Voltalia y el gobierno del estado brasileño de Rio Grande do Norte firmaron recientemente un memorando de entendimiento para estudiar el desarrollo de una planta para producir hidrógeno verde y derivados como amoníaco verde y e-metanol cerca de un nuevo puerto en el estado.

El plan de la empresa es utilizar energía renovable generada en un clúster de 2,4GW que está instalando en la región para abastecer a la iniciativa, dijo a BNamericas el presidente ejecutivo de la filial de Voltalia en Brasil, Robert Klein, durante esta entrevista.

El ejecutivo comenta los proyectos e inversiones que está desplegando Voltalia en el país y analiza las perspectivas del mercado energético en medio de la elevada inflación y las condiciones hidrológicas actuales.

BNamericas: ¿Por qué decidieron firmar el memorando de entendimiento sobre hidrógeno verde con el gobierno de Rio Grande do Norte?

Klein: Hoy tenemos más de 1GW en operación en Rio Grande do Norte. El año pasado empezamos a operar [el parque solar] Serra do Mel, cuya capacidad instalada es de 320MWp. Forma parte de un clúster eólico y solar denominado Serra Branca, con un potencial de 2,4GW.

Ahora estamos construyendo un parque solar de 260MWp, por lo que estamos cerca de alcanzar ese potencial y estamos formando uno de los clústeres eólicos y solares más grandes del mundo.

El gobierno de Rio Grande do Norte está estudiando la creación de un puerto, algo que este estado no posee. Importamos muchos equipos a través del puerto de Pecém, en Ceará. Aparentemente, el gobierno ya definió un lugar, cerca de Caiçara do Norte, y quiere quieren crear un puerto industrial enfocado en la sostenibilidad, no solo para importaciones y exportaciones. Pretenden atraer industrias verdes.

El acuerdo que firmamos tiene como objetivo estudiar las mejores condiciones para la instalación de una planta de hidrógeno verde con el fin de optimizar las operaciones del puerto.

Sin embargo, también estamos analizando otras ubicaciones. El objetivo es producir el hidrógeno más verde y más barato posible.

BNamericas: ¿Ya están evaluando estimaciones de gasto de capital y definiendo fechas para comenzar a operar?

Klein: Todavía no, estamos en una etapa muy preliminar y eso también dependerá del cronograma de implementación del puerto en Rio Grande do Norte.

BNamericas: ¿Cuál será el destino de los productos? ¿Dónde enviarán el hidrógeno verde, el amoníaco verde y el e-metanol?

Klein: Creemos que hay demanda nacional e internacional. Para lograr un efecto de escala y tener un precio competitivo, es necesario pensar tanto en el mercado interno como el externo. Es por eso que los inversionistas han estado analizando los puertos. Existe una demanda de diversificación de fuentes energéticas, especialmente después de la guerra en Ucrania.

La mayoría de los proyectos de hidrógeno verde aprobados en Brasil son de entre 1GW y 3GW de capacidad de energía equivalente. Tenemos la materia prima [energía] necesaria: el 70% del costo del hidrógeno verde está en nuestras manos. Tenemos energía, sabemos aprovechar las complementariedades entre las fuentes eólica y solar, y sabemos operar las plantas.

BNamericas: ¿Cómo van los proyectos del parque eólico Canudos en Bahía y las minihidroeléctricas Cambuí y Cafezoca en Minas Gerais y Amapá?

Klein: Canudos está en etapas finales de implementación y esperamos comenzar a generar en los próximos meses. Cafezoca, que forma parte de un complejo solar, térmico e hidroeléctrico, está en construcción. En cuanto a Cambuí, esperamos comenzar la construcción pronto.

Los parques solares Serra do Mel 1 y 2 entrarán en funcionamiento en 2022. También el año pasado, iniciamos la ampliación de Serra do Mel 3 a 6, que debieran entrar en funcionamiento en el segundo semestre de este año.

BNamericas: ¿Qué otros proyectos de desarrollo tienen en cartera?

Klein: Tenemos en desarrollo algunos gigavatios en etapas más o menos avanzadas. Pero conseguir PPA [acuerdos de compraventa de energía] es un poco más difícil hoy, dado el aumento de los costos de los proyectos y la reducción del PLD [precio de liquidación diferencial, referencia básica para los precios de la energía en el mercado brasileño de corto plazo].

También tenemos proyectos de generación distribuida a través de Helexia. Empezamos a generar los primeros GWh la semana pasada para Vivo. Estamos avanzando a toda máquina con una serie de otros proyectos de generación distribuida que deberían ponerse en marcha este año.

Iniciamos nuestra operación de comercialización de energía en 2021 y vamos bien, acercándonos a los clientes, vendiendo energía propia y también de terceros.

Mientras tanto, construimos y operamos plantas de otras empresas. Hemos logrado cada vez más éxito, especialmente en el área de operación y mantenimiento de parques eólicos.

BNamericas: ¿Cómo ven la competitividad de las fuentes eólicas y solares en Brasil, dada el alza en los costos de los insumos y las actuales condiciones de financiamiento?

Klein: El costo actual, en comparación con el período previo a la pandemia, es significativamente mayor. El capex, el opex, el costo de transporte desde China hasta acá, la gran demanda de paneles solares a nivel mundial... Además, el real se ha depreciado y, más recientemente, se produjo un alza de los tipos de interés. Por esto, es más difícil para el consumidor final contratar energía a largo plazo.

Sin embargo, es algo momentáneo. El PLD es bastante bajo debido al aumento de las precipitaciones. Hemos vivido varios periodos con estas características. La última fue de 2015 a 2018. El ciclo de grandes inversiones volverá. La nueva demanda es abastecida en parte por la generación distribuida y esto no favorece la energía centralizada, por el momento. Sin embargo, una nueva crisis hídrica, un crecimiento superior al esperado y/o una gran demanda de energía para hidrógeno verde, así como cuellos de botella en transmisión, podrían cambiar este panorama.

BNamericas: ¿Cuál es el pronóstico de Voltalia en cuanto a inversiones y expansión de capacidad instalada para 2023?

Klein: Planeamos poner en operación 367MW en 2023, entre energía eólica, solar e hidroeléctrica. Se invertirán algunos cientos de millones de reales de seguro. Tenemos 1.500 millones de reales [US$280 millones] para esos 367MW y hay que invertir al menos la mitad, considerando unos 5 millones de reales por MW instalado. El parque eólico es el que más inversión requiere y es donde menos hemos gastado hasta ahora.

BNamericas: ¿Algún comentario adicional?

Klein: Nuestros proyectos son estructurales, desde el punto de vista social, ambiental y económico, para Rio Grande do Norte y la región nororiental en general. No solo generamos muchos empleos e impuestos, sino que capacitamos a las personas, contratamos mano de obra local y entregamos becas a estudiantes locales.

También quiero señalar que Brasil está en un momento de posible cambio histórico desde el punto de vista de la política industrial. Tenemos la oportunidad de tener la energía renovable, el hidrógeno verde, el amoníaco y el metanol más baratos del mundo. Entonces, eso podría permitirnos no solo exportar más materias primas, sino también importar industrias a Brasil y, con ello, exportar productos terminados con la energía.

Tenemos que encontrar una manera de fomentar las industrias locales. Por ejemplo, en el caso de los fertilizantes, no tiene sentido exportar amoníaco verde y luego importar fertilizantes.