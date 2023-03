La industria minera posee el 80% de la capacidad desaladora de Chile y se espera que esta aumente a 85% hacia 2025.

En la 5ta. conferencia latinoamericana de desalinización organizada por la consultora inglesa Vostock Capital en Santiago, expertos en la materia consensuaron que las plantas multipropósito son la mejor vía para garantizar el suministro de agua para consumo humano y uso industrial.

Con 13 plantas en funcionamiento —entre las cuales 5 operan con sistemas de impulsión de agua marítima sin desalar— y otras 17 que están en construcción o en fase de factibilidad, la minería es vista como una solución, en la medida en que destine agua a otros sectores.

Sin embargo, hay desafíos. “De no haber un ordenamiento jurídico, la crisis hídrica no tendrá un vehículo de resolución para los sectores que no lo pueden pagar”, dijo en el evento José Antonio Ramírez, abogado en derecho regulatorio de la asesora en infraestructura sostenible CKC.

Agregó que las mineras son de las pocas entidades que tienen capital para desarrollar este tipo de infraestructura intensiva en costos y práctica en largos procesos de tramitación.

Si todos los proyectos en curso se ponen en marcha, el caudal de agua desalinizada proveniente de instalaciones con titulares mineros llegaría a 14m3/s para 2023 y a 15,3m3/s para 2033, lo que representará el 71% del abastecimiento hídrico de las operaciones mineras de cobre, indicó la comisión estatal Cochilco en un estudio. (Puede leerse completo descargándolo en la derecha de la pantalla).

Sin embargo, falta el marco jurídico que regule y facilite el surgimiento de nuevos proyectos con un enfoque multipropósito.

En el Senado se debatió en 2018 un proyecto de ley sobre el uso de agua de mar para desalinización que buscaba establecer medidas para que las aguas resultantes sean consideradas bienes nacionales de uso público.

Una estrategia nacional también impulsaría las plantas multipropósito, pero no hay avances desde 2021, comentó Ramírez. De esta manera, solo el sector privado afronta estos proyectos.

Por otra parte, las plantas multipropósito son tramitadas por el sistema de concesiones del Ministerio de Obras Públicas, cartera que, según el abogado, carece de las competencias técnicas necesarias.

Redefinir el rol de Estado en la planificación, coordinación y promoción de la industria desalinizadora con participación público-privada debiera ser un prioridad, señala la asociación local de desalinización, Acades, en un informe.

Esta ley es esencial, ya que el agua de mar está excluida del Código de Aguas, y su regulación está sujeta a normas generales del Código Civil que, en esta materia, no ha tenido variaciones desde 1855, añade Acades.

Además del aspecto legal, existen retos energéticos. En conversación con BNamericas, Rodrigo Cereceda, gerente de productos del proveedor de equipos para el manejo de fluidos Soltex Chile, señaló que el costo en energía es "entre un 20% y un 30% de lo que se gasta en una planta".

Soltex ofrece una aplicación de nanotecnología con base en membranas que ahorra hasta un 20% a nivel energético y baja los costos hasta en 12% en la operación, comentó Cereceda, quien ha comprobado la tecnología en mineras como Anglo American y Antofagasta Minerals.

Por otra parte, Francisco Lazcano, gerente de desarrollo de negocios de Johnson Screens, fabricante de soluciones para procesos hídricos, que ha colaborado en Quebrada Blanca II de Teck Resources, dijo a BNamericas que las desaladoras tienen un futuro promisorio.

Proyectos de desalinización para la minería en construcción

Fuente: Cochilco y Acades