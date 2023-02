Fortaleza, capital del estado brasileño de Ceará, es la ciudad con más cables submarinos internacionales en América, con 18 sistemas que aterrizan o salen de sus costas, según las autoridades locales.

Esta red ha aprovechado una serie de otras inversiones en infraestructura digital y de telecomunicaciones, en particular en centros de datos. Su instalación más reciente es el segundo centro de datos de borde de V.tal en Fortaleza, activado oficialmente la semana pasada.

En enero hubo trascendidos de que el estado sostenía conversaciones para instalar otros dos centros de datos y dos cables submarinos, uno de los cuales podría ser el cable Firmina de Google.

En el marco de otra arista de desarrollo tecnológico, el estado también está interesado en producir hidrógeno verde con energía eólica y solar.

En esta entrevista, el secretario de desarrollo económico de Ceará, João Salmito Filho, explica las ventajas competitivas del estado y las perspectivas de inversión en ambos sectores.

BNamericas: ¿Puede dar detalles de las conversaciones relacionadas con dos nuevos centros de datos y dos nuevos cables submarinos? ¿Se trata del sistema de cable Firmina de Google?

Salmito: Todavía no puedo confirmar esos nombres, pero seguimos recibiendo ejecutivos y hablando con diferentes empresas.

Nuestro objetivo es estimular y aprovechar la ventaja competitiva que tenemos aquí en Fortaleza, en la esquina del Atlántico donde llegan los cables submarinos, para atraer cada vez más inversiones. Queremos atraer inversiones que creen infraestructura digital, un marco muy necesario e importante para la economía de la innovación tecnológica.

Este es un punto dentro del contexto de la economía digital.

Un segundo punto, una segunda estrategia nuestra, es avanzar en la construcción de polos tecnológicos y la integración de estos polos con la creación de un ecosistema más amplio, de manera de aprovechar lo que se ha desarrollado en al menos los últimos cinco años en el estado, por no decir los últimos diez o dieciséis años.

Ceará hizo su tarea, construyó un cinturón de fibra digital, uno de los primeros de Brasil, que garantiza conectividad a todos sus municipios. También hemos desarrollado una red de escuelas técnicas de alto nivel.

Ahora queremos trabajar en la integración de esta cadena productiva con algunas de estas escuelas en todo el estado. Por lo menos en los últimos cuatro años hemos avanzado en atraer empresas de soluciones tecnológicas. Nuestro siguiente paso es consolidar esta economía de infraestructura digital y avanzar en la creación de polos.

BNamericas: ¿Entonces cada polo tendrá un foco según las características económicas del área donde estará ubicado?

Salmito: Según la ventaja de cada área del estado, sí. En el estado de Ceará, tenemos una región que ofrece más ventajas para la economía de la salud, con hospitales y universidades de referencia. Vamos a montar un polo allí para atraer inversión y soluciones en el área de la salud.

Otro polo tecnológico, en la región del Valle de Jaguaribe, será para soluciones en el área de agronegocios.

Un tercer polo se centrará en educación. La región norte del estado, la región de Sobral, es un referente educativo. Tenemos la intención de estimular la creación de un clúster de soluciones allí, etc.

Actualmente estamos definiendo un plan de acción que aún debe ser validado por el gobernador y estamos elaborando nuestro plan de desarrollo estratégico. Este proyecto de polos tecnológicos es parte de esto.

Nuestro objetivo es avanzar en la creación de estos polos tecnológicos en 2023 y 2024 y luego, en 2025 y 2026, integraremos este ecosistema.

BNamericas: ¿Cómo se concretará este estímulo? ¿Con exenciones tributarias?

Salmito: Incentivos tributarias, oferta de almacenes, estructuras físicas, reducción de trámites burocráticos. Todo un conjunto de estímulos que pondrá al estado como inductor del desarrollo.

BNamericas: El vecino estado de Pernambuco ha implementado proyectos similares, como el polo Porto Digital. ¿Ambos estados están comenzando a competir para convertirse en principal centro tecnológico del noreste?

Salmito: Pernambuco tiene una inversión extraordinaria, una iniciativa extraordinaria, que es Porto Digital, con el sector público que tiene allí un papel más protagónico.

Santa Catarina [en el sur] también tiene una gran iniciativa en la capital, Florianópolis, con el sector privado a la cabeza.

En Ceará, con estas nuevas ventajas competitivas, con los cables submarinos de fibra óptica, el cinturón digital, los centros de datos, queremos avanzar no por Pernambuco o por Santa Catarina, sino porque esto es el futuro.

De las cinco empresas globales con mejor evaluación en el mercado financiero, cuatro operan en el segmento de soluciones tecnológicas. Este es el motor económico del planeta.

Tenemos que mirar nuestras ventajas. Bueno, no podemos producir azúcar, no tenemos las condiciones, como tierra fértil y propicia para eso.

Nuestros agronegocios están estrechamente vinculados a áreas regadas que dependen fundamentalmente de la transposición del río São Francisco. El principal motivo de la transposición es garantizar la seguridad hídrica de la población de la región metropolitana de Fortaleza.

Debido a la naturaleza, por el predominio del [clima] semiárido, no tenemos un río totalmente perenne, permanente. Todos los demás grandes estados de la región lo tienen. Rio Grande do Norte tiene petróleo, mientras nosotros no. Nuestras ventajas competitivas son diferentes.

BNamericas: Ceará tiene un viento constante y abundante. ¿Las energías limpias y el desarrollo del hidrógeno verde vendrán también con las ventajas competitivas?

Salmito: Tenemos vientos unidireccionales, hay estudios técnicos que demuestran una ventaja competitiva costa adentro y costa afuera para el desarrollo de generación eléctrica a partir del viento. También es posible producir energía eléctrica a partir de fuentes solares.

Con estos estudios técnicos, Ceará se preparó para desempeñar un papel de liderazgo en el desarrollo del hidrógeno verde.

El complejo industrial offshore Porto de Pecém sigue teniendo la única zona de procesamiento de exportaciones activa en Brasil, desde hace más de 12 años.

Y Pecém encabezará este proceso.

BNamericas: ¿Cuánta inversión en hidrógeno verde espera atraer el estado?

Salmito: Tenemos a la fecha 24 memorandos de entendimiento firmados, que en conjunto equivalen a US$50.000 millones en inversiones.

Recién comenzamos a producir la primera molécula de hidrógeno verde con escala de megavatios en América Latina, en Pecém.