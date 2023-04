Si bien Chile es líder en exploración a nivel regional y ocupa el cuarto lugar en el mundo —superado solo por EE.UU., Canadá y Australia—, la producción cuprífera del mayor proveedor mundial del metal se ha estancado.

En 2022 se produjeron 5,33 millones de toneladas (Mt) del metal rojo, baja de 5,3% respecto al año anterior, lo que incluye las 1,4Mt de la estatal Codelco, cuyo aporte se contrajo 10,7%. El volumen alcanzó un pico de 5,83Mt en 2018.

El año pasado se destinaron US$713 millones a exploraciones en Chile, lo que supone el 5,48% del presupuesto global de US$13.000 millones y un incremento de 30% respecto de 2021. Si bien parte de esto obedece al levantamiento de las restricciones impuestas por el COVID-19, los elevados precios del cobre, el oro y el litio han estimulado la exploración.

Sin embargo, las cifras reflejan un escenario en el que se privilegia la exploración brownfield con foco en sostener o aumentar la producción, como ocurre en los casos de Quebrada Blanca II de Teck, Escondida o Spence de BHP, Los Bronces Integrado de Anglo American y los proyectos estructurales de Codelco.

La mediana minería, por su parte, ha apostado por iniciativas nuevas como Salares Norte de GoldFields y Minera Arqueros, Marimaca, y El Espino de Pucobre.

“Sin exploración no podremos reemplazar los yacimientos antiguos y en cobre aún no existe un trabajo exploratorio suficiente para palear lo que no hicimos en un montón de años”, señaló Patricia Narváez, geóloga y presidenta de la feria minera Fexmin, durante un encuentro con la Cámara Minera de Chile esta semana.

El año pasado se registraron 217 proyectos de exploración en Chile, en su mayor parte de cobre (52,5%), seguidos de los de oro (28,1%) y litio (9,7%). Del total, 112 se encontraban activos, 96 estaban detenidos y 9 fueron retirados. Solo 36 continuaron a una etapa avanzada, según un estudio de la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco). Había 52 proyectos de exploración avanzada en 2020 (El informe se puede descargar en la caja de documentos en la parte superior derecha de la pantalla).

Un obstáculo en el horizonte es la Ley 21.420, que debiera entrar en vigencia en enero próximo luego de ser postergada ante la necesidad de revisar ciertos aspectos considerados riesgosos para el sistema de concesiones mineras.

De acuerdo con dicha ley, la vigencia de cuatro años de una concesión exploratoria no puede renovarse para la misma propiedad hasta un año después de expirado el permiso. Eso genera incertidumbre y dificulta los proyectos, indica Daniel Weinstein, especialista en minería del bufete Urzúa Abogados, en respuesta a una pregunta de BNamericas.

Además, la ley eleva los costos de las patentes de exploración, lo que afecta principalmente a la pequeña minería y, de paso, a la empresa nacional Enami, cuya principal función es procesar el mineral de pequeñas mineras y apoyar al sector.

La legislación entorpecería “la planificación de la propiedad minera y abre espacios para la especulación territorial", señaló Antonio Ortúzar, jefe del grupo de prácticas mineras de Baker Mackenzie Chile en una entrevista para BNamericas.

Si bien la ley permite exenciones o rebajas en el pago de patentes si se acreditan trabajos en la propiedad, estas se aplicarían solo a proyectos con exploración avanzada o estudios ingresados al sistema de evaluación ambiental, lo que deja fuera a aquellos en etapa inicial.

“Finalmente, quedarán las mismas grandes empresas que hoy ya son dueñas de la mayoría de las concesiones mineras en Chile”, asegura Weinstein.

El proyecto de ley del royalty minero contribuye también a la incertidumbre. "La sensación de que el Estado se va a llevar hasta el 50% de las utilidades no es motivador para las inversiones en exploración”, agregó el experto legal.

En los últimos años se ha observado una creciente tendencia de inversión de empresas júnior en países como Perú, Ecuador e incluso Argentina, lo que demuestra la pérdida de competitividad de la minería chilena.

En la última clasificación de jurisdicciones mineras por atractivo para la inversión del Fraser Institute, Chile bajó al lugar 31, luego de ocupar la sexta posición en 2018. Entre los factores preocupantes se mencionaron la preocupación de las mineras por el sistema legal, la incertidumbre por terrenos mineros en disputa, las incongruencias regulatorias y la estabilidad política.