*Este comunicado fue traducido por un sistema automático.

Indicó 140Mozs AgEq o 2.3Blbs ZnEq: 42.7Mozs Ag, 364Mlbs Pb y 903Mlbs Zn; y

210Mozs AgEq inferidos o 3.5Blbs ZnEq: 80.0Mozs Ag, 571Mlbs Pb y 1,029Mlbs Zn

Vancouver, Columbia Británica--(Newsfile Corp. - 22 de marzo de 2023) - Southern Silver Exploration Corp. (TSXV: SSV) ("Southern") informa que Kirkham Geosystems Ltd. completó una actualización de su Estimación de recursos minerales independiente (" MRE") en el proyecto Cerro Las Minitas en el Estado de Durango, México. El MRE actualizado expande significativamente los recursos de sulfuro en el depósito La Bocona a través de la incorporación de la zona North Felsite en el modelo de recursos. La estimación revisada utiliza los mismos precios de metales y recuperaciones metalúrgicas que el MRE anterior de 2021, utiliza un valor de corte de Retorno neto de fundición ("NSR"), como se detalla en la Tabla 1, e informa las leyes promedio en un AgEq, ZnEq y $US/ t base NSR. Las estimaciones de recursos minerales para los depósitos South Skarn, Blind-El Sol Skarn Front y Las Victorias y el recurso de óxido pequeño estimado inicialmente en 2021, permanecen sin cambios en esta actualización actual.

Los recursos minerales recién modelados representan un aumento aproximado del 63 % en el tamaño del depósito La Bocona (sobre una base AgEq) y un aumento general del 4,5 % en los recursos minerales de todo el proyecto.

El depósito La Bocona, ahora extendido, se proyecta lateralmente a lo largo del margen este de la intrusión central y, junto con el depósito South Skarn previamente identificado, forma una zona de mineralización semicontinua de 1.200 metros de largo que presenta tres "brotes" separados de mayor ley que se proyectan a 500 m. debajo de la superficie y permanecen abiertos en profundidad para una mayor expansión de los recursos (Figura 1).

El Vicepresidente de Exploración, Rob Macdonald, declaró: "Esta última actualización de recursos representa un paso más en la evolución continua del proyecto Cerro La Minitas a través de la identificación de más mineralización somera de alta ley que se suma a los recursos minerales existentes en la propiedad y adyacente a la infraestructura planificada del proyecto. El trabajo futuro mantendrá un enfoque en agregar valor al proyecto temprano en la línea de tiempo de producción para obtener el máximo beneficio económico. Esto incluye: más actualizaciones de ingeniería al diseño del proyecto, una revisión detallada de los gastos de capital; la adición de cuentas por pagar de oro al modelo de flujo de efectivo, y la concentración previa para mejorar la economía del proyecto.La mineralización permanece abierta en profundidad, particularmente en el lado este del Cerro, que con más exploración puede continuar agregando mineralización de alto margen a principios del escenario de producción”.

Figura 1: Yacimientos South Skarn y La Bocona mirando hacia el suroeste a NSR = US$60/t, US$90/t y US$150/t de corte. La mineralización ahora se extiende por más de 1200m a lo largo del rumbo en el lado este del Cerro.

Aspectos destacados del modelo de recursos:

En comparación con la estimación de recursos minerales de 2021, la actualización de 2023, con un límite NSR de US$60/t, incluye:

Recursos minerales indicados: un aumento de 0,18 Mt a 12,5 Mt con un promedio de 106 g/t de plata, 0,07 g/t de oro, 0,2 % de cobre, 1,3 % de plomo y 3,3 % de zinc (349 g/t AgEq; 8,5 % ZnEq) equivalente a US$130/t Valor NSR, que contiene:

42,7 millones de onzas de plata; 29 mil onzas de oro; 46 millones de libras de cobre, 364 millones de libras de plomo; y 903 millones de libras de zinc.

Esto equivale a 140 millones de onzas de plata equivalente o 2.300 millones de libras de zinc equivalente; y

Recursos minerales inferidos: un aumento de 1,4 Mt a 21,0 Mt con un promedio de 118 g/t de plata, 0,1 g/t de oro, 0,2 % de cobre, 1,2 % de plomo y 2,2 % de zinc (311 g/t AgEq; 7,6 % ZnEq) equivalente a US$123/t Valor NSR que contiene:

80,0 millones de onzas de plata; 85 mil onzas de oro; 101 millones de libras de cobre, 571 millones de libras de plomo; y 1.029 millones de libras de zinc (1.030 millones de libras Zn).

Esto equivale a 210 millones de onzas de plata equivalente o 3.500 millones de libras de zinc equivalente.

La nueva Estimación de Recursos Minerales incorpora los resultados de 26 perforaciones adicionales por un total de 11.801,5 metros que probaron la extensión noroeste del depósito La Bocona. También se identificó mineralización en varios pozos específicamente a lo largo del margen norte de la intrusión central que no se incorporaron en la nueva actualización de recursos y con más perforación representan oportunidades de expansión adicionales.

Parámetros de cálculo de NSR

Los valores de NSR se calcularon utilizando precios promedio a largo plazo de $20/oz. plata, $1,650/oz. oro, $3.25/lb. cobre, $1.00/lb. plomo y $1.20/lb. zinc. Las pruebas metalúrgicas identificaron tres concentrados vendibles para las zonas Skarn y dos para las zonas Ciego, El Sol y Las Victorias (BESS). Los valores de NSR para cada concentrado se calcularon utilizando los parámetros resumidos en la Tabla 1 y se sumaron para determinar un valor de NSR total para cada bloque.

La recuperación de oro no se evaluó en los concentrados de sulfuro y, como resultado, no se incluyó en el cálculo de NSR. Se está trabajando para determinar las recuperaciones/cuentas por pagar de oro de los concentrados de sulfuro. Los resultados están pendientes.

Todos los precios están expresados en $USD.

Tabla 1: Variables consideradas en los cálculos de NSR para cada concentrado.



sulfuros Artículo concentrado de plomo concentrado de cinc Conc. Cu Skarn bess Skarn bess Skarn Recuperación de Pb 84% 90%





Recuperación de Zn



95% 78%

Recuperación de Cu







60% Recuperación agrícola 77% 79% 8% 12% 7% Recuperación de Au









Metales Pagables Pb, Ag Pb, Ag Zn, Ag Zn, Ag cobre, plata Grado concentrado, (metal base primario) sesenta y cinco% 70% 54% 52% 27% Transporte, Tratamiento,

Cargos por penalización, $ dmt 230 267 358 364 183 Concentrado de metal base

Deducción de calificaciones 3 unidades 3 unidades 8 unidades 8 unidades 1 unidades concentrado agrícola

Deducción de calificación, g/t 50 50 93 93

Cargo de refinación agrícola, $/oz 0.6 0.6



0.4 Metal base

Refinación, $/lb







0.107 Ag por pagar







90%

Tabla 2: Estimación de recursos minerales de sulfuro de caso base para el proyecto CLM utilizando un valor de corte NSR de US $ 60 / t:

Recursos indicados Nota media Zona Toneladas agricultura Au Pb zinc cobre AgEq ZnEq NSR (Kt) (g/t) (g/t) (%) (%) (%) (g/t) (%) (USD/t) Zona ciega 2,347 97 0.04 1.9 2.1 0.11 295 7.2 108 Zona El Sol 1,154 80 0.04 2.2 2.0 0.09 279 6.8 100 Zona frontal de Skarn 7,254 108 0.06 0.8 4.2 0.19 383 9.3 140 Zona La Bocona 1,755 130 0.18 2.2 1.7 0.21 326 7.9 136 Total 12,510 106 0.07 1.3 3.3 0.17 349 8.5 130







































Recursos inferidos Nota media Zona Toneladas agricultura Au Pb zinc cobre AgEq ZnEq NSR (Kt) (g/t) (g/t) (%) (%) (%) (g/t) (%) (USD/t) Zona ciega 1,347 83 0.14 1.4 1.8 0.06 248 6.0 88 Zona El Sol 863 sesenta y cinco 0.03 1.8 2.3 0.05 263 6.4 90 Zona Las Victorias 1,083 148 0,66 2.1 2.6 0.14 431 10.5 145 Zona frontal de Skarn 11,466 115 0.05 0.7 2.7 0.32 318 7.7 126 Zona sur de Skarn 3,789 140 0.18 2.0 1.3 0.09 309 7.5 130 Zona La Bocona 2,481 125 0.17 1.8 1.3 0.13 285 6.9 120 Total 21,030 118 0.12 1.2 2.2 0.22 311 7.6 123





Recursos indicados Metal contenido Zona Toneladas Ag Troz Au Troz Pb zinc libras cúbicas AgEq troz ZnEq libras (Kt) (000's) (000's) (Mlb) (Mlb) (Mlb) (000's) (Mlb) Zona ciega 2,347 7,350 3 99 109 5.5 22,291 371 Zona El Sol 1,154 2,956 2 55 51 2.2 10,337 172 Zona frontal de Skarn 7,254 25,106 14 126 678 30.7 89,421 1,490 Zona La Bocona 1,755 7,331 10 84 sesenta y cinco 8.0 18,406 307 Total 12,510 42,742 29 364 903 46 140.455 2,341



































Recursos inferidos Metal contenido Zona Toneladas Ag Troz Au Troz Pb zinc libras cúbicas AgEq troz ZnEq libras

(Kt) (000's) (000's) (Mlb) (Mlb) (Mlb) (000's) (Mlb) Zona ciega 1,347 3,582 6 40 55 2 10,749 179 Zona El Sol 863 1,816 1 35 43 1 7,283 121 Zona Las Victorias 1,083 5,152 23 51 62 3 15,006 250 Zona frontal de Skarn 11,466 42,462 18 177 687 80 117,065 1,951 Zona sur de Skarn 3,789 17,007 22 167 112 7 37,660 628 Zona La Bocona 2,481 9,977 14 100 71 7 22,702 378 Total 21,030 79,997 85 571 1,029 101 210.464 3,507

1) La estimación de recursos actual fue preparada por Garth Kirkham, P.Geo., de Kirkham Geosystems Ltd.

2) Todos los recursos minerales han sido estimados de acuerdo con las definiciones del Instituto Canadiense de Minería y Metalurgia y Petróleo ("CIM"), según lo exige el Instrumento Nacional 43-101 ("NI43-101").

3) Los recursos minerales se restringieron utilizando unidades mineras continuas que demostraron perspectivas razonables de extracción económica eventual.

4) Los equivalentes de plata se calcularon a partir de los valores de bloque interpolados usando recuperaciones y precios relativos entre los metales componentes y la plata para determinar un valor AgEq final. Se utilizó la misma metodología para calcular el valor de ZnEq.

5) Los valores de equivalentes de plata y NSR$/t se calcularon utilizando precios promedio a largo plazo de $20/oz. plata, $1,650/oz. oro, $3.25/lb. cobre, $1.0/lb. plomo y $1.20/lb. zinc. Las recuperaciones de metales, las cuentas por pagar y las deducciones se informan en la Tabla 1. Todos los precios se expresan en $USD.

6) Los recursos minerales no son reservas minerales hasta que hayan demostrado viabilidad económica. Las estimaciones de recursos minerales no tienen en cuenta la capacidad de explotación, la selectividad, la pérdida por explotación o la dilución de un recurso.

7) Un Recurso Mineral Inferido tiene un nivel de confianza más bajo que el que se aplica a un Recurso Mineral Indicado y no debe convertirse en una Reserva Mineral. Se espera razonablemente que la mayoría de los recursos minerales inferidos puedan convertirse en recursos minerales indicados con la exploración continua.

8) Todas las cifras están redondeadas para reflejar la precisión relativa de la estimación y, por lo tanto, puede parecer que los números no se suman con precisión.

Parámetros del modelo para las zonas HW de Bocona/North Felsite y North Felsite

La estimación se llevó a cabo utilizando modelos de bloques separados limitados por estructuras alámbricas 3D de las zonas mineralizadas individuales. El modelo de bloques se compone de una matriz de bloques que miden 10m x 1m x 10m que están subbloqueados a 1m x 1m x 1m, con leyes de Ag, Au, Cu, Pb y Zn interpoladas usando Kriging Ordinario dentro de Bocona/North Felsite ponderación de zona y distancia inversa a la segunda potencia (ID2) para las zonas de North Felsite Hangingwall. Los valores de NSR/t, equivalente de plata y equivalente de zinc se calcularon posteriormente a partir de las leyes interpoladas del bloque.





La interpolación se llevó a cabo en dos pases usando radios de búsqueda progresivamente mayores a lo largo del rumbo y buzamiento de 60m x 60m hasta un máximo de 100m x 100m. Los compuestos se restringieron a un mínimo de 3 y un máximo de 9 compuestos, con un máximo de 3 compuestos de cualquier perforación.





Las densidades aparentes se basaron en mediciones de intervalos de muestra tomadas por personal de campo de Southern. Para cada intervalo de muestra, se tomaron submuestras de cada longitud individual de núcleo y se utilizó el promedio ponderado para la muestra. Los valores de densidad se interpolaron bloque por bloque utilizando una distancia inversa a la segunda potencia. Se asignó un valor promedio de 2,85 t/m3 a los bloques que no fueron interpolados.





Los valores compuestos de plata se han limitado para eliminar los efectos de una sobreestimación potencial debido a valores atípicos estadísticos. El umbral elegido fue de 700 g/t de plata para las zonas HW de Bocona/North Felsite y North Felsite. Además, los valores atípicos para los metales coproductos se limitaron a los niveles de umbral de 1,5 g/t de oro, 2 % de cobre, 18 % de plomo y 10 % de zinc en Bocona/North Felsite y 2 g/t de oro, 0,2 % de cobre , 3% de plomo y 5% de zinc para las zonas HW de North Felsite, respectivamente.





Las zonas mineralizadas fueron inicialmente definidas por personal de Southern y posteriormente ajustadas y redefinidas, validadas y verificadas por KGL. Los marcos de alambre mineralizados se definieron utilizando una combinación de restricciones geológicas y límites de ley además de la consideración del espesor de extracción razonable potencial. A los intervalos que no fueron muestreados se les asignó una calificación de cero.





Para todas las zonas, los bloques se clasifican como Inferidos si se incluyen dentro de los 100 m de al menos una intercepción de perforación. Los bloques dentro de los 40 m de la intercepción más cercana, y estimados por al menos dos pozos de perforación, se clasificaron como Indicados. Sin embargo, un límite interpretado es la determinación final de los recursos indicados e inferidos para eliminar los bloques atípicos y el efecto de "perro manchado". Además, se crearon paneles continuos de minería subterránea potencial para demostrar una "perspectiva razonable de una eventual extracción económica".

Los Recursos Minerales que no son Reservas Minerales no tienen viabilidad económica demostrada. Los Recursos Inferidos se consideran geológicamente demasiado especulativos para que se les apliquen consideraciones económicas que permitan clasificarlos como Reservas Minerales. Un recurso mineral inferido tiene un nivel de confianza más bajo que el que se aplica a un recurso mineral indicado y no debe convertirse en una reserva mineral. Se espera razonablemente que la mayoría de los recursos minerales inferidos puedan convertirse en recursos minerales indicados con la exploración continua.

Personas Calificadas

La Persona Calificada independiente para la divulgación de recursos minerales para el proyecto es Garth Kirkham, P.Geo., Principal, Kirkham Geosystems Ltd., quien revisó y aprobó el contenido de este comunicado. De acuerdo con el Instrumento Nacional 43-101 Estándares de Divulgación para Proyectos Minerales, Robert Macdonald, P.Geo, Vicepresidente de Exploración, es la Persona Calificada de la Compañía y ha validado y aprobado el contenido técnico y científico de este comunicado de prensa.

Factores de riesgo

Southern Silver es consciente de que este proyecto está sujeto a los mismos tipos de riesgos que experimentan los grandes proyectos de metales básicos y preciosos en una etapa temprana de desarrollo en México. La Compañía ha contratado una gerencia experimentada y consultores especializados para identificar, administrar y mitigar esos riesgos. Sin embargo, los tipos de riesgos cambiarán a medida que el proyecto evolucione y haya más información disponible.

Acerca de Southern Silver Exploration Corp.

Southern Silver Exploration Corp. es una empresa de exploración y desarrollo que se enfoca en la identificación de depósitos minerales de clase mundial en las principales jurisdicciones, impulsándolos directamente o mediante relaciones de empresas conjuntas. Nuestro énfasis específico está en hacer avanzar el proyecto Cerro Las Minitas, 100% de nuestra propiedad, uno de los depósitos de plata, plomo y zinc sin desarrollar más grandes del mundo, a una decisión de producción.

Southern ha reunido un equipo de profesionales técnicos, operativos y transaccionales altamente experimentados para respaldar nuestros esfuerzos en el desarrollo (reciente y sólida PEA) del proyecto Cerro Las Minitas en una mina de plata, plomo y zinc de primer nivel y alta ley. Nuestra cartera de propiedades también incluye el proyecto de cobre y oro de pórfido Oro y el proyecto de veta de oro y plata Hermanas, donde se están realizando las solicitudes de permisos para una perforación; ambos están ubicados en el sur de Nuevo México, EE. UU.

En representación de la Junta Directiva

"Página de Lorenzo"

Página de Lawrence, control de calidad

Presidente y Director, Southern Silver Exploration Corp.

Para obtener más información, visite el sitio web de Southern Silver en southsilverexploration.com o comuníquese con nosotros al 604.641.2759 o por correo electrónico a ir@mnxltd.com .

