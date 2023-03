Incertidumbre rodea el proceso licitatorio salvadoreño del denominado proyecto Los Chorros, valorado en US$400 millones, que incluye la construcción del viaducto Francisco Morazán y la ampliación de la carretera CAO1W.

El ministro de Obras Públicas y Transportes, Romeo Rodríguez, dijo el mes pasado que los contratos para construir y supervisar la construcción del proyecto se adjudicarían a fines de febrero, pero aún no se dan a conocer novedades sobre la adjudicación.

La información sobre los contratos a efectos del proceso de licitación se publicó en enero en el sitio web de adquisiciones del país, Comprasal, pero desde entonces se eliminó.

En tanto, una fuente con conocimiento del proceso licitatorio dijo a BNamericas que el Ministerio de Obras Públicas y Transportes eligió a la firma surcoreana Dongbu Corporation para ejecutar la construcción del proyecto. La fuente agregó que la firma era el único postor.

Pero Dongbu, con sede en Seúl, afirma que la empresa aún no adjudica el contrato. “El proceso aún está en curso. Todavía no hemos sido notificados y no sabemos cuándo será”, indicó a BNamericas un vocero.

La decisión de adjudicación debe notificarse al Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), que acordó otorgar un crédito de US$166 millones para el proyecto. Un vocero del banco dijo a BNamericas que revisarían la información, pero no aclaró si se había informado sobre el adjudicatario de la licitación.

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes no respondió múltiples solicitudes de comentarios de BNamericas

El proceso de licitación del contrato de supervisión de la construcción, que se convocó antes de la subasta de la obra, está paralizado.

Según la fuente del sector privado conocedora del asunto, las empresas presentaron sus ofertas técnicas y económicas por el contrato de supervisión el 21 de diciembre y las propuestas técnicas se abrieron ese mismo día. Pero las ofertas económicas aún no se abren, a pesar de que han pasado cerca de 100 días desde su presentación.

El vocero añadió que la cartera no ha proporcionado más información a las empresas participantes.

El proyecto contempla la construcción de un viaducto y la ampliación a ocho carriles del tramo Chorros de la carretera CA01W en los municipios de Santa Tecla, Colón y San Juan Opico, en el departamento de La Libertad. La obra se divide en tres tramos, pero la construcción se realizará bajo un único contrato.

La ampliación de la carretera es parte del plan maestro del corredor occidental del gobierno, que pretende mejorar la logística y la seguridad del transporte.