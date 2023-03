El endurecimiento de las condiciones crediticias derivado del colapso de Silicon Valley Bank (SVB) podría traducirse en deterioro de la oferta de liquidez en economías emergentes como las de América Latina.

Dirigido especialmente a las startups, SVB mantenía una considerable inversión en bonos del Tesoro estadounidense a tasas de interés bajas. Sin embargo, cuando aumentaron los tipos, la liquidación de estos activos redundó en pérdidas de US$2.000 millones, pues el banco debió desprenderse de los bonos para financiar los masivos retiros de sus clientes. Los problemas ya habían afectado a Signature Bank, entidad que los reguladores estadounidenses cerraron durante el fin de semana.

La Reserva Federal intervino el domingo para garantizar los depósitos de SVB de manera de evitar una reacción en cadena y una posible crisis financiera mundial. Estas acciones no constituyen un rescate ni generan gastos para los contribuyentes, informaron medios estadounidenses.

"[La junta] anunció el domingo que pondrá a disposición de las instituciones de depósito elegibles fondos adicionales para asegurar que los bancos tengan la capacidad de satisfacer las necesidades de todos sus depositantes. Esta acción reforzará la capacidad del sistema bancario para resguardar los depósitos y garantizar una continua provisión de dinero y créditos para la economía", declaró la Fed en un comunicado.

"La Reserva Federal está preparada para abordar cualquier presión de liquidez que pudiera surgir", agregó.

Según los analistas, la rápida respuesta de la Fed evitó una crisis similar a la de 2008, cuando las autoridades permitieron el colapso de Lehman Brothers y los problemas de liquidez repercutieron en toda la economía mundial.

"Este parece ser un episodio relativamente contenido, un caso de pérdidas no realizadas en activos seguros que se presentó cuando subieron las tasas en lugar de una evidencia de grandes pérdidas en activos de riesgo. Además, los reguladores parecen muy interesados en actuar de manera pronta y decidida para hacer frente a la situación. La visión preliminar es que el evento reciente no parece sistémico", dijo a BNamericas Alberto Ramos, economista jefe de Goldman Sachs para América Latina.

RIESGOS REGIONALES

Sin embargo, si el escenario se deteriora, algunos países de la región quedarán expuestos.

“Uno de los principales canales por los que las economías latinoamericanas podrían verse afectadas es si el colapso de SVB conduce a una percepción sostenida de aversión al riesgo en los mercados. En ese caso, los países con grandes déficits en cuenta corriente, los que dependen más de la entrada de capital extranjero, serían los más afectados y probablemente experimentarían grandes caídas en sus divisas", dijo a BNamericas Kimberley Sperrfechter, economista de mercados emergentes de Capital Economics.

"Colombia, y en menor medida Chile, destacan en este sentido. Dados los estrechos vínculos de México con EE.UU., el peso mexicano probablemente también se vería afectado en dicho escenario", agregó la experta.

¿RECORTE DE TASAS?

El Gobierno de Brasil, a pesar de que la inflación se mantiene alta, ha aumentado la presión sobre el Banco Central para que reduzca la tasa de interés con el argumento de que los acontecimientos en EE.UU. complican las condiciones crediticias de las empresas locales.

Sin embargo, una rebaja de tasa parece poco probable en el corto plazo, ya que la autoridad monetaria privilegiaría otras alternativas.

"La primera línea de respuesta es monitorear de cerca las condiciones internas de liquidez y el Banco Central debe estar listo para entregar liquidez al sistema si surge alguna señal de dificultad. Después de eso, el Banco Central podría también flexibilizar levemente la política monetaria, pero el principal instrumento para hacer frente a este tipo de presiones es la provisión de liquidez y no el recorte de tipos", indicó Ramos.

"Dado que las presiones inflacionarias en toda la región siguen fuertes, los banqueros centrales querrán evitar cualquier presión alcista adicional sobre la inflación derivada de la debilidad de las divisas. En consecuencia, una caída de las divisas podría llevar posiblemente a los bancos centrales a reanudar su ciclo de ajuste, como en el caso de Chile, o a acelerarlo, como en el caso de Colombia y México", indicó Sperrfechter.

El Gobierno brasileño no ha identificado riesgos inmediatos derivados del problema de SVB y vio con buenos ojos la respuesta de la Fed. "No he visto a nadie manejar este episodio como Lehman Brothers. Lo que pasó es grave y la Fed actuó positivamente", comentó el ministro de Hacienda, Fernando Haddad, durante un evento.