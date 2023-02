Por DPM

TORONTO, 27 de febrero de 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dundee Precious Metals Inc. (TSX: DPM) ("DPM" o "la Compañía") se complace en informar los resultados de perforación diamantina de 2022 en las concesiones de Tierras Coloradas, ubicadas en la provincia de Loja del Ecuador. El programa de perforación fue diseñado para probar una serie de vetas epitermales de baja sulfuración, previamente identificadas mediante trabajo de campo y perforación exploratoria en 2020.

Reflejos

La perforación confirma la presencia de un sistema de vetas bien mineralizado. Las interceptaciones de perforación representativas del programa de perforación de 2022 incluyen: Sistema de venas Aparecida : TCDD013 – 6 metros a 2,92 g/t Au desde 156 metros de profundidad TCDD014: 17,3 metros a 46,09 g/t Au desde 101 metros de profundidad, que incluye un intervalo de ley superior de 79,54 g/t Au en 7,72 metros TCDD015 – 3,6 metros a 39,4 g/t Au desde 154 metros de profundidad Sistema de vetas La Tuna: TCDD016 – 4 metros a 2,51 g/t Au desde 153 metros de profundidad TCDD017 – 2,83 metros a 30,12 g/t Au desde 53 metros de profundidad TCDD018: 4,1 metros a 7,7 g/t Au y 394,32 g/t Ag desde 80,42 metros de profundidad

Las interceptaciones de perforación representativas del programa de perforación de 2022 incluyen: Gran huella con potencial de exploración adicional: se han delineado más de ocho kilómetros de longitud de veta, en gran parte explicados por los sistemas de vetas Aparecida y La Tuna. El sistema de vetas de Aparecida se ha trazado en una longitud de 1,5 kilómetros, mientras que las vetas de La Tuna se han trazado en aproximadamente 2 kilómetros. Ambos objetivos permanecen abiertos en múltiples direcciones.

“Nos complace anunciar estos alentadores resultados de perforación de exploración del prospecto de exploración Tierras Coloradas en Ecuador. Los resultados de nuestro programa de perforación de 2022 confirman la presencia de un sistema de vetas bien mineralizadas”, dijo David Rae, presidente y director ejecutivo de Dundee Precious Metals. “Tanto los sistemas de vetas Aparecida como La Tuna permanecen abiertos en múltiples direcciones, y estamos planeando más trabajo en 2023 para dar seguimiento a estos resultados”.

Descripción general del proyecto Tierras Coloradas

Las concesiones de Tierras Coloradas consisten en cuatro licencias de exploración que totalizan 6.955 hectáreas (70 km 2 ) (Figura 1). Estas concesiones se encuentran en la Provincia de Loja en el sur de Ecuador, cerca de la frontera con Perú. Las concesiones albergan un sistema de vetas epitermales de baja sulfuración, descubierto en 2009, que se ha rastreado en al menos cinco zonas de vetas epitermales en una extensión de un área de aproximadamente 3 kilómetros por 3,5 kilómetros.

Resultados de perforación de exploración

En 2022 se llevó a cabo un programa de perforación diamantina de 2.739 metros, que consta de nueve pozos, para probar cuatro zonas de vetas epitermales de baja sulfuración con el objetivo de confirmar la continuidad geológica y de ley lateral y buzamiento hacia abajo. Se diseñaron tres barrenos para dar seguimiento a los resultados positivos de los barrenos perforados en 2020 en el sistema de vetas Aparecida, y otros cuatro barrenos se dedicaron a probar los nuevos sistemas de vetas La Tuna. Además, se completó un pozo en los sistemas de vetas Quemada y San Vicente.

Los resultados indican una buena continuidad vertical dentro de las vetas Aparecida, que permanecen abiertas en profundidad y hacia el este (Figura 3). El sistema de vetas La Tuna, si bien muestra mayor complejidad y menores niveles de continuidad, permanece abierto en múltiples direcciones. El sondaje TCDD020, cuyo objetivo es el Sistema de vetas de San Vicente, no logró interceptar la mineralización debido a las limitaciones del diseño de perforación causadas por el terreno escarpado, lo que significó que el pozo se desvió hacia una orientación paralela a la zona de la veta objetivo. Se perforó un solo pozo en el sistema de vetas Quemada que no arrojó una mineralización significativa en profundidad desde la veta principal Quemada, pero sí intersectó leyes elevadas de una veta abierta a poca profundidad.

Tabla 1: Intercepciones de perforación significativas de la perforación de 2022 en la Licencia Tierras Coloradas

ID DE AGUJERO DE A LONGITUD Au Agricultura (metro) (metro) (metro) (g/t) (g/t) Sistema de venas Aparecida









TCDD013 156 162 6 2.92 14.73 TCDD014 101 118.3 17.3 46.09 97.46 incluido 101 108.72 7.72 79.54 105.04 TCDD015 154 157.6 3.6 39.40 23.09 Sistema de Vetas La Tuna









TCDD016 153 157 4 2.51 31.2 TCDD017 53 55.83 2.83 30.12 162.96 TCDD018 80.42 84.52 4.1 7.70 394.32 TCDD019 149.67 155 5.33 0.86 2.57 Sistema de Vetas San Vicente









TCDD020 Sin intersecciones significativas Sistema de Vena Quemada









TCDD021 68.46 70.66 2.2 5.49 40.02

1) No se han aplicado cortes superiores. 2) Con base en la comprensión actual de la geometría de las vetas, se considera que los anchos verdaderos son el 70 % del intervalo de fondo de pozo informado para las vetas Aparecida y son inciertos para las demás. 3) Los intervalos se informan con una ley de corte de 0,5 g/t Au utilizando una longitud mínima de 2 metros y una dilución interna consecutiva máxima de 2 metros y se verifica que se correspondan con los límites de las vetas/brechas de vetas. Los intervalos 'incluidos' de ley más alta se reportan a una ley de corte de 5 g/t Au utilizando una longitud mínima de 5 metros y una dilución interna consecutiva máxima de 2 metros.

Geología del proyecto Tierras Coloradas

Las vetas en la propiedad están predominantemente orientadas de este a oeste, con buzamiento pronunciado y se han observado espesores entre 0,2 y 7 metros (Figura 2). Las texturas de las vetas van desde cuarzo macizo a bandas coloformo-crustiformes, a menudo presentadas con brecha mineralizada hidrotermal en la roca de la pared circundante.

El sistema de vetas La Tuna, descubierto en 2018, se diferencia de los rasgos de Aparecida en que poseen una orientación norte-sur y contienen un contenido de plata notablemente mayor. La mineralización muestra una zonificación distinta, en la parte central de los sistemas de vetas y en elevaciones más altas, las vetas generalmente están enriquecidas en oro y plata. Mientras que en las porciones más bajas y distantes de las vetas, se presenta un conjunto más polimetálico (oro-plata-cobre-plomo-zinc).

El análisis de geoquímica y geofísica superficial indica un sistema de alteración hidrotermal zonal en la licencia Tierras Coloradas, con vetas epitermales de baja sulfuración ubicadas en la periferia de un sistema de pórfido fértil de gran escala, centrado al este y dentro de los límites de la licencia. Además, se han reconocido cantos rodados con posible sinterización al suroeste de las vetas mapeadas actuales, lo que sugiere la presencia de un sistema epitermal de alto nivel, con buenos niveles de conservación.

Planes de Exploración 2023

Con base en los resultados de perforación de 2022, se planean perforaciones adicionales para delinear aún más la forma, el tamaño y la extensión de los sistemas de vetas Aparecida y La Tuna. Además, DPM planea realizar perforaciones exploratorias de seguimiento para las partes no probadas de las vetas y las anomalías geoquímicas del suelo. Se planean aproximadamente 3.000 metros de perforación y se espera que comiencen durante la segunda mitad de 2023.

Los esfuerzos a corto plazo se centrarán en la integración y el análisis técnico de los resultados de la perforación, la geoquímica superficial, el mapeo de campo y la geofísica para identificar vectores hacia nuevos objetivos de exploración. Continuará el mapeo detallado de la superficie junto con el muestreo de canales de fragmentos de roca y suelo para determinar la huella e identificar objetivos adicionales.

El cambio de estado del proyecto Tierras Coloradas de exploración temprana a etapa avanzada está en curso y se espera recibir todas las regulaciones y autorizaciones requeridas de las diferentes autoridades ecuatorianas a principios de 2024.

Figura 1. Concesiones de Tierras Coloradas: Ubicación y Geología

Figura 2. Ubicaciones de los pozos de perforación de Tierras Coloradas Concessions 2022

Figura 3. Una sección transversal a través del Sistema de Vetas Aparecida que muestra los resultados de TCDD014 y TCDD0015, así como la geología interpretada.

Muestreo, análisis y QAQC de muestras de núcleos de perforación de exploración

Todos los pozos de perforación de diamante tienen un collarín de tamaño HQ (63,5 milímetros) hasta la terminación del pozo. Todo el núcleo de perforación se corta a lo largo en dos mitades con una sierra de diamante; una mitad se muestrea para el ensayo y la otra mitad se retiene en bandejas de núcleo. La longitud común para los intervalos de muestreo dentro de las zonas mineralizadas es de 1 metro, los pesos varían de 3,1 a 4,2 kilogramos ("kg"), con un 97,6% de recuperación de núcleo.

Las muestras de núcleos de perforación se enviaron a Bureau Veritas, (ISO 9002:2022) laboratorio certificado con una instalación de preparación ubicada en Quito (Ecuador) e instalaciones de análisis en Lima (Perú). Las muestras de control de calidad, que comprenden materiales de referencia certificados, espacios en blanco y duplicados de campo, se insertan en cada lote de muestras y se especifican las ubicaciones para los duplicados triturados. Los registros de la cadena de custodia se mantienen desde los envíos de muestras al laboratorio hasta que se completan los análisis y los materiales de muestra restantes se devuelven a la Compañía.

Las muestras de núcleos de perforación se secan a más de 105 °C y luego se trituran con mandíbulas hasta el 70 %, pasando 2 mm. Una fracción de 500 gramos se pulveriza al 85% pasando 75 micras. Los análisis de oro se realizan utilizando un ensayo de fuego convencional de 50 gramos con acabado AAS. Los grados superiores a 10 g/t Au se vuelven a analizar utilizando un ensayo de fuego de 50 g con acabado gravimétrico. Los análisis de elementos múltiples para 59 elementos, incluidos Ag, Cu, Mo, As, Bi, Pb, Sb y Zn, se realizan mediante digestión de cuatro ácidos y un acabado ICP-ES/MS. Las muestras que arrojan resultados por encima del límite de detección se vuelven a analizar utilizando métodos de alto grado con acabado AAS. El azufre total y el Hg se analizan utilizando un horno de inducción LECO y absorción atómica de vapor frío, respectivamente.

El QP de la empresa ha verificado que todos los resultados informados en esta divulgación hayan pasado los protocolos QAQC, incluida la revisión del rendimiento de los materiales de referencia certificados, los espacios en blanco y los duplicados de campo.

Ross Overall, Gerente Corporativo de Recursos Minerales de la Compañía, quien es una Persona Calificada según se define en NI 43-101, y Franklin Vega, Gerente de Exploración en Ecuador, han revisado y aprobado el contenido científico y técnico de este comunicado de prensa.

Acerca de los metales preciosos de Dundee

Dundee Precious Metals Inc. es una empresa minera de oro internacional con sede en Canadá con operaciones y proyectos ubicados en Bulgaria, Namibia, Ecuador y Serbia. El propósito de la Compañía es desbloquear recursos y generar valor para prosperar y crecer juntos. Este propósito general está respaldado por una base de valores fundamentales, que guían la forma en que la empresa lleva a cabo su negocio e informa un conjunto de pilares y objetivos estratégicos complementarios relacionados con ESG, la innovación, la optimización de nuestra cartera existente y el crecimiento. Los recursos de la empresa se asignan de acuerdo con su estrategia para garantizar que DPM brinde valor a todas sus partes interesadas. Las acciones de DPM cotizan en la Bolsa de Valores de Toronto (símbolo: DPM).

