que presenta una mineralización menor de esfalerita diseminada. Los sedimentos se superponen a una serie volcánico-sedimentaria tobácea. La secuencia clástica sedimento-caliza-toba se interpreta como el llenado de una cuenca pull-apart con un episodio de incursión marina al final de la actividad volcánica. Inmediatamente debajo del horizonte tobáceo se encuentra un sinterizado que muestra capas finas e irregulares de sílice amorfa, localmente sobreimpreso por brechas de falla. La andesita de la Formación Santiago debajo del sinterizado está alterada propilíticamente (clorita), con zonas de silicificación acompañadas de barita, óxidos de hierro y arcilla ilítica de alta temperatura.

Tres brechas hidrotermales cruzan la andesita debajo del sinterizado en el pozo TT-003. Una de las brechas está cementada por barita, mientras que las otras dos son ricas en óxidos de hierro y manganeso en una matriz de sílice. Es significativo que el núcleo de perforación, incluso a una profundidad de fondo de pozo de más de 300 metros, esté altamente oxidado y se cree que podría ser un horizonte de meteorización de edad Jurásica, como también se observa en los niveles superiores de Fruta del Norte.

Los pozos TT-001 y TT-002 cruzaron zonas de silicificación y alteración potásica que representan la parte distal del sistema epitermal según se informó en el comunicado de prensa del 9 de enero de 2023 . La presencia del sinterizado en el Agujero TT-003, muestra que este agujero está más cerca del centro del sistema. Para enfatizar, la mineralización en un sistema epitermal generalmente se encuentra en algún lugar debajo del sinterizado; el sínter en sí es estéril como fue el caso del sínter descubierto en Fruta del Norte. Por lo tanto, estos tres primeros pozos deben considerarse como pozos de descubrimiento del sistema epitermal, pero aún queda mucho trabajo e interpretación por hacer antes de esperar resultados económicos de perforación.

Para obtener una explicación muy básica de la variabilidad vertical a través de un sistema de mineral epitermal, vea la breve conferencia del Dr. Barron en: Haga clic aquí

Figura 1: a). Láminas de sílice densas y concéntricas en esferas redondeadas del pozo TT-003 a 284,30 m; b). Geyserita en la mina McLaughlin (San Quentin Sinter) California USA ; C). Tejido de red identificado en pozo TT-003 a 268,50m; d). Litofacies en red resultantes de la actividad bacteriana en los márgenes de una piscina; Whangapaoa Spring, Atiamuri, Zona Volcánica Taupo, Nueva Zelanda; mi). Litofacies de red jurásica que consisten en un patrón silicificado, irregular y palmeado; La Marciana, Macizo del Deseado, Argentina.

Figura 2: Ubicación del sinterizado y los pozos en el objetivo Tatasham de Aurania. La kutnahorita, un raro mineral de carbonato de calcio y manganeso de color rosa, se ha encontrado en la superficie en varios lugares de Tatasham. Este es un mineral de ganga común en la mina de oro Fruta del Norte.

Figura 3: El gráfico superior presenta la sección interpretativa del pozo TT-003 en Tatasham con la ubicación del sinterizado sobre la lava de andesita alterada de la Formación Santiago, comparado en el gráfico inferior con la ubicación del sinterizado en Fruta del Norte (de la presentación PDAC de Aurelian en 2008 ).

Persona calificada

La información geológica contenida en este comunicado de prensa ha sido verificada y aprobada por el VP Exploration de Aurania, el Sr. Jean-Paul Pallier, MSc. El Sr. Pallier es un EurGeol designado por la Federación Europea de Geólogos y una Persona Calificada según lo define el Instrumento Nacional 43-101, Estándares de Divulgación para Proyectos Minerales de los Administradores de Valores Canadienses.

Sobre Aurania

Aurania es una empresa de exploración de minerales dedicada a la identificación, evaluación, adquisición y exploración de intereses de propiedad minera, con un enfoque en metales preciosos y cobre en América del Sur. Su principal activo, The Lost Cities - Cutucu Project, está ubicado en el Cinturón Metalogénico Jurásico en las estribaciones orientales de la cordillera de los Andes en el sureste de Ecuador.

La información sobre Aurania y los informes técnicos están disponibles en www.aurania.com y www.sedar.com , así como en Facebook en https://www.facebook.com/auranialtd/ , Twitter en https://twitter.com/ auranialtd y LinkedIn en https://www.linkedin.com/company/aurania-resources-ltd- .

