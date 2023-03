El fondo de inversión británico Actis acordó adquirir 11 centros de datos en 6 países de América Latina y EE.UU. de manos de Nabiax, un operador europeo de datacenters propiedad de Asterion Industrial Partners y Telefónica.

La transacción es la séptima inversión de Actis en la industria de infraestructura digital y la primera en centros de datos en la región. Actualmente, el fondo tiene más de US$1.000 millones comprometidos en el sector a nivel mundial y cinco plataformas de datacenters existentes en Asia y África.

No se revelaron los términos de la transacción.

“Esta es una transacción emocionante que refleja la posición de Actis como inversionista en infraestructura global. Aprovecharemos nuestra experiencia en el sector energético para impulsar la eficiencia energética y elevar el uso de energía renovable en los centros de datos. Invertir en un negocio resistente y establecido con una posición sólida a largo plazo encaja bien con nuestra estrategia”, dijo en un comunicado Adrian Mucalov, socio y director de infraestructura de larga duración de Actis.

Las inversiones energéticas de Actis en Latinoamérica incluyen a las firmas mexicanas Zuma Energía y Saavi Energía, además de la firma brasileña Echoenergia Participações.

Los nuevos centros de datos del fondo británico en América están en Brasil, Chile, México, Perú, Argentina y una pequeña exposición en EE.UU. Las 11 ubicaciones tienen una capacidad de carga de TI combinada de 23MW con potencial de expansión.

Sin embargo, los datacenters de Nabiax en Latinoamérica necesitan una gran cantidad de reacondicionamiento y modernización, señaló una fuente a BNamericas el año pasado.

“Como Asterion no estaba enfocado en América Latina, su mandato no les permitía invertir en nada fuera de Europa. Compraron [los datacenters latinoamericanos], pero no invirtieron ni un centavo en la región”, indicó el ejecutivo.

Los activos los construyó originalmente Telefónica tanto para sus propias operaciones como para las de sus clientes, y la empresa sigue siendo un arrendatario principal en virtud de un contrato a largo plazo.

ESPAÑA

Telefónica y Asterion seguirán siendo propietarios de los datacenters de Nabiax en España.

Actualmente, la empresa tiene una capacidad instalada de 26MW de carga informática en España. Nabiax ha crecido un 230% en términos de capacidad desde el inicio de sus operaciones, cuando Telefónica vendió sus centros de datos de Latinoamérica y España a Asterion por US$669 millones.

En 2021, Telefónica vendió dos centros de datos en España y dos en Chile a cambio de una participación de 20% en Nabiax.