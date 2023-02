Cuando el grupo mexicano Cemex restringió sus operaciones en Centroamérica para enfocarse en otros mercados, abrió la puerta para que otros actores se expandieran en la subregión.

Uno de ellos es la guatemalteca Cementos Progreso, que en 2022 anunció la adquisición de las operaciones de Cemex en Costa Rica y El Salvador por US$329 millones.

BNamericas conversa con el presidente ejecutivo de Cementos Progreso, José Raúl González, acerca de los planes de la compañía para sus nuevos mercados.

BNamericas: ¿Cómo la restricción de las operaciones de Cemex ha afectado al mercado de cemento en la región?

González: No ha habido un impacto per se en la industria de la construcción, ya que ésta se maneja por otras dinámicas: el ingreso disponible, la inversión en infraestructura de los gobiernos y por la capacidad que tengan los ciudadanos de ampliar y remodelar sus casas. Nosotros, que somos los proveedores de los materiales, estamos buscando cómo podemos motivar a que esas iniciativas se hagan realidad. Creo que para nosotros simplemente representó la oportunidad de poder crecer en estos países. Considero que hubo una coincidencia de cambios de estrategia que nos permitió aprovechar esa oportunidad y hacer la operación.

BNamericas: ¿Cómo se trabajó la expansión a Costa Rica y El Salvador?

González: Estuvimos desde hace un buen tiempo aspirando a llevar la visión empresarial de nuestro fundador, Carlos Novela, y a hacerla crecer en la región centroamericana, que es nuestro universo. Tuvimos suerte con la combinación de estar preparados y que se presentara la oportunidad. Nosotros estábamos listos, fue una comunión de cambios de estrategias y felizmente concretamos la operación en diciembre del 2021. Nos tomó un poco más de tiempo cumplir con todos los requisitos regulatorios para que, en el último cuatrimestre del año 2022, tomáramos control de las operaciones en ambos países.

Fue un sueño hecho realidad. Estamos muy orgullosos del desempeño del equipo en medio de las secuelas de la pandemia, pero, sobre todo, estamos felices de haber incorporado a más de 300 hermanos salvadoreños y costarricenses a la “familia Progreso”.

BNamericas: ¿De qué manera se preparó la empresa?

González: Teniendo la competencia desarrollada para realizar transacciones de esa naturaleza, que son complejas; realizando la debida diligencia en dos países al mismo tiempo, aún en medio de las limitaciones de viajes y los requisitos sanitarios del COVID-19; teniendo el capital disponible para que la transacción fuera financiada de manera prudente, sin que quedáramos expuestos a un riesgo financiero en medio de un ambiente de incertidumbre como el que está viviendo hoy en día el mundo. Teniendo a los ejecutivos listos para realizar los procesos de integración, pero, sobre todo, teniendo una cultura empresarial que permite que sea abrazada por los colaboradores de la nueva compañía y que garantiza no solo la sostenibilidad en el corto, sino en el largo plazo.

La estrategia para jugar puede estar diseñada, pero en la cancha las cosas cambian y afortunadamente pudimos superar todos los obstáculos que se presentaron.

BNamericas: ¿En cuántos países tienen operaciones?

González: Progreso tiene operaciones en siete países, inicialmente con las plantas de Guatemala, que es nuestro país de origen, pero también somos accionistas en las operaciones de cementos del norte en Honduras, somos propietarios de un molino en Belice, tenemos las operaciones de comercialización en El Salvador, tenemos una operación integrada en Costa Rica, tenemos un molino de cemento en Panamá y comercialización de cemento en Colombia. Con eso cubrimos siete países.

BNamericas: ¿Qué tipo de proyectos los llevan a los mercados de Costa Rica y El Salvador?

González: Ambos mercados tienen grandes oportunidades. En primer lugar, tenemos como imperativo estratégico ser catalizadores del desarrollo de la industria de la construcción en toda la región y vemos a Costa Rica y a El Salvador con gran potencial de continuar consolidando los procesos de urbanización.

Estos no están maduros en la región y creemos que podemos aportar muchísimo en materiales para construcción. También vemos las oportunidades que hay en el cambio de la vivienda y tenemos programas desarrollados específicamente para poder ampliar, mejorar y construir casas. La infraestructura también tiene una gran oportunidad de continuar desarrollándose. Creemos que no hay mejor inversión que tenga un retorno social inmediato como mejorar la infraestructura de los países, ya que eso contribuye enormemente a reducir los costos de transporte de nuestros productos y bajar los costos de la logística a nuestros comerciantes, a nuestros agricultores, a quienes les ayuda enormemente a tener ingresos estables y mejor condición de vida.

La urbanización, la vivienda y la infraestructura es donde creemos nosotros que hay oportunidades de continuar desarrollando el propósito trascendente de Progreso.

BNamericas: ¿Qué tipo de proyectos de infraestructura?

González: Principalmente lo que estamos viendo en Guatemala y Costa Rica es el desarrollo de carreteras, ya sea la construcción de nuevas vías o la ampliación de las vías existentes. Por eso menciono que el costo de traslado, los tiempos de traslado y la velocidad a la cual viajan nuestros vehículos de carga tiene una enorme oportunidad de mejorar.

Consideramos también que podemos apoyar la consolidación del proceso de integración centroamericana facilitando los pasos en las aduanas de los países. Creo que eso le agregaría una gran ventaja a toda la región. Se podría circular a mejores velocidades, los productos llegarían más frescos y a un costo más bajo.

BNamericas: ¿Cuáles son los desafíos que presenta la región?

González: El problema que tenemos es que en México o en Brasil se pueden hacer inversiones de US$500 millones, porque hay un mercado que puede absorber una inversión de ese tamaño. Las que llegan a la región son necesariamente más pequeñas, porque no tenemos la capacidad de poder absorber inversiones más grandes.

No obstante, Cementos Progreso sí hizo una inversión de esa magnitud en la planta de San Gabriel, que es la última fábrica que hicimos en Guatemala en apenas tres años, pero lógicamente era para atender un mercado de materiales de construcción que va más allá de nuestras fronteras.

BNamericas: ¿Tienen en la mira algún otro mercado?

González: No, francamente hemos estado viendo nuestro proceso de consolidación en Costa Rica y El Salvador. Queremos continuar creciendo y viendo las oportunidades, pero también desarrollando los mercados internos, porque crecer no es únicamente internacionalmente, sino ser este catalizador de crecimiento de la industria de la construcción en los países donde estamos. Esos catalizadores se van a ver reflejados en buscar el desarrollo de la urbanización, infraestructura y vivienda para que ahí se generen las nuevas demandas de materiales de construcción y, después, las oportunidades en el ámbito internacional las analizaremos en su momento.

BNamericas: ¿El plan de Cementos Progreso para 2023 se enfoca en la consolidación?

González: Sin duda, creemos que hemos logrado demostrar que podemos crecer, que podemos tener presencia en siete países, pero por supuesto la tarea es demostrarles a nuestros clientes que nos merecemos el favor de su preferencia y en eso vamos a estar muy concentrados. Nuestra política de sostenibilidad nos manda a ser no solo el proveedor favorito, sino el empleador preferido, ser un líder ambiental y ser un ciudadano corporativo responsable. Esos cuatro pilares de la sostenibilidad en nuestros negocios serán los que nos van a mantener muy concentrados y ocupados en el 2023.

BNamericas: ¿Cuál sería el ritmo de crecimiento que esperan tener este año?

González: Lo que creemos que va a ocurrir es que las industrias crecerán al ritmo acorde a cada uno de los países donde estamos. Normalmente eso es lo que ocurre. Este año tenemos los enormes retos que nos está dejando la inflación global y la guerra entre Rusia y Ucrania, que han elevado terriblemente los costos de la energía y los combustibles. Creemos que los países en donde operamos todavía tienen una resiliencia que permite que la industria de la construcción crezca a los niveles en que crecen sus economías. Entonces, este 2023, estamos esperando progresivamente regresar a la normalidad, aún en medio de estos retos. Hay incertidumbre sobre si el año 2023 nos recibirá con una recesión o no, si la recesión será fuerte, mediana o suave, pero sinceramente en nuestro ADN no es tanto pensar en un año como pensar en un plazo más largo.

BNamericas: ¿Qué otros desafíos enfrentan?

González: El desafío es entender que el mundo cambió y por efectos completamente ajenos a las empresas, pero ciertamente estamos en un mundo donde tenemos la inflación más alta de los últimos 40 años. Va a ser un fenómeno que nos va a seguir acompañando. Creemos que, luego de pasar esta recesión, el mundo está cerrando el comercio global que se había generalizado desde los noventa y el año 2000 en adelante. Va a sufrir por estas tensiones geopolíticas que se están dando en Europa, en China. También creemos que Estados Unidos, como gran socio comercial de América Latina, va a buscar reducir sus cadenas de suministro con lo que ellos han llamado nearshoring. Este fenómeno es una oportunidad que va a permitir a muchos empresarios latinoamericanos aprovechar el mercado tan grande de Estados Unidos, mejorar su nivel de exportaciones, lo cual nos beneficiará a todos, porque eso estimulará el crecimiento económico.

BNamericas: ¿Cuáles serían los objetivos en este largo plazo?

González: Esperamos seguir cumpliendo con la sostenibilidad de la compañía, ser el proveedor preferido, el empleador preferido, el líder ambiental y el ciudadano responsable. Buscaríamos crear valor para todos nuestros accionistas. Las utilidades no son el objetivo, son el resultado. Nosotros consideramos que, si no cumplimos con crear valor económico, valor social y medioambiental, no existe ese objetivo de largo plazo. El largo plazo es crear este triple valor para que podamos no solo ser económicamente viables, sino poder darle sostenibilidad a la empresa en el largo plazo.