VANCOUVER, Columbia Británica, 28 de febrero de 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ultra Lithium Inc. (TSX-V:ULT, OTCQB: ULTXF y Frankfurt: QFB) ("Ultra Lithium" o "la Compañía") se complace en anunciar el muestreo de salmuera es el resultado de una perforación en su proyecto de litio de salmuera Laguna Verde, de propiedad del 100%, en la provincia de Catamarca, Argentina. El pozo de perforación LV22-04 analizó hasta 417 partes por millón ("ppm" o "mg/L") de litio (Li) de dos rondas de muestreo completadas entre enero y febrero de 2023. Anteriormente, el estudio geofísico del primer pozo LV22- 01 indicó la presencia de un acuífero continuo de salmuera único compuesto principalmente por sedimentos clásticos de 14 a 205 metros de profundidad con una marcada presencia hidrotermal hacia la sección más profunda. El proyecto Laguna Verde es el proyecto insignia de la Compañía y uno de los proyectos de salmuera de litio 100% propiedad de la Compañía en Argentina.

Resultados destacados:

El agujero fue perforado hasta 227 metros. El aquafer de salmuera todavía estaba abierto a la profundidad.

La primera ronda de muestreo se completó el 18 de enero de 2023, donde se recolectaron un total de siete muestras a varias profundidades hasta 112 m bajo la superficie. La segunda ronda de muestreo se completó el 25 de enero de 2023 y se recolectaron un total de seis muestras (2 muestras en cada intervalo de 12 horas) a una profundidad de 120 m bajo la superficie.

La conductividad muestra un aumento con la profundidad, lo que se interpreta para lograr mejores concentraciones de litio a través del bombeo y más limpieza del pozo.

La concentración general de iones y metales indica un único acuífero no confinado en la profundidad de muestreo de 120 m.

Ensayos de la ronda 1

Los valores de litio (Li) están en el rango de 386 ppm a 417 ppm con un promedio de 398 ppm.

El magnesio (Mg) está en el rango de 851 ppm a 2215 ppm con un promedio de 1902 ppm. La relación Mg a Li está en el rango de 2.2 a 5.7 con un promedio de 4.8.

El boro está en el rango de 289 ppm a 392 ppm con un promedio de 343 ppm.

El pH general es generalmente neutral con un valor promedio de 7.

El sulfato promedio es 10,479 ppm, el cloruro 60,872 ppm.

Ensayos de la ronda 2

Los valores de litio (Li) están en el rango de 256 ppm a 354 ppm con un promedio de 324 ppm. El valor más bajo de Li de la Ronda 2 se debió principalmente a la alta precipitación durante el período de tiempo entre los muestreos de la Ronda 1 y la Ronda 2.

El magnesio (Mg) está en el rango de 1153 ppm a 2007 ppm con un promedio de 1773 ppm. La relación Mg a Li está en el rango de 4.5 a 5.7 con un promedio de 5.5.

El boro está en el rango de 188 ppm a 344 ppm con un promedio de 294 ppm.

El pH general es generalmente neutral con un valor promedio de 7.

El sulfato promedio es 9,698 ppm, el cloruro 58,630 ppm.

El Dr. Weiguo Lang, director ejecutivo de Ultra Lithium, afirmó: “Los resultados del ensayo de Laguna Verde indican un gran potencial para el proyecto interpretado como un único acuífero de salmuera que muestra valores consistentes de litio y otros parámetros hasta una profundidad abierta de 227 metros. La Compañía está en proceso de realizar pruebas de bombeo para determinar la capacidad del acuífero y realizará más muestreos durante el proceso para el pozo LV22-04 mientras se prepara para perforar más y más profundos en el futuro cercano”.

Procedimientos de muestreo

El barreno LV22-04 fue perforado en la ubicación: S 25° 18' 51,3"; W 67° 57' 55,7"; a una altura de 4034 msnm hasta una profundidad de 220 metros con un diámetro de seis pulgadas utilizando una máquina perforadora rotativa. Luego se escarió el pozo hasta un diámetro de 9 7/8 pulgadas. El muestreo de salmuera se llevó a cabo utilizando un dispositivo de achique que se abrió a la profundidad de muestreo requerida. Se anotaron los parámetros de campo de las muestras, como el pH, el oxígeno disuelto y la conductividad. Las muestras se recolectaron en las botellas suministradas por el laboratorio y se enviaron a los laboratorios SGS en Salta, Argentina, que es un laboratorio global independiente acreditado. Las muestras se analizaron utilizando los códigos mencionados en las Tablas 1 y 2.

Aspectos destacados del proyecto de litio de salmuera Laguna Verde

Laguna Verde es un nuevo descubrimiento de salmuera de litio donde el muestreo exploratorio realizado por la Compañía ha mostrado valores de litio en el rango de 34 a 1,270 miligramos por litro (mg/L) – (ver comunicado de prensa de ULT del 2 de febrero de 2018). El trabajo de exploración anterior de la Compañía de 2017 a 2021 incluyó muestreo de salmuera superficial, estudios geofísicos del suelo y pruebas de evaporación a escala de banco. Las salmueras mineralizadas de Laguna Verde se caracterizan por bajas proporciones de magnesio a litio, en el rango de cero a 10, lo que puede resultar en menores costos de producción.

En 2018, la Compañía también completó un estudio geofísico terrestre de 39,2 kilómetros lineales. Los resultados del estudio indican objetivos de exploración de salmuera de litio de alto valor en un área de núcleo salar de 3,4 kilómetros cuadrados dentro de una cuenca sedimentaria de 23 kilómetros cuadrados y de 100 a 150 metros de espesor con potencial para albergar salmueras de litio. La interpretación de los datos del estudio de gravedad muestra que existe un importante sistema de fallas al este del Salar de Laguna Verde y también indica la presencia de una cuenca Cenozoica de 2,4 kilómetros de espesor, que requiere más exploración.

En 2018 se realizó una prueba de evaporación a escala de banco de aproximadamente 4.000 litros de muestra de salmuera de Laguna Verde en los laboratorios de Ultra Argentina ubicados en Salta. La densidad de la muestra de salmuera original era de 1156 y su concentración de litio era de 391 ppm. Se realizaron dos tipos de pruebas de evaporación. La primera prueba incluyó la evaporación de 179 litros de muestra de salmuera en una piscina externa ubicada en el exterior para que coincida con las condiciones naturales de evaporación. Los resultados indican que en un período de cinco meses, el volumen de salmuera se redujo de 16 metros cúbicos (m 3 ) a 3 m 3 y la concentración de litio aumentó de 391 a 6.760 ppm. Las principales sales producidas durante este proceso fueron Halita, Felsobanyaita, Silvita, Sulfato de Litio y Potasio, Carnalita, Kainita y Yeso. La segunda prueba se realizó en interiores en condiciones controladas. Los resultados indicaron que el volumen de salmuera original de 2.326 m 3 se redujo a 85,06 m 3 y la concentración de litio aumentó de 391 a 7.370 ppm (ver comunicado de prensa de ULT del 24 de septiembre de 2021).

Persona calificada

La información técnica contenida en este comunicado de prensa ha sido revisada y aprobada por Afzaal Pirzada, P.Geo., una persona calificada, según lo define NI 43-101, quien se desempeña como Vicepresidente de Exploración de la Compañía.

EN NOMBRE DE LA JUNTA DIRECTIVA

“Kiki Smith”

Kiki Smith, directora financiera

Acerca de Ultra Lithium Inc.

Ultra Lithium es una empresa de exploración y desarrollo de minerales que se enfoca en la adquisición y desarrollo de activos de litio, oro y cobre. La Compañía posee propiedades de salmuera de litio en Argentina, propiedades de litio de tipo espodumeno de roca dura en las áreas de Georgia Lake / Forgan Lake en el noroeste de Ontario, Canadá, y una propiedad de salmuera de litio en Big Smoky Valley, Nevada, EE. UU. La Compañía también posee propiedades de oro y metales básicos en Argentina.

