TORONTO, ON / ACCESSWIRE / 13 de marzo de 2023 / NOA Lithium Brines Inc. (TSX-V:NOAL) (" NOA " o la " Compañía ") se complace en anunciar que la Compañía ha comenzado su programa de perforación de testigos Fase 1 en su emblemático Proyecto Río Grande ("Río Grande" o el "Proyecto") en la Provincia de Salta, Argentina. Se espera que el programa de la Fase 1 consista en seis pozos de exploración, con un total de aproximadamente 3.000 metros, y puede ampliarse en función de los resultados. Se espera que el programa de perforación inicial esté completo para el cuarto trimestre de 2023.

El Proyecto Río Grande de la Compañía cubre aproximadamente 43,000 hectáreas y está ubicado junto al proyecto del mismo nombre propiedad de Pluspetrol Resources Corporation ("Pluspetrol"). Los objetivos clave de la campaña de perforación inicial de NOA en Rio Grande incluyen:

Objetivos de perforación donde pruebas geofísicas recientes han identificado salmuera de litio a una profundidad de ~500 metros ("m"), ya que la perforación histórica en el salar solo ha perforado a profundidades de ~100 m;

Exploración de la cuenca salar más amplia (salar bajo cubierta aluvial) que muestra el potencial de salmuera de la geofísica completada por NOA y otros.

Taj Singh, presidente y director ejecutivo de NOA, declaró: "Estamos muy complacidos de comenzar a perforar menos de una semana después de que comenzaran las transacciones en TSX Venture Exchange. La profundidad y la experiencia de nuestro equipo en el país ha sido un factor clave en la rapidez con la que Las operaciones de la Compañía han avanzado. Somos uno de los mayores tenedores de reclamos en Río Grande y, a través del trabajo histórico realizado por compañías vecinas, tenemos acceso a datos geofísicos y de perforación de todo el salar, lo que nos brinda un alto grado de confianza en el potencial de exploración en el Proyecto. Además, hemos llevado a cabo geofísica en varios de nuestros reclamos en el Proyecto, lo que confirma aún más el potencial de salmuera aquí. En paralelo con nuestro programa de perforación de Río Grande, también estamos entusiasmados de comenzar programas de exploración en nuestro Arizaro y Salinas Grandes proyectos para prepararlos para la perforación a finales de este año o principios de 2024".

Programa de perforación de la fase 1 de Río Grande

En el Proyecto Rio Grande, NOA planea perforar seis pozos centrales en sus concesiones. El objetivo de NOA es perforar hasta alcanzar el lecho rocoso (sótano del salar) y una estimación de alto nivel es que cada pozo se perforará hasta ~500 m. El objetivo general es publicar una estimación inicial de recursos minerales a fines de 2023 o principios de 2024. Se puede encontrar un mapa del plan de las reclamaciones del Proyecto en: https://noalithium.com/projects/ .

El plan de perforación actual en el Proyecto Río Grande es perforar tres pozos en el núcleo salar y tres pozos en la cubierta aluvial de la cuenca salar más amplia. La orientación de las perforaciones se basó en una combinación de datos de sondajes existentes en las inmediaciones, pruebas geofísicas y mapeo geológico.

Sobre el Proyecto Río Grande

NOA controla una participación del 100% en aproximadamente 43.000 hectáreas de concesiones ubicadas en el salar de Río Grande en la Provincia de Salta, Argentina. El Proyecto se encuentra aproximadamente a 70 kilómetros ("km) del Proyecto Arizaro de la Compañía ya 250 km de su Proyecto Salinas Grandes.

Se sabe que el salar de Río Grande alberga salmueras que contienen litio con potencial de producción. Pluspetrol posee el proyecto más avanzado en el salar de Río Grande y adquirió estos derechos mediante la adquisición de LSC Lithium Corporation ("LSC") en 2019. Al momento de esta adquisición, LSC tenía un recurso inferido de 2,2 millones de toneladas de carbonato de litio equivalente. ("LCE") a un grado promedio de 374 miligramos por litro ("mg/l) de litio, como se divulga en el informe técnico más reciente, con fecha de vigencia del 28 de marzo de 2018, que se puede encontrar en el perfil SEDAR de LSC.

Ubicación e Infraestructura

El salar de Río Grande está ubicado aproximadamente a 3.600 m sobre el nivel del mar, y el ambiente geológico en el salar es similar a otros salares en la región de Puna donde el litio y la potasa están comúnmente presentes. El Proyecto se ubica próximo a la Ruta Provincial 27, ya 185 km al sur de la Ruta Provincial 51, vía internacional que conecta los puertos costeros de Chile, ya 50 km de la estación ferroviaria internacional de Caipe. El corredor eléctrico InterAndes se extiende a pocos kilómetros del salar de Río Grande.

Exploración Previa

Varios operadores han llevado a cabo una exploración significativa en Rio Grande, incluida una extensa perforación. Los valores típicos de litio interceptados están en el rango de 350-450 mg/l. NOA llevó a cabo pruebas geofísicas en 2022 en sus concesiones de Río Grande que indicaron un potencial de salmuera significativo en los abanicos aluviales del salar, y para las concesiones en el salar de superficie, se indicó potencial de salmuera hasta el sótano del salar de ~500 m, significativamente más profundo de lo que históricamente se ha perforado en este salar. Ciertos datos de exploración y resultados geofísicos aplicables sugieren que las concentraciones de litio pueden aumentar con mayores profundidades en y alrededor de este salar.

Acerca de NOA Lithium Brines Inc.

NOA es una empresa de exploración y desarrollo de litio formada para adquirir activos con un importante potencial de recursos. Todos los proyectos de NOA se encuentran en el corazón del prolífico Triángulo del Litio, en la provincia de Salta, Argentina, amiga de la minería, cerca de una multitud de proyectos y operaciones propiedad de algunos de los actores más importantes de la industria del litio. NOA ha consolidado rápidamente una de las mayores carteras de reclamos de salmuera de litio en esta región que no es propiedad de una empresa productora, con posiciones clave en tres salares prospectivos (Rio Grande, Arizaro, Salinas Grandes) y un total de más de 100,000 hectáreas.

En nombre de la Junta Directiva

Taj Singh, M. Eng, P. Eng, CPA

Presidente y CEO, Director

Para mayor información

Sitio web: www.noalithium.com

Correo electrónico: info@noalithium.com

Teléfono: 416-568-1027

Persona calificada

Taj Singh, P.Eng, Presidente y CEO, NOA Lithium Brines Inc., es la Persona Calificada designada por la Compañía para este comunicado de prensa dentro del significado del Instrumento Nacional 43-101 Estándares de Divulgación para Proyectos Minerales y ha revisado y validado que la información contenido en este comunicado de prensa es exacto.

Notas técnicas y declaraciones prospectivas

El informe técnico más reciente para el Proyecto Rio Grande de NOA es el Informe Técnico 2022 que fue completado por Montgomery & Associates. El documento completo está disponible en el perfil SEDAR de NOA Lithium Brines Inc.

Nota de advertencia sobre las declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa puede incluir declaraciones prospectivas que están sujetas a riesgos e incertidumbres inherentes. Todas las declaraciones contenidas en este comunicado de prensa, que no sean declaraciones de hechos históricos, deben considerarse declaraciones prospectivas. Declaraciones prospectivas que incluyen, entre otros, los planes y objetivos futuros de NOA con respecto a sus proyectos, que constituyen información prospectiva que implica varios riesgos e incertidumbres. Aunque NOA cree que las expectativas expresadas en dichas declaraciones prospectivas se basan en suposiciones razonables, tales declaraciones no son garantías de rendimiento futuro y los resultados o desarrollos reales pueden diferir materialmente de los descritos en las declaraciones prospectivas. Los factores que podrían causar que los resultados reales difieran materialmente de los descritos en las declaraciones prospectivas incluyen fluctuaciones en los precios de mercado, incluidos los precios de los metales, la disponibilidad continua de capital y financiamiento, y las condiciones generales económicas, comerciales o de mercado. No puede haber garantías de que dichas declaraciones resulten precisas y, por lo tanto, se recomienda a los lectores que confíen en su propia evaluación de tales incertidumbres. NOA no asume ninguna obligación de actualizar ninguna declaración prospectiva, excepto según lo exijan las leyes aplicables.

Ni TSX Venture Exchange ni su Proveedor de Servicios de Regulación (según se define ese término en las políticas de TSX Venture Exchange) acepta responsabilidad por la adecuación o exactitud de este comunicado.