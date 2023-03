Por Filo Mining

VANCOUVER, BC, 16 de marzo de 2023 /CNW/ - Filo Mining Corp. (TSX: FIL) (Nasdaq First North Growth Market: FIL) (OTCQX: FLMMF) ("Filo Mining" o la "Compañía") se complace en anuncia los resultados de los ensayos de los pozos FSDH074 y FSDH077 en el Proyecto Filo del Sol en San Juan, Argentina. Los aspectos más destacados y los resultados detallados se muestran a continuación junto con las figuras adjuntas:

El sondaje FSDH074 interceptó 1.022,0 m al 0,66 % CuEq desde una profundidad de 278,0 m, incluidos; 516,0 m al 0,79 % CuEq desde 644,0 m 252,0 m a 0,85 % CuEq desde 840,0 m Enclavado en la Sección 9200N, 200 m al este de FSDH068A y 400 m al este de FSDH041 El pozo se detuvo en la mineralización de pórfido a 1.509,0 m





interceptó desde una profundidad de 278,0 m, incluidos; El sondaje FSDH077 interceptó 2,0 m a 10,35 g/t Au desde una profundidad de 192,0 m; Más 516,2 m al 0,20 % CuEq desde 404,0 m Con cuello en la Sección 6000N, este es el primer hoyo en el nuevo objetivo Flamenco El hoyo se detuvo en 920.2m

interceptó desde una profundidad de 192,0 m;

Al comentar sobre los resultados, Jamie Beck, presidente y director ejecutivo, declaró: "El hoyo 74 ha extendido con éxito la Zona Aurora otros 200 m hacia el este de nuestra perforación anterior, lo que confirma que aún tenemos que encontrar las extensiones de mineralización de este a oeste. Con cada paso -out, nos basamos en el tamaño potencial de esta notable Zona Aurora, mientras mejoramos nuestra interpretación geológica del depósito". El Sr. Beck continúa: "Estoy entusiasmado con lo que aprendimos del Hoyo 77 en nuestro objetivo de Flamenco. Flamenco se encuentra a más de 3 km al sur de la Zona Aurora, y se caracteriza por un área muy grande de 1,5 km 2 de superficie intensa". alteración similar a la que vemos en la Zona Aurora. Con nuestro primer pozo en esta nueva zona, hemos establecido que la mineralización es evidente y estamos planeando perforaciones adicionales en Flamenco para evaluar adecuadamente la oportunidad mientras perseguimos leyes más altas".

Identificación del agujero De A Longitud (m) Cu % agosto g/t Ag g/t CuEq % FSDH074 278.0 1300.0 1022.0 0.49 0.19 4.4 0,66 incluido 644.0 1160.0 516.0 0,61 0.21 3.2 0.79 incluido 840.0 1092.0 252.0 0,65 0.23 3.6 0.85 FSDH077 192.0 194.0 2.0 0.05 10.35 0.5

más 404.0 920.2 516.2 0.11 0.11 0.9 0.20

Las zonas mineralizadas dentro de la Zona Aurora son zonas de estilo pórfido a granel y los anchos perforados se interpretan como muy cercanos a los anchos reales. Se desconoce el ancho real de la intersección en FSDH077.

FSDH074 se colocó a 200 m al este del pozo FSDH068A en la sección 9200N y se perforó hacia el oeste en un ángulo de -75 grados. Se planificó probar la extensión este y profunda de la Zona Aurora intersectada por FSDH041, FSDH055C, FSDH054 y FSDH068A, todas en esta misma sección. El agujero está completamente fuera de la cubierta del pozo de recursos.

La geología de este pozo era muy similar a la de otros pozos de esta sección y coincidía muy bien con la interpretación geológica. Intersectó riolita volcánica y coherente desde la superficie hasta una profundidad de aproximadamente 724 m donde se intersectó la principal brecha mineralizada. La secuencia de riolita estaba bien mineralizada desde una profundidad de 400 m y la ley aumentaba al acercarse a la brecha.

El hoyo continúa en la brecha hasta alrededor de 1260 m, donde ingresa a un intervalo mixto de pórfido y brecha hasta los 1300 m, haciendo la transición a un intervalo de pórfido multifásico que continúa hasta los 1458,0 m, donde se encuentra nuevamente la brecha y persiste hasta el final del hoyo en 1,509.0m. La sección de pórfido es principalmente la fase mineral tardía de menor ley, pero las leyes aumentan nuevamente en la brecha con los últimos 5 m del pozo con un promedio de 0,46% Cu.

FSDH074 extiende la Zona Aurora 200 m hacia el este y, junto con los otros pozos en esta sección, se basa en el ancho potencial de esta Zona. Se requieren perforaciones adicionales hacia el este y el oeste para determinar el ancho total de la Zona.

FSDH077 fue perforado en la Sección 6000N, hacia el oeste en un ángulo de -70 grados. Este es el primer pozo perforado en el objetivo Flamenco y no hay otros pozos dentro de los 500 m de él.

El intervalo más significativo es una sección de 2 m a 10,35 g/t Au dentro de una zona estrecha rica en sulfuros posiblemente asociada con una falla. Además de este intervalo, existen tramos largos de mineralización de baja ley, aunque no hay intervalos significativos por encima de 0,3% CuEq. Una sección de 516,2 m desde 404,0 m hasta el final del pozo en 920,2 m promedió 0,20 % CuEq (0,11 % Cu, 0,11 g/t Au, 0,9 g/t Ag).

El agujero intersectó débiles riolitas alteradas de cuarzo-alunita cortadas por intrusiones máficas en toda su longitud. Flamenco es una gran área objetivo caracterizada por abundante alteración masiva de sílice en un área de aproximadamente 1,5 kilómetros cuadrados en la superficie, y se requiere perforación adicional para probarla por completo.

panorama

La perforación seguirá siendo una combinación de avances grandes y pequeños hacia el norte y el sur de nuestra interpretación actual de la Zona Aurora, así como la perforación de definición de recursos dentro de ella.

FSDH073 y FSDH079 ahora están completos y fueron perforados a profundidades finales de 1388 my 846 m respectivamente. Los resultados de los ensayos de los pozos completados se publicarán a medida que la Compañía los reciba, analice y confirme.

Sobre Filo del Sol

Filo del Sol es un depósito epitermal de cobre-oro-plata de alta sulfuración asociado con uno o más grandes sistemas de pórfidos de cobre-oro. Los eventos de mineralización superpuestos combinados con los efectos de la meteorización, incluido el enriquecimiento supergénico, han creado varios estilos diferentes de mineralización, que incluyen oro estructuralmente controlado y alojado en brechas, plata de alta ley estilo manto (+/- cobre) y cobre enriquecido supergénico de alta ley dentro de una envoltura más amplia de mineralización de cobre y oro de sulfuro diseminado, stockwork y alojado en brechas. Esta historia geológica compleja ha creado un yacimiento heterogéneo que se caracteriza por zonas de mineralización de cobre +/- oro +/- plata de muy alta ley dentro de una gran envoltura de mineralización más homogénea y de menor ley.

Personas Calificadas y Notas Técnicas

La divulgación científica y técnica del Proyecto Filo del Sol incluida en este comunicado de prensa ha sido revisada y aprobada por Bob Carmichael, BASc., P.Eng. quien es la Persona Calificada según lo define NI 43-101. El Sr. Carmichael es vicepresidente de exploración de la empresa. Personal de la Compañía tomó muestras en la base de operaciones de Filo Mining cerca de la ciudad de Guañizuil, Argentina. Se tomaron muestras del núcleo de perforación de diamante en intervalos de 2 metros (excepto cuando se acortó por contactos geológicos) utilizando una sierra de roca para la mineralización de sulfuro. La mineralización de óxido se cortó con un separador de núcleo para evitar la disolución de los minerales de cobre solubles en agua durante el proceso de aserrado en húmedo. El diámetro del núcleo es una combinación de PQ, HQ y NQ según la profundidad del orificio de perforación. Las muestras de RC fueron recolectadas en el sitio de perforación por personal de la Compañía y la división se llevó a cabo en el campamento de la Compañía cerca de los sitios de perforación. Las muestras individuales representan divisiones finales de intervalos de 2 metros en el pozo. Las muestras se embolsaron, etiquetaron y empaquetaron para su envío por camión al laboratorio de preparación de ALS en Mendoza, Argentina, donde se trituraron y se pulverizó un trozo de 500 g al 85 % pasando la malla 200. Las muestras preparadas se enviaron a los laboratorios de ensayo ALS en Lima, Perú o Santiago, Chile para ensayos de cobre, oro y plata, y análisis ICP multielemento y cobre secuencial. ALS es un laboratorio acreditado e independiente de la Compañía. Los ensayos de oro se realizaron mediante fusión de ensayo al fuego con acabado AAS en una muestra de 30 g. El cobre y la plata se ensayaron por absorción atómica después de una digestión con 4 ácidos. También se analizaron muestras para un conjunto de 36 elementos con ICP-ES y se completó un análisis de lixiviación de cobre secuencial en cada muestra con cobre superior a 500 ppm (0,05 %). Los estándares de cobre y oro, así como los espacios en blanco y los duplicados (campo, preparación y análisis) se insertaron aleatoriamente en la secuencia de muestreo para el control de calidad. En promedio, el 9 % de las muestras enviadas son muestras de control de calidad. El programa QA/QC no indicó problemas de calidad de datos.

Las zonas mineralizadas dentro del depósito Filo del Sol son típicamente zonas planas o de estilo pórfido a granel y los anchos perforados se interpretan como muy cercanos a los anchos reales.

1 El cobre equivalente (CuEq) para las intersecciones de perforación se calcula sobre la base de US$ 3,00/lb Cu, US$ 1500/oz Au y US$ 18/oz Ag, con recuperaciones metalúrgicas asumidas del 80 % para todos los metales. La fórmula es: CuEq % = Cu % + (0,7292 * Au g/t) + (0,0088 * Ag g/t).

Acerca de Filo Minería

Filo Mining es una compañía canadiense de exploración y desarrollo enfocada en el avance de su depósito de cobre, oro y plata Filo del Sol, de propiedad absoluta, ubicado en la III Región de Chile y la provincia adyacente de San Juan, Argentina. Las acciones de la Compañía cotizan en TSX y Nasdaq First North Growth Market con el símbolo comercial "FIL", y en OTCQX con el símbolo "FLMMF". Filo Mining es miembro del Lundin Group of Companies.

Nota de advertencia sobre las declaraciones prospectivas

Ciertas declaraciones hechas y la información contenida en este comunicado de prensa constituyen "información prospectiva" y "declaraciones prospectivas" en el sentido de la legislación de valores aplicable (colectivamente, "información prospectiva"). La información prospectiva contenida en este comunicado de prensa se basa en la información disponible para la Compañía a la fecha de este comunicado de prensa. Salvo que lo exija la legislación de valores aplicable, la Compañía no tiene la intención y no asume ninguna obligación de actualizar esta información prospectiva. En general, esta información prospectiva puede identificarse con frecuencia, pero no siempre, mediante el uso de terminología prospectiva como "planea", "espera" o "no espera", "se espera", "presupuesto", "programado". ", "estima", "prevé", "prevé", "proyecta", "presupone", "supone", "estrategia", "metas", "objetivos", "potencial", "posible", "anticipa" o "no anticipa", o "cree", o variaciones de tales palabras y frases o declaraciones que ciertas acciones, eventos, condiciones o resultados "serán", "podrían", "podrían", "deberían", " podría" o "se tomará", "ocurrirá" o "se logrará" o las connotaciones negativas de los mismos. Todas las declaraciones que no sean declaraciones de hechos históricos pueden ser declaraciones a futuro.

La Compañía cree que las expectativas reflejadas en la información prospectiva incluida en este comunicado de prensa son razonables, pero no se puede garantizar que estas expectativas resulten ser correctas y no se debe confiar indebidamente en dicha información prospectiva. La información contenida en este comunicado de prensa es a partir de la fecha de este comunicado de prensa. En particular, este comunicado de prensa contiene información prospectiva relacionada con las suposiciones realizadas en la interpretación de los resultados de perforación, geología, ley, geoquímica y continuidad de los depósitos minerales; expectativas con respecto al acceso y la demanda de equipos, mano de obra calificada y servicios necesarios para la exploración y desarrollo de propiedades minerales; y que las actividades no se verán interrumpidas o impedidas negativamente por riesgos de exploración, desarrollo, operativos, regulatorios, políticos, comunitarios, económicos, ambientales y/o de salud y seguridad. Además, este comunicado de prensa puede contener declaraciones prospectivas o información relacionada con: la exploración potencial al alza en el Proyecto Filo del Sol, incluida la extensión y la importancia del sistema de pórfido de cobre y oro que subyace al Recurso Mineral actual y la prospectividad de los objetivos de exploración. ; planes y gastos de exploración y desarrollo, incluida una transición a operaciones durante todo el año y el momento de la misma; la capacidad del protocolo operativo COVID-19 de la Compañía para continuar cumpliendo con las pautas de salud y seguridad exigidas por el gobierno que le permiten llevar a cabo sus programas de campo según lo planeado; el éxito de futuras actividades de exploración; potencial para la expansión de recursos; capacidad de crear valor para los accionistas; expectativas con respecto a la adición a sus Reservas o Recursos Minerales a través de la exploración; expectativas con respecto a la conversión de recursos inferidos a una clasificación de recursos indicados; capacidad para ejecutar programas de trabajo planificados; planes o capacidad para agregar equipos de perforación adicionales; calendario o resultados anticipados de una actualización de la estimación de recursos minerales para Filo del Sol; regulación gubernamental de las actividades mineras; riesgos ambientales; gastos de recuperación imprevistos; disputas o reclamos de títulos; limitaciones en la cobertura de seguros; y otros riesgos e incertidumbres.

Las declaraciones relacionadas con los "recursos minerales" se consideran información prospectiva, ya que implican una evaluación implícita, basada en ciertas estimaciones y suposiciones de que los recursos minerales descritos se pueden producir de manera rentable en el futuro.

Las declaraciones prospectivas contenidas en este comunicado de prensa se realizan a la fecha de este comunicado de prensa y Filo no asume ninguna obligación de actualizar y/o revisar públicamente ninguna de las declaraciones prospectivas incluidas, ya sea como resultado de información adicional. , eventos futuros y/o de otra manera, excepto según lo exijan las leyes de valores aplicables. La información prospectiva se proporciona con el fin de proporcionar información sobre las expectativas y los planes actuales de la administración y permitir que los inversionistas y otros comprendan mejor el entorno operativo de la Compañía. La información prospectiva se basa en ciertos supuestos que la Compañía cree que son razonables, incluido que el precio actual y la demanda de productos básicos se mantendrán o mejorarán, el suministro de productos básicos permanecerá estable, que las condiciones comerciales y económicas generales no cambio de manera materialmente adversa, que el financiamiento estará disponible cuando sea necesario en términos razonables y que la Compañía no experimentará ninguna disputa laboral material, accidente o falla de planta o equipo. Estos factores no son y no deben interpretarse como exhaustivos. Aunque la Compañía ha intentado identificar factores importantes que harían que los resultados reales difieran materialmente de los contenidos en la información prospectiva, puede haber otros factores que hagan que los resultados no sean los previstos, estimados o previstos. No puede haber garantía de que tales declaraciones resulten ser precisas, ya que los resultados reales y los eventos futuros podrían diferir materialmente de los previstos en dichas declaraciones. Toda la información prospectiva contenida en este documento está calificada por estas declaraciones de advertencia. Se advierte a los lectores que no confíen indebidamente en la información prospectiva debido a la incertidumbre inherente a la misma.