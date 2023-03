El presidente Luiz Inácio Lula da Silva autorizó la continuación del programa brasileño de sociedades de inversión, PPI, que bajo el gobierno anterior allanó el camino para una serie de concesiones de infraestructura y asociaciones público-privada (APP).

A mediados de 2016, el entonces mandatario, Michel Temer, creó el PPI, el cual se mantuvo durante la administración de Jair Bolsonaro entre 2019 y enero de este año. El programa estaba a cargo del Ministerio de Economía, pero ahora será supervisado por el jefe del Gabinete presidencial.

El subsecretario del PPI, Manoel Renato Machado Filho, conversó con BNamericas sobre los principales cambios en el programa y cuál será el nuevo énfasis.

BNamericas: ¿Cuáles son las principales diferencias del PPI bajo el nuevo Gobierno Federal en comparación con el de las administraciones anteriores?

Machado: Nuestra prioridad sigue siendo apoyar la estructuración de concesiones, APP e incluso algunas privatizaciones, pero actualmente el énfasis está más en las políticas sociales y por eso vamos a buscar modelos para hacer un mejor uso de las APP en sectores que aún necesitan mucho desarrollo y que tienen un gran impacto social, que son las áreas de salud y educación.

Para que esto se haga efectivo, se necesita el esfuerzo de todos los ministerios, porque el PPI no toma decisiones, sino que es un instrumento para asistir en las concesiones y APP.

Otra diferencia del PPI ahora es que en los últimos años hemos adjudicado muchas concesiones en saneamiento y ahora queremos participar más en la estructuración de concesiones patrocinadas [una especie de APP] para avanzar en proyectos en aquellas regiones en que los contratos son menos rentables y que requerirán algún apoyo del Gobierno Federal.

El gobierno prepara el nuevo [plan de aceleración del crecimiento] PAC [que estuvo vigente durante la administración anterior del Partido de los Trabajadores]. Se anunciará en abril, cuando se darán a conocer estos lineamientos.

La diferencia entre el PPI actual y el de años anteriores es que trabajaremos en proyectos que generen un impacto para los segmentos menos acomodados de la población.

BNamericas: ¿Cuáles son los resultados esperados con estos nuevos lineamientos del PPI?

Machado: Tenemos una enorme demanda de proyectos de estructuración.

El alumbrado público es un ejemplo de ello, y estamos consiguiendo multiplicar el número de APP de ese sector.

Con el apoyo del Banco Mundial adoptamos un modelo que sirve de referencia para que los municipios adopten y avancen con sus APP.

Un sector que tiene un gran atraso y necesita avanzar mucho es el área de residuos sólidos. El gran desafío para desarrollar proyectos en esta área es que, además de la falta de un modelo claramente definido, tendremos que hablar de aumentar las tarifas a los usuarios, tema que es complicado para los gobiernos locales.

El sector de los residuos sólidos está poco desarrollado, desde la clasificación del material hasta el tratamiento y disposición final. Como resultado, existe una gran necesidad de inversión en tecnología, que es costosa, y eso impacta en las tarifas.

Al estructurar una iniciativa de residuos sólidos, evaluamos procesos tecnológicos que implican hasta cinco ciclos y esto eleva las tarifas para los consumidores. Por este motivo, quien toma la decisión opta siempre por la opción más económica. Es un debate entre el precio por pagar y el costo político.

Quizás una opción para avanzar en el tema de los residuos sólidos sea contar también con inversiones del Gobierno Federal.

BNamericas: ¿Seguirán estructurando proyectos los bancos estatales como BNDES y Caixa Econômica Federal?

Machado: Eso seguirá y se extenderá.

Hicimos un diagnóstico de la situación actual a través del fondo de estructuración de iniciativas y hemos ajustado el modelo.

Además de BNDES, queremos inyectar aún más capacidad a Caixa Econômica Federal para estructurar proyectos y atraer a otros bancos estatales, como Banco do Brasil; de la región noreste, BNB; del de desarrollo de Minas Gerais, BDMG; y del de desarrollo del extremo sur, BRDE.

Queremos ampliar nuestra capacidad de estructurar proyectos de la banca estatal, pero seguirá habiendo espacio para que los privados avancen y apoyen con la estructuración.

BNamericas: ¿Por qué se intenta atraer más bancos estatales para estructurar APP y concesiones?

Machado: Antes de que BNDES y Caixa comenzaran a participar en la estructuración de proyectos, veíamos que el 93% de las iniciativas de APP no avanzaban, y el gran problema detectado era la falta de confianza de quien tomaba las decisiones, que en la mayoría de los casos es un alcalde.

Cuando empezamos a hacer partícipe a las instituciones estatales en la estructuración, ese 93% de fracaso se convirtió en un 100% de éxito.

El sector privado agrega valor gestionando la estructuración de proyectos, pero no puede estar solo. Hay dificultades incluso en términos de lenguaje y relaciones entre las instituciones financieras, especialmente con los municipios pequeños.

Pero, en general, nuestras concesiones y APP son todavía contratos muy recientes en comparación con otros países, que ya tienen convenios en su cuarto o incluso quinto ciclo de existencia.

En Brasil, la mayoría de los contratos no ha cumplido el primer ciclo, por lo que necesitamos equipos en los bancos para entender qué salió mal en cada ciclo y corregir los errores en el futuro.

BNamericas: ¿En qué están los debates del Gobierno Federal para reformar la legislación sanitaria?

Machado: No estoy participando directamente en la redacción de este decreto sobre saneamiento, pero sé que no hay intención de cambiar la ley, sino que se prepara un decreto para arreglar algunos temas en el área de saneamiento.

Existían excesivas expectativas sobre la participación del sector privado, pero tal vez este no podrá cumplir con estas expectativas tan rápidamente y de manera íntegra.

Había desconfianza en torno a las APP en el área de saneamiento, ya que el énfasis estaba solo en el avance de las concesiones, que cambió del modelo dominado por empresas estatales a otro controlado por compañías privadas.

Lo que veo es que vamos hacia un equilibrio con este decreto.

Hay que reconocer que hay compañías estatales con mucha capacidad de avanzar en proyectos, no podemos generalizar. Tampoco podemos poner en la misma canasta a una firma que tiene la capacidad de Sabesp, en São Paulo, con el modelo que había, por ejemplo, en el estado de Amapá, donde no hubo inversión y la empresa no dio ninguna respuesta.

No se puede decir que las compañías estatales no tienen valor, se necesita un equilibrio en los debates.