Kansas City Southern Mexico (KCSM) podría hacerse cargo del tren de pasajeros que conectaría Ciudad de México con el estado de Querétaro a través de Edomex, aunque otra firma presentó un proyecto más grande para construir la línea hasta el estado de Guanajuato.

El titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Jorge Nuño Lara, dijo el jueves en rueda de prensa que solicitó al operador ferroviario, filial de la firma estadounidense Kansas City Southern (KCS), que presentara una propuesta sobre el enlace de 210km, proyecto que el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que su administración podría reanudar.

“Una de las cosa que yo le pedí a Kansas City es que también fortaleciera el tema de una línea de pasajeros entre [Ciudad de] México y Querétaro porque ellos son los concesionarios [de carga] de esa línea. Quedaron de entregarnos una propuesta en las próximas semanas”, comentó.

KCSM, una de las dos principales concesionarias ferroviarias de México, tiene una red de cientos de líneas de carga, pero ninguna es de pasajeros. El operador obtuvo su concesión a 50 años en 1995 y, si bien realiza planes anuales de modernización y mantenimiento, no todas sus líneas están en buenas condiciones o incluso no existen.

La solicitud del secretario podría ser una condición para dar luz verde a la adquisición por US$25.000 millones de KCS por parte de Canadian Pacific (CP) y que Estados Unidos aprobó a mediados de marzo. Nuño se refirió al tema durante un encuentro con altos ejecutivos de KCS y KCSM en enero.

“Nos reunimos con los directivos. Nos han venido desarrollando propuestas para fortalecer el tema de carga en sus líneas desde la parte de Lázaro Cárdenas hacia la frontera norte y tener una conexión directa hacia Canadá”, detalló el secretario.

También en enero, López Obrador dijo que el tren Ciudad de México-Querétaro aún estaba dentro de los planes y que su administración comenzaría la planificación y dejaría la construcción a su sucesor. México celebrará elecciones generales en junio del próximo año.

TREN DEL BAJÍO

El año pasado, TMSourcing presentó una propuesta no solicitada a la SICT para construir el enlace ferroviario del Bajío, avaluado en 50.000 millones de pesos (US$2.700 millones) y que comunicaría la capital con la ciudad de León, en el estado de Guanajuato.

Al preguntársele sobre el estado de la solicitud de la empresa, el secretario dijo que “fue cancelada porque no cumplió con las fechas previstas para la entrega de estudios”.

“Cuando [TMSourcing] entregó su manifestación de interés había un calendario de entregas de estudios. No lo entregó entonces y se le notificó que ya no era de interés de la secretaría porque no había cumplido”, explicó Nuño.

La semana pasada, el presidente ejecutivo de la empresa, Adolfo González Olhovich, dijo a la prensa luego de una conferencia de prensa que TMSourcing presentaría una nueva propuesta al Gobierno mexicano por el enlace ferroviario de pasajeros de 416km.

“Los inversionistas están muy interesados. De hecho, hay una cantidad de fondos grandes y bancos que están muy interesados. Dinero hay, lo que no hay es un proyecto donde estén alineados los intereses”, comentó el ejecutivo.