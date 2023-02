Comunicado de Prensa

Dublin, 13 de febrero de 2023 / PRNewswire — El mercado mundial de productos tubulares para campos petrolíferos (OCTG) se valoró en 22 950 millones de USD en 2022 y se espera que tenga un valor de 33 960 millones de USD en 2028.

Los productos tubulares para campos petrolíferos (OCTG) son un tipo de productos laminados sólidos que consisten en revestimiento, tubería de perforación y tubería que están sujetos a diferentes requisitos de carga según el uso.

El uso masivo de hidrocarburos en los verticales de generación, producción, proceso, transporte, etc. de energía ha llevado a un aumento significativo en las operaciones de exploración y producción, que están aumentando la demanda de productos OCTG.

El mercado de OCTG ha experimentado un crecimiento significativo en los últimos años, impulsado por una serie de factores. Uno de los principales motores del crecimiento ha sido la creciente demanda de petróleo y gas como fuente de energía. Esto ha llevado a un aumento en las actividades de perforación y extracción, lo que se ha traducido en una mayor demanda de OCTG.

Además, los avances en la tecnología de perforación han llevado al desarrollo de operaciones de perforación más complejas y desafiantes, que requieren OCTG más especializados y duraderos. Se espera que el mercado crezca a una CAGR del 6,75% durante el período proyectado de 2023-2028.

En 2022, la producción mundial de OCTG se registró en 12,76 millones de toneladas a una tasa de capacidad de utilización del 38,97 %. Los altos precios del petróleo y el gas han impulsado un aumento en el número de plataformas tanto nacionales como internacionales. A medida que se acelera la recuperación internacional en la actividad de proyectos, particularmente en el Medio Oriente a través de desarrollos de ciclo corto y largo, se espera que aumente la capacidad neta global de OCTG y la utilización de la capacidad.

Tanto para el productor de OCTG como para el fabricante de acero, las tasas de utilización han sido un factor importante para determinar las ganancias. Por lo tanto, se espera que el aumento de la tasa de utilización y la capacidad neta sean factores significativos para impulsar la producción de OCTG.

El volumen de demanda mundial de OCTG fue de 15,13 millones de toneladas en 2022. El aumento de la demanda de estos productos se debe a una serie de factores, incluida la mayor demanda mundial de petróleo y gas, los avances tecnológicos y la necesidad de procesos de exploración y producción de petróleo y gas más eficientes. .

Dinámica del mercado:

Impulsores de crecimiento: uno de los impulsores clave de la expansión del mercado es la creciente demanda de petróleo. La creciente demanda de petróleo es un importante factor impulsor del mercado de OCTG (Artículos Tubulares para Campos Petrolíferos). A medida que la economía mundial sigue creciendo, también lo hace la demanda de petróleo y gas, que son insumos esenciales para el transporte, la generación de energía y la producción industrial. Como resultado, se están perforando más pozos de petróleo y gas, lo que genera una mayor demanda de productos OCTG. Los productos OCTG, como tubería de perforación, revestimiento y tubería, son componentes críticos en la perforación y producción de pozos de petróleo y gas. Otros factores de crecimiento significativos del mercado incluyen el aumento del consumo de energía, el crecimiento de las actividades de fracturación hidráulica, la aceleración del crecimiento económico, la innovación tecnológica en las técnicas de perforación y el crecimiento de las imágenes de los pozos perforados.

Desafíos: Sin embargo, algunos desafíos están impidiendo el crecimiento del mercado, como el aumento de los precios de los OCTG en los EE. UU. y los problemas ambientales. La industria del acero y el metal, que incluye la producción de OCTG, es muy sensible a las fluctuaciones en la oferta y la demanda, así como a los cambios en los precios de las materias primas. Como resultado, los precios de los productos OCTG en los EE. UU. han aumentado en los últimos años, presentando varios desafíos para el mercado OCTG. A medida que aumentan los precios, los proveedores pueden tener dificultades para satisfacer la demanda de productos OCTG, lo que genera escasez e interrupciones en la cadena de suministro. La disminución de la demanda, la disminución de la competitividad, el aumento de la inflación y la intervención del gobierno son todas posibles consecuencias de estos precios en aumento, que pueden obstaculizar el crecimiento del mercado mundial de OCTG.

Tendencias: se prevé que el mercado crezca a un ritmo acelerado durante el período de pronóstico, debido a la creciente inversión en actividades de perforación en alta mar, el aumento del gasto en investigación y desarrollo en el sector energético, el aumento de la perforación direccional horizontal para la excavación de petróleo y gas y la relajación de las restricciones comerciales en América del Norte. . Las actividades de perforación en alta mar se refieren al proceso de extracción de petróleo y gas natural de debajo del fondo del océano. Estas actividades se han vuelto cada vez más populares en los últimos años debido a la creciente demanda de energía y al agotamiento de las reservas en tierra. La creciente inversión en actividades de perforación en alta mar también ha llevado a avances en tecnología y equipos. A medida que las empresas buscan extraer petróleo y gas natural de entornos cada vez más difíciles, están invirtiendo en nuevas tecnologías y equipos para hacer que el proceso sea más eficiente y rentable, lo que se espera impulse el crecimiento del mercado de OCTG en los próximos años.

Análisis de impacto de COVID-19 y camino a seguir:

La pandemia de COVID 19 ha impactado negativamente en todas las facetas de la economía global, incluido el mercado de OCTG. OCTG es un componente vital de la industria del petróleo y el gas, que se utiliza en la producción de pozos de petróleo y gas. La pandemia global de COVID-19 provocó una caída dramática en el número de plataformas.

El menor número de plataformas resultó en tasas más bajas de actividades de exploración y producción de petróleo y gas, lo que provocó una caída en la demanda de productos tubulares y de fundición, lo que finalmente obstaculizó el mercado global de OCTG en 2020. Además de la disminución de la demanda, la pandemia de COVID-19 ha causado una interrupción en la cadena de suministro de OCTG.

Además, la pandemia ha provocado que la demanda mundial de petróleo se desplome. Esto ha causado un gran exceso de crudo almacenado ya que los productores no pudieron vender sus productos. Esto ha provocado que los precios caigan a sus niveles más bajos en décadas, y los precios del crudo Brent cayeron hasta US $ 15 por barril en abril de 2020.

A pesar de los desafíos a corto plazo que plantea la pandemia, la perspectiva posterior a la COVID para el mercado de productos tubulares para campos petrolíferos (OCTG) parece positiva.

A medida que el mundo emerge lentamente de la pandemia, se espera que aumente la demanda de OCTG. Es probable que la industria petrolera sea testigo de un aumento en las actividades de exploración, lo que resultará en un aumento en la demanda de OCTG. Esto se debe principalmente al hecho de que los OCTG se utilizan en la extracción de petróleo y gas y, por lo tanto, se espera que el aumento de las actividades de exploración impulse la demanda de OCTG.

Además, se espera que la demanda de OCTG sea impulsada por la mayor demanda de energía a largo plazo. A medida que el mundo haga la transición a fuentes de energía renovables, el petróleo y el gas seguirán siendo una fuente de energía importante. Esto dará como resultado un aumento en la demanda de OCTG para respaldar las actividades de exploración.

Panorama competitivo:

El mercado mundial de productos tubulares para campos petrolíferos (OCTG) está moderadamente consolidado, con un aumento de las adquisiciones, la colaboración y los lanzamientos de productos.

La competencia en el mercado de OCTG es intensa, y los jugadores se enfocan en mejorar la calidad del producto, aumentar la capacidad de producción y expandir su alcance global. La competencia de precios también es un factor importante en el mercado, con empresas que buscan ofrecer precios competitivos para obtener una mayor participación en el mercado.

Los principales fabricantes listados para el mercado mundial de Bienes tubulares para campos petrolíferos (OCTG) son:

Tenaris SA

ArcelorMittal SA

EVRAZ PLC

JFE Holdings Inc.

mrc global inc.

noviembre inc.

Corporación Nippon Steel

PAO TMK

Corporación de acero de los Estados Unidos

Vallourec SA

ILJIN Steel Co., Ltd.

J-Hobbs Machine Corp.

Tubería y suministro Canam

Métricas de informes

Atributo de informe Detalles Nº de páginas 173 Período de pronóstico 2023 - 2028 Valor de mercado estimado (USD) en 2023 $ 24.5 mil millones Valor de mercado previsto (USD) para 2028 $ 33,96 mil millones Tasa compuesta de crecimiento anual 6,8 % Regiones cubiertas Global

Temas clave cubiertos:

1. Resumen Ejecutivo

2. Introducción

3. Análisis del mercado mundial

3.1 Mercado mundial Oil Country Tubular Good (OCTG): un análisis

3.2 Mercado mundial Oil Country Tubular Good (OCTG): análisis de la demanda

3.3 Mercado mundial Oil Country Tubular Good (OCTG): análisis de producción

3.4 Mercado mundial Oil Country Tubular Good (OCTG): análisis de procesos

3.5 Mercado mundial Oil Country Tubular Good (OCTG): Análisis de grado

3.6 Mercado mundial Oil Country Tubular Good (OCTG): análisis de aplicaciones

3.7 Mercado mundial Oil Country Tubular Good (OCTG): análisis de productos

4. Análisis del mercado regional

5. Análisis de la demanda regional de OCTG

5.1 El mercado Oil Country Tubular Good (OCTG) de EE. UU. y Canadá: análisis de la demanda

5.1.1 El mercado Oil Country Tubular Good (OCTG) de EE. UU. y Canadá por demanda

5.2 Mercado de China y Rusia Oil Country Tubular Good (OCTG): análisis de la demanda

5.2.1 Mercado de China y Rusia Oil Country Tubular Good (OCTG) por demanda

5.3 Mercado de América Latina País Tubular Good (OCTG): Análisis de la demanda

5.3.1 Mercado de América Latina Oil Country Tubular Good (OCTG) por demanda

6. Impacto del COVID-19

6.1 Impacto de COVID-19

6.1.1 Impacto de COVID-19 en el mercado OCTG

6.1.2 Recuento de caídas en la plataforma

6.1.3 Disminución de la Producción de Petróleo

6.1.4 Escenario posterior a la COVID

7. Dinámica del mercado

7.1 Impulsores de crecimiento

7.1.1 Creciente demanda de petróleo

7.1.2 Aumento del consumo de energía

7.1.3 Crecimiento en actividades de fracturación hidráulica

7.1.4 Aceleración del crecimiento económico

7.1.5 Innovación Tecnológica en Técnicas de Perforación

7.1.6 Crecimiento en metraje de pozos perforados

7.2 Desafíos

7.2.1 Aumento de los precios de OCTG en los EE. UU.

7.2.2 Cuestiones ambientales

7.3 Tendencias del mercado

7.3.1 Aumento de la inversión en actividades de perforación en alta mar

7.3.2 Aumento del gasto en I+D en el sector energético

7.3.3 Aumento de la perforación direccional horizontal para la excavación de petróleo y gas

7.3.4 Disminución de las restricciones comerciales en América del Norte

8. Panorama competitivo

8.1 Jugadores globales de Premium Oil Country Tubular Good (OCTG) por cuota de mercado

8.2 Los jugadores de EE. UU. Oil Country Tubular Good (OCTG) por cuota de mercado

9. Perfiles de la empresa

9.1 Tenaris SA

9.1.1 Descripción general del negocio

9.1.2 Segmentos operativos

9.1.3 Estrategias comerciales

9.2 ArcelorMittal S.A.

9.2.1 Descripción general del negocio

9.2.2 Segmentos Operativos

9.2.3 Estrategias comerciales

9.3 EVRAZ Plc

9.3.1 Descripción general del negocio

9.3.2 Segmentos Operativos

9.4 JFE Holdings Inc.

9.4.1 Descripción general del negocio

9.4.2 Segmentos Operativos

9.4.3 Estrategias comerciales

9.5 MRC Global Inc.

9.5.1 Descripción general del negocio

9.5.2 Ventas por Sector Industrial

9.5.3 Estrategias comerciales

9.6 NOV Inc.

9.6.1 Descripción general del negocio

9.6.2 Segmentos Operativos

9.7 Corporación Nippon Steel

9.7.1 Descripción general del negocio

9.7.2 Segmentos Operativos

9.7.3 Estrategias comerciales

9.8 PAO TMK

9.8.1 Descripción general del negocio

9.8.2 Segmentos Operativos

9.8.3 Estrategias comerciales

9.9 United States Steel Corp.

9.9.1 Descripción general del negocio

9.9.2 Segmentos Operativos

9.9.3 Estrategias comerciales

9.10 Vallourec SA

9.10.1 Descripción general del negocio

9.10.2 Ingresos por mercado

9.10.3 Estrategias comerciales

9.11 ILJIN Steel Co., Ltd.

9.11.1 Descripción general del negocio

9.12 J-Hobbs Machine Corp.

9.12.1 Descripción general del negocio

9.13 Tubería y suministro de Canam

9.13.1 Descripción general del negocio

