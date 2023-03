Por Gold Resource

*Este comunicado fue traducido por un sistema automático

DENVER / 28 de febrero de 2023 / Business Wire / Gold Resource Corporation (NYSE American: GORO) (la " Compañía ", " Nosotros ", " Nuestro " o " GRC ") confirma el potencial para agregar recursos de grado superior de Three Sisters y Los sistemas de vetas Marena, así como de la extensión profunda sureste de los sistemas de vetas Soledad y Sagrario, donde interceptaciones de perforación recientes han identificado mineralización de metales básicos y preciosos dentro de los 100 a 120 metros de los trabajos existentes.

“Los resultados de la perforación del cuarto trimestre de 2022 son muy prometedores y han confirmado que el programa de perforación en curso de 2023 está en el camino correcto para potencialmente entregar recursos de mayor ley en el plan de mina a corto y mediano plazo”, afirmó Allen Palmier, presidente y director ejecutivo de La corporacion. “Con acceso y ventilación mejorados, nuestro equipo ahora puede continuar agresivamente con el relleno subterráneo y la perforación de expansión para dar seguimiento a estos resultados positivos”.

Nuestros objetivos de exploración para 2023 son identificar y definir los recursos minerales de los sistemas de vetas Three Sisters, South Soledad y Sagrario y Marena. También trabajaremos para mejorar los recursos inferidos al continuar realizando perforaciones de relleno.

Ver Anexo 1: Vista de los depósitos Arista, Three Sisters y Switchback (mirando hacia el noroeste).

Sistema de venas de tres hermanas

El sistema de vetas Three Sisters está ubicado entre los sistemas de vetas Arista y Switchback. La perforación está actualmente en curso, en las partes superiores de Three Sisters, desde estaciones de perforación construidas recientemente en el Nivel 3 en el sistema Switchback del noroeste. El sistema de vetas Three Sisters continúa abierto hacia el noroeste buzamiento hacia arriba, así como en profundidad. En particular, las intersecciones en el Hoyo No. 522055 están significativamente fuera de la capa de recursos actual y fueron clave para confirmar la dirección del programa de perforación de 2023. El programa de perforación de 2023 avanzará desde el Nivel 3, mientras que 200 metros de desarrollo de galería adicional continúan hacia el noroeste, donde la perforación de la fase 2 se llevará a cabo en la segunda mitad del año. Los aspectos más destacados de los pozos perforados en 2022 en Three Sisters son los siguientes:

Hoyo No. 522004 (Sandy 2): 3,33 m @ 2,20 g/t Au, 874 g/t Ag, 0,65 % Cu, 1,85 % Pb, 2,99 % Zn Incluye: 1,41 m @ 4,60 g/t Au, 1820 g/t Ag, 1,32 % Cu, 4,21 % Pb, 6,79 % Zn

Hoyo No. 522053 (Sandy 1): 3,30 m @ 0,25 g/t Au, 41 g/t Ag, 0,07 % Cu, 0,60 % Pb, 3,59 % Zn Incluye: 1,07 m @ 0,75 g/t Au, 20 g/t Ag, 0,18 % Cu, 0,94 % Pb, 4,29 % Zn

Hoyo No. 522055 (Sandy 2): 7,13 m @ 1,54 g/t Au, 175 g/t Ag, 0,21 % Cu, 1,12 % Pb, 2,17 % Zn Incluye: 1,30 m @ 2,88 g/t Au, 484 g/t Ag, 0,51 % Cu, 3,02 % Pb, 5,82 % Zn



Consulte el Anexo 2: Vista en planta del sistema de venas Three Sisters que muestra los orificios a los que se hace referencia anteriormente.

Sistema de venas Marena

La perforación de exploración durante el cuarto trimestre de 2022, desde las estaciones de perforación en el Nivel 20 ubicadas en la base del sistema de vetas Switchback, interceptó con éxito el sistema de vetas Marena a lo largo del rumbo hacia el noroeste, aproximadamente 100 metros por debajo de los trabajos mineros Arista existentes. La perforación de relleno en el creciente sistema de vetas de Marena continúa mostrando fuerza, estructura y profundidad potencial económica más allá de las áreas previamente modeladas y fuera de la capa de recursos actual. Durante 2023, la perforación de exploración continuará probando las extensiones de mineralización buzamiento hacia abajo y al noroeste del sistema Marena (mina Arista) en conjunto con el desarrollo de exploración necesario. Los aspectos más destacados de los resultados de perforación de Marena incluyen:

Hoyo No. 522008 (Marena): 5,42 m @ 0,15 g/t Au, 117 g/t Ag, 0,04 % Cu, 3,06 % Pb, 8,78 % Zn (Marena HW split) 4,98 m @ 0,02 g/t Au, 177 g/t Ag, 0,02 % Cu, 3,05 % Pb, 9,10 % Zn (Marena) Incluye: 1,22 m @ 0,03 g/t Au, 488 g/t Ag, 0,04 % Cu, 9,70 % Pb, 18,45 % Zn

Hoyo No. 522051 (Marena) 3,43 m @ 0,04 g/t Au, 37 g/t Ag, 0,01 % Cu, 0,27 % Pb, 5,8 % Zn Incluye: 1,40 m @ 0,01 g/t Au, 77 g/t Ag, 0,02 % Cu, 0,48 % Pb, 12,25 % Zn



Consulte el Anexo 3: Vista en planta del sistema de vetas Marena que muestra los orificios a los que se hace referencia anteriormente.

Sistemas de Vetas Soledad Sur y Sagrario

La perforación de relleno durante el cuarto trimestre de 2022 confirmó con éxito la continuidad y la fortaleza de los sistemas de vetas South Soledad y Sagrario a lo largo del rumbo hacia el sureste y buzamiento hacia abajo desde la capa de recursos del depósito Switchback actual, lo que brinda fuertes indicaciones de que hay potencial para descubrir y expandir la mineralización polimetálica adicional que se hunde abruptamente en dirección sureste. La perforación de relleno está actualmente en curso en esta zona, que está pendiente de incorporación en la estimación de recursos de 2023. Durante el segundo trimestre de 2023, los planes de perforación de exploración incluyen pozos de paso en incrementos de 100 metros a lo largo de las vetas South Soledad y Sagrario con la expectativa de agregar recursos. Los aspectos más destacados de los resultados de perforación de relleno del cuarto trimestre de 2022 para las vetas South Soledad y Sagrario son los siguientes:

Hoyo No. 522040 (Sagrario & Soledad Sur): 4,27 m @ 7,93 g/t Au, 111 g/t Ag, 1,25 % Cu, 3,85 % Pb, 15,19 % Zn (Sagrario) Incluye: 1,47 m @ 20,90 g/t Au, 173 g/t Ag, 2,10 % Cu, 8,15 % Pb, 24,50 % Zn 1,92 m @ 1,81 g/t Au, 40 g/t Ag, 1,09 % Cu, 5,50 % Pb, 12,31 % Zn (Soledad) Incluye: 1,29 m @ 2,65 g/t Au, 47 g/t Ag, 1,24 % Cu, 7,41 % Pb, 17,20 % Zn

Hoyo No. 522043 (Sagrario & Soledad Sur): 5,50 m @ 2,10 g/t Au, 121 g/t Ag, 0,43 % Cu, 1,63 % Pb, 7,21 % Zn (Sagrario) Incluye: 0,90 m @ 12,25 g/t Au, 148 g/t Ag, 0,92 % Cu, 5,74 % Pb, 13,50 % Zn 3,99 m @ 1,83 g/t Au, 19 g/t Ag, 0,69 % Cu, 0,46 % Pb, 1,79 % Zn (Soledad) Incluye: 2,14 m @ 2,35 g/t Au, 24 g/t Ag, 0,86 % Cu, 0,67 % Pb, 2,45 % Zn



Consulte el Anexo 4: Vista en planta del sistema de vetas South Soledad y Sagrario que muestra los orificios a los que se hace referencia anteriormente.

Tabla de resumen de resultados de perforación seleccionados:

AGUJERO

IDENTIFICACIÓN VENA DE

(metro) A

(metro) INTERVALO

(metro) ETW

(metro) Australia

(g/t) AG

(g/t) CU

( % ) PB

( % ) ZN

( % ) 522004 arena 2 355.77 359.10 3.33 1.67 2.20 874 0,65 1.85 2.99

incluido 355.77 357.18 1.41 0.71 4.60 1,820 1.32 4.21 6.79 522053 arena 1 317.19 320.49 3.30 3.19 0.25 41 0.07 0,60 3.59

incluido 317.19 318.26 1.07 1.03 0.75 20 0.18 0,94 4.29 522055 arena 2 515.32 522 .45 7.13 7.13 1.54 175 0.21 1.12 2.17

incluido 515.32 516.29 0.97 0.97 2.76 367 0.13 0.49 1.36

incluido 521.15 522.45 1.30 1.30 2.88 484 0.51 3.02 5.82 522008 Marena – división HW 448.35 453.77 5.42 5.09 0.15 117 0.04 3.06 8.78

Mareña 465.62 470.60 4.98 3.52 0.02 177 0.02 3.05 9.10

incluido 465.62 466.84 1.22 0.86 0.03 488 0.04 9.70 18.45 522051 Mareña 469.51 472.94 3.43 3.22 0.04 37 0.01 0.27 5.8

incluido 471.54 472.94 1.40 1.32 0.01 77 0.02 0.48 12.25 522040 sagrario 77.98 82.25 4.27 4.21 7.93 111 1.25 3.85 15.19

incluido 79.83 81.30 1.47 1.45 20.90 173 2.10 8.15 24.50

soledad del sur 88.64 90.56 1.92 1.80 1.81 40 1.09 5.50 12.31

incluido 89.27 90.56 1.29 1.21 2.65 47 1.24 7.41 17.20 522043 sagrario 95.20 100.70 5.50 4.21 2.10 121 0.43 1.63 7.21

incluido 98.76 99.66 0.90 0,69 12.25 148 0.92 5.74 13.50

soledad del sur 125.42 129.41 3.99 3.06 1.83 19 0,69 0,46 1.79

incluido 127.27 129.41 2.14 1.64 2.35 24 0.86 0,67 2.45 Notas: Ensayos realizados por ALS, Vancouver, BC Canadá. Metros de profundidad. ETW = Ancho verdadero estimado.

Información Técnica y Notas de Control de Calidad

El Sr. Alberto Reyes, P. Eng., Director de Operaciones de Gold Resource Corporation, es una "persona calificada" según se define en las instrucciones SEC SK1300 y para los fines del Instrumento Nacional 43-101. El Sr. Reyes ha preparado o supervisado la preparación de, o aprobado, la información técnica contenida en este comunicado de prensa, y ha verificado los datos divulgados, incluidos los datos de muestreo, analíticos y de prueba que subyacen a la información u opiniones contenidas en este documento.

Teleconferencia de fin de año:

Nos gustaría recordar a los lectores que planeamos realizar una conferencia telefónica el viernes 3 de marzo de 2023 a las 10:00 am, hora del este. Publicaremos nuestros resultados no auditados de 2022 y presentaremos nuestro Informe de resumen técnico actualizado en el Formulario 8-K el 2 de marzo de 2023. Nuestro Formulario 10-K de 2022 se presentará en una fecha futura, a más tardar el 15 de marzo de 2023, una vez que nuestro Externo La firma de auditoría, BDO USA, LLP, completa sus procedimientos de auditoría.

La llamada en conferencia se grabará y publicará en el sitio web de la Compañía más tarde el día siguiente a la conclusión de la llamada. Luego de los comentarios preparados, Allen Palmiere, presidente y director ejecutivo, Alberto Reyes, director de operaciones y Kim Perry, director financiero, presentarán una sesión de preguntas y respuestas en vivo. Hay dos formas de unirse a la llamada de conferencia.

Para unirse a la conferencia a través de webcast, haga clic en el siguiente enlace:

Haga clic para unirse a la llamada de conferencia

Para unirse a la llamada por teléfono, utilice los siguientes detalles de acceso telefónico:

Número gratuito del participante: +1 (888) 886-7786

Internacional: +1 (416) 764-8658

Identificación de la conferencia: 38298670

Conéctese a la conferencia telefónica al menos 10 minutos antes de la hora de inicio utilizando una de las opciones de conexión enumeradas anteriormente.

Acerca de GRC:

Gold Resource Corporation es un productor, desarrollador y explorador de oro y plata con sus operaciones centradas en la mina de oro Don David en Oaxaca, México. Bajo la dirección de un directorio experimentado y un equipo de liderazgo sénior, el enfoque de la compañía es desbloquear el importante potencial de crecimiento de su infraestructura existente y la gran posición de terreno que rodea la mina en Oaxaca, México, y desarrollar el Proyecto Back Forty en Michigan, EE. UU. Para obtener más información, visite el sitio web de GRC, ubicado en www.goldresourcecorp.com y lea el Formulario 10-K de la empresa para comprender los factores de riesgo asociados con su negocio.

Declaraciones de precaución:

Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas que implican riesgos e incertidumbres. Las declaraciones contenidas en este comunicado de prensa que no son puramente históricas son declaraciones a futuro dentro del significado de la Sección 27A de la Ley de Valores y la Sección 21E de la Ley de Bolsa. Cuando se usan en este comunicado de prensa, las palabras "planear", "objetivo", "anticipar", "creer", "estimar", "pretender" y "esperar" y expresiones similares tienen por objeto identificar dichas declaraciones prospectivas. Dichas declaraciones prospectivas incluyen, entre otras, las declaraciones sobre el potencial de recursos minerales adicionales en futuros planes mineros y planes para perforaciones de exploración adicionales en 2023. Todas las declaraciones prospectivas en este comunicado de prensa se basan en la información disponible para Gold Resource Corporation. en la fecha de este comunicado de prensa, y la Compañía no asume ninguna obligación de actualizar dichas declaraciones prospectivas. Las declaraciones a futuro implican una serie de riesgos e incertidumbres, y no puede haber garantía de que dichas declaraciones resulten ser precisas. Los resultados reales de la Compañía podrían diferir materialmente de los discutidos en este comunicado de prensa. Además, no puede haber garantía de que la producción continuará a un ritmo específico. Las declaraciones prospectivas están sujetas a riesgos e incertidumbres, incluida la posibilidad de ingresos inferiores a los previstos o costos superiores a los previstos en la mina de oro Don David; volatilidad en los precios de las materias primas; y deterioros en las condiciones económicas generales. Los riesgos adicionales relacionados con la Compañía se pueden encontrar en los informes periódicos y actuales presentados ante la SEC por la Compañía, incluido el informe anual de la Compañía en el Formulario 10-K para el año que finalizó el 31 de diciembre de 2021.