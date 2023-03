El Banco Central de Brasil mantuvo la tasa de interés en 13,75% después de su reunión del miércoles, lo que confirma que la mantendrá alta a pesar de las presiones del gobierno y el deterioro de las condiciones crediticias para las empresas.

La autoridad monetaria justificó la decisión por la persistente inflación, que continúa por encima del rango objetivo.

"Considerando la incertidumbre que rodea sus escenarios, [el banco] permanece vigilante, evaluando si la estrategia de mantener la tasa de interés de referencia por un período prolongado podrá asegurar la convergencia de la inflación", señaló en un comunicado, donde agrega que también es posible que suba la tasa si la inflación no cede.

“[El banco] insiste en que perseverará hasta que no solo se consolide el proceso de desinflación, sino también el anclaje de las expectativas en torno a sus metas, que mostraban mayor deterioro, en particular a plazos más largos. Además, recalca que los futuros pasos de política monetaria están sujetos a modificación y no dudará en retomar el ciclo de ajuste si el proceso de desinflación no procede según lo esperado".

En respuesta, el ministro de Hacienda, Fernando Haddad, señaló a la prensa que “en un momento en que la economía se está retrayendo, [el Banco Central] incluso sugiere un aumento de las tasas de interés. Lo leemos con mucha atención, pero pensamos que el comunicado es muy preocupante”.

En las últimas semanas, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva intensificó sus críticas al titular del instituto emisor, Roberto Campos Neto, y advirtió que las altas tasas de interés dañarían la economía.

Lula también ha planteado críticas a la autonomía de la entidad. Los directores del banco cumplen un mandato fijo y toman decisiones sin interferencia política, pero Lula sugirió que el Congreso debería revisar el modelo.

Campos Neto fue designado durante la administración anterior y debiera mantenerse en el cargo hasta 2024.

"Solo se podría destituir a Campos Neto si hubiera una votación en el Congreso y no hay lugar hoy para una votación para remover al titular del Banco Central", dijo a BNamericas Mário Sérgio Lima, analista político sénior de Medley Global Advisors.

"La situación en términos políticos es negativa para Lula, porque una tasa de interés persistentemente elevada aumenta las posibilidades de que en el primer año de su gobierno haya un desempeño económico muy débil o incluso una recesión", advirtió Lima.

La reducción de la tasa de referencia solo ocurriría más adelante en el año.

"En nuestra evaluación, el escenario más probable es que [el comité de política monetaria] sea constante y paciente y mantenga la tasa de política en el nivel actual significativamente restrictivo durante un tiempo más. En consecuencia, creemos que [el comité] esperará hasta el segundo semestre de 2023 para comenzar a reducir gradualmente las tasas; sin embargo, dada la perspectiva inestable de la política fiscal y las expectativas de una inflación a la deriva, una espera más larga para comenzar la flexibilización es una clara posibilidad", señala un informe de Goldman Sachs .

CONDICIONES CREDITICIAS

En un comunicado, la asociación industrial CNI señala que “considera que mantener la tasa de interés es, en este momento, innecesario para combatir la inflación y solo trae costos adicionales a la actividad económica”.

La banca ha estado restringiendo los préstamos desde principios de año, en particular en el segmento de pequeñas y medianas empresas, debido al deterioro de los índices de morosidad.

Las condiciones se endurecieron aún más luego de que el gran minorista Lojas Americanas anunciara incongruencias contables por cerca de 20.000 millones de reales (US$3.800 millones) y solicitara protección contra la quiebra.