Por ICE

10 de febrero de 2023

Equipos del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y Offshore Wind Consultants (OWC) se reunieron, a inicio de febrero, para iniciar la etapa de estudio e investigación de condiciones para el futuro aprovechamiento de la energía offshore –conocida como eólica marina– en Costa Rica.

El proyecto cuenta con el respaldo de la cooperación no reembolsable de la República de Corea del Sur, mediante el Fondo Fiduciario de Donante Único de Korean Trust Fund (KTF), así como del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), como lo informó el Instituto en 2022.

En la sesión se trabajó en el Plan de Implementación del Proyecto (Plan of Implementation of the Project), así como en la elaboración de los términos de referencia y cronograma (ver recuadro). En las sesiones participaron representantes de MINAE, SETENA, UNA, UCR, INCOP y FECOP, entre otras organizaciones.

“El estudio permitirá conocer con certeza el potencial del país para el desarrollo futuro de nuevas tecnologías de generación renovable, incluyendo todas las dimensiones, desde la técnica hasta la socioambiental, como lo ha hecho históricamente el ICE”, explicó Roberto Quirós, gerente de Electricidad del Instituto.

Para Juan Frías, consultor y coordinador del proyecto por parte de OWC, “con esta primera visita logramos obtener un panorama más amplio de la investigación. De esta forma, podremos determinar el potencial del país para la implementación de esta tecnología renovable”.

Según los análisis del ICE, el Pacífico Norte de Costa Rica posee un potencial teórico inicial de 14 gigavatios, disponible en una banda de oportunidad que corre al Sur de Bahía Salinas y al Norte de Punta Descartes. El recurso brindaría un aporte adicional a la matriz eléctrica nacional, sustentada en cinco fuentes limpias.

¿En qué se está trabajando?

• Actualización de información, reportes y publicaciones sobre la cooperación.

• Análisis y abordaje técnico para crear un sistema de monitoreo con boyas y un sistema de levantamiento de información en campo con satélites.

• Revisión de datos para modelar infraestructura marina y costera del Pacífico Norte.