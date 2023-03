El proveedor de tecnología industrial Emerson brinda soluciones para ayudar a avalar las estrategias de sustentabilidad de sus clientes latinoamericanos.

BNamericas conversa con su vicepresidente sénior y director general de sostenibilidad, Michael Train, sobre las reacciones de los clientes frente a las iniciativas de sostenibilidad de la empresa, el papel de la automatización y la digitalización y los avances que se están logrando en la región.

BNamericas: ¿Cómo han respondido los clientes de Emerson a la creación de su puesto en 2021?

Train: Ser el primer director general de sustentabilidad de Emerson ha sido una gran oportunidad. La cartera de Emerson busca ofrecer ante todo sustentabilidad a nuestros clientes. Presentamos hace dos años el marco Greening of, Greening by, Greening with Emerson.

El primero se trata de ecologizar la compañía y nuestras oficinas, fábricas y componentes. Estamos muy enfocados en trabajar en ese espacio para que Emerson demuestre que tiene objetivos.

Greening by Emerson significa ecologizar nuestra cartera ayudando a los clientes de diversas industrias. Por ejemplo, durante el COVID-19, ayudamos a los productores de vacunas con sus fábricas.

En América Latina, la minería es una industria rentable, además están las industrias de gas, procesamiento, generación de energía. Los clientes se han interesado bastante en esta nueva oficina de sustentabilidad y están en conversaciones con nosotros. Desde nuestro punto de vista, esto se debe a que vemos el mundo de manera amplia. La etapa de sustentabilidad avanza rápidamente, y hay interés de clientes, inversionistas, empleados y gobiernos.

BNamericas: ¿Cuál es la estrategia central de sustentabilidad de Emerson?

Train: Las principales estrategias son, en primer lugar, trabajar en torno a nuestra propia huella de carbono para alcanzar el cero neto. Hay que esforzarse mucho tener una buena perspectiva de la situación. Definimos una hoja de ruta y los elementos que nos ayudarán a lograr ese objetivo.

Muchos de nuestros clientes también han establecido objetivos y solicitan soluciones para determinar hojas de ruta.

BNamericas: ¿Qué papel juega la digitalización en los esfuerzos de sustentabilidad?

Train: Un papel protagónico. Ayuda a gestionar las operaciones de producción y sustentabilidad. También permite la medición, modelación, simulación y formación de personas al respecto, junto con el desarrollo de algunas de las soluciones que la gente espera.

Por ejemplo, la eficiencia energética sigue siendo la principal estrategia para nuestros clientes, además de poder utilizar la digitalización para medir y priorizar oportunidades y ver los resultados con anticipación.

BNamericas: ¿Qué herramientas de digitalización serán más importantes para las iniciativas de sostenibilidad?

Train: La primera es fundacional: hay que ser capaz de medir las cosas. Ya ofrecemos una amplia serie de mediciones, pero también estas mediciones nos suponen un reto. Por ejemplo, en el ámbito del hidrógeno, las personas imaginan tener una molécula que a la larga podría reemplazar a las moléculas de carbono. Sin embargo, en el hidrógeno, se necesita un movimiento a alta presión, por lo que se requerirán equipos para medir la presión y contenerla, además de comprender bien lo que sucede dentro de las tuberías y recipientes.

Cuando uno avance, tendrá sistemas de control, algoritmos y formas de presentar los datos a los operadores y otras personas que podrían usarlos, y hay muchas razones para que la digitalización sea útil. En cuanto al software, hay optimizaciones para diferentes combustibles, lo que podría tener un gran impacto en la sostenibilidad.

BNamericas: ¿Cómo las soluciones de automatización de la compañía ayudan a reducir las huellas de carbono, dado que algunos de estos procesos tienen sus propias huellas de carbono?

Train: Con respecto a la forma en que se establecen los protocolos de gases de efecto invernadero, existe la guía de alcance 2 de cómo las compañías miden las emisiones de la electricidad adquirida. En ese contexto, tenemos un objetivo y necesitamos estrategias para reducir la huella de nuestros productos en las instalaciones de nuestros clientes.

Una forma es por vía de diseños, asegurando la eficiencia y con menos carbono incrustado, además de obtener acero más ecológico o usar menos plástico, por ejemplo.

Al mismo tiempo, el impacto de la automatización puede ser bastante grande en toda la operación para llegar al cero neto.

Descubrimos que a veces las empresas que nos suministran acero, plástico y otros materiales también son clientes que intentan descarbonizarse, por lo que al final todo está conectado.

BNamericas: ¿Cómo le está yendo a Latinoamérica en lo que respecta a la sustentabilidad?

Train: Esa es precisamente la razón por la que hicimos este viaje a América Latina, para tener esas conversaciones cara a cara con nuestros clientes. El espacio ha cambiado bastante durante los últimos dos años. Hay mucho más interés y ahora la sostenibilidad es prácticamente mencionada de inmediato. Las empresas están comprometidas e interesadas y tenemos algunas conversaciones atractivas para palpar lo que está sucediendo.

A mi juicio, América Latina tiene materiales que serán parte de la solución en movilidad y migración al hidrógeno.

BNamericas: ¿Es importante un buen ambiente de negocios para que los esfuerzos de sustentabilidad tengan éxito en cualquier país?

Train: En última instancia, los formuladores de políticas tienen un papel preponderante que desempeñar. A su favor, se unieron en el Acuerdo de París en 2015 y ahora están tratando de concretar eso a través de las empresas.

En ese frente, uno desea brindar apoyo a los negocios, pero también puede configurar la rapidez con que se realizan estas inversiones o establecer estándares de eficiencia lo suficientemente altos como para progresar.

Las empresas en nuestra posición tienen un punto de vista más técnico porque operamos en diferentes lugares y necesitamos estar con esos formuladores de políticas. Las políticas son en sí un factor muy preponderante para determinar si vamos a tener éxito o no.