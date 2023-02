El cambio climático no da tregua a Chile. A una sequía que lleva más de una década ahora se suma un verano extremadamente caluroso que ha propiciado los peores incendios forestales en seis años en las regiones de la zona centro sur del país, causando la muerte de más de una veintena de personas.

Esto también se ha traducido en grandes pérdidas para el sector privado, ya que un reciente informe de la agencia de calificación Moody’s afirma que los daños causados por los incendios y las interrupciones de las operaciones afectarían a la rentabilidad y la generación de flujo de efectivo en las industrias agrícola y forestal en 2023.

Para profundizar más sobre la situación, y sobre cómo el cambio climático podría impactar en la calificación de riesgo de las empresas locales, BNamericas conversó con Martina Gallardo, vicepresidenta y analista sénior de Moody’s, quien participó en la elaboración del reporte.

BNamericas: En el caso de las empresas forestales el reporte menciona que las dos firmas que podrían verse afectadas cuentan con buena liquidez y distribución de activos. ¿Es esto suficiente para amortiguar por completo esta situación?

Gallardo: Por ahora el daño total no se puede estimar porque los incendios aún no se han extinguido. Lo que ha mencionado [la empresa de papel y celulosa] CMPC en un comunicado es que estima que unas 1,000 hectáreas estarían afectadas, pero todavía no pueden acceder a la zona para saber con total seguridad y también para ver qué clase de árboles se habrían perdido o si hay daños que puedan recuperarse.

Arauco, por su parte, ha mencionado que tiene 30.000ha en la zona de los incendios, pero no ha precisado si estas están dañadas o no.

En todo caso lo mencionado por CMPC es menos del 2% de la superficie plantada que tiene en Chile, y para Arauco esas 30.000ha serían el 3% de su total global.

Al mismo estas compañías, que tienen grado de inversión, tienen liquidez muy buena y también están los seguros.

La realidad es que los eventos relacionados con el cambio climático se están dando con más frecuencia. En esta oportunidad hubo una combinación de un período prolongado de altísimas temperaturas y mucho viento justo en medio de la temporada de incendios forestales, lo que ayudó a la expansión de los fuegos.

Lamentablemente, eso es algo que no solo estamos viendo en Chile. Si bien las compañías están preparadas para este tipo de eventualidades, en esta ocasión el evento sobrepasó lo que cualquiera podría haber esperado.

El Physical Climate Risk que mencionamos en el mismo reporte es un aspecto más técnico que tiene que ver con la exposición de riesgos físicos de mediano y largo plazo, como riesgos hídricos, calor extremo y otros.

La mayoría de los emisores en Chile tienen un puntaje de 3 en este ámbito, lo que denota una exposición “mediana” a este riesgo.

BNamericas: ¿También existen riesgos para el sector de energía?

Gallardo: En lo que se refiere a petróleo y gas, la refinería de [la estatal chilena de hidrocarburos] Enap en la Región del Biobío afortunadamente está lo suficientemente alejada de los focos de incendio y lo que es transporte no se ha visto interrumpido tanto en camiones como oleoductos, pero estamos hablando de una situación que aún no ha terminado por completo.

Hubo algunas rutas que se cortaron por culpa del humo, pero afortunadamente había alternativas para el transporte.

BNamericas: Respecto al Physical Climate Risk, ¿qué tanto podría influir en las decisiones sobre calificación de emisores con el paso del tiempo?

Gallardo: Ese puntaje ya refleja el peso que tiene para la calificación. Cuando, por ejemplo, asignamos un puntaje de 3 a Celulosa Arauco lo que estamos diciendo es que está expuesta a un riesgo “moderado” en una escala de 1 a 5, donde 1 es “positivo” y 2 sería “neutral”.

En este caso, con un puntaje moderado, lo que estamos diciendo es que existe el riesgo, pero la firma está preparada para estas contingencias.

BNamericas: ¿Esperan que esos puntajes se deterioren a medida que se intensifique el cambio climático?

Gallardo: Es un riesgo a mediano plazo, y lo que hacemos con nuestra metodología de ESG es tratar de reflejar el peso de esos riesgos en la calificación actual, y esa calificación también muchos otros factores involucrados.

Lo cierto es que el caso de Chile, que incluye una sequía de larga duración y ve como su recurso hídrico se vuelve cada vez más crítico, es algo que ya vamos incorporando y son factores a tomar en cuenta para la calificación.