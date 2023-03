La economía brasileña se desaceleraría este año. La proyección del PIB es de un crecimiento cercano a 1%, sobre todo porque la tasa de política monetaria del Banco Central, Selic, es alta en un intento por contener la inflación.

Carlos Kawall, economista y socio fundador de la administradora de activos Oriz Partners, conversó con BNamericas sobre sus pronósticos y advierte sobre las señales de una mayor intervención del gobierno en la economía.

Kawall fue secretario del Tesoro en 2006 durante la primera administración del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, economista en jefe de Citigroup do Brasil y Banco Safra y director del banco de desarrollo BNDES.

BNamericas: ¿Qué factores beneficiarán el desempeño de la economía brasileña en 2023?

Kawall: Este año se espera una cosecha agrícola récord, de alrededor de 300 millones de toneladas, por lo que el sector se recuperará luego de las decepcionantes cifras del año pasado.

Si bien el sector agrícola no tiene un gran peso en el PIB, es un segmento importante con una gran cadena de valor.

También hay un efecto que no se ve tan claramente en el PIB de este sector, que es el hecho de que los elevados precios ayudan a aumentar la renta de los productores, lo que estimula el gasto y la inversión.

Esa es quizás la principal buena noticia para este año.

BNamericas: ¿Cuáles son los factores negativos que influirán en la economía?

Kawall: Estamos en un período de ajuste monetario y, considerando que el aumento de las tasas de interés tiene un efecto desfasado en la economía, podemos esperar mucho del impacto de las altas tasas de interés en la actividad real a lo largo de 2023.

Ya comenzamos a observar estos impactos en sectores más cíclicos, que sienten más rápidamente los efectos de la actividad económica, como la construcción civil y el consumo de bienes duraderos.

Todavía hay resiliencia en el consumo en general por causa de un mercado laboral con cierto crecimiento de los ingresos, aunque las cifras de enero ya muestran que hay una pérdida de impulso en este mercado.

El sector de servicios, que es el segmento más importante en el PIB de Brasil, cargó con la economía el año pasado, y eso tuvo mucho que ver la apertura de la economía y la reanudación de los servicios presenciales.

Esto fue muy positivo durante la mayor parte del año pasado, pero comenzó a perder impulso en el cuarto trimestre, y la expectativa es que el crecimiento de este año sea cercano a cero.

BNamericas: Entonces, ¿cuáles son las expectativas para el PIB de Brasil en 2023?

Kawall: En 2023, la economía brasileña debiera crecer cerca de 1%. La mitad obedecerá a la actividad positiva en el sector agrícola, dada la cosecha récord, y la otra mitad, al efecto de arrastre del desempeño económico de 2022.

Este año, la actividad de los servicios y la industria resultará afectada por los efectos de las tasas de interés, que se encuentran en un nivel contractivo.

Pero además hay dos elementos imponderables este año. Uno está relacionado con el escenario internacional y los efectos del endurecimiento monetario en otros países sobre la actividad global. A nivel interno, existen incertidumbres sobre la agenda fiscal del gobierno. Hay una clara manifestación del actual gobierno de aumentar el gasto y hasta el momento no está muy claro cómo se logrará un equilibrio fiscal. También hay incertidumbres sobre las metas de inflación.

El gobierno está adoptando una actitud más intervencionista en la economía, incluso más que en los discursos de la campaña electoral, y esto se refleja en un escenario de endurecimiento de las tasas de interés.

Este endurecimiento de las condiciones financieras podría incluso amenazar la estimación de crecimiento de 1%.

Si el gobierno, por el contrario, avanza hacia reglas fiscales más robustas, es posible que incluso tengamos un desempeño más positivo.

BNamericas: ¿Espera que las tasas de interés bajen en el corto plazo, en momentos en que se teme por las presiones que se ejerzan sobre los gastos financieros de las empresas?

Kawall: No veo que este ciclo de tasas de interés caiga tan rápido.

En la compañía también trabajamos con crédito, en reestructuración, con las llamadas “situaciones especiales” en los créditos empresariales, y hemos visto esa presión que menciona.

Un poco antes de la pandemia, la tasa Selic rondaba el 4,5% y, con la pandemia, llegó a 2,0%. No creo que nadie hubiera imaginado que tendríamos un aumento de las tasas de interés tan rápidamente hasta llegar al nivel actual de 13,75%.

De hecho, existen problemas crediticios en el mercado hoy en día, incluidos los microeconómicos que afectan a una empresa minorista. [Nota del editor: hace poco, Lojas Américas, uno de los minoristas más grandes de Brasil, se declaró en quiebra después de detectar inconsistencias contables. Como resultado, los bancos más grandes del país adoptaron medidas crediticias más restrictivas para otras compañías del sector.]

Aun con este escenario se preveía un recorte de las tasas de interés en las siguientes reuniones del Banco Central, pero esto no se está materializando debido a la persistente inflación y a un problema en la combinación de políticas económicas.

La reciente aprobación en el Congreso de una reforma constitucional para aumentar el tope de gastos del gobierno [en 145.000 millones de reales (unos US$28.000 millones) para 2023] y otras medidas contaminaron las expectativas de inflación para 2023 y 2024.

Las proyecciones sobre la inflación están al alza y es difícil que se reduzcan las tasas de interés bajo estas condiciones.

BNamericas: ¿Qué tan preocupante es el escenario crediticio?

Kawall: No veo signos de un problema crediticio generalizado.

Es normal. Incluso cuando trabajé en el área de tesorería de algunos bancos se notaba que, en épocas de desaceleración económica, disminuía la demanda de créditos corporativos.

No veo un problema crediticio hoy como lo han sugerido algunos analistas, y espero que el gobierno no tenga la idea de usar bancos estatales para fomentar el otorgamiento de más préstamos. No veo la necesidad de eso.

BNamericas: Algunas compañías han dicho que es más complicado ahora que en el pasado porque las tasas de interés también son altas en otros países, lo que dificulta obtener fondos en el extranjero en términos ventajosos. ¿Qué opina de este argumento?

Kawall: Ese argumento no es válido porque la cantidad de empresas brasileñas que históricamente han logrado acceder al mercado internacional de deuda con condiciones realmente ventajosas es pequeña, estamos hablando de algunas grandes firmas como la petrolera Petrobras, la minera Vale y algunas otras.