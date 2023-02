*Este comunicado fue traducido por un sistema automático.

PETAH TIKVA, Israel, 14 de febrero de 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Gilat Satellite Networks Ltd. (NASDAQ: GILT, TASE: GILT), líder mundial en tecnología, soluciones y servicios de redes satelitales, informó hoy sus resultados no auditados para el cuarto trimestre y año completo terminado el 31 de diciembre de 2022.

Aspectos financieros destacados del cuarto trimestre de 2022

Ingresos de 72,6 millones de dólares, un 8 % más que los 67,0 millones de dólares del cuarto trimestre de 2021;

de 72,6 millones de dólares, un 8 % más que los 67,0 millones de dólares del cuarto trimestre de 2021; Ingreso operativo GAAP de $ 6,1 millones, un 13 % más en comparación con $ 5,4 millones en el cuarto trimestre de 2021;

de $ 6,1 millones, un 13 % más en comparación con $ 5,4 millones en el cuarto trimestre de 2021; Ingreso operativo no GAAP de $ 7,1 millones, un 8 % más en comparación con $ 6,6 millones en el cuarto trimestre de 2021;

de $ 7,1 millones, un 8 % más en comparación con $ 6,6 millones en el cuarto trimestre de 2021; pérdida neta GAAP de $ 6,0 millones, o $ 0,11 por acción, en comparación con un ingreso neto GAAP de $ 2,1 millones, o $ 0,04 por acción diluida, en el cuarto trimestre de 2021; La pérdida neta GAAP en el cuarto trimestre de 2022 incluye un gasto fiscal único de $12,9 millones que se registró con respecto a las ganancias atrapadas históricas. La Compañía optó por aprovechar la desgravación fiscal israelí temporal de 2022 y pagar una tasa impositiva reducida para permitir cierta distribución de dividendos o adquisiciones sin obligaciones adicionales de impuestos corporativos en el futuro; Los ingresos netos en el cuarto trimestre de 2022, excluyendo este gasto fiscal único, fueron de $6,9 millones;

de $ 6,0 millones, o $ 0,11 por acción, en comparación con un ingreso neto GAAP de $ 2,1 millones, o $ 0,04 por acción diluida, en el cuarto trimestre de 2021; Ingreso neto no GAAP de $ 7,9 millones, o $ 0,14 por acción diluida, en comparación con $ 5,6 millones, o $ 0,1 por acción diluida, en el cuarto trimestre de 2021;

de $ 7,9 millones, o $ 0,14 por acción diluida, en comparación con $ 5,6 millones, o $ 0,1 por acción diluida, en el cuarto trimestre de 2021; EBITDA ajustado de $ 10,1 millones en comparación con $ 10,4 millones en el cuarto trimestre de 2021.

Año completo 202 2 Datos financieros destacados

Ingresos de 239,8 millones de dólares, un 12 % más que los 215,0 millones de dólares de 2021;

de 239,8 millones de dólares, un 12 % más que los 215,0 millones de dólares de 2021; Ingreso operativo GAAP de $ 10,0 millones, un aumento de 4,6 veces en comparación con $ 2,2 millones en 2021;

de $ 10,0 millones, un aumento de 4,6 veces en comparación con $ 2,2 millones en 2021; Ingresos operativos no GAAP de $ 13,6 millones, un aumento de 3,1 veces en comparación con $ 4,4 millones en 2021;

de $ 13,6 millones, un aumento de 3,1 veces en comparación con $ 4,4 millones en 2021; pérdida neta GAAP de $ 5,9 millones o $ 0,1 por acción, en comparación con la pérdida neta GAAP de $ 3,0 millones en 2021 o $ 0,05 por acción; El ingreso neto GAAP excluyendo el gasto fiscal único mencionado anteriormente de $12,9 millones fue de $7,0 millones;

de $ 5,9 millones o $ 0,1 por acción, en comparación con la pérdida neta GAAP de $ 3,0 millones en 2021 o $ 0,05 por acción; El ingreso neto GAAP excluyendo el gasto fiscal único mencionado anteriormente de $12,9 millones fue de $7,0 millones; Ingreso neto no GAAP de $ 10,6 millones o $ 0,19 por acción diluida, un aumento de 7,3 veces en comparación con el ingreso neto no GAAP de $ 1,4 millones o $ 0,03 por acción diluida en 2021;

de $ 10,6 millones o $ 0,19 por acción diluida, un aumento de 7,3 veces en comparación con el ingreso neto no GAAP de $ 1,4 millones o $ 0,03 por acción diluida en 2021; El EBITDA ajustado fue de $25,2 millones, un 64 % más que el EBITDA ajustado de $15,4 millones en 2021 .

Expectativas a futuro

La guía de gestión para 2023 es para ingresos de entre $260 y $280 millones, lo que representa un crecimiento interanual del 13 % en el punto medio, ingresos operativos GAAP de entre $15 y $19 millones, lo que representa un crecimiento interanual del 70 % en el punto medio. punto medio, y EBITDA ajustado de entre $30 y $34 millones, lo que representa un crecimiento interanual del 27 % en el punto medio.

Cambios en el cargo de presidente del directorio

El Sr. Isaac Angel, Presidente de la Junta, anunció sus planes de dejar sus cargos de presidente y director a partir del 8 de marzo de 2023. La Junta ha designado al Sr. Ami Boehm como nuevo Presidente de la Junta.

Comentario de la gerencia

Adi Sfadia, director ejecutivo de Gilat, comentó: "Estamos muy satisfechos con nuestros resultados financieros del cuarto trimestre, culminando un sólido 2022. Tanto para el trimestre como para el año, logramos un sólido crecimiento de los ingresos, sólidos márgenes brutos y una mejora significativa en nuestra rentabilidad- particularmente en nuestra utilidad de operación y EBITDA ajustado.

"2022 marcó logros clave en varias áreas estratégicas. Entregamos SkyEdge IV, nuestro segmento terrestre líder para comunicación satelital de próxima generación a más de 20 puertas de enlace en todo el mundo, lo que permitió cientos de Gbps de capacidad y aseguró decenas de millones de dólares en adjudicaciones de contratos.

"Tuvimos un año récord en Movilidad con Inflight Connectivity (IFC), trayendo pedidos valorados en decenas de millones de dólares, tanto para nuestra plataforma de segmento terrestre, módems y nuestra línea de productos de transceptores. En el sector Marítimo, aseguramos una nueva victoria para SkyEdge IV para permitir aplicaciones marítimas y están logrando un excelente progreso con SES en el servicio marítimo premium de cruceros con SkyEdge IV.

"En Cellular Backhaul, también tuvimos un año récord con decenas de millones de dólares en pedidos y en Defensa, avanzamos con importantes ganancias multimillonarias y una cartera en crecimiento".

El Sr. Sfadia concluyó: "En resumen, estamos muy satisfechos con nuestro desempeño durante el año pasado. Esperamos un mayor crecimiento en nuestros resultados en 2023 a medida que el sector de las comunicaciones satelitales gana fuerza adicional. Nuestra cartera continúa aumentando y ampliar a medida que continuamos viendo una demanda creciente de nuestros productos y servicios entre clientes nuevos y existentes. A medida que avanzamos hasta 2023, somos cada vez más optimistas y, como lo demuestra nuestra guía, esperamos mantener nuestro fuerte impulso en el futuro.

"Después de un período intensivo de dos años de ayudar a reconstruir la compañía luego de las repercusiones de la pandemia, el Sr. Isaac Angel decidió retirarse como presidente de la junta, a partir del 8 de marzo de 2023, debido a limitaciones de tiempo personales. Me gustaría agradecer al Sr. Ángel por su gran aporte durante los últimos dos años y desearle éxito en el futuro.

"La Junta ha designado al Sr. Ami Boehm como Presidente de la Junta a partir de la partida del Sr. Ángel. En nombre de Gilat, me gustaría dar la bienvenida al Sr. Boehm, quien ha sido un miembro invaluable de la Junta durante los últimos 10 años y estoy muy complacido de que ahora obtengamos aún más de su vasta experiencia en la dirección de Gilat para maximizar el gran potencial que vemos en el futuro".

Anuncios recientes clave

Llamada en conferencia Todos los detalles

La gerencia de Gilat discutirá los resultados y logros comerciales del cuarto trimestre y del año completo 2022 y participará en una sesión de preguntas y respuestas:

Medidas no GAAP

Los estados financieros resumidos no auditados adjuntos fueron preparados de acuerdo con los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados (GAAP, por sus siglas en inglés) de EE. UU. Para complementar los estados financieros consolidados presentados de acuerdo con GAAP, la Compañía presenta presentaciones no GAAP de utilidad bruta, gastos operativos, utilidad operativa, utilidad antes de impuestos sobre la utilidad, utilidad neta, EBITDA ajustado y utilidad por acción. Los ajustes a los resultados GAAP de la Compañía se realizan con la intención de brindar tanto a la gerencia como a los inversionistas una comprensión más completa de los resultados operativos, las tendencias y el desempeño subyacentes de la Compañía. Las medidas financieras que no son GAAP excluyen principalmente, si corresponde, el efecto de la compensación basada en acciones, la amortización de intangibles comprados, la amortización de incentivos de arrendamiento, los gastos de litigio, los ingresos relacionados con reclamos de secretos comerciales, los costos de reestructuración y reorganización, fusión, adquisición y gastos relacionados. gastos (ingresos) de litigios, deterioro de activos mantenidos para la venta, otros gastos, efecto del impuesto a las ganancias sobre los ajustes, cambios únicos de activos por impuestos diferidos y gastos de impuestos únicos relacionados con la liberación de ganancias históricas sujetas a impuestos.

El EBITDA ajustado se presenta para comparar el desempeño de la Compañía con el de períodos anteriores y evaluar los resultados financieros y operativos de la Compañía de manera consistente de un período a otro. La Compañía también cree que esta medida, cuando se ve en combinación con los resultados financieros de la Compañía preparados de acuerdo con los GAAP, brinda información útil a los inversionistas para evaluar los resultados operativos y las tendencias en curso. El EBITDA ajustado, sin embargo, no debe considerarse como una alternativa a la utilidad operativa o la utilidad neta del período y puede no ser indicativo de los resultados operativos históricos de la Compañía; ni pretende ser predictivo de posibles resultados futuros. El EBITDA ajustado no es una medida del rendimiento financiero según los GAAP y puede no ser comparable con otras medidas denominadas de forma similar para otras empresas. La conciliación entre la utilidad (pérdida) neta de la Compañía y el EBITDA ajustado se presenta en los estados financieros resumidos adjuntos.

Las presentaciones no GAAP de ganancias brutas, gastos operativos, ingresos operativos, ingresos antes de impuestos sobre los ingresos, ingresos netos, EBITDA ajustado y ganancias por acción no deben considerarse de forma aislada o como sustituto de cualquiera de los estados de operaciones consolidados preparados de acuerdo con con GAAP, o como una indicación del desempeño operativo o la liquidez de Gilat.

Acerca de Gilat

Gilat Satellite Networks Ltd. (NASDAQ: GILT, TASE: GILT) es un proveedor mundial líder de comunicaciones de banda ancha por satélite.

Con más de 35 años de experiencia, creamos y entregamos soluciones tecnológicas profundas para conectividad satelital, terrestre y espacial nueva, y brindamos soluciones y servicios integrales de extremo a extremo, impulsados por nuestra tecnología innovadora. Creemos en el derecho de todas las personas a estar conectadas y estamos unidos en nuestra resolución de brindar soluciones de comunicación a todos los rincones del mundo.

Al brindar soluciones de alto valor, nuestra cartera se compone de una plataforma basada en la nube y terminales satelitales de alto rendimiento diseñadas para funcionar en armonía con las constelaciones de satélites, incluidos los satélites de muy alto rendimiento (VHTS) y los satélites definidos por software (SDS) en múltiples órbitas; antenas satelitales en movimiento (SOTM) de alto rendimiento; y amplificadores de potencia de estado sólido (SSPA) y convertidores ascendentes de bloque (BUC) altamente eficientes y de alta potencia.

Las soluciones integrales de Gilat admiten múltiples aplicaciones con una cartera completa de productos para abordar aplicaciones clave que incluyen acceso de banda ancha, movilidad, backhaul celular, militar, gubernamental y empresarial, todo mientras cumple con los requisitos de nivel de servicio más estrictos. Para obtener más información, visite: www.gilat.com

Ciertas declaraciones hechas en este documento que no son históricas son prospectivas dentro del significado de la Ley de Reforma de Litigios de Valores Privados de 1995. Las palabras "estimar", "proyectar", "pretender", "esperar", "creer" y expresiones similares son destinados a identificar declaraciones a futuro. Estas declaraciones prospectivas implican riesgos e incertidumbres conocidos y desconocidos. Muchos factores podrían hacer que los resultados, el desempeño o los logros reales de Gilat sean materialmente diferentes de los resultados, el desempeño o los logros futuros que puedan expresarse o implicarse en dichas declaraciones prospectivas, incluidos, entre otros, los riesgos asociados con el brote y el impacto global. propagación de la pandemia del coronavirus (COVID-19); cambios en las condiciones comerciales y económicas generales, incapacidad para mantener la aceptación en el mercado de los productos de Gilat, incapacidad para desarrollar e introducir oportunamente nuevas tecnologías, productos y aplicaciones, cambios rápidos en el mercado de los productos de Gilat, pérdida de participación en el mercado y presión sobre los precios como resultado de la competencia , introducción de productos de la competencia por parte de otras empresas, incapacidad para gestionar el crecimiento y la expansión, pérdida de socios OEM clave, incapacidad para atraer y retener personal calificado, incapacidad para proteger la tecnología patentada de la Compañía y los riesgos asociados con las operaciones internacionales de Gilat y su ubicación en Israel. Para obtener información adicional sobre estos y otros riesgos e incertidumbres asociados con el negocio de Gilat, se hace referencia a los informes de Gilat presentados ocasionalmente ante la Comisión de Bolsa y Valores. No asumimos ninguna obligación de actualizar o revisar ninguna declaración prospectiva por ningún motivo.