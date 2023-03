Por Heliostar Metals

*Este comunicado fue traducido por un sistema automático

Vancouver, Columbia Británica--(Newsfile Corp. - 28 de marzo de 2023) - Heliostar Metals Limited (TSXV: HSTR) (OTC Pink: HSTXF) (FSE: RGG1) (" Heliostar " o la " Compañía ") se complace en anunciar que la Compañía ha cerrado su transacción con Argonaut Gold Inc. (" Argonaut ") en la cual ha adquirido, indirectamente, el Proyecto de Oro Ana Paula (el " Proyecto de Oro Ana Paula "). Heliostar ahora tiene una participación del 100% en el depósito Ana Paula Gold en México (la " Transacción ").

El director ejecutivo de Heliostar, Charles Funk, comentó: "Heliostar es ahora el propietario del depósito de oro Ana Paula, un recurso de 1,4 millones de onzas (M&I) con un PFS y permisos para minería a cielo abierto. La transacción ha agregado onzas de oro avanzadas a nuestra empresa. por significativamente menos que el costo de perforar, definir y permitirlos En los próximos meses, el re-alcance de la Compañía tiene el potencial de entregar resultados de perforación amplios y de alto grado, que en conjunto con estudios mineros y metalúrgicos pueden aumentar significativamente el VAN de una mina en Ana Paula. Esperamos cumplir con estos pasos de recalificación en 2023".

Ana Paula Proyecto de Oro 1

Ana Paula tiene permiso para una mina a cielo abierto con recursos minerales medidos e indicados (M&I) de 1,46 Moz de oro a 2,17 g/t de oro y 3,27 Moz de plata a 4,8 g/t de plata.

Reservas minerales probadas y probables de 1.021.000 onzas de oro a 2,36 g/t de oro y 2.254.000 onzas de plata a 5,22 g/t de plata.

Proyecto de oro de alta ley con potencial para ser una mina a cielo abierto o subterránea.

Estimación de US$75,000,000 de gastos históricos de exploración y desarrollo.

Infraestructura de la mina existente, incluido un declive de 412 metros de largo en el lugar.

142.000 metros de perforación en 333 pozos.

Para obtener información adicional sobre la Transacción y el Proyecto de oro Ana Paula, consulte los comunicados de prensa de la Compañía con fecha 5 de diciembre de 2022, 17 de enero de 2023, 3 de marzo de 2023 y 17 de marzo de 2023 archivados bajo el perfil de la Compañía en SEDAR .

Resumen de adquisición

El 5 de diciembre de 2022, Heliostar celebró un acuerdo de compra de acciones, con sus modificaciones (el " Acuerdo de compra ") con Argonaut para la venta de todas las acciones emitidas y en circulación de Aurea Mining Inc. (" Aurea Mining "), una empresa totalmente subsidiaria propiedad de Argonaut, que a través de Minera Aurea SA de CV (" Minera Aurea "), subsidiaria de propiedad total de Aurea Mining, tiene una participación indirecta del 100% en y para Ana Paula. De conformidad con los términos del Acuerdo de Compra de Acciones, Heliostar adquirió todas las acciones emitidas y en circulación de Aurea Mining a cambio de un pago en efectivo a Argonaut de US$10,000,000 al cierre (la " Contraprestación en Efectivo ") y, además de la Contraprestación en Efectivo, Heliostar también acordó que:

En lo primero de recibir una extensión del permiso de minería a cielo abierto existente del Proyecto de Oro Ana Paula y la concesión de un nuevo permiso de minería subterránea, la emisión de tal número de acciones ordinarias en el capital de Heliostar (cada una, una " Acción de Heliostar " ) que tienen un valor agregado de US$5,000,000 para Argonaut dividido por el precio de cierre promedio ponderado por volumen (" VWAP ") de las Acciones de Heliostar para los diez días de negociación que finalizan el último día de negociación inmediatamente anterior a la fecha del Acuerdo de Compra;

" ) que tienen un valor agregado de US$5,000,000 para Argonaut dividido por el precio de cierre promedio ponderado por volumen (" ") de las Acciones de Heliostar para los diez días de negociación que finalizan el último día de negociación inmediatamente anterior a la fecha del Acuerdo de Compra; El primero de (a) la fecha de finalización de un estudio de factibilidad para el Proyecto de Oro Ana Paula y (b) el 1 de julio de 2024, un pago en efectivo a Argonaut de US$2,000,000;

En la fecha en que Heliostar anuncie una decisión de construcción para el Proyecto de Oro Ana Paula, pagará a Argonaut un pago adicional en efectivo de US$3,000,000 y US$2,000,000 en efectivo o Acciones de Heliostar a un precio estimado igual al VWAP de las Acciones de Heliostar por el diez días hábiles inmediatamente anteriores al anuncio de la decisión de construcción; y

En la fecha en que Heliostar comience la producción comercial en el Proyecto de Oro Ana Paula, pagará a Argonaut US$ 5,000,000 adicionales en efectivo y US$ 3,000,000 en efectivo o Acciones de Heliostar a un precio estimado igual al VWAP de las Acciones de Heliostar por los diez días inmediatamente anteriores al anuncio de la producción comercial.

Todas las emisiones contingentes de acciones de Heliostar indicadas anteriormente están sujetas a un precio mínimo atribuido de $0,24 por acción de Heliostar.

Declaración de persona calificada

Stewart Harris, P.Geo., una Persona Calificada, como dicho término se define en el Instrumento Nacional 43-101 - Estándares de Divulgación para Proyectos Minerales (" NI 43-101 "), ha revisado la información científica y técnica que forma la base para este comunicado de prensa y ha aprobado la divulgación en este documento. No se puede confiar en la información histórica contenida en este comunicado de prensa ya que Stewart Harris no ha preparado ni verificado dicha información.

Acerca de Heliostar Metals Ltd.

Heliostar es una empresa minera junior con una cartera de proyectos avanzados de oro de alta ley en México y Alaska.

Una vez completada la Transacción, la Compañía tiene la intención de enfocarse en desarrollar el Proyecto Ana Paula de propiedad del 100% en Guerrero, México. Además, Heliostar está trabajando con el gobierno mexicano para permitir el Proyecto de Oro San Antonio en Baja Sur, México. La Compañía continúa sus esfuerzos para expandir el recurso en el Proyecto Unga Gold en Alaska, Estados Unidos de América.

El depósito del Proyecto Ana Paula contiene reservas minerales probadas y probables de 1.021.000 onzas de oro a 2,36 gramos por tonelada ("g/t") de oro y 2.254.000 onzas de plata a 5,22 g/t de plata. Ana Paula alberga recursos medidos e indicados de 1.461.800 onzas de oro a 2,17 g/t de oro y 3.269.000 onzas de plata a 4,8 g/t de plata. Se completó un estudio de factibilidad preliminar en 2017 y el activo está autorizado para minería a cielo abierto. 1 El activo contiene una importante infraestructura existente que incluye un portal y una rampa de 412 metros de largo.

San Antonio es un depósito de oro de óxido de alta ley que contiene recursos minerales medidos e indicados de 1.735.000 onzas de oro a 0,83 g/t de oro. En 2012 se completó una evaluación económica preliminar para Argonaut.

Unga es un distrito de vetas avanzado que contiene el depósito de oro SH-1 dentro de un campo de vetas prospectivo grande. SH-1 contiene recursos minerales inferidos de 384.000 onzas de oro a 13,8 g/t de oro.

Para obtener información adicional, comuníquese con:

charles funk

Director ejecutivo

Heliostar Metals Limited

Correo electrónico: charles.funk@heliostarmetals.com

robo gris

Gerente de Relaciones con Inversionistas

Heliostar Metals Limited

Correo electrónico: rob.grey@heliostarmetals.com

Fuentes

Alio Gold Inc., Ana Paula Gold Project NI 43-101 Informe técnico modificado Estudio de factibilidad preliminar con fecha de vigencia 16 de mayo de 2017.

