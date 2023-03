Instituciones financieras no bancarias

El integrador brasileño de sistemas Add Value, que se enfoca en proyectos de hiperconvergencia, nube, seguridad y virtualización, apunta a un crecimiento de ingresos de 30% este año gracias a contratos gubernamentales.

“Es probable que el gobierno sea un comprador importante de nuestras soluciones, principalmente para ciberseguridad e hiperconvergencia”, dijo a BNamericas Thiago Spósito, socio director de la compañía.

“Ya en este primer trimestre de 2023 crecimos 40% en la comparación interanual, y estos buenos resultados nos encaminan a lograr nuestras metas”, añadió.

En la actualidad, el 10% de los ingresos de la empresa provienen de otros países de América Latina, en particular Chile, pero también Argentina y México. Al atender la región a través de socios de distribución, Add Value no tiene planificado a corto plazo abrir oficinas fuera de Brasil, indicó Spósito. Entre estos socios figuran CLM, TD Synnex e Ingram Micro.

Además de gobiernos, la firma también está apostando fuerte por las verticales de salud, finanzas y seguros.

Spósito señaló que Add Value planea incrementar su fuerza laboral en un 20% este año para elevar la cantidad de empleados que atienden directamente a los clientes.

***

Temenos espera un sólido crecimiento en Latinoamérica y el Caribe en momentos en que los bancos aumentan sus proyectos en banca abierta, pagos instantáneos, tecnología low-code, reemplazo de sistemas bancarios y cuentas internacionales, explicó a BNamericas Rodrigo Silva, vicepresidente sénior de ventas regionales de la empresa.

La firma suiza desarrolla soluciones basadas en la nube para el sistema financiero y tiene 100 clientes en la región, incluidos México, Colombia, Perú y Brasil, según Silva. Entre estos se encuentran Banco Itaú, Banco de la Nación del Perú y Diners Club.

“Brasil es sin duda líder en innovación en la región con iniciativas como Pix, y nuestra investigación ha demostrado que el 88% de los brasileños realizan operaciones bancarias principalmente en línea, lo que supone un gran índice de adopción digital. Hay muchas oportunidades para ofrecer nuevos e interesantes servicios de banca digital al mercado brasileño”, afirmó Silva.

El ejecutivo dijo que no le preocupan los problemas económicos actuales de Brasil, ya que los bancos y otras instituciones financieras están invirtiendo fuertemente en la transformación digital.

***

Fintech Estating lanzó operaciones en Argentina y Uruguay.

“La apertura de la oficina en Uruguay es estratégica para nuestro crecimiento”, aseveró en un comunicado Jonathan Mossi, responsable de alianzas estratégicas y director de la oficina de Estating en el Cono Sur.

Estating ya opera en Suiza, EE.UU., España, Reino Unido y planea iniciar operaciones en Asia este año.

Fundada en 2020, Estating se promociona a sí misma como "la fintech para la gestión del patrimonio inmobiliario", con un modelo de negocio basado en ofrecer inversiones inmobiliarias de manera similar a las acciones y los bonos.

***

La startup chilena de soluciones para el mercado de viajes Outtrip se expandirá a Colombia, Perú y México este año gracias a un programa de la aceleradora pública Start-Up Chile.

En un comunicado, Outtrip manifestó que recibirá una inversión de 25 millones de pesos (US$30.100) con la posibilidad de acceder a 25 millones adicionales.

Outtrip ofrece un mercado y un sistema de gestión basado en la nube (SaaS) para el segmento B2B de guías turísticos, agencias de viajes y empresas enfocadas en el turismo al aire libre. Su objetivo es cerrar más de 50 contratos este año.

Hasta la fecha, Start-Up Chile ha apoyado a más de 2.000 startups de 85 países diferentes.

***



El fondo de capital de riesgo Latin Leap lanzó operaciones en América Latina y creó un fondo dedicado para apoyar a las empresas emergentes en etapa inicial en la región.

Fundada en 2019 por un ejecutivo colombiano con un enfoque inicial en Asia, Latin Leap ha invertido en 12 nuevas empresas, algunas de las cuales tienen sede en Latinoamérica.

La firma decidió abrir una sede en Colombia para observar más de cerca las oportunidades regionales. Con US$25 millones en capital inicial, se espera que el fondo invierta en 15 startups durante los próximos tres años.

El foco estará en startups de México, Colombia, Perú y Chile, particularmente fintechs, empresas de movilidad, comercio electrónico, salud, agtech y proptech.

***

El nuevo presidente de Samsung para Centroamérica y el Caribe, Sang Jik Lee, se reunió recientemente con el ministro de Relaciones Exteriores de Honduras, Eduardo Enrique Reina, para hablar sobre programas educativos.

En la ocasión, Samsung anunció la llegada de su programa Innovation Campus, un curso de formación en programación diseñado para estudiantes hondureños.

Samsung, el Ministerio de Educación y Fundación Terra planean desarrollar el programa con 100 estudiantes de tres universidades en San Pedro Sula, La Ceiba y Tegucigalpa.

Desde 2012, Samsung ha capacitado a más de 7600 estudiantes en el país a través de otro programa, llamado Solve For Tomorrow.