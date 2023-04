Por AbraSilver Resource

Toronto, ON - TheNewswire - 13 de abril de 2023 - AbraSilver Resource Corp. (TSX.V:ABRA) (OTC:ABBRF) ("AbraSilver" o la "Compañía") se complace en anunciar sus últimos pozos con resultados de ensayos de perforación diamantina de la programa de exploración en curso Fase III en la propiedad Diablillos de propiedad total de la Compañía en la provincia de Salta, Argentina ("Diablillos" o el "Proyecto").

La perforación en el descubrimiento de la zona JAC continúa intersectando constantemente la mineralización de óxido de plata de alta ley, con oro asociado en algunas áreas, a poca profundidad. La perforación realizada hasta la fecha en la zona JAC ha definido una mineralización de óxido que se extiende aproximadamente 800m a lo largo del rumbo, hasta 150m de ancho y se extiende hasta una profundidad de 200m. La zona continúa abierta a lo largo del rumbo hacia el suroeste y en otras direcciones. Los puntos clave de los últimos resultados de perforación de zona JAC incluyen:

Se perforó DDH 23-011 para probar la extensión nororiental de la mineralización en la zona JAC y se intersectaron 36,0 metros con una ley de 96,9 g/t Ag y 0,28 g/t Au en óxidos de 128,5 metros en el fondo del pozo.

DDH 23-012 se perforó en el margen norte del área perforada e interceptó 14,0 metros a 72,1 g/t Ag desde una profundidad de fondo de pozo de 97,0 metros.

DDH 23-013, ubicado en la parte suroeste del área objetivo de perforación, interceptó dos zonas separadas de mineralización de plata en óxidos, incluidos 30,5 metros con una ley de 133,3 g/t Ag de 81,5 metros de fondo de pozo.

DDH 23-014, ubicado en la parte noreste del área objetivo de perforación, encontró mineralización de plata de alta ley en óxidos, que intersecta 46,5 metros con una ley de 185 g/t Ag y 0,50 g/t Au desde una profundidad de 127,0 metros, incluidos 8,0 metros a 439,3 g/t Ag y 1,28 g/t Au.

Los aspectos más destacados de los últimos resultados del ensayo se resumen en la Tabla 1 a continuación.

Tabla 1 – Aspectos destacados de los resultados del simulacro de Diablillos en la zona JAC

(Las intersecciones superiores a 2000 gramo-metro AgEq se muestran en negrita):

Taladro

de (m) Tomás) Tipo Intervalo (m) Ag g/t agosto g/t AgEq1 g/t DDH-23-011

128.5 164.5 Óxidos 36,0 96,9 0.28 119.8

DDH-23-012

97.0 111.0 Óxidos 14.0 72.1 - 72.1

DDH-23-013

81.5 112.0 Óxidos 30.5 133.3 - 133.3

DDH-23-013

119.0 128.5 Óxidos 9.5 81.5 - 81.5

DDH-23-014

127.0 173.5 Óxidos 46.5 185.0 0.50 226.0

DDH-23-014 Incluye 137.0 145.0 Óxidos 8.0 439.3 1.28 544.1



Nota: Todos los resultados de este comunicado de prensa están redondeados. Los ensayos son sin cortes y sin diluir. Los anchos son anchos perforados, no anchos reales. Se estima que los anchos reales son aproximadamente el 80% de los anchos de los intervalos.

1AgEq basado en 81,9(Ag):1(Au) calculado usando precios a largo plazo de US$25,00/oz Ag y US$1750/oz Au, y 73,5 % de recuperación de proceso para Ag, y 86,0 % de recuperación de proceso para Au, como se demuestra en el Evaluación Económica Preliminar de la Compañía con respecto a Diablillos con fecha 13 de enero de 2022, utilizando la fórmula: AgEq g/t = Ag g/t + Au g/tx (Precio del Oro/Precio de la Plata) x (Recuperación de Oro/Recuperación de Plata).

-

John Miniotis, presidente y director ejecutivo, comentó: “Nuestro programa de perforación continúa encontrando constantemente intervalos de plata de alta ley a poca profundidad en la nueva zona JAC. Estos últimos resultados de perforación continúan demostrando que la mineralización de plata de alta ley es continua a lo largo del rumbo y permanece abierta a una mayor expansión. Vemos un excelente potencial para continuar cruzando la mineralización de alto grado en JAC y esperamos incorporar estos resultados en una estimación actualizada de recursos minerales a finales de este año”.

Dave O'Connor, geólogo jefe, comentó , “ La perforación en curso en JAC continúa demostrando una extensa mineralización de plata de alta ley con oro asociado cerca de la superficie. Es importante destacar que hay varias zonas mineralizadas subparalelas en JAC, y nuestro programa de perforación ha sido diseñado para garantizar que todas las zonas bien mineralizadas se crucen y se incluirán en la próxima estimación de recursos minerales. La huella de la zona JAC continúa expandiéndose, y somos muy optimistas sobre el potencial de crecimiento de esta nueva zona a medida que nuestra comprensión de la geología y los controles de la mineralización continúan avanzando”.

Figura 1: vista en planta de los pozos de perforación anunciados en la zona JAC

Figura 2: sección larga a través de pozos de perforación recientemente anunciados en la zona JAC

Figura 3: Agujeros de perforación pasante de sección larga anunciados hasta la fecha en la zona JAC

Actualización de exploración

La actividad de perforación en Diablillos permanece enfocada en la zona JAC recientemente descubierta que se encuentra a varios cientos de metros al suroeste del tajo abierto conceptual que restringe la estimación actual de Recursos Minerales ("MRE") en el depósito principal de Oculto (M&I MRE que contiene 1.3 Moz de oro y 109 Moz plata – Tabla 2).

Hasta la fecha, la Compañía ha completado aproximadamente 18 000 metros de perforación en 79 pozos, como parte del programa Fase III planificado de 22 000 metros que apunta principalmente a la zona JAC. El programa de perforación de exploración de la Fase III formará la base para un MRE actualizado y se incluirá en un Estudio de Prefactibilidad en el proyecto Diablillos, que la Compañía espera completar en la segunda mitad de 2023. La perforación planificada también probará los márgenes de la zona JAC para proporcionar datos para estudios geotécnicos para un tajo abierto conceptual en la zona JAC.

Se han identificado objetivos de exploración adicionales al suroeste de Oculto MRE con base en el estudio magnético terrestre detallado recientemente completado. Se espera que algunos de estos objetivos, incluidos los objetivos Fantasma y Alpaca, se perforen luego de la perforación sistemática de la zona JAC.

En el proyecto La Coipita, la perforación avanza con el pozo actualmente a una profundidad de fondo de pozo de aproximadamente 1.200 metros. Se espera que el pozo profundo se complete dentro de las próximas dos semanas y tiene como objetivo la zona anticipada de ley más alta del sistema de pórfido interceptado el año pasado en el pozo DDHC 22-002.

Datos del collar

Número de agujero Coordenadas UTM Elevación Azimut Aderezo Profundidad (m) DDH 23-011 E719801 N7198868 4,178 315 -60 200 DDH 23-012 E719770 N7198899 4,173 315 -60 200 DDH 23-013 E719477 N7198657 4,149 315 -60 173 DDH 23-014 E719792 N7198905 4,175 0 -60 194

Sobre Diablillos

La propiedad Diablillos de 80 km2 está ubicada en la región de la Puna Argentina, la extensión sur del Altiplano del sur de Perú, Bolivia y el norte de Chile, y fue adquirida por la Compañía a SSR Mining Inc. en 2016. Hay varias zonas minerales conocidas en la propiedad Diablillos, siendo la zona Oculto la más avanzada con más de 120,000 metros perforados a la fecha. Oculto es un depósito epitermal de plata y oro de alta sulfuración derivado de la actividad remanente de aguas termales después de la actividad volcánica y magmática local de la era Terciaria. Los ejemplos relativamente cercanos de depósitos epitermales de alta sulfuración incluyen: Yanacocha (Perú); El Indio (Chile); Lagunas Nortes/Alto Chicama (Perú) Veladero (Argentina); y Filo del Sol (Argentina).

La estimación más reciente de Recursos Minerales para el Depósito Oculto se muestra en la Tabla 2:

Tabla 2 - Estimación de recursos minerales de Oculto - Al 31 de octubre de 2022

Categoría Tonelaje

(000 t) Ag (g/t) Au (g/t) Ag contenida

(000 oz Ag) Au contenido

(000 oz Au) Medido 19,336 98 0.88 60,634 544 Indicado 31,978 47 0.73 48,737 752 Medido e indicado 51,314 66 0.79 109,370 1,297 inferido 2,216 30 0.51 2,114 37

Notas: A partir del 31 de octubre de 2022. Los Recursos Minerales no son Reservas Minerales y no han demostrado viabilidad económica. La estimación de Recursos Minerales cumple con NI 43-101 y fue preparada por Luis Rodrigo Peralta, B.Sc., FAusIMM CP(Geo), Consultor Independiente. La mineralización estimada en el Recurso Mineral es subhorizontal con alimentadores subverticales y una perspectiva razonable para una eventual extracción económica por métodos a cielo abierto. Para obtener información adicional, consulte el Informe Técnico del Proyecto Diablillos, Provincia de Salta, Argentina, con fecha 28 de noviembre de 2022, elaborado por Mining Plus y disponible en www.SEDAR.com.

QA/QC y protocolos de muestreo básico

AbraSilver aplica metodologías y técnicas de exploración estándar de la industria, y todas las muestras de núcleos de perforación se recolectan bajo la supervisión de los geólogos de la Compañía de acuerdo con las prácticas de la industria. El núcleo de perforación se transporta desde la plataforma de perforación a la instalación de registro donde los datos de perforación se comparan y verifican con el núcleo en las bandejas. A partir de entonces, se registra, se fotografía y se parte con una sierra de diamante antes de tomar la muestra. Luego, las muestras se embolsan y los materiales de control de calidad se insertan a intervalos regulares; estos incluyen materiales en blanco y de referencia certificados, así como muestras de núcleo duplicadas que se recolectan para medir la representatividad de la muestra. Luego, los grupos de muestras se colocan en bolsas grandes que se sellan con etiquetas numeradas para mantener una cadena de custodia durante el transporte de las muestras desde el sitio del proyecto hasta el laboratorio.

Todas las muestras son recibidas por las oficinas de SGS en Salta, quienes luego envían las muestras a las instalaciones de preparación de SGS en San Juan. Desde allí, las muestras preparadas se envían al laboratorio de SGS en Lima, Perú, donde se analizan. Todas las muestras se analizan utilizando una técnica de elementos múltiples que consiste en una digestión de cuatro ácidos seguida de detección ICP/AES, y el oro se analiza mediante un ensayo de fuego de 50 g con un acabado AAS. Los resultados de plata superiores a 100 g/t se vuelven a analizar utilizando cuatro digestiones ácidas con un acabado AAS de grado mineral.

Personas Calificadas

David O'Connor P.Geo., Geólogo Jefe de AbraSilver, es la Persona Calificada según lo define el Instrumento Nacional 43-101 Estándares de Divulgación para Proyectos Minerales, y ha revisado y aprobado la información científica y técnica en este comunicado de prensa.

Acerca de AbraSilver

AbraSilver es una compañía de exploración en etapa avanzada enfocada en avanzar rápidamente en su proyecto de plata y oro Diablillos, de propiedad total, en la provincia de Salta, Argentina, favorable a la minería. La estimación actual de recursos minerales medidos e indicados para Diablillos consta de 51,3 Mt con ley de 66 g/t Ag y 0,79 g/t Au, que contienen aproximadamente 109Moz de plata y 1,3Moz de oro, con un importante potencial alcista adicional basado en perforaciones exploratorias recientes. La empresa está dirigida por un equipo de gestión experimentado y cuenta con accionistas de apoyo a largo plazo, incluido el Sr. Eric Sprott. Además, AbraSilver posee una cartera de proyectos de cobre y oro en etapas anteriores, incluido el proyecto de cobre y oro La Coipita en la provincia argentina de San Juan. AbraSilver figura en la TSX-V con el símbolo "ABRA" y en EE. UU. con el símbolo "ABBRF".

