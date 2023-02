Comunicado de prensa de Fitch Ratings

Fitch Ratings - Chicago - 08 Feb 2023: Fitch Ratings ratificó la clasificación de largo plazo en escala nacional de Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A. (Entel) en ‘AA-(cl)’ y la de títulos accionarios en ‘Primera Clase Nivel 1(cl)’. Al mismo tiempo afirmó las clasificaciones internacionales de riesgo emisor (IDR; issuer default rating) en monedas extranjera y local y la clasificación de los bonos internacionales por USD1,3 mil millones en ‘BBB’. La Perspectiva es Estable.

Las clasificaciones reflejan la expectativa de Fitch de una mejora sostenida en el desempeño operativo de Entel dada su posición de su negocio sólida en Chile y el impulso positivo del flujo de caja de su operación en Perú. Fitch prevé que la estructura financiera de Entel se mantendrá robusta, con endeudamientos bruto y neto cercanos a 2,5 veces (x) y 2,0x, respectivamente, en el mediano plazo, acorde con una clasificación ‘BBB’.

Las clasificaciones consideran la posición de mercado sólida de Entel en Chile y Perú, el reconocimiento fuerte de su marca y la competitividad de su red, que deberían permitirle seguir defendiendo su posición competitiva y sus ingresos promedios por usuario (ARPU; average revenue per user) en ambos países. Asimismo, las clasificaciones reflejan los flujos de ingresos cada vez más diversos de Entel en Chile y en Perú.









FACTORES CLAVE DE CLASIFICACIÓN





Actual Endeudamiento Elevado Disminuiría: Las presiones de costos impulsadas por la inflación alta y la debilidad del peso chileno impactaron el EBITDA. Además, la deuda neta después de derivados de cobertura tiene una exposición de 48% a unidades de fomento (UF) indexadas a la inflación, lo que presionó el endeudamiento en 2022 en comparación con 2021 y con los pronósticos previos de Fitch, con un endeudamiento bruto y neto de 3,1x y 2,6x, respectivamente. Fitch espera que los indicadores de deuda sobre EBITDA y deuda neta sobre EBITDA vuelvan a situarse en torno a 2,5x y 2,0x durante el horizonte de clasificación, respectivamente, debido a la mejora gradual de los niveles de EBITDA. Entel se beneficia de un calendario de amortización manejable y de un riesgo de refinanciación bajo.

Participaciones de Mercado Estables: La operación chilena de Entel ha demostrado una resiliencia robusta y una mejora de los resultados a pesar de la fuerte competencia. Los ingresos en esta operación aumentaron moderadamente junto con una creciente base de clientes en 2022, sin embargo, el margen de EBITDA disminuyó a 30% desde 33% en 2021 (estimado por Fitch). La reducción del EBITDA se debió principalmente al impacto de la inflación de 12,8% y al efecto del tipo de cambio en la estructura de costos de Entel, que no pudo trasladarse rápidamente a los precios. También otros factores, como la reducción del segmento corporativo y algunos costos no recurrentes de reestructuración de personal, influyeron en los resultados de Chile. Durante 2022, Entel mantuvo su participación de mercado de voz y datos móviles en el rango de 32% a 34%.

Fitch espera mejoras moderadas en ingresos y margen EBITDA en el mediano plazo, considerando los ajustes de precios realizados en el cuarto trimestre de 2022 para clientes nuevos y en el primer trimestre de 2023 para el portafolio completo, lo que debería permitir a Entel defender su ARPU y mantener un crecimiento de un dígito bajo en ingresos. Las clasificaciones consideran un entorno sostenible de cuatro competidores móviles en Chile, incluyendo un consolidado WOM S.A. [BB- Perspectiva Estable] y una penetración de pospago superior a 70%.

Crecimiento en Perú Sólido y Rentable: Desde que Entel comenzó a operar en Perú hace nueve años, la compañía ha registrado un crecimiento continuo, alcanzando los 10 millones de abonados móviles en 2022. Fitch espera un crecimiento continuo en los próximos años, aunque a un ritmo menor, a medida que Entel consolide su cuota de mercado de 24% en Perú y crezca hasta los 11,5 millones de clientes a finales de 2025. La reducción en los costos de adquisición y la absorción mayor de costos fijos deberían contribuir a márgenes de EBITDA superiores a 20% en el mediano plazo. En 2022, Fitch estima que el EBITDA de Perú representó aproximadamente 36% de los ingresos consolidados y 19% del EBITDA consolidado de Entel.

Monetización de Red de Fibra: En octubre de 2022, Entel anunció la venta de su red de fibra óptica por aproximadamente UF10 millones (alrededor de USD358 millones) a Infraco SpA, filial de KKR Group. Fitch considera que la venta como mayormente neutral para las clasificaciones de Entel dado el impacto financiero limitado de la transacción. Positivamente, esta transacción permitirá aumentar la participación de Entel en el negocio de fibra, pasando a 1,2 millones de hogares pasados a fines de 2022, a 3,9 millones de hogares pasados en 2023 y a 4,3 millones en 2024. La transacción está a la espera de la aprobación regulatoria local (por parte de la Fiscalía Nacional Económica o FNE) estimada para el primer semestre de 2023.

Creciente Diversificación Geográfica y de Servicios: La diversificación geográfica de Entel ha mejorado como resultado de la rentabilidad sostenible de su franquicia peruana. Fitch estima que los ingresos y EBITDA de la operación en Perú representarían 35% y 21% de los ingresos y EBITDA consolidados, respectivamente, en 2025. La diversificación de servicios de Entel en Chile también ha mejorado, y ha logrado complementar su producto móvil principal con un negocio fijo en crecimiento. En este contexto, el último acuerdo para la monetización de fibra óptica con Infraco SpA (filial de KKR/Telefónica) permitirá un impulso significativo en este segmento de negocio a mediano plazo. Con alrededor de 1 millón de suscriptores 5G en 2022, siendo la primera posición en esta tecnología, Entel está bien posicionada en términos de espectro y desarrollo de redes para beneficiarse de la adopción de 5G a largo plazo.

Capex Mayor Presionará FFL: Fitch prevé una intensidad de capex de 21% de los ingresos en 2023, que aumentará a 23% en 2024, antes de disminuir a 20% en los períodos siguientes. Este capex consumirá por completo el flujo de caja de las operaciones (FCO), impulsando un flujo de fondos libre (FFL) antes de dividendos negativo en 2023 y 2024, antes de volverse positivo en 2025 a medida que el capex se normalice y la operación en Perú aumente su contribución al EBITDA. Estos desembolsos de inversión son producto principalmente del desarrollo de la nueva red de infraestructura 5G en Chile y al fortalecimiento de la red 4G en ambos países.

Las clasificaciones de Entel incorporan la expectativa de que la empresa mantendrá una política de dividendos flexible para sostener una estructura de capital alineada con sus IDR ‘BBB’. Esto implicará probablemente mantener un reparto de dividendos entre 50% y 80% o inferior en caso de fuertes presiones sobre los resultados operativos, ya que Entel habrá vendido una parte significativa de sus activos de infraestructura, lo que reduce su flexibilidad financiera en comparación con las empresas que poseen la mayoría de sus activos.

Análisis Consolidado: Fitch aplica su “Metodología de Vínculo de Calificación entre Matriz y Subsidiaria” entre Almendral y Entel, ya que la primera posee 55% de propiedad de la segunda. Fitch utiliza el razonamiento de subsidiaria más fuerte señalada en su metodología para analizar la relación entre ambas empresas. El análisis consolidado refleja la ausencia de limitaciones legales o regulatorias y el control de Almendral de la política de dividendos de Entel, considerando su participación mayoritaria en el Directorio de esta última. Además, considera el nivel de deuda bajo del holding en el perfil financiero consolidado (2% de la deuda consolidada).

Clasificación de Títulos Accionarios: La clasificación de acciones de Entel se basa en su perfil crediticio sólido. Además, la clasificación está basada en su larga historia en el mercado de capitales con un 100% de presencia bursátil y un capital flotante (free float) de 45,1%. Entel, además, reporta una capitalización bursátil de USD1,0 mil millones, una de las más importantes de la Bolsa de Comercio de Santiago, y un volumen transado alto que alcanzó USD850 mil en promedio diario en el último mes (febrero 2023).









SENSIBILIDAD DE CLASIFICACIÓN





Factores que podrían, individual o colectivamente, conducir a una acción de clasificación positiva/alza:

--generación de flujo de efectivo más fuerte de lo esperado en Perú debido a una combinación de mejora de EBITDA y reducción de requisitos de inversión al mismo tiempo que mantiene la generación de flujo de caja en Chile y distribuciones controladas a los accionistas;

--FFL predividendo consistentemente positivo en el mediano plazo;

--deuda financiera total a EBITDA y deuda neta a EBITDA por debajo de 1,5x y 1,0x, respectivamente.

Factores que podrían, individual o colectivamente, conducir a una acción de clasificación negativa/baja:

--deuda total a EBITDA o deuda neta a EBITDA sostenida por encima de 2,5x y 2,0x, respectivamente, debido a una debilidad en Perú, deterioro sostenido en Chile, o distribuciones de accionistas o requisitos de inversión superiores a los proyectados;

--deuda total a EBITDA de Almendral a nivel consolidado superior a 2,8x y 2,6x de forma consistente, respectivamente;

--imposibilidad de mantener un margen EBITDA por sobre 20% de forma sostenida en el mediano plazo.





ESCENARIOS DE CALIFICACIÓN PARA EL MEJOR O PEOR CASO





Las calificaciones de los emisores Finanzas Corporativas tienen un escenario de mejora para el mejor caso (definido como el percentil número 99 de las transiciones de calificación, medido en una dirección positiva) de tres niveles (notches) en un horizonte de calificación de tres años, y un escenario de degradación para el peor caso (definido como el percentil número 99 de las transiciones de calificación, medido en una dirección negativa) de cuatro niveles durante tres años. El rango completo de las calificaciones para los mejores y los peores escenarios en todos los rangos de calificación de las categorías de la ‘AAA’ a la ‘D’. Las calificaciones para los escenarios de mejor y peor caso se basan en el desempeño histórico. Para obtener más información sobre la metodología utilizada para determinar las calificaciones de los escenarios para el mejor y el peor caso específicos del sector, visite https://www.fitchratings.com/site/re/10111579





DERIVACIÓN DE CLASIFICACIÓN





Entel tiene una posición de liderazgo en el mercado de la telefonía móvil en Chile, respaldada por una competitividad fuerte de la red y el reconocimiento de marca, lo que permite una generación estable de flujos de caja en el país. Su posición de mercado en Perú sigue creciendo. El competidor nacional directo de Entel, Telefónica Móviles Chile S.A (TMCH) [BBB+ Perspectiva Negativa], tiene un endeudamiento proyectado ligeramente inferior al de Entel y su generación de flujo de caja es más diversificada en tipos de servicios. Positivamente, Entel se beneficia de una creciente diversificación geográfica debido a su expansión en el mercado peruano. En comparación con WOM, Entel se beneficia de un perfil de endeudamiento más conservador, y rentabilidad, escala y diversificación mayores.

El perfil financiero de UNE EPM Telecomunicaciones S.A. (TIGOUNE) [BBB- Perspectiva Estable], ligeramente más fuerte al de Entel, con un endeudamiento neto de alrededor de 2,0x y margen EBITDA en el rango medio de 20%. TIGOUNE tiene una diversificación del flujo de caja relativamente más equilibrada entre servicios móviles y fijos, aunque tiene una posición competitiva más débil que Entel.

Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. BIC (ColTel) [BBB- Perspectiva Estable] tiene una rentabilidad menor y un endeudamiento neto mayor que Entel. Entel se beneficia de su posición como operador principal de telefonía móvil en Chile, mientras que ColTel tiene una posición de mercado más débil (comparable con la de TIGOUNE) y una diversificación mejor. TIGOUNE y ColTel se concentran en Colombia, mercado más riesgoso que Chile.

En comparación con el competidor peruano Telefónica del Perú, S.A.A. (TdP) [BB Observación Negativa], Entel tiene márgenes consolidados más robustos debido a la fortaleza de sus operaciones primarias en Chile y al fortalecimiento de su operación en Perú, que permiten sostener una trayectoria positiva de endeudamiento. Mientras la generación de EBITDA de Entel ha mejorado en Perú, la de TdP se ha estancado.





SUPUESTOS CLAVE





Los supuestos clave para el caso base de Fitch son:

--ingresos operacionales de Chile con crecimiento en niveles bajos de un dígito. Para los siguientes períodos, margen EBITDA retorna a niveles de 30% (después de ajustes por leasing);

--margen EBITDA de Perú de aproximadamente 19% en 2023 (15% después de ajustes por leasing), que aumenta a 25% (19%) en 2025, con una base de clientes que se mueve hacia 11,5 millones;

--distribución de dividendos entre 50% y 80% de la utilidad neta para el período 2023 a 2025;

--intensidad de capital (capex/ingresos) de 21% en 2023, que aumenta a 23% en 2024 antes de bajar a 20% en 2025 y años subsiguientes. Aproximadamente 70% de este capex es realizado en Chile y el restante 30% en Perú;

--transacción de venta de fibra óptica se materializa en 2023.

CLASIFICACIONES PÚBLICAS CON VÍNCULOS CREDITICIOS A OTRAS CLASIFICACIONES

Clasificaciones de Entel están vinculadas a las clasificaciones de Almendral S.A.









LIQUIDEZ Y ESTRUCTURA DE LA DEUDA





Liquidez Sólida: Entel posee una liquidez sólida, con una caja y depósitos por CLP311 mil millones al cierre de 2022, lo que representa 1,3x de la duda de corto plazo por CLP234 mil millones, con un calendario de amortizaciones manejable. Los bonos sénior no garantizados de USD800 millones emitidos en 2021, fueron destinados a refinanciar parcialmente los bonos sénior de 2024 y 2026. La próxima obligación relevante de Entel corresponde a USD146 millones en 2023 del bono internacional no garantizado (segunda de tres amortizaciones anuales entre 2022 y 2024). Además, Entel tiene deudas bancarias de corto plazo por CLP90 mil millones. Entel tiene un acceso amplio a los mercados de capital con líneas de crédito no utilizadas que suman alrededor de CLP200 mil millones y líneas de bonos disponibles por UF2 millones.

PERFIL DEL EMISOR

Entel es una de las principales empresas de telecomunicaciones de Chile. Presta servicios de telefonía móvil y fija a consumidores y empresas en Chile y Perú.













La(s) clasificación(es) mencionada(s) fue(ron) requerida(s) y se asignó(aron) o se le(s) dio seguimiento por solicitud del(los) emisor(es), entidad(es) u operadora(s) clasificado(s) o de un tercero relacionado. Cualquier excepción se indicará.





Resumen de Ajustes a los Estados Financieros





--Ajustes de Leasing.

--Ajuste de derivados sobre deuda Financiera.





TRANSLATIONS





Este comunicado es una traducción del original emitido en inglés por Fitch en su sitio internacional el 8 de febrero de 2023 y puede consultarse en la liga www.fitchratings.com. Todas las opiniones expresadas pertenecen a Fitch Ratings, Inc.

Definiciones de las categorías de riesgo e información adicional disponible en www.fitchratings.com/site/chile.

Fitch Chile es una empresa que opera con independencia de los emisores, inversionistas y agentes del mercado en general, así como de cualquier organismo gubernamental. Las clasificaciones de Fitch Chile constituyen solo opiniones de la calidad crediticia y no son recomendaciones de compra o venta de estos instrumentos.





Fitch Chile's Independence from issuers, investors and other market relevant participants.

La opinión de las entidades clasificadoras no constituye en ningún caso una recomendación para comprar, vender o mantener un determinado instrumento. El análisis no es el resultado de una auditoría practicada al emisor, sino que se basa en información pública remitida a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), a las bolsas de valores y en aquella que voluntariamente aportó el emisor, no siendo responsabilidad de la clasificadora la verificación de la autenticidad de la misma.





CRITERIOS APLICADOS EN ESCALA NACIONAL

--Metodología de Calificación de Finanzas Corporativas (Diciembre 29, 2022);

--Metodología de Clasificación de Acciones en Chile (Agosto 10, 2021);

--Metodología de Calificaciones en Escala Nacional (Diciembre 22, 2020);

--Metodología de Vínculo de Calificación entre Matriz y Subsidiaria (Marzo 8, 2022).





REFERENCIAS PARA FUENTES DE INFORMACIÓN RELEVANTES CITADAS EN FACTORES CLAVE DE CALIFICACIÓN





Las fuentes principales de información utilizadas en el análisis se describen en los Criterios Aplicados.

CONSIDERACIONES DE LOS FACTORES ESG

A menos que se indique lo contrario en esta sección, el puntaje más alto de relevancia crediticia de los factores ambientales, sociales y de gobernanza (ESG, por sus siglas en inglés) es de ‘3’. Los aspectos ESG son neutrales para el crédito o tienen un impacto crediticio mínimo en la entidad, ya sea debido a la naturaleza de los mismos o a la forma en que son gestionados por la entidad.

Para obtener más información sobre los puntajes de relevancia ESG, visite www.fitchratings.com/esg.