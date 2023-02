La compañía brasileña Interco Trading recibió el mes pasado el primer gran cargamento de gas licuado de petróleo (GLP) en el complejo portuario industrial de Suape, en el estado de Pernambuco.

Las 12.500t fueron traídas desde Argentina en virtud de un contrato con Transportadora de Gas del Sur (TGS) y adquiridas por diversas distribuidoras que operan en Brasil.

Con una fuerte presencia en el noreste del país, Interco planea ahora expandir su negocio en las regiones centro-oeste y sur.

Para conocer más sobre los planes de expansión y negocios con Argentina, BNamericas conversa con el director ejecutivo Nicholas Taylor (en la foto, a la izq.) y el director de commodities y trading, Marcos Paulo Ferraz (a la der). También ahondaron en el posible cambio en la política de precios para los combustibles de la petrolera nacional Petrobras.

BNamericas: ¿Por qué Interco cree que se puede atender a los estados de Pernambuco y Rio Grande do Sul con GLP de Argentina?

Ferraz: Brasil tiene casi un 25% de dependencia externa, especialmente en la región noreste. Y, en el sur, las dos refinerías [Refap y Repar] no producen lo necesario para atender esta región. Entonces, nuestra estrategia apunta a brindar una opción más a los distribuidores locales.

Taylor: Refap estará parada por mantenimiento durante dos meses, y ya tenemos un segundo barco transitando entre Bahía Blanca y Canoas [donde se encuentra Refap] para contrarrestar la parada. Planeamos entregar entre 6.000t y 7.000t al mes por mar para ayudar a paliar esta falta de GLP. Las entregas se harán directamente a los distribuidores locales.

BNamericas: Existe incertidumbre sobre el futuro de la política de fijación de precios para los combustibles de Petrobras bajo la administración de Lula. ¿Qué opinan de la propuesta para el establecimiento de precios de referencia regionales?

Ferraz: Preocupa por el abastecimiento nacional, no solo por el GLP sino por los derivados en general. Si quieren nacionalizar el precio de la molécula en Brasil debemos tener la garantía de que lo que se importará será de alguna manera competitivo. Inquieta saber si habrá un equilibrio entre la necesidad de suministro frente a los precios de los combustibles.

Taylor: Petrobras lleva tiempo sin reajustar el precio del GLP a pesar del alza en el mercado internacional. ¿Cómo, entonces, pueden justificarse las importaciones con un precio tan superior al de Petrobras?

BNamericas: Hace poco una distribuidora de GLP afirmó que el mercado de combustibles en los estados de Amazonas y Roraima estaba distorsionado por la privatización de la refinería Reman [ahora REAM] en Manaos. ¿Es esta una tendencia posterior a la privatización, dado que las plantas de Petrobras no fueron diseñadas originalmente para competir entre sí?

Ferraz: Ha habido algunas privatizaciones y han sido de carácter muy regional. El norte de Brasil está regionalizado en términos de precios. Eso pasa con [la refinería Mataripe en Bahía] RLAM. El mercado debería ser mucho más abierto, y el gobierno debiera conceder un subsidio estatal en lugar de utilizar Petrobras. Soy un gran defensor de un subsidio estatal para quienes lo necesiten.

Sin embargo, en el caso de productos como la gasolina y el diésel, ha habido competencia. Las grandes distribuidoras han invertido en aumentar la capacidad. El GLP, por su parte, se encuentra en un momento de transición. Hay anuncios de la construcción de nuevas terminales y otros proyectos en el noreste y el sur. Y esto, de hecho, intensifica la competitividad, pero, para que esto suceda, se necesita un mercado más abierto sin precios artificiales.

A fines de 2022 existía un gran riesgo de escasez de diésel en el país. Petrobras ya no quiere ser garante del suministro, pero su fijación de precios es muy diferente a la del mercado internacional. No hay claridad sobre la política de suministro de Petrobras. ¿Fijará, después de todo, un precio para remunerar a sus accionistas, permitiendo que otras empresas abastezcan el mercado y resultando en una proporción de 30% importado y 70% nacional, por ejemplo? Si es así, las empresas actuarán.

Y todavía hay otros puntos que deben estudiarse, como el acceso a infraestructura primaria [para el suministro de combustible]. Hoy está altamente regulado y en manos de Petrobras.

BNamericas: Diversos analistas pronostican una caída de la capacidad de producción y exportación de gas de Bolivia. ¿Esto genera una oportunidad para Argentina?

Ferraz: En cuanto al caso boliviano, aún no lo sabemos con certeza porque sus números son más complejos de obtener, pero hay dificultades para incrementar las inversiones de exploración allí. Por otro lado, Argentina tiende a ser un gran socio en GLP.

Taylor: Petrobras tiene un contrato a largo plazo con [la firma argentina] Mega, formada por Dow e YPF. Es la segunda fuente más grande de GLP importado por Brasil, detrás de EE.UU.

BNamericas: ¿Contempla Interco invertir en el incremento de su capacidad de importación de GLP?

Ferraz: No tenemos exactamente proyectos de gasto de capital. Somos una compañía mercantil que trabaja en sociedad con las distribuidoras. Lo que sí tenemos son proyectos de expansión de mercado, no solo en GLP, sino que en otros productos especiales de gas, como los propulsores, que se usan en aerosoles. Este es un mercado que está creciendo y hay características específicas, especialmente por el tema sanitario. En los últimos años, la producción argentina se ha dirigido a Brasil, que no produce propulsores.

BNamericas: ¿Emplean barcos y camiones de terceros para llevar GLP a Brasil?

Taylor: Contratamos armadores extranjeros o transportistas brasileños para el traslado por carretera. Argentina tiene ciertas limitaciones de exportación, por lo que contratamos en el mercado spot, es una contratación esporádica de barcos o camiones para no correr el riesgo de quedarnos sin molécula. Argentina tenderá a tener un excedente [de suministro de gas] para todo el año en 2024.

Ferraz: Argentina está haciendo una gran inversión para trasladar gas desde Vaca Muerta para atender su mercado. El ducto debiera entrar en operaciones entre fines de este año y principios del próximo, y esto nos dará más flexibilidad para importar.

Taylor: Podremos suscribir contratos a dos o tres años con precios más bajos que los del mercado spot, con garantía de suministro.

BNamericas: ¿Qué otras iniciativas evalúan en Brasil?

Ferraz: Estamos desarrollando proyectos de fertilizantes para abastecer el mercado de urea en la [región] centro-oeste. Uno de los mayores productores de urea del mundo es Rusia, que se encuentra bajo sanciones, lo que dificulta el abastecimiento del mercado. Estamos desarrollando esto con Bolivia.

Taylor: El gas natural en Brasil es caro y se usa en este proceso. Entonces estamos trabajando en operaciones de urea con precios más competitivos.