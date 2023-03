La Corporación Financiera Internacional (IFC) estima para este año una moderación del crecimiento económico en Centroamérica, que pasaría de expandirse 4,4% en 2022 a un 3,2% en 2023, además de proyectar un 3,5% en 2024.

Sin embargo, según su directora regional, Sanaa Abouzaid, el panorama viene con cierto espacio para un "optimismo con moderación".

BNamericas conversó con Abouzaid sobre las perspectivas macroeconómicas para Centroamérica y las necesidades más apremiantes que identifica la entidad en el territorio, como el desarrollo de infraestructura a través de un enfoque público-privado.

BNamericas: ¿Cómo vislumbran la situación macroeconómica de Centroamérica para 2023?

Abouzaid: personalmente trato de enfocarme en un ángulo un poco más positivo, ya que tenemos muchos años entre COVID-19 y la guerra en Ucrania, y muchos temas bastante tristes que desafortunadamente estamos viviendo, pero pienso que la situación no es tan negra como la vemos, o como la veíamos en un inicio. Sigue siendo preocupante, pero hay muchas razones para estar más optimista, y lo digo con hechos bastante conocidos. Cuando empecé en este rol hace casi tres años, estábamos con todas estas predicciones de economistas muy conocidos que esperaban que todo cayera, incluidas las remesas a Centroamérica. Nadie pensaba que la gente iba a seguir mandando dinero y que estas remesas no solamente hoy están fuertes, sino que van a seguir creciendo en estos años. Fue una muy buena sorpresa dentro de esta crisis.

BNamericas: ¿Qué crecimiento esperan para la región?

Abouzaid: La caída del crecimiento del PIB en la región pensamos que va a estar obviamente relacionada con el menor crecimiento que EE.UU. va a tener por el hecho de que han aumentado bastante las tasas de interés. Pensamos que va a afectar las remesas, las exportaciones y la inversión extranjera. Sabemos que esta región depende mucho de las remesas que llegan de EE.UU. y también exporta bastante al mercado norteamericano.

La inflación también estaba bastante alta […], muchos productos han aumentado bastante de precio. Eso está más o menos bajo control en algunos países, pero faltan todavía unos meses en nuestra opinión antes de verla a un nivel razonable. Sin embargo, el hecho de tenerla más o menos bajo control es obviamente gracias a los esfuerzos de los estados en la región, las políticas de endurecimiento monetario que hemos visto en muchos países del mundo, incluso en esta región, fuera de Panamá y El Salvador, que son economías dolarizadas y obviamente están un poco más limitadas en este aspecto.

Entonces, nada más para resumir, hay perspectivas de crecimiento modesto de alrededor de 3% este año y el próximo. Obviamente estamos vigilando más a los países más pobres de la región, Honduras y Nicaragua, para ver cuál es el impacto.

BNamericas: ¿Esta tendencia a la baja continuará en 2024?

Abouzaid: Tenemos las previsiones para 2023 y 2024, pero estamos entre 2% y 3% en ambos años, dependiendo del país, con la excepción de Panamá, que sigue siempre con un crecimiento un poco más alto que el resto, de 4,5%.

BNamericas: ¿Podríamos tener una recesión en EE.UU. este año?

Abouzaid: Hay una definición bastante estricta que los economistas gustan de usar, pero todavía no la hemos visto. En EE.UU. las políticas están ayudando mucho y vamos a ver cuál va a ser el próximo porcentaje que la Fed va a decidir, pero todavía no lo vemos. Hasta en Europa las últimas cifras son mucho mejores de las que vislumbrábamos. No son muy altas, pero todavía parecen un poco bajo control. El tema es que ahora hay mucha incertidumbre en los mercados por la guerra, que ha durado mucho más de lo que pensábamos; el tema de los alimentos; los insumos de producción; los fertilizantes; el precio de la gasolina [...] todo está muy involucrado. Aún no podemos decir que sí vamos a entrar en recesión por el lado de EE.UU. o de la región. Pensamos que vamos a seguir con tasas relativamente bajas de crecimiento, pero recesión todavía no lo podemos decir.

BNamericas: ¿Cómo podrían contribuir los gobiernos de la región a mitigar esta situación?

Abouzaid: Hay mucho por hacer. Está esa parte de políticas y reformas que los gobiernos pueden tener en el país mismo para acelerar la inversión privada. Estamos hablando de que, al final del día, el sector privado es el que produce y el que nos va a llevar a un alto o bajo porcentaje de inversión. Lo que queremos son políticas del gobierno que apoyen más la inversión en diferentes sectores.

Si vemos la región de Centroamérica, hay diferentes áreas en las cuáles trabajamos por el lado de IFC, que necesitan más apoyo de los gobiernos para crear espacio para el sector privado, por ejemplo, el espacio de infraestructura. Hay muchos informes, incluso uno de IFC y el Banco Mundial que sacamos hace poco, donde vemos que sí hay mucha necesidad. Si tenemos más inversión en infraestructura, obviamente eso va a impactar diferentes negocios e industrias. En el tema de la energía, si hay buena energía barata, eficiente y 100% disponible, impacta a un montón de industrias. En el transporte es exactamente la misma cosa. Vemos necesidades de transporte enormes en todos los países de la región. Si uno tiene mejores carreteras o puertos, esto ayudaría a reducir más el costo de producción y aumentar exportaciones.

En términos de inclusión financiera, un tema que trabajamos mucho en IFC es el de las pymes, donde hay muchas necesidades de financiamiento. Es un tema bastante tradicional que vemos siempre, no solo en Centroamérica, sino en el resto del mundo. Es una lástima, porque las pymes contribuyen un montón al empleo, pero les falta siempre acceso a financiamiento y a políticas del gobierno que promuevan apoyo e inversiones.

BNamericas: ¿Qué necesidades han detectado en particular sobre el tema del transporte en Centroamérica?

Abouzaid: En general hay muchas necesidades en los seis países, en unos más que en otros. Hay mucho por hacer en transporte y carreteras y esta mezcla de COVID-19 con algunos huracanes, como Eta y Iota, no ha ayudado obviamente para nada. El tema es que estamos con múltiples desafíos. Por una parte, necesitamos más inversión en infraestructura climáticamente resiliente, porque es importante y necesitamos que sea sostenible, pero al mismo tiempo nos enfrentamos con la realidad de que los gobiernos de la región no tienen la capacidad para invertir en proyectos tan grandes. Obviamente queremos que la infraestructura promueva al sector privado para exportaciones, empleo y crecimiento del PIB.

El hecho de que los países no tengan este espacio fiscal para invertir en infraestructura nos indica que el sector privado debe crecer o promover más asociaciones público-privadas, que son una manera excelente de involucrar tanto a entes públicos como privados sin usar el espacio fiscal del Estado. Es algo que estamos impulsando bastante en la región. Estamos un poco más avanzados en Panamá, donde tenemos un programa muy amplio de carreteras en el que estamos trabajando con el gobierno. Tenemos también un programa para la cuarta línea de transmisión en el país. Tenemos una parte de proyectos que estamos trabajando estos días con el Gobierno de Costa Rica y esperamos ver más proyectos en otros países, más asociaciones público-privadas (APP), porque es algo importante para crear empleo y ayudar un poco con esta brecha de infraestructura.

BNamericas: ¿Cuáles son los obstáculos que tiene el desarrollo de este esquema en Centroamérica?

Abouzaid: Primero, hay que tener un buen marco regulatorio, porque sin esto el proceso sería muy ineficiente y ninguna APP avanzaría. Normalmente se requiere una ley de APP buena, rápida y eficiente. Sin esto no podemos iniciar ningún programa en ningún país. También se necesitan perfiles adecuados en el gobierno para apoyar el proceso, se necesita capacitación y conocimiento de cómo funcionan y cómo se manejan. Hay un rol muy importante del estado y necesitamos este tipo de conocimiento y experiencia que no muchos países tienen. Por ello, es importante trabajar con un socio que haya hecho APP, que las haya desarrollado en otros países, como es el caso de IFC, donde hemos desarrollado puertos, hospitales, escuelas, carreteras.

En Centroamérica estamos avanzando bien en Panamá y Costa Rica y esperamos ver más proyectos en el resto [de los países]. Estamos en Panamá trabajando de la mano con el Ministerio de Obras Públicas en un programa de carreteras de más de 2.000km. Estamos avanzando ahora muy bien en una parte de la carretera Panamericana Este, que va hasta Darién. Son 246km que van a unir estas provincias del país. Esperemos pasar muy pronto a la parte de licitación.