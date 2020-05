En momentos en que los gobiernos preparan la reapertura económica en medio de la pandemia de COVID-19, algunos sectores han recibido más golpes que otros.

La construcción y la minería son segmentos que han tenido ventanas de reactivación en países como Perú y Colombia, mientras que en Chile y Brasil la situación por la pandemia se hace más complicada.

En ese sentido, BNamericas conversó con Carlos Lang, director de proyectos e ingeniería de The Robbins Company, acerca de los negocios de la firma en la región, sus perspectivas en medio de la pandemia, y las oportunidades para el uso de tuneladoras.

BNamericas: ¿Qué países de la región están mejor posicionados para inversiones relacionadas con tuneladoras?

Lang: Consideramos que el mercado más prometedor para nuestra industria está en la minería. Entonces países con trayectoria minera como Chile, Perú y Colombia resultan más atractivos para nosotros. También Brasil es una prioridad para Robbins, por su potente sector minero, pero también por las grandes infraestructuras públicas que deben relanzarse a lo largo de los próximos meses.

BNamericas: En el caso específico de Chile, ¿en qué proyectos ven mayores oportunidades?

Lang: Los túneles son pieza fundamental del entramado de un proyecto minero, así que todos los proyectos mineros que requieran túneles, ya sean para el transporte de los operarios, el acarreo del mineral u otros propósitos como galerías de acceso intermedias, todos son interesantes. En ese sentido hay que tener en cuenta que cada día las explotaciones mineras están más orientadas a las operaciones subterráneas. Las grandes explotaciones superficiales están agotadas, por lo que el grado de competitividad va a depender mucho del avance tecnológico en excavaciones mecánicas subterráneas.

BNamericas: ¿Esperan una recuperación rápida del sector minero luego de la pandemia o un proceso más prolongado?

Lang: La pandemia va a tener impacto en todas las industrias y las restricciones globales para alentar el distanciamiento social han significado que los proyectos mineros se hayan ralentizado o suspendido hasta nuevo aviso, pues implica un retroceso en la gestión de riesgos de seguridad. Como ocurre con la operación de las tuneladoras, la industria minera emplea una fuerza laboral muy significativa que desciende a las profundidades en jaulas repletas y permanece bajo tierra durante muchas horas o un día completo, así que no hace falta un epidemiólogo para darse cuenta de que el ambiente de trabajo minero es un catalizador para propagar la pandemia de COVID-19.

Sin embargo, el sector minero es esencial y tiene musculo financiero y su recuperación será más rápida, pero también depende mucho de la demanda de otros sectores, y esta ha caído de forma muy abrupta, por lo que va a tener un impacto duro en el segmento de la minería.

BNamericas: Fuera del sector minero chileno, ¿ven oportunidades en obras de infraestructura que requieran tuneladoras como la extensión de la red de metro de Santiago?

Lang: En lo que respecta al Metro de Santiago hicimos un seminario técnico el año pasado donde invitamos a todas las constructoras y la empresa Metro, y brindamos asesoramiento técnico sobre el tipo de maquinaria y la viabilidad de uso de tuneladoras en la Línea 7.

Ahora que se ha lanzado la fase de precalificación de contratistas del primer tramo de la líne estamos asesorando a los constructores y vamos a participar activamente para intentar que nuestros equipos se utilicen en dicho proyecto.

Respecto a otros proyectos de infraestructura, como el tramo 2 de la autopista Américo Vespucio Oriente (AVO 2), no tengo tanta información, pero en principio no se prevé el uso de excavadoras de túneles, sino el uso de métodos de excavación convencionales

BNamericas: ¿Qué perspectivas tienen los proyectos en los que ya trabajan en Chile como Alto Maipo y Los Cóndores?

Lang: Según las informaciones de las que dispongo Alto Maipo tiene un progreso muy bueno, las dos tuneladoras Robbins ya cumplieron con su cometido.

En el proyecto de Los Cóndores, en El Maule, la primera máquina Robbins de roca de doble escudo ya terminó su tramo con un desempeño muy decente, si consideramos la difícil geología de los Andes. El coronavirus sí que ha tenido un impacto importante, aunque yo entiendo que el proyecto no ha parado en ningún momento y tenemos una segunda máquina híbrida de 4,6m de diámetro que estaba lista para empezar a excavar, la que ahora está detenida a la espera de que la situación mejore para poder avanzar. Según la última información que recibimos la fecha de partida sería el 30 de junio.

Las perspectivas son buenas, creemos que Ferrovial es una empresa contratista sólida. Es una compañía con mucha experiencia en proyectos de tuneladoras.

BNamericas: En Perú se decidió reactivar algunas actividades económicas, incluida la minería, y se lanzó un paquete de estímulo económico equivalente a 12% del PIB ¿Qué oportunidades prevé en dicho país?

Lang: El talón de Aquiles de Perú para nosotros es que no hemos visto que se concrete ninguno de los proyectos en los que hemos fijado nuestro interés. Hemos participado en muchos proyectos hidroeléctricos con túnel en la fase de estudios y que luego no se concretan o se demoran indefinidamente por problemas de costo –los bajos precios del carbón y el petróleo no han ayudado para nada a las hidroeléctricas– o bien al final se opta por no utilizar tecnología de tuneladoras.

En cuanto a la minería hay un par de proyectos en los que estamos trabajando, pero aún no tenemos autorización para hablar mucho al respecto, pero sí tienen potencial.

BNamericas: ¿Cómo ven la situación en Colombia?

Lang: En Colombia participamos en un par de proyectos mineros. Uno es la mina de oro Soto Norte de Minesa en Santander, en la que se quiere utilizar una tuneladora y ya hemos colaborado desde hace un par de años con ellos. Estamos participando con una empresa local en la licitación de este proyecto.

Luego tenemos otra iniciativa interesante pero que está en estudio de prefactibilidad.

BNamericas: ¿Qué otros proyectos manejan en la región? ¿Cuáles son sus perspectivas?

Lang: Recientemente terminamos un proyecto para la Línea 2 del metro de Santo Domingo que involucró una máquina de 11m de diámetro. La tecnología que manejamos en Robbins es más cercana a la japonesa que a la de nuestros competidores europeos.

También hemos trabajado en proyectos de grandes drenajes en Ciudad de México. En Brasil tenemos dos máquinas trabajando en el metro de Fortaleza desde hace tres o cuatro meses con resultados bastante alentadores. Tenemos buenas perspectivas para ese proyecto que está en su primera fase.

Por último, estamos participando con Acciona en el relanzamiento de la Línea 6 del metro de São Paulo con la esperanza de que nos evalúen bien y nos adjudiquen un contrato de apoyo técnico y operacional, con dos máquinas tuneladoras de NFM.