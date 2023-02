El Banco Central de Brasil mantuvo la tasa Selic en 13,75% tras su primera decisión de política monetaria de 2023, lo que sugiere que la tasa base se mantendrá alta por más tiempo.

Aunque la inflación se ha ido desacelerando, las proyecciones siguen siendo superiores a la meta de la autoridad monetaria, mientras que las primeras señales del gobierno de promover un mayor gasto público generan dudas sobre la disciplina fiscal.

"La coyuntura, particularmente incierta en el ámbito fiscal y con expectativas de una inflación que se distancia de la meta a más largo plazo, demanda mayor atención en la conducción de la política monetaria", advirtió el Banco Central en un comunicado.

Los analistas no consideran que haya margen para reducir las tasas en los próximos meses.

“El Banco Central ha dado señales de un fuerte compromiso con las metas de inflación y busca que la inflación vuelva a estar más cerca de la meta. Esto me hace esperar un recorte de la Selic solo hacia fines de año, en noviembre o diciembre, y no en el tercer trimestre, como era mi escenario base anterior", dijo a BNamericas el estratega en jefe de Banco Mizuho do Brasil para América Latina, Luciano Rostagno.

"Según nuestra evaluación, lo más probable es que [el Comité de Política Monetaria] Copom sea firme y paciente y mantenga la tasa bajo esta política monetaria mucho más restrictiva por un tiempo. Por ende, anticipamos que Copom esperará al menos hasta el tercer trimestre para comenzar a reducir de manera gradual las tasas, posiblemente después", señaló Goldman Sachs en un informe.

El Banco Central apunta a una inflación de 3% (±1,5%) este año. Según su encuesta más reciente a 100 analistas, la inflación podría llegar a 5,74%, por sobre el 5,31% de hace un mes. En 2021 y 2022, también superó las metas.

Aparte del mayor gasto público, la tasa base persistentemente alta causa preocupación.

“Desde hace más de un año la tasa Selic se encuentra en un nivel tan alto como para inhibir la actividad económica y contribuir a la desaceleración de la inflación. Y la mantención de la tasa de interés intensificará esta desaceleración. Por eso esperamos que el Copom inicie luego el proceso de reducción de la Selic para evitar costos extras a la actividad económica”, señaló en un comunicado el titular del gremio industrial CNI, Robson Andrade.

La economía de Brasil se expandió 3,0% el año pasado, mientras que para este año se espera un crecimiento de 0,8%.