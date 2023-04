Acontecimientos políticos podrían mejorar la suerte de los grupos brasileños de construcción que se vieron afectados por la investigación anticorrupción Lava Jato.

“Está ganando terreno una iniciativa deliberada que beneficia la recuperación de las grandes constructoras. Esta iniciativa se refiere a aspectos legales de las sanciones que les impusieron durante Lava Jato, la apertura del [banco de desarrollo] BNDES para financiar proyectos de ingeniería y el aumento esperado de la inversión pública en grandes infraestructuras", dijo a BNamericas Carlos Daltozo, jefe de análisis de renta variable de Eleven Financial Research.

Los partidos de izquierda PSOL, PCdoB y Solidariedade presentaron a la Corte Suprema un requerimiento para suspender las obligaciones de pago derivadas de los acuerdos de clemencia que firmaron las empresas con el Ministerio Público para deponer los cargos relacionados con Lava Jato.

La investigación Lava Jato comenzó indagando contratos irregulares de la petrolera estatal Petrobras, pero descubrió una red de corrupción que abarcaba varios países, ejecutivos y dirigentes estatales.

En su petición, las partes sostienen que las multas son abusivas y critican a los fiscales y al juez que llevó la investigación.

“Jurídicamente los acuerdos de clemencia son perfectos y no hay lugar a impugnaciones, pero el problema es que ahora la Corte Suprema ha asumido posiciones en las que resulta difícil hacer pronósticos considerando solo los aspectos legales. Esta petición presentada por estos partidos políticos, que no son más que auxiliares [del oficialista Partido de los Trabajadores], no tiene base legal, solo política", dijo a BNamericas Carlos Fernando dos Santos Lima, fiscal jefe de Lava Jato y hoy consultor de cumplimiento.

Mientras tanto, Petrobras planea ampliar sus inversiones. "Los contratos y proyectos de la empresa son muy grandes y, una vez que las grandes constructoras se reposicionen, emergerán como favoritos para esos nuevos contratos, como fueron en el pasado a través de sus múltiples filiales", indicó Daltozo.

En el último tiempo han surgido preocupaciones porque Petrobras ha reducido su área de cumplimiento, la cual fue reforzada después de Lava Jato.

“Los mecanismos de cumplimiento que se crearon y fortalecieron durante los años de Lava Jato se han desmantelado muy rápidamente dentro de la empresa”, indicó Dos Santos Lima.

LAVA JATO

La investigación abierta en 2014 trajo consigo condenas a ejecutivos y jefes de Estado. Grupos como OEC (antes Odebrecht); Braskem, empresa petroquímica controlada por el holding Novonor de OEC y Petrobras; así como OAS, Andrade Gutierrez, Camargo Corrêa y UTC recibieron multas y fueron inhabilitados de firmar contratos en algunos países.

En Brasil, suscribieron acuerdos con las autoridades que implican pagos totales de 11.000 millones de reales (US$2.180 millones) en multas, de los cuales se han pagado hasta ahora 4.000 millones de reales, según la Contraloría General.

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva fue acusado de beneficiarse ilegalmente de los servicios de la firma de ingeniería OAS a cambio de adjudicarle contratos de Petrobras. Fue condenado a prisión y no pudo presentarse a las elecciones de 2018.

En noviembre de 2019 fue dejado en libertad por deficiencias en la sentencia y problemas con las pruebas. Filtraciones de audio que sugieren que Sergio Moro, quien sentenció a Lula, instruía a los fiscales que trabajan en el caso respaldaron las declaraciones de Lula de que fue atacado por razones políticas.