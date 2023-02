Comunicado de Prensa

*Este comunicado fue traducido por un sistema automático.

Fitch Ratings - Chicago - 22 de febrero de 2023 — Fitch Ratings rebajó la calificación de incumplimiento de emisor (IDR) a largo plazo de Digicel Group Holdings Limited (DGHL) a 'CC' desde 'CCC-', así como la IDR de Digicel Limited (DL ) a 'CC' desde 'CCC-'. Fitch también rebajó la IDR de Digicel International Finance Limited (DIFL) a 'CC' desde 'CCC+'.

La rebaja de DL refleja su riesgo crediticio muy alto debido a la liquidez limitada para pagar sus notas no garantizadas de $ 925 millones con vencimiento en marzo de 2023. DL ha lanzado una solicitud de consentimiento para modificar el contrato de emisión de las notas para proporcionar un período de gracia de 30 días que podría ser ampliado a 90 días si la empresa celebra un acuerdo de reestructuración con los acreedores.

La rebaja de DIFL refleja el riesgo creciente de una reestructuración integral con la adición de deuda incremental a su estructura de capital o que de otro modo resulte en un resultado que Fitch considere como un canje de deuda en dificultades. El debilitamiento macroeconómico de Haití, como resultado de su crisis de combustible, ha presionado aún más el desempeño operativo de DIFL, que Fitch espera que siga siendo débil en el año fiscal 2024. DIFL tiene vencimientos de deuda por USD 2200 millones que vencen en mayo de 2024. Fitch ha aplicado una superposición analítica a su enfoque de calificación bajo sus Criterios de Calificación de Vinculación de Matriz y Subsidiaria dado el mayor riesgo para DIFL debido a la situación de dificultad del grupo.

IMPULSORES DE CALIFICACIÓN CLAVE

Riesgo crediticio muy alto: DL tiene liquidez limitada para hacer frente a $ 925 millones en notas no garantizadas con vencimiento en marzo de 2023. La solicitud de consentimiento de la compañía para modificar el contrato de emisión de las notas contempla el establecimiento de un período de gracia de 30 días antes de un incumplimiento en el pago de intereses o principal. constituye un evento de incumplimiento según se define en las notas de 2023. El período de gracia puede extenderse hasta 90 días si la empresa celebra un acuerdo de apoyo a la reestructuración con sus acreedores.

Apalancamiento insostenible: El desempeño operativo del grupo se verá afectado por la debilidad macroeconómica en Haití. La eliminación de los subsidios a los combustibles en la isla ha provocado protestas y escasez de combustible, lo que ha afectado la capacidad del grupo para brindar cobertura ininterrumpida y también ha aumentado los costos, ya que sus sitios celulares funcionan con diésel. La gourde haitiana ha seguido depreciándose en 2023. Fitch pronostica un apalancamiento neto consolidado de DGHL de alrededor de 8.0x al cierre del año fiscal 2024, considerando una deuda proforma de USD 4500 millones, una disminución del efectivo a menos de USD 300 millones desde cerca de USD 500 millones a septiembre 2022, y un EBITDA operativo de alrededor de USD 550 millones al cierre del año fiscal 2024 desde USD 580 millones al cierre del año fiscal 2022.

Nivelación de calificación: Fitch ha aplicado una superposición analítica a su enfoque de calificación para DIFL, DL y DGHL según los Criterios de calificación de vinculación de matriz y subsidiaria, ya que las tres entidades están experimentando una situación de dificultad debido a que más del 70 % de la deuda dentro del grupo vence dentro del próximos 18 meses. Esto ha dado como resultado que las IDR de las tres entidades se igualen al mismo nivel

Prospectos de recuperación variables: Fitch pronostica tasas de recuperación acordes con 'RR1' para los acreedores garantizados de DIFL debido a su cercanía a los activos y perspectivas de recuperación pendientes, mientras que la recuperación de los acreedores no garantizados de DIFL se pronostica en 'RR3'. Todos estos instrumentos de deuda tienen un tope de 'RR4', lo que da como resultado calificaciones iguales a las IDR. El tratamiento específico de país de los criterios de calificación de recuperación de Fitch restringe el ajuste al alza de los instrumentos en función de las preocupaciones sobre el estado de derecho, los regímenes de insolvencia y las protecciones de los acreedores en una jurisdicción. Las calificaciones de las notas subordinadas de DIFL, la deuda senior no garantizada y la deuda convertible y no garantizada de DGHL reflejan perspectivas de recuperación deficientes.

ESG - Estructura de gobierno: La decisión de Digicel de reestructurar la deuda dos veces sigue siendo una restricción para las calificaciones y su gobierno corporativo se considera débil. El grupo tiene una estructura de control y propiedad concentrada con un solo accionista que posee y controla el grupo y está muy involucrado en las operaciones diarias del negocio.

ESG - Estructura del grupo: El estado de incorporación de Digicel en docenas de países y el extenso uso de las características contractuales de la deuda da como resultado una estructura de grupo compleja que debilita su gobierno corporativo y el perfil crediticio consolidado del grupo.

RESUMEN DE DERIVACIÓN

Las IDR de Digicel reflejan la creciente probabilidad de que el grupo inicie una reestructuración de deuda con los acreedores.

SUPUESTOS CLAVE

El análisis de recuperación supone que DGHL se reorganizaría como un negocio en marcha en caso de quiebra en lugar de liquidarse. Fitch ha asumido una reclamación administrativa del 10%.

El EBITDA de negocio en marcha refleja las estimaciones de Fitch del EBITDA de mitad de ciclo que se puede lograr en el mediano plazo, dada la posición de la compañía principalmente en mercados de duopolio y sus perspectivas de crecimiento en un escenario de depreciación de la moneda solo gradual. Este EBITDA de negocio en marcha de USD550 millones es aproximadamente igual a la proyección de Fitch para el año fiscal 2024.

Fitch utiliza un valor de empresa/múltiplo EBITDA de 5.0x, lo que refleja las perspectivas a largo plazo de la empresa y las buenas participaciones de mercado en mercados mayoritariamente duopolios en medio de un escenario de dificultades financieras.

SENSIBILIDADES DE CLASIFICACIÓN

Factores que podrían, individual o colectivamente, conducir a una acción/mejora de calificación positiva

--Es improbable una mejora de las calificaciones antes de una reestructuración de la deuda.

Factores que podrían, individual o colectivamente, conducir a una acción de calificación negativa/rebaja

--La entrada en un período de gracia o subsanación luego del incumplimiento de pago de una obligación financiera material o el anuncio de un canje de deuda en dificultades conduciría a una rebaja a 'C';

--Una solicitud de protección por bancarrota conduciría a una rebaja a 'D'.

ESCENARIO DE CALIFICACIÓN DEL MEJOR/PEOR CASO

Las calificaciones crediticias en escala internacional de emisores de empresas no financieras tienen un escenario de mejora de calificación en el mejor de los casos (definido como el percentil 99 de las transiciones de calificación, medido en una dirección positiva) de tres escalones en un horizonte de calificación de tres años; y un escenario de rebaja de calificación en el peor de los casos (definido como el percentil 99 de las transiciones de calificación, medido en una dirección negativa) de cuatro escalones durante tres años. La gama completa de calificaciones crediticias en el mejor y el peor de los casos para todas las categorías de calificación varía de 'AAA' a 'D'. Las calificaciones crediticias del mejor y el peor de los casos se basan en el desempeño histórico. Para obtener más información sobre la metodología utilizada para determinar las calificaciones crediticias específicas del sector en el mejor y el peor de los casos, visite https://www.fitchratings.com/site/re/10111579 .

LIQUIDEZ Y ESTRUCTURA DE DEUDA

Liquidez débil: DL enfrenta USD925 millones en vencimientos de pagarés en marzo de 2023. La subsidiaria tiene un efectivo mínimo, ya que USD90 millones de los USD96 millones del efectivo consolidado de DL estaban en DIFL y sus subsidiarias al 30 de septiembre de 2022. DIFL enfrenta USD2.2 mil millones en vencimientos de deuda garantizada en mayo de 2024 y se prevé que genere un FCF neutral en el año fiscal 2024. El efectivo independiente de DGHL fue de USD 315 millones a diciembre de 2022.

La deuda financiera consolidada de DGHL a septiembre de 2022 era de aproximadamente USD 4400 millones, de los cuales USD 2800 millones correspondían a DIFL, USD 1000 millones a DL y USD 600 millones a DGHL. Además, se han devengado unos 100 millones de dólares de intereses. La deuda de DGHL incluye USD215 millones en pagarés perpetuos convertibles en pago en especie. Aproximadamente USD 1200 millones de la deuda de USD 2200 millones de DIFL con vencimiento en 2024 es deuda de tasa fija que corre el riesgo de reajustarse a tasas más altas.

PERFIL DEL EMISOR

Digicel es un operador de telecomunicaciones diversificado que brinda servicios móviles y de línea fija a consumidores y empresas en el Caribe.

REFERENCIAS PARA UNA FUENTE SUSTANCIALMENTE IMPORTANTE CITADA COMO IMPULSOR CLAVE DE LA CALIFICACIÓN

Las principales fuentes de información utilizadas en el análisis se describen en los Criterios Aplicables.

CONSIDERACIONES ESG

Digicel Group Holdings Limited tiene un puntaje de relevancia ESG de '5' para la estructura del grupo debido a su compleja estructura de grupo y estado de incorporación en docenas de países, lo que tiene un impacto negativo en el perfil crediticio y es muy relevante para la calificación, lo que resulta en implícitamente inferior.

Digicel Group Holdings Limited tiene un ESG RS de '5' para la estructura de gobierno debido a la naturaleza concentrada de su decisión y voluntad de reestructurar la deuda, lo que tiene un impacto negativo en el perfil crediticio y es altamente relevante para la calificación, lo que resulta en una calificación implícitamente más baja.

Digicel Group Holdings Limited tiene un ESG RS de '4' para exposición a impactos ambientales debido a su presencia en una región propensa a huracanes, lo que tiene un impacto negativo en el perfil crediticio y es relevante para las calificaciones junto con otros factores.

Digicel Group Holdings Limited tiene un ESG RS de '4' por transparencia financiera debido a la estrategia financiera relativamente opaca de la empresa y su disposición a reestructurar la deuda, lo que tiene un impacto negativo en el perfil crediticio y es relevante para las calificaciones junto con otros factores .

A menos que se indique lo contrario en esta sección, el nivel más alto de relevancia crediticia ESG es una puntuación de '3'. Esto significa que los problemas de ESG son neutrales para el crédito o solo tienen un impacto crediticio mínimo en la entidad, ya sea por su naturaleza o por la forma en que la entidad los gestiona. Para obtener más información sobre las puntuaciones de relevancia ESG de Fitch, visite www.fitchratings.com/esg .